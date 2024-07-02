ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

02 Июля 2024



(Продолжение. Начало «В» от 15.02.2023, от 15.03.2023, от 29.03.2023, от 19.04.2023, от 26.04.2023, от 03.05.2023, от 07.06.2023, от 21.06.2023, от 05.07.2023, от 19.07.2023, от 26.07.2023, от 16.08.2023, от 23.08.2023, от 30.08.2023, от 05.09.2023, от 13.09.2023, от 25.10.2023, от 20.12.2023, от 28.02.2024; от 06.03.2024; от 20.03.2024; от 24.04.2024; от 18.06.2024; от 26.06.2024)

Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трёх революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.

Борис Леонидович Пастернак

(1890–1960)

Мастерство поэта проявляется особенно ярко, когда он начинает заниматься переводами. Пастернак переводил много: Шекспира, Гёте, Китса, Шелли, Верлена, Рильке, Бараташвили и других грузинских классиков… В его переводах сразу бросается в глаза «зернистость», «грубость», «смачность», «крепость» языка. Это отмечают все, писавшие о переводах поэта. И его оригинальные стихи отличаются этими качествами в полной мере.

Говорят, стиль – это человек. Поэзия Пастернака – это зеркало поэта.

Борис Леонидович Пастернак родился 29 января (10 февраля по новому стилю) 1890 года в Москве, в Оружейном переулке. Отец его был известным живописцем, а мать – талантливой пианисткой. Всё детство Пастернака было заполнено музыкой. «Больше всего на свете я любил музыку, больше всех в ней – Скрябина. Музыкально лепетать я стал незадолго до первого с ним знакомства… Жизни вне музыки я себе не представлял», – писал впоследствии он.

Семья Пастернаков жила несколько лет в казенной квартире Училища живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой. С детства Борис видел у себя дома много знаменитых людей. В училище преподавали Поленов, Серов, Коровин, историю вел Ключевский, среди учеников в эти годы были Фальк, Машков, П. Кузнецов, Ларионов, Гончарова.

Стихи Пастернак начал писать в 1909 году, но серьезного значения им не придавал. Он окончил классическую гимназию, потом учился на философском отделении историко-филологического факультета Московского университета. Окончил его в 1913 году. Затем уехал в Германию продолжать философское образование. Скоро понял, что он совершенно чужд философской систематичности, бросил учебу в Марбурге и отправился в Италию – созерцать шедевры живописи и скульптуры.

Со своими первыми стихами Пастернак выступил в 1913 году, а уже в 1917-м выпустил книгу «Сестра моя жизнь», сразу выдвинувшую его в число крупных поэтов.

После Октябрьской революции поэт примкнул к литературной группе «Леф», возглавляемой Маяковским. Надо сказать, что Маяковский высоко ценил его.

Пастернак посвятил революции две поэмы – «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт». В 1929 году вышел его сборник «Поверх барьеров». В 1932 году – книга стихов «Второе рождение», стихи военных лет (1941–1945) составили сборник «На ранних поездах».

Исследователи пишут, что истоки поэтического стиля Пастернака в модернистской литературе начала XX века, в эстетике импрессионизма. Ранние стихи его сложны по форме, насыщены метафорами. Образы предельно субъективны, ассоциативны. Позднее Пастернак пересмотрит свое раннее творчество и заявит, что не любит своего стиля до 1940 года. Но и в ранних его стихах чувствуются свежесть восприятия мира, глубина и искренность поэтических жестов.

На пароходе

Был утренник. Сводило челюсти,

И шелест листьев был как бред.

Синее оперенья селезня

Сверкал за Камою рассвет.

Гремели блюда у буфетчика.

Лакей зевал, сочтя судки.

В реке, на высоте подсвечника,

Кишмя кишели светляки.

Они свисали ниткой искристой

С прибрежных улиц. Било три.

Лакей салфеткой тщился выскрести

На бронзу всплывший стеарин.

