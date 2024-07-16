Великие художники России

16 Июля 2024



Искусствоведы утверждают - живопись развивает творческое мышление и безупречный вкус. Ученые убеждены, что любование прекрасными полотнами вызывает в организме гормон удовольствия и радости, который возникает при чувстве влюбленности. Для подтверждения обеих теорий газета «Вести» начинает новую рубрику «Великие художники России», в которой читатели вспомнят известные факты из жизни талантливых живописцев, узнают о загадочных поворотах в их судьбах и познакомятся с деталями создания самых выдающихся произведений каждого из них.

Карл Павлович Брюллов

(12.12.1799 – 11.06.1852)

Карл Брюлло родился в Санкт-Петербурге 12 (23) декабря 1799 года в семье художника французского происхождения Пауля Георга Брюлло. Приехав в Россию, отец Пауль сменил имя на Павла, но оставил французскую фамилию. Сам же Карл Брюлло изменил фамилию на Брюллов в юношестве, перед своим отъездом в Италию. Творческая судьба маленького Карла была предопределена с раннего детства. Его отец был известным живописцем, преподавал в Академии художеств. Там же обучались братья будущего гения.

В детстве Карл много болел и до семи лет практически не вставал с кровати, но отец заставлял его рисовать наравне с другими детьми. Если мальчик по какой-то причине не мог или не успевал сделать задание по рисунку, его могли оставить без еды. Однажды отец так сильно ударил его, что Брюллов оглох на одно ухо.

В октябре 1809 года мальчик был зачислен на казенное содержание в Императорскую Академию художеств в Петербурге, где проучился до 1821 года. Карл быстро зарекомендовал себя блестящим, разносторонне одаренным учеником, легко справлялся со всеми учебными заданиями, благодаря чему снискал всеобщую любовь. В старших классах юноша часто помогал своим однокурсникам, за небольшую плату правя их экзаменационные работы. В дальнейшем Карл получил золотую медаль по классу исторической живописи, вступил в Общество поощрения художников и получил право на заграничную поездку.

После окончания академии Брюллов со своим братом Александром отправился путешествовать в Италию. В 1823 году он написал портрет молодой девушки «Итальянское утро», в котором прослеживаются характерные для классицизма правильные пропорции и черты лица. Изображенная юная леди – само совершенство с красивым лицом и мягкими очертаниями тела. Но уже в этой картине есть и черты романтизма, так как художник изображает женщину как бы в моменте, за умыванием, а не позирующей для мастера. И в этой естественности и мягком освещении девушка особенна прекрасна, что передается и зрителям, увидевшим её, с картины.

Это полотно принесло Брюллову известность в Италии и России. Общество поощрения художников подарило картину супруге Николая I, Александре Федоровне. Император настолько впечатлился подарком, что пожаловал художнику бриллиантовый перстень и заказал парную картину. Именно так появилось известное полотно «Итальянский полдень».

Как и в первом произведении, художник большое внимание уделил цвету, всякий раз работая в полуденное время. И вновь ему удалось передать очарование и живость прекрасной девушки, наполненной такой же жизненной силой, что и гроздь винограда, которую она срывает.

Но к большому разочарованию художника после демонстрации картины на выставке общество обрушилось на него с критикой. Основная претензия заключалась в том, что Брюллов посмел выбрать в модели простую девушку с пышными формами и далекими от эталонов красоты чертами лица. Лишь те, кто сумел пройти сквозь предрассудки академических норм, по достоинству оценили красоту замысла и мастерство исполнения сюжета.

В ответ на обвинения художник ответил, что в жизни нам могут более нравиться люди, далекие от канонов красоты. Оскорбленный нападками академистов, художник через несколько лет даже создал еще одну версию этой картины. Не согласившись расстаться с пышными формами девушки, он всё же изобразил на холсте более красивое лицо с точки зрения представлений тех времен. Девушка получилась более утонченной, но от её задора и естественности не осталось и следа. Раздосадованный Брюллов в конечном итоге разорвал связи с Обществом поощрения художников. Несмотря на неприятие обществом, картина сегодня считается одним из прекрасных образцов классической живописи и находится в Русском музее Санкт-Петербурга. Уменьшенная же авторская копия с более аристократичной девушкой занимает не менее почетное место в Государственной Третьяковской галерее.

Впоследствии художник побывал во многих городах Европы, но до 1833 года жил Италии. Именно там он отточил свой стиль и состоялся как мастер.

К числу самых известных картин Карла Брюллова относится грандиозное произведение «Последний день Помпеи», написанное художником в 1833 году, посмотреть на которое еще в год создания приходили толпы народа. Идея описать гибель древнеримского города пришла художнику после того, как он оказался на раскопках Помпеи. Будучи сторонником классической школы, Брюллов тем не менее совершил небывалый для своих времен поступок. Он показал в жанре исторической живописи трагическое событие, переживаемое народом, в то время как в этом жанре было принято воспевать конкретных героев. Картина столь захватила внимание зрителей, что еще до представления на выставках толпы народа шли в мастерскую художника в Риме для знакомства с полотном. О ней восторженно писали критики, её воспевали в стихах поэты, а позже полотно было подарено императору Николаю I и помещено вначале в Эрмитаж, а затем в Русский музей Александра III.

