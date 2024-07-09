РУБРИКА ВОПРОС-ОТВЕТ

09 Июля 2024



В сентябре этого года исполнится 170 лет с того дня, как защитники Петропавловска героически отразили нападение объединенной англо-французской эскадры. С ответа на вопрос читателя, как город готовится отметить эту важную дату, и открывается сегодня наша традиционная рубрика. Другими её темами стали экскурсии для выпускников, прошлое и настоящее Култучного озера, постройка очистного сооружения, а также ремонты дорог, плановые отключения горячей воды, повышение стоимости проезда в общественном транспорте, о которых спрашивали наши читатели.

– В этом году в сентябре юбилей обороны Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 году. Какие мероприятия планируют проводить? Юрий Плясов, г. Петропавловск-Камчатский

– О ключевых мероприятиях в честь юбилейной даты рассказал мэр Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин, отметив, что мероприятия просветительского характера уже проходят в городе.

По его словам, кульминацией праздника станут два дня. «5 сентября, непосредственно в годовщину обороны, будет проведен молебен и возложение цветов на сопке Никольская, где проходила оборона и где сейчас находятся памятники, напоминающие нам об этом великом событии. 7 сентября, на праздновании Дня города, на центральной площади Петропавловска рядом со стелой «Город воинской славы» запланировано масштабное театральное представление, которое напомнит нам о подвиге жителей города в 1854 году», – сказал Константин Брызгин.

В мэрии уточнили, что к 170-летию героической обороны города будут отреставрированы часовня, сооруженная в честь обороны 1854 года, и братская могила защитников города от нападения англо-французской эскадры.

– В прошлом году выпускникам школ нашего города предлагали бесплатно посетить Долину гейзеров. Сохранилась ли эта возможность? Ксения Иващенко, Петропавловск-Камчатский

– Такое предложение по-прежнему в силе. По информации мэрии Петропавловска-Камчатского со ссылкой на краевое правительство, оформить сертификат на посещение Долины гейзеров выпускникам одиннадцатых классов этого года можно на портале Госуслуги41 во вкладке «Бесплатные вертолетные экскурсии в Долину гейзеров». Заявку на получение сертификата следует подать до 30 сентября 2024 года.

В администрации ПКГО напомнили, что право бесплатного посещения Долины гейзеров предоставляется один раз в течение трёх лет с момента окончания обучения и при наличии регистрации по месту жительства на территории Камчатского края.

В этом году вертолетные экскурсии организуют четыре туроператора: ООО «Камчатская Вершина», ООО «Виртус-Тур», ООО «Витязь-Тревел», ООО «Местечко Камчатка».

Выпускникам-медалистам предоставляется приоритетное право на участие в бесплатной экскурсии. Формирование экскурсионных групп для медалистов обеспечивает АНО «Камчатский выставочно-туристический центр» совместно с КГАУ ДО «Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий».

– На каком основании в нашем городе с 1 июля подняли стоимость льготных проездных билетов на автобус? Валентина Козырева, г. Петропавловск-Камчатский

– Как пояснили в городской мэрии, стоимость льготных проездных билетов в краевой столице изменилась соразмерно новой цене за проезд в общественном транспорте.

Соответствующие изменения были внесены в решение Городской думы № 594-нд «О дополнительных мерах муниципальной социальной поддержки для отдельных категорий граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского городского округа».

Согласно внесенным корректировкам, цена льготного проездного билета для получателей страховой пенсии по старости (неработающих пенсионеров) с 1 июля 2024 года составила 580 рублей, вместо прежних 465 рублей. Льготный проездной для школьников и студентов теперь стоит 730 рублей вместо 585 рублей.

Решение было разработано в связи с принятым постановлением администрации ПКГО от 19.06.2024 № 1673 «Об установлении регулируемого тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского городского округа», которым с 1 июля плата за одну поездку установлена в размере 40 рублей.

«Ранее объединение перевозчиков – Камчатский транспортный союз – обратилось с заявлением о необходимости срочного поднятия платы за разовую поездку до 65–67 рублей, так как индексация не проводилась два с половиной года. Стоимость льготных проездных в краевой столице Камчатки не индексировалась уже шесть лет – с 2018 года. Между тем за это время существенно изменилась экономическая ситуация, и затраты перевозчиков тоже увеличились. В ходе переговоров, проведенных с перевозчиками, удалось добиться минимально возможного повышения цены на проезд в общественном транспорте. В соответствии с этим соглашением также принято решение о пропорциональном изменении цен на льготные проездные билеты», – уточнил председатель городской думы ПКГО Андрей Лиманов.