Седой молвой, ползущей исстари,

Ночной былиной камыша

Под Пермь, на бризе, в быстром бисере

Фонарной ряби Кама шла.

Волной захлебываясь, на волос

От затопленья, за суда

Ныряла и светильней плавала

В лампаде камских вод звезда.

На пароходе пахло кушаньем

И лаком цинковых белил.

По Каме сумрак плыл с подслушанным,

Не пророня ни всплеска, плыл.

Держа в руке бокал, вы суженным

Зрачком следили за игрой

Обмолвок, вившихся за ужином,

Но вас не привлекал их рой.

Вы к былям звали собеседника,

К волне до вас прошедших дней,

Чтобы последнею отцединкой

Последней капли кануть в ней.

Был утренник. Сводило челюсти,

И шелест листьев был как бред.

Синее оперенья селезня

Сверкал за Камою рассвет.

И утро шло кровавой банею,

Как нефть разлившейся зари,

Гасить рожки в кают-компании

И городские фонари.

Пастернак говорил, что «поэзия останется всегда той, превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валяется в траве, под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы её увидеть и подобрать с земли…». Именно поэтому в его стихах так много описаний: и деревьев, и квартиры, и женской одежды, и неба, и земли, и воды, и всего чего угодно. Он всё видит, любит, понимает и приглашает нас в этом поучаствовать. Для него мир всегда свеж. Как будто он только что написан масляными красками и краски еще не просохли.

Действительно, после 1940 года стихи Пастернака стали как бы другими. До этого он почти десять лет не писал, много переводил, а потом явился читателю обновленный – поздний Пастернак, который более глубок, стих его прост, прозрачен, почти классичен. А. А. Ахматова так пишет об этом:

«Второе рождение» заканчивает первый период лирики. Очевидно, дальше пути не было… Наступает долгий (десять лет) и мучительный антракт, когда он действительно не может написать ни одной строчки. Это уже у меня на глазах. Так и слышу его растерянную интонацию: «Что это со мной?!» Появилась дача (Переделкино), сначала летняя, потом и зимняя. Он, в сущности, навсегда покидает город.

Там, в Подмосковье – встреча с Природой. Природа всю жизнь была его единственной полноправной Музой, его тайной собеседницей, его Невестой и Возлюбленной, его Женой и вдовой – она была ему тем же, чем была Россия Блоку. Он остался верен ей до конца, и она по-рыцарски награждала его. Удушье кончилось. В июне 1941 года, когда я приехала в Москву, он сказал мне по телефону: «Я написал девять стихотворений. Сейчас приду читать». И пришел. Сказал: «Это только начало – я распишусь».

Начали рождаться блистательные стихи «Сосны», «Иней», «Зазимки», «На ранних поездах», «Дрозды», «Опять весна», «Зима приближается»… А затем и знаменитая «Зимняя ночь», и не менее знаменитое стихотворение «Быть знаменитым некрасиво», и «Во всем мне хочется дойти до самой сути…»

Зимняя ночь

Мело, мело по всей земле

Во все пределы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

Как летом роем мошкара

Летит на пламя,

Слетались хлопья со двора

К оконной раме.

Метель лепила на стекле

Кружки и стрелы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

На озаренный потолок

Ложились тени,

Скрещенья рук, скрещенья ног,

Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка

Со стуком на пол,

И воск слезами с ночника

На платье капал.

И всё терялось в снежной мгле

Седой и белой.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

На свечку дуло из угла,

И жар соблазна

Вздымал, как ангел, два крыла

Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,

И то и дело

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

Пастернак пришел к строгому и умудренному слову, к слову христианскому. Его стихи из романа «Доктор Живаго», которые теперь публикуются как цикл «Стихотворения Юрия Живаго», отражают новую грань творчества поэта. Точнее будет сказать – отражают духовный взлет Пастернака. Он слышит слова Христа:

Я в гроб сойду и в третий день восстану,

И, как сплавляют по реке плоты,

Ко мне на суд, как баржи каравана,

Столетья поплывут из темноты.

