ОЦЕНКИ ПРОКУРАТУРЫ И ДЕПУТАТОВ НЕ СОВПАЛИ

02 Июля 2024



После того как на Камчатке прозвучал губернаторский отчет о проделанной работе за 2023 год, который единогласно одобрили депутаты, грянул прокурорский гром. Оказалось, что у надзорного ведомства оценка местной управленческой деятельности в сфере строительства несколько иная. Были возбуждены уголовные дела по фактам махинаций при возведении детского сада в Тиличиках и кукольного театра в Петропавловске-Камчатском.

О вопиющих нарушениях рассказали жители на личном приеме у начальника дальневосточного окружного управления Генпрокуратуры России Андрея Мондохонова, который проводился у нас в регионе в начале июня. Инициативная группа граждан из села Тиличики обратилась с коллективным заявлением об ответственности должностных лиц, закрывших глаза на существенные недостатки, допущенные при постройке здания детского сада. В итоге садик пришлось закрыть уже через три года после того, как его приняли в эксплуатацию, из-за дефектов несущих конструкций. Другое обращение поступило от граждан краевого центра и касалось нарушения сроков строительства театра кукол.

В результате были инициированы прокурорские проверки, о которых рассказывает пресс-релиз Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу. Приведем из него выдержку (дословно): «Установлено, что возведение театра кукол началось еще в 2014 г., за это время сменились 4 подрядные организации, допущены многочисленные нарушения нормативных технических документов.

Так, несмотря на не завершение работ по монтажу купола, бывший начальник КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края» Дмитрий Куданцев допустил проведение внутренней отделки здания театра, что повлекло в результате попадания осадков затопление помещений и уничтожение конструктивных элементов социально значимого для региона сооружения. Устранение недостатков требует дополнительного бюджетного финансирования в размере не менее 90 млн рублей.

Превышение должностных полномочий допущено экс-чиновником и при приемке детского сада в с. Тиличики, возведенного в рамках национального проекта «Демография». Несмотря на то, что объект построен подрядчиком с грубыми нарушениями строительных норм и правил, связанных с непринятием надлежащих мер по обустройству фундамента, бывший руководитель службы заказчика в 2021 г. подписал документы о приемке и оплате работ и вводе в эксплуатацию детского сада.

Вместе с тем спустя три года в здании специалистами обнаружены дефекты несущих конструкций, трещины на стенах и перекрытиях. Аварийное состояние отдельных элементов строения повлекло невозможность дальнейшего проведения в нём образовательного процесса, который перенесен в один из корпусов средней школы в том же населенном пункте. В результате неправомерных действий региональному бюджету причинен ущерб свыше полумиллиарда рублей.

По направленным материалам краевой прокуратуры и ФСБ по указанным фактам следственным отделом СУ СК России по Камчатскому краю возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В настоящее время проводятся следственные действия. Расследование уголовных дел поставлено на контроль Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу».

Долгострои давно уже стали визитной карточкой Камчатского края. Только о неправдоподобно затянувшейся истории с возведением кукольного театра наша газета рассказывала трижды («В» от 09.06.2024 года «Сказано!», «В» от 12.12.2022 года «Культурное событие года», «В» от 11.10.2021 года «Когда наконец-то достроят новый театр кукол?»). Не менее знаменита на полуострове и за его пределами скандальная стройка краевой больницы, которую обещает довести до ума уже третий губернатор. Этот объект превратился в подобие черной дыры, где исправно исчезают выделенные на постройку из федерального бюджета средства. Каждый год «Вести» посвящают несколько публикаций этому монстру местной строительной отрасли. Да что краевая больница или театр, когда умеют превратить в долгострой даже маленький сельский фельдшерско-акушерский пункт, как это было, к примеру, в поселках Новый и Березняки Елизовского района («В» от 06.02.2023 года «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь»).