– В каких домах в городе отключат горячую воду в этом месяце и на какой срок? Ольга Ковалева, г. Петропавловск-Камчатский

– По информации на 4 июля 2024 года о плановых отключениях коммунальных услуг, размещенной администрацией ПКГО, горячее водоснабжение приостановили по следующим адресам: ул. Строительная д. 133 (с 25.06.24 по 07.07.24), ул. Ломоносова, д. 60 (с 27.06.24 по 10.07.24), пр. Карла Маркса, д. 2, 2/1, 2/2, 8 (с 29.06.24 по 12.07.24), ул. Спортивная, д. 3, 6, 10 (с 01.07.24 по 14.07.24), ул. Попова, д. 24, 31б, 33, 33/1, 34, 35, 37, 39, 41 (с 01.07.24 по 14.07.24), ул. Ломоносова, д. 4, 4/1, 4/2, 4/3, 14/1 (с 01.07.24 по 14.07.24).

Также с 2 июля по 14 июля плановые отключения горячего водоснабжения выполнены по ул. Амурская, д. 1, 3, 5; ул. Автомобилистов, д. 1, 7, 9 (детский сад № 42), 11, 13; ул. Войцешека, д. 5 (детская поликлиника № 1), 9, 13, 15, 17, 23; ул. Горького, д. 2, 10, 12, 13, 13а (детский сад № 48), 14, 15/1, 16, 17, 18, 19; ул. Давыдова, д. 5, 16 (детский сад № 57); пр. 50 лет Октября, д. 25, 25а, 29, 31; ул. Ватутина, д. 1 (СОШ № 43), д. 1а (СОШ № 7).

– Сколько дорог и где ремонтируют этим летом в черте нашего города? Павел Вершинин, г. Петропавловск-Камчатский

– Всего в 2024 году в Петропавловске-Камчатском в дорожно-строительный сезон планируется отремонтировать двенадцать дорожных участков. Об этом сообщили в администрации ПКГО. Там уточнили, что подрядные организации ремонтируют проезды на ул. Давыдова, ул. Пономарева и по пр. 50 лет Октября.

На ул. Давыдова ремонтируется участок, который охватывает детскую поликлинику, школу, детский сад, а также педагогический колледж и большой жилой микрорайон.

На пр. 50 лет Октября ремонтируют участок, соединяющий магистральную дорогу, внутриквартальный проезд вдоль домов № 18 и № 18/2 по направлению к краевой детской больнице, противотуберкулезному и онкологическому диспансерам.

В южной части города проводится ремонт верхнего слоя асфальтобетонного покрытия участка от магистральной дороги по ул. Океанская, мимо школы № 24, вдоль жилых домов № 35 и № 37 до дома № 39 на ул. Пономарева.

Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», который реализуется в регионе с 2019 года.

– Слышал, что Култучное озеро собираются чистить. Интересно, какая живность там еще осталась и каким было озеро в прежние времена? Виктор Юрченко, г. Петропавловск-Камчатский

– Как пояснили в администрации Петропавловска-Камчатского, очистку озера планируется произвести в 2025–2026 годах. «Иловые отложения, которые копились там десятилетиями, будут собраны со дна и вывезены. Работы будут связаны с установкой локальных очистных сооружений, а также поиском и ликвидацией неучтенных коммунальных сбросов в озеро», – сообщили в телеграм-канале городской мэрии. Там уточнили, что работы будут проведены в рамках реализации мастер-плана Петропавловска-Камчатского, утвержденного президентом страны.

Напомним, что о планах очистки Култучного озера заговорили еще в декабре прошлого года. О них объявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Весной стало известно, что иловые отложения водоема отнесли к отходам пятого класса опасности (практически неопасные. – Прим. ред.). Об этом сообщил зампред краевого правительства Роман Василевский на совещании с экологами и представителями компании «ГеоТехПроект», которая разрабатывала проект по очистке озера. Зампред объяснил: «Ил будет изъят из озера и складирован в геотубы, которые будут располагаться на свободных площадках рядом с озером. В емкостях ил будут обезвоживаться, а затем направляться в место захоронения». Тогда же заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Камчатского края» Ирина Мальцева подчеркнула, что в настоящее время озеро не может считаться рекреационным, поскольку «в 2023 году половина из взятых проб не соответствовала нормативным требованиям, отмечаются различные загрязнения, в том числе кишечные инфекции».

В конце мая состоялось обследование водоема. «По результатам обхода мы выявили и зафиксировали инженерные сети, находящиеся возле озера. Это необходимо для того, чтобы определить места расположения геотуб», – сообщил представитель предприятия-проектировщика Сергей Левашкин.

По словам министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексея Кумарькова, «в этом году завершается проектирование очистных сооружений, которые будут построены в 2025 году. Они будут собирать коммунальные стоки, которые сейчас без очистки сливаются в озеро, а также ранее неучтенные хозяйственно-бытовые стоки. Планируется, что очистка Култучного озера займет примерно год».

За чистоту Култучного озера уже боролись в прошлом столетии. По информации министерства природы Камчатского края, подготовка к очистке водоема от загрязнений началась еще в 1984 году. Сами работы стартовали весной 1990 года. Но, как пояснили в Минприроды, «сначала они были приостановлены в связи с тем, что каскады на Петропавловском судоремонтно-механическом заводе не выполняли свою функцию, и ил, оседающий на «картах отстоя», начал поступать в Авачинскую губу. Затем начались проблемы с финансированием. Работы были остановлены с учетом сложившейся экономической ситуации в стране в период 90-х годов».