(Гефсиманский сад)

В своей последней книге стихов «Когда разгуляется» Пастернак в стихотворении «Божий мир» (1959) с истинно христианским смиренным и радостным чувством говорит о своём приятии этого мира.

Особый разговор – это роман Пастернака «Доктор Живаго». В 1958 году за него была присуждена Нобелевская премия. Многие восприняли это как политическую акцию Запада против Советского Союза. Роман был тайно вывезен и издан в Италии. Началась травля поэта. Пастернак вынужден был отказаться от премии. Его исключили из Союза писателей. Роман в Советском Союзе опубликовали только в 1988 году.

Исследователи считают «Доктора Живаго» духовной автобиографией Бориса Пастернака, в которой он выразил свое отношение к жизни. Здесь подняты вечные темы: природа, революция, искусство, любовь, философия, история и современность. «В романе Пастернака, – писал академик Д. С. Лихачев, – сошлись все линии его творческих устремлений: к возвращению к детской простоте взгляда на окружающее, к выявлению естественности жизни, к способности литературных традиций открывать неизведанное. Сошлись заложенные в его творчестве устремления прозы к поэзии, а поэзии к прозе. В полной мере проявились и мировоззренческие основы Пастернака: его убежденность в подлинной ценности силы духа и внутренней «тайной свободы» человека, всюду остающегося самим собой и не поддающегося тирании сильной воли – собственной или чужой. Отразилось и понимание человеческой истории как части природы, в которой человек участвует помимо своей воли, и высшей красоты действительности в художественном творчестве».

Борис Пастернак умер 30 мая 1960 года. Похоронен в Переделкино.

Во всём мне хочется дойти

До самой сути.

В работе, в поисках пути,

В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,

До их причины,

До оснований, до корней,

До сердцевины.

Всё время схватывая нить

Судеб, событий,

Жить, думать, чувствовать, любить,

Свершать открытья.

О, если бы я только мог

Хотя отчасти,

Я написал бы восемь строк

О свойствах страсти.

О беззаконьях, о грехах,

Бегах, погонях,

Нечаянностях впопыхах,

Локтях, ладонях.

Я вывел бы её закон,

Её начало,

И повторял её имен

Инициалы.

Я б разбивал стихи, как сад.

Всей дрожью жилок,

Цвели бы липы в них подряд

Гуськом, в затылок.

В стихи б я внес дыханье роз,

Дыханье мяты,

Луга, осоку, сенокос,

Грозы раскаты.

Так некогда Шопен вложил

Живое чудо

Фольварков, парков, рощ, могил

В свои этюды.

Достигнутого торжества

Игра и мука –

Натянутая тетива

Тугого лука.

10 интересных фактов о Пастернаке:

Талант Бориса Пастернака признан не только в России, но и во всём мире. В истории мировой литературы он оставил столь внушительный след, что его по праву ставят в один ряд с такими поэтами, как Байрон, Пушкин и Лермонтов. Стихи вечны, а хорошие стихи тем более, и творчество Пастернака яркое тому доказательство.

К поэзии его привел несчастный случай

В детстве Пастернак упал с лошади. В результате он сломал бедро и получил травму головы. Последствия остались на всю жизнь: во-первых, одна нога у него стала короче другой, что в будущем освободило его от воинской повинности, во-вторых – пробудился поэтический дар. Ритм скачущей лошади и падение намертво закрепились в его сознании и показали, что у слов, как и у музыки, может быть свой строй.

Символично, что случилось это точно на праздник Преображения Господня.

Он не понаслышке знал, что такое дискриминация

Пастернак был, безусловно, способным, но в гимназию его поначалу не взяли, хотя он успешно сдал все экзамены: в царской России существовала квота на процент евреев в учебных заведениях. К счастью, ему удалось пройти на будущий год – сразу во второй класс.

