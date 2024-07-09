Школа день за днём. Как себя вести?

09 Июля 2024



Не успело педагогическое сообщество прийти в себя после окончания очередного учебного года, как председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на заседании рабочей группы по образованию предложил ввести в школах оценки за поведение (https://www.vedomosti.ru). Он также добавил, что двоечников по поведению можно будет не допускать к экзаменам. «Двойка – неудовлетворительное поведение. Двойка по поведению – значит, к ОГЭ и ЕГЭ не допускаем. Извини, не умеешь себя правильно вести, значит, какой-нибудь другой дорогой пойдешь», – указал Фадеев.

Принимать решение о недопуске, по мнению главы Совета, должен педагогический совет школы. А его решение уже можно будет обжаловать через суд. «Педсовет в этом смысле принимает субъектность. Он принимает решение, берет на себя эту ответственность», – добавил Фадеев. Возвращение двоек, а также возможности отчислить хулиганов из школы – это серьезная мера по защите чести и достоинства учителей, заключил Фадеев.

Министр просвещения Сергей Кравцов в ответ заявил, что в ведомстве концептуально не против такой оценки. «Критерии этой оценки, кто её будет выставлять – учитель, педагогический состав – и какие последствия у этой оценки, нужно понимать», – указал Кравцов.

Новость мгновенно разнеслась по профессиональным образовательным сообществам и родительским чатам, вызвав бурю негодования с обеих сторон.

Напомним, что в первые годы существования советской власти систем оценок как таковых в школах не было. В трудовых школах 1920-х годов в списке изученных предметов просто ставили отметку «изучал» или «не изучал».

В январе 1944 года Совет народных комиссаров РСФСР постановлением № 18 ввел цифровую пятибалльную систему оценки успеваемости и поведения учащихся начальной, семилетней и средней школы. К нему была разработана соответствующая инструкция, согласно которой выдача свидетельств и аттестатов допускалась только при отличном поведении ученика (балл «5») со следующей записью: «при отличном «5» поведении».

В декабре 1970 года министром просвещения СССР была утверждена Инструкция о выставлении оценки поведения учащимся средней общеобразовательной школы, изменившая систему и критерии оценки за поведение учащихся.

С тех пор вплоть до 1992 года в общеобразовательных школах была введена иная оценка поведения учащихся: «примерное», «удовлетворительное» и «неудовлетворительное».

Основными критериями для школьника стали выполнение требований школы, определенныех Правилами для учащихся; принятие участия в общественной жизни школы и общественно полезном труде; проявление дисциплинированности в школе, дома, общественных местах; несовершение антиобщественных поступков, имеющих характер правонарушений. Оценка поведения производилась по итогам четвертей и учебного года, выставлялась в дневник ученика и доводилась до родителей.

Годовая неудовлетворительная оценка по поведению учащихся выставлялась только после соответствующего решения педагогического совета школы с учетом мнений пионерской и комсомольской организаций и ученического самоуправления. Учащиеся выпускных классов, имеющие годовую неудовлетворительную оценку по поведению, не допускались к экзаменам и получали справку о том, что они прослушали курс средней школы. При этом инструкция предусматривала, что экзамен на аттестат о среднем образовании они могли сдать в последующие три года в установленном порядке после представления положительной характеристики с места работы.

А те, кто учился не в выпускных классах и по окончанию года «схватывал» «неуд» за поведение, переводился в другой класс условно. Только при повторном получении учеником подобной оценки и в случае систематического неподчинения учителям и руководителям школы и грубых нарушений дисциплины педагогический совет рассматривал вопрос об исключении его из школы.

Для советского учителя отчисления ученика из школы было равносильно наступлению чрезвычайного происшествия. Однако встречались и те, кто воспринимал любое проявление индивидуальности ребенка как аморальное поведение, отстаивание собственного мнения считал хамством и с удовольствием пользовался инструментом для неудовлетворительной оценки поведения.

В настоящее время одним из главных аргументов противников возвращения оценки поведения является отсутствие объективных критериев для таких оценок. Несмотря на то, что руководитель рабочей группы по образованию Екатерина Сморода пояснила изданию «Коммерсант» (https://www.kommersant.ru), что критерии будут разработаны в ближайшее время, представители родительских комитетов считают, что введение еще одного критерия оценки станет дополнительным стрессом для ребенка.

По мнению детских психологов, постоянный контроль поведения и его оценка в подрастающем поколении убивает такие важные качества, как инициативность и самоуверенность, прививая привычку ориентироваться на мнение других.

Детские психиатры утверждают, что в настоящее время в нашей стране, по статистике, около 10 % школьников страдают от СДВГ (СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности. – Прим. ред.) и еще столько же от дислексии (дислексия – это расстройство навыков чтения, вызванное нарушением высшей психической деятельности. – Прим. ред.), связанных с дисфункцией головного мозга, то есть нарушением регуляции центральной нервной системы, возникающим по разным причинам, в том числе после родовых травм.

Поведение таких детей сопровождается резкими перепадами настроения и неконтролируемыми эмоциональными всплесками, что станет основанием для его отрицательной оценки. Однако постоянные «неуды» или двойки за поведение никак не помогут детям справиться с проблемами, а только усугубят их. Поскольку для коррекции СДВГ и дислексии требуется применение практик по улучшению работы мозга, а не попытки изменить поведение ребенка за счет выставления ему плохих отметок.

Таким образом, при оценке поведения детей, требующих особого педагогического подхода, страна рискует потерять 20 процентов учеников общеобразовательных школ, поскольку они вряд ли будут допущены к итоговой аттестации, и, скорее всего, их регулярно будут отчислять из школ за неудовлетворительное поведение без получения среднего образования.

Более десяти лет в России внедряется новая инклюзивная система образования, при которой каждому человеку, независимо от имеющихся физических, социальных, эмоциональных, ментальных, языковых, интеллектуальных и других особенностей, предоставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях. Однако с внедрением оценки за поведение мы опять рискуем встать на порог создания отдельных коррекционных интернатов и школ для особенных детей.

Защитники указанной инициативы утверждают, что возвращение к системе оценки поведения направлено на защиту школьников от буллеров (буллер – агрессор, инициатор травли. – Прим. ред.) и хулиганов, а педагогов – от хамства и нецензурной брани учеников.

В конце прошлого года Президент России Владимир Путин подписал закон о защите учителей от всех форм физического и психического насилия и оскорбления личности. Согласно действующей редакции закона об образовании, теперь за педагогами закреплено право на уважение человеческого достоинства, для защиты которого они могут обращаться в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся, нарушающим и ущемляющим их права. Однако, судя по инициативе, исходящей от Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, данной меры недостаточно для полноценной работы школы и достойного воспитания его учеников.

В жарких речах членов рабочей группы по образованию при Совете и чиновников Министерства просвещения присутствует постоянная отсылка на возвращение в российские школы хороших практик из советского образовательного опыта. Однако вместо очевидных решений о необходимости отмены ОГЭ и ЕГЭ, пришедших из Европейской системы образования, должностные лица, формирующие политику страны в этой области, пытаются возродить нафталиновые неэффективные инструменты. Что больше напоминает пустую болтовню вместо серьезных решений актуальных задач и проблем, созревших в образовательном процессе российских школ первой четверти двадцать первого века.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