Даже те объекты, которые неимоверными усилиями удается достроить и сдать в эксплуатацию, всегда отличаются многочисленными упущениями. Достаточно вспомнить новый корпус школы № 33 в Петропавловске-Камчатском. Мало того, что во время строительства там возник пожар, корпус сдали с большим опозданием, и переселяться туда пришлось посреди учебного года. Так еще и качество постройки оказалось настолько низким, что впору заново проводить отделочные работы, а то и перестраивать здание. Счастливые новоселы уже через несколько дней обнаружили плесень в пищеблоке, ржавую воду в водопроводных кранах, трещины и деформацию в облицовке, проблемы с вентиляцией, сколы в покрытиях на крыльце и пандусах и другие неприятные «сюрпризы». («В» от 28.08.2023 «Новое здание – старые проблемы»). Дополним, что полностью дефекты не устранены до сих пор, поскольку обычный ремонт тут не поможет.

Похожая история приключилась и с физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК) «Водник» в краевой столице. Изначально сообщалось, что на его строительство направили более 200 миллионов рублей, из которых 193 миллиона выделили из федерального бюджета. Стройка длилась несколько лет. Вместо обещанного октября 2021 года ФОК открыли для посещений только в июле 2022-го. В скором времени обнаружилось, что бассейн стал протекать. В итоге уже через девять месяцев бассейн пришлось закрыть на ремонт. Его привели в порядок только к декабрю 2023 года.

Скорбный перечень можно продолжать еще долго: сюда войдут детский сад в поселке Ключи, где некачественно залили фундамент, канализационная насосная станция № 15 в микрорайоне Горизонт в Петропавловске-Камчатском, которую со скандалами и судебными разбирательствами строят с 2015 года («В» от 21.06.2021 года «Пришло время сносить, а не строить»), проезд между улицами Ларина и Академика Королева, дорога между ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, водовод в поселке Лесная Тигильского района, реконструкция Дома культуры «СРВ» и т. д.

Нельзя сказать, что в краевом правительстве ничего не делается для оздоровления ситуации. Но беда в том, что лечат её одним и тем же малоэффективным способом: меняют управленцев. Так, например, летом 2022 года уволился большой мастер долгостройного дела – министр строительства Камчатского края Андрей Дегодьев. Ему на смену пришел Артем Фирстов. Легче не стало. За несколько месяцев до этого ушел с поста и покинул полуостров глава камчатского Минздрава Андрей Кузьмин, и его кресло занял Андрей Гашков. Точный срок сдачи в эксплуатацию краевой больницы по-прежнему не известен. Эта дата постоянно меняется. В 2023 году освободил занимаемое место начальник КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края» Дмитрий Куданцев. Врио начальника там теперь Олег Морозов. Почему-то прокурор Камчатского края Дмитрий Рычагов сказал тогда, что эти чиновники были уволены с должностей из-за просчетов в деятельности, поскольку не освоили деньги, выделенные на постройку ФАПов. На самом деле все они уволились по собственному желанию. Причем Дегодьева губернатор поблагодарил за продуктивную работу, а Кузьмину вручил на прощанье государственную награду. Камчатские долгострои смену чиновников пережили благополучно.

Как неоднократно подчеркивали «Вести», за всеми недостроенными объектами стоит фигура заместителя председателя Правительства Камчатского края Тимофея Смирнова. Он – тот человек, который координирует и контролирует деятельность регионального министерства строительства. Строительная отрасль на Камчатке находится в глубоком кризисе. Для неё характерны низкое качество строительства и контроля за его ходом, и главным образом, из-за непрофессиональных управленческих решений. Этот вывод в очередной раз блестяще доказала история с кукольным театром и детским садом. Слова «недостатки» и «дефекты» в прокурорском пресс-релизе – это мягко сказано. По сути, здание детского сада для их устранения придется перестраивать. А затопленный дождями кукольный театр – отделывать второй раз.

По мнению «Вестей», которое публиковалось неоднократно, Тимофей Смирнов, который, по сути дела, реализует единую стратегию развития курируемой им строительной отрасли, всё больше загоняет её в тупик. Недочеты в строительстве, безбожное отставание в графике работ, сорванные сроки сдачи в эксплуатацию воспринимаются на Камчатке уже как нечто неизбежное и никого не удивляют. Удивление может вызвать вовремя сданный объект, построенный качественно и без скандалов. На этом фоне все замечательные обещания о превращении Петропавловска-Камчатского в ухоженный, благоустроенный город, которые раздаются в последнее время всё чаще, воспринимаются, скорее, с недоверием, чем с надеждой.

Соб. инф.