С высшими учебными заведениями была та же проблема. Но Пастернаку удалось поступить в Московский университет, а потом мать оплатила ему поездку в Германию. Он изучал философию в Марбургском университете, и так успешно, что ему предложили остаться. Однако Пастернак отказался.

Он едва не стал профессиональным музыкантом

Пастернак всерьез увлекался музыкой. Это не удивительно – его мать была пианисткой, и будущего писателя с самого детства окружала музыка. Он умел играть на рояле, легко импровизировал, сочинял (написал сонату и несколько прелюдий). Мать наняла учителя, который отметил одаренность ученика, и Пастернак начал готовиться к поступлению в консерваторию.

Хотя многие прочили ему замечательную карьеру, сам Пастернак счел, что у него нет абсолютного слуха. Он оставил занятия, «вырвал музыку с корнем» и впоследствии не раз об этом жалел.

Он не только писал, но и переводил

Пастернак был настоящим полиглотом – языки давались ему легко. Он переводил с английского, немецкого, французского и даже грузинского. Переводы помогали ему обеспечивать семью в нелегкие годы травли.

В период репрессий он активно помогал коллегам по перу

Поначалу Пастернак был очень успешен в Советском Союзе, и его слово значило немало. Он многим помог, например, ходатайствовал об освобождении мужа и сына Анны Ахматовой, арестованных по подозрению в заговоре, пытался защитить Осипа Мандельштама.

С Мариной Цветаевой его связывала долгая теплая переписка и, возможно, настоящий роман – вокруг этой пары достаточно тайн. Пастернак нашел Цветаевой работу, а когда её дочь репрессировали, он помогал финансово.

Борис Леонидович обожал работать на огороде

На своей даче Пастернак любил не только писать, но и работать на земле. Поэт, писатель, переводчик, философ – в общем, всесторонне одаренная личность, он с большим удовольствием выращивал картошку, огурцы и кабачки.

Правда, сам он кабачки терпеть не мог, но наслаждался процессом, а потом раздаривал урожай знакомым.

Его популяризации способствовало ЦРУ

Вершину творчества Пастернака роман «Доктор Живаго» невозможно было опубликовать в Советском Союзе – его сразу заклеймили антисоветским. Однако писатель решил пойти до конца и опубликовал книгу за границей.

ЦРУ нашло роман великолепным образцом пропагандистской литературы против коммунизма и устроило бесплатную раздачу книг советским туристам на различных мероприятиях. Кроме того, книгу активно распространяли в странах социалистического блока и способствовали выдвижению автора на Нобелевскую премию.

Именно из-за него впервые прозвучала фраза «не читал, но осуждаю»

Сам Пастернак, конечно, до такого бы не опустился. Но после выхода «Доктора Живаго» началась травля писателя, и под таким слоганом она запомнилась современникам.

Впервые фраза с близким смысловым содержанием прозвучала на разборе дела Пастернака на заседании правления Союза писателей. После её повторяли разные люди в разных вариациях, пока не закрепился уже привычный нам вариант. Правда, тогда такая формулировка была куда более оправданной, чем сейчас: признаваться, что читал антисоветский роман, рискнул бы только безумец.

От него отвернулись даже друзья

Несмотря на то, что Пастернак всегда был готов прийти на помощь ближнему, после присуждения ему Нобелевской премии, от которой он был вынужден отказаться, и новой волны травли от него отвернулись друзья. Некоторые из них даже просили лишить Пастернака советского гражданства.

Его можно не только читать, но и петь

Вплоть до 1989-ого года Пастернак пробирался к читателям тайком и хитростью. Так, например, Эльдар Рязанов переложил его стихи в песню «Никого не будет в доме», прозвучавшую в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» – он впервые вышел на экраны в 1976-м году.

Стихи Пастернака нередко превращали в песни. Например, хит Пугачевой «Свеча горела на столе» – не что иное, как стихотворение самого доктора Живаго.

Журнал book24.ru