При посещении раскопок богатое воображение Брюллова переносило его в те давние времена, когда жители древнего города Помпеи пострадали от извержения вулкана Везувия. Он живо видел картины исчезновения роскошного города под огненной лавой и грудой камней и был глубоко поражен этими образами. Но не только воображение помогало художнику писать знаменитую картину. Он тщательно изучал и исторические документы, описывающие разрушение города, что помогло ему точно передать переживаемый людьми ужас и смятение. Шесть лет кропотливого труда ушло у автора на проработку большого количества персонажей и изображения той атмосферы, которую он хотел передать. Картина получилась огромной и имела габариты около 6,5 м в длину и более 4,5 м в высоту.

Пока Брюллов работал над масштабным полотном «Последний день Помпеи», в этот же период он занимался и другими картинами. Одной из них стал портрет «Всадница», созданный по заказу графини Юлии Самойловой. Работа также проходила в Италии и была завершена в 1832 году, то есть за год до представления публике упомянутого выше шедевра. В ней художник раскрыл еще одну свою грань – талант романтика. Работая над портретами, он сосредотачивался не столько на сходстве, сколько на передаче внутреннего мира своего персонажа. И это отлично ему удалось как раз в картине «Всадница».

Графиня Самойлова была возлюбленной Брюллова, и он хорошо знал её увлечения, характер и манеры. Долгое время эксперты считали, что именно её он запечатлел на картине «Всадница» как и, например, в работе «Портрет Ю. П. Самойловой с Джованиной Пачини и арапчонком», а также множестве других изображений графини. Тем более что даже на ошейнике собаки зритель видит надпись «Samoylo…». Однако есть и другие версии. Одни считают, что главными героями картины являются воспитанницы Самойловой, другие, что там изображена испанская певица Мария Малибран. Сторонники каждой версии опираются на рисунки, этюды, записки, другие картины художника, Но единого мнения пока нет.

«Всадницу» тепло и восторженно встретили на выставке в Академии изящных искусств Брера. Даже противники академической живописи отмечали, что это выдающаяся работа. Брюллова сравнивали со знаменитым П. Рубенсом, а позже назвали автором романтического портрета. После создания полотно отправилось к заказчику, то есть к Юлии Самойловой. Какое-то время картина украшала виллу графини в Милане, а после её разорения в 1870-х годах оказалась в числе вещей, выставленных на продажу. После долгих путешествий по частным коллекциям и обществам в 1893 году «Всадница» была выкуплена Павлом Третьяковым. Сегодня она экспонируется в знаменитой Третьяковской галерее.

С 1836 по 1849 год Брюллов жил и работал в Петербурге. Сразу после возвращения в столицу ему было присвоено звание младшего (второй степени) профессора Академии художеств, поручено руководство историческим классом Академии и предложено написать большую картину на тему из русской истории, утвержденную Академией и одобренную императором, для получения звания старшего профессора.

В 1843 году Брюллов в числе лучших живописцев академической школы получил приглашение участвовать в росписи Исаакиевского собора. Ему было предложено расписать плафон большого купола фигурами апостолов, евангелистов и серией картин на тему «Страсти Христовы». Художник с большим интересом приступил к работе над эскизами. К 1848 году они были завершены, и Брюллов приступил к самой живописи. Однако тяжелая работа в сыром недостроенном соборе подорвала и без того слабое здоровье живописца, дав осложнения на сердце и обострив ревматизм, поэтому уже в феврале художник просил об освобождении от работ. Его просьба была удовлетворена. К этому времени он уже написал почти все основные фигуры плафона, так что заканчивавшему его работу П. В. Басину оставалось только дописать фон и создать несколько картин для оформления центрального пространства храма по картонам Брюллова.

Личная жизнь художника сложилась не вполне удачно. Главной страстью и музой мастера была графиня Юлия Павловна Самойлова, прожившая долгую и насыщенную жизнь. Она была молода, богата, взбалмошна и невероятно красива. О её личной жизни ходило множество слухов в светском обществе, которые, казалось, совсем не заботили юную похитительницу мужских сердец.

Юлия Павловна была фрейлиной при дворе, пока не вышла в 1825 году замуж за графа Николая Александровича Самойлова, флигель-адъютанта императора. Их брак не был удачным и спустя два года супруги по взаимному согласию разошлись.

Брюллов и Самойлова познакомились в Италии приблизительно в 1827 году. Она была страстной натурой, ей претили любые ограничения и запреты. Это и покорило художника, который восхитился не только её темпераментом, но и красотой.

В 1838 году Карл неожиданно влюбился и поспешно женился на 18-летней Эмилии Тимм, с которой спустя месяц после свадьбы порвал все отношения. Вероятно, причиной размолвки послужила неверность со стороны молодой жены. В это нелегкое для художника время его поддержала приехавшая из Италии в Петербург графиня Самойлова.

Однако они всё равно расстались. Юлия Павловна приняла такое решение в 1845 году. А через год выскочила замуж за красавца-тенора итальянца Пери, лишившись подданства Российской империи. Графиня была старше своего нового избранника на 20 лет. Прожила с ним Самойлова не больше года: молодой супруг умер от чахотки.

Карл Павлович Брюллов скончался в 1852 году, в возрасте 52 лет в местечке Манциана под Римом, где лечился минеральными водами. По свидетельству русского представителя в Риме, смерть наступила через три часа после приступа удушья. Художник был похоронен на протестантском кладбище Монте Тестаччо, по лютеранскому обряду. Детей у художника не было.

Юлия Самойлова пережила Карла Брюллова на 23 года, потеряв к концу жизни практически всё своё состояние.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ

(По материалам российских изданий)