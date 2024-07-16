Армения становится врагом России?

16 Июля 2024



15 июля этого года на территории Армении стартовали армяно-американские учения. Они проводятся в рамках двухстороннего сотрудничества, установленного между НАТО и отдельной страной-партнером, не являющейся членом альянса, в рамках программы «Партнерство ради мира». Армения участвует в этой программе с 1994 года. Военные учения на территории Армении с участием армии США проходят во второй раз. В то же время в 2023 году Ереван отказался от учений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Во время проведения первых военных учений (2023 год) официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил (цитирую): «Мы были, остаемся и, я уверен, будем очень близкими союзниками и партнерами с Арменией. У нас могут быть определенные проблемы, которые нужно решать, но решать их нужно в рамках диалога, потому что логика развития и национальные интересы двух стран диктуют необходимость углубления нашего союзничества и партнерства».

Глава МИД РФ Сергей Лавров по поводу действий армянской стороны высказался так (цитирую): «Военные учения Армении и США выглядят странно, действия Еревана вызывают сожаления».

За несколько дней до начала учений Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica посетовал, что российские миротворцы якобы не выполняют свою миссию в обеспечении безопасности вокруг Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. И далее он сказал: «Есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь». Более того, жена главы правительства Армении отправилась с гуманитарной миссией в Киев.

Еще один клин в отношениях России и Армении забил Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян, подписавший 14 октября 2023 года заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Это случилось после того, как Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Президента Российской Федерации Владимира Путина. Теперь, согласно Договору о ратификации, Президента Российской Федерации, прибывшего в Армению с дружественным визитом, армянская сторона должна будет арестовать и выдать Международному уголовному суду.

После проигранной войны сил самообороны Нагорного Карабаха армии Азербайджана Никол Пашинян сумел направить общественное мнение своих сограждан против России, обвинив нашу страну в предательстве интересов Армении, хотя сделал всё, чтобы его страна не вмешивалась в военный конфликт. А позже признал территориальные притязания Республики Азербайджан, согласившись на установление её границ, существовавших до 1991 года.

Напомню, в ходе миротворческой миссии России в Нагорном Карабахе погибло семь наших военнослужащих. Никол Пашинян, узнав о гибели российских миротворцев, сказал, что Россия сама виновата в этой трагедии. Он не высказал даже сожаления по поводу гибели наших парней.

В 2023 году в Ереване прошли антироссийские акции, участники которых несли плакаты с надписями «Русские, вон из Армении».

Посла Армении в Российской Федерации Вагаршака Арутюняна вызвали в МИД России из-за «недружественных шагов» представляемой им республики. При этом Российская Федерация продолжает поставлять Армении дешевый газ и другие необходимые товары, без которых закавказская республика не может существовать.

С момента окончания военных учений в 2023 году прошло десять месяцев, и ситуация с учениями и антироссийскими выступлениями повторилась. Только теперь Армения и США подписали соглашение об усилении сотрудничества в сфере безопасности. 4 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова повысить уровень отношений с США до стратегического партнерства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала так: «Эти учения пройдут уже во второй раз и не вызывают ничего, кроме сожаления, особенно на фоне фактического замораживания Ереваном своей деятельности в ОДКБ и публичных выпадов в адрес организации». И все?

Настало время поговорить об Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Данная организация была учреждена 15 мая 1992 года и объединила в себе Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию, Узбекистан и Таджикистан. Узбекистан вышел из Договора в 1999 году, затем вернулся в 2006, через шесть лет снова покинул Организацию. В статье 4 Договора о коллективной безопасности записано: «Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего договора. В случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН». К дополнительной деятельности ОДКБ относится борьба с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией и торговлей людьми, криминальной и деструктивной деятельностью в информационном пространстве.

При сложившейся ситуации почему-то большинство ведущих российских аналитиков уверены, что Армения не пойдет на конфронтацию с Россией, так как это противоречит её национальным интересам. Тридцать лет назад такой же хор российских политиков большинством голосов пел мантру, что Украина никогда не пойдет на прямой конфликт с Россией. В 2008 году Грузия начала войну с Южной Осетией (считай, с Россией). В начале военного конфликта грузинские войска уничтожили более половины российских миротворцев. Ответными действиями армия РФ разгромила грузинские войска, и наши танки остановились в нескольких километрах от Тбилиси. Украина и Грузия тоже очень зависели от рынков сбыта и ресурсов России. Однако это не помешало им пойти против нас войной или спровоцировать её.

История взаимоотношений Армении и России не так проста, как кажется на первый взгляд. Массовое истребление армян на территории Османской империи, начавшееся в 1894 году и получившее свое самое страшное продолжение в 1915–1923 годах, привело к гибели, по разным оценкам, полутора миллионов армян. Геноцид армянского населения на территории Османской империи был признан многими странами. В 1987 году Европарламентом была принята соответствующая резолюция. В Советском Союзе этот вопрос официальная историография с благословения КПСС по разным причинам старалась обходить. С одной стороны, не хотели уязвлять чувства этнических мусульман в Азербайджане (прежде являющемся частью Османской империи), с другой – советская власть старалась не акцентировать внимания на том, что оружие для войск младотурков под руководством Мустафы Кемаля, участвующих в резне армян, поставлял Советский Союз. Однако это не помешало руководству Армянской Советской Социалистической Республики в 1967 году построить в Ереване на холме Цицернакаберд (Ласточкина крепость) мемориальный комплекс и ежегодно 24 апреля отмечать День памяти жертв геноцида армян (Россия признала геноцид лишь в 1995 году).

На почве ужасающей национальной трагедии как в царской, так и в советской Армении всегда прорастали националистические сепаратистские течения. Именно армянские националисты 8 января 1977 года устроили три взрыва в Москве. Первый взрыв произошел в вагоне электропоезда между станциями метро Измайловская и Первомайская, второй – в продуктовом магазине на улице Дзержинского (ныне Большая Лубянка), третий – у здания Историко-архивного института на улице 25-го Октября (сейчас Никольская). Эти теракты спланировали и провели активисты «Национальной объединенной партии», действующей подпольно. Организатор терактов – Степан Затикян и двое исполнителей – Айкануз Хачатрян и Шаген Арутюнян. В результате чудовищного преступления погибло семь человек, включая детей, и тридцать было ранено. Трое преступников были осуждены и расстреляны. На суде (все материалы следствия и судебного заседания были засекречены) Степан Затикян в последнем слове заявил: «Передайте другим: нам остается месть и только месть». У этих националистических подонков остались последователи, которые после развала Советского Союза никуда не исчезли, а