Во время этой первой очистки не была устранена основная причина загрязнения – хозяйственно-бытовые стоки. Попытка реанимировать озеро потерпела неудачу, и оно осталось сточной канавой.

Несмотря на это, в начале двухтысячных здесь действовала лодочная станция, предлагавшая всем желающим прогулки по водоему. Однажды случилось невероятное: на тихом, превращенном в помойную яму озере разыгрался шторм. Водная стихия взбунтовалась не на шутку, шлюпки затопило волной, и станция перестала существовать.

В книге Татьяны Леонидовны Введенской «Озеро, которое всегда с нами» приводятся воспоминания исследователей, посетивших Камчатку в 19 и начале 20 века. Они свидетельствуют, что Култучное озеро вплотную подходило к Никольской сопке и соединялось с Авачинской губой речкой Кижучевой. Озерные воды плескались там, где сейчас находится площадь перед драмтеатром, занимая её полностью. Автор рассказывает: «На противоположной стороне озеро питали родники, они протекали по долине небольшого ручья, называемого «Родниковым полем». Вода в озере долгое время оставалась прозрачной, была излюбленным местом отдыха горожан и изобиловала рыбой. Из исторических материалов можно заключить, что в озере обитали корюшка, сельдь, гольцы, а в ручьи транзитом через озеро в изобилии заходил на нерест кижуч».

Когда город стал разрастаться, подземные родниковые источники были засыпаны грунтом при разработке новых строительных площадок. Сейчас на месте «родникового поля» находится стадион «Спартак». Акватория озера в районе площади после Великой Отечественной войны неоднократно засыпалась. На береговой линии поначалу строили бани, потом их снесли и участки застроили вновь: тут появились автостоянка, автозаправка, кафетерии. Когда производили очистку водоема в 1990 году, насыпали дамбу, разделившую озеро на две части (большую и малую). С течением времени малая часть озера превратилась в болото.

«В результате застройки и планировки городских территорий площадь озера сократилась более чем в два раза… Со временем вода озера стала мутной и приобрела неприятный запах, дно покрылось толстым слоем ила, на разных участках его толщина достигала нескольких метров», – констатирует Татьяна Введенская.

Удивительно, что даже теперь в озере обитают представители животного мира. На табличке, установленной возле протоки, через которую озеро соединяется с Авачинской губой, указано, что в нём живут колюшка и ондатра. В упомянутой книге приводятся сведения, что в озере обитают еще караси (были завезены в 2002 году сотрудниками Камчатского исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии с Ушковского озера), коловратки и рачки (мелкие беспозвоночные) и лягушки. На дне озера живут двустворчатые моллюски берингианы, брюхоногие моллюски прудовики, но самыми многочисленными обитателями дна являются малощетинковые черви, личинки комаров и пиявки.

– Возле автобусной остановки «Мехзавод» строят очистные сооружения. Кто подрядчик, на чьи средства он работает и когда планируют закончить стройку? Елена Антипова, г. Петропавловск-Камчатский

– Согласно паспорту объекта, канализационная насосная станция «Мехзавод» в Петропавловске-Камчатском строится по заказу Краевого государственного унитарного предприятие «Камчатский водоканал». Проектной организацией выступило Государственное унитарное предприятие Камчатского края «Камчатскгражданпроект». Подрядчиком является Акционерное общество «РОТЕК» (юридический адрес: г. Москва, ул. Николямская, д. 15, офис 208). Строительство объекта финансируется за счет инфраструктурного бюджетного кредита. Ответственным представителем подрядчика является начальник участка по строительству причалов ОП Елизово АО «РОТЕК» Кочанов В. А. Ответственным представителем заказчика на объекте указан заместитель директора по строительству КГУП «Камчатский водоканал» Аммосов Е. И. Окончанием строительства, начавшегося в 2022 году, объявлен 2024 год.

Ранее постройку КНС «Мехзавод» планировали завершить осенью 2023 года. Однако в январе 2023 года на площадке наблюдалось отставание от графика. Как сообщал тогда заместитель председателя Правительства Камчатского края Сергей Миронов, курирующий процесс, «связано это с тем, что Росстройконтроль выдал замечания, совершенно справедливые, в части несъемной опалубки». По его словам, отставание составляло две недели, и постройка должна была завершиться в срок.

«Строительство насосной станции позволит ликвидировать обветшавшую КНС в районе стадиона «Спартак». На КНС «Мехзавод» будут поступать сточные воды с южной части города, от морского порта и со строящегося гостиничного комплекса, далее – перенаправляться на канализационно-очистную станцию «Чавыча», – пообещали в краевом правительстве.

Ответы подготовила Наталья МАКСИМИШИНА

(По материалам, предоставленным администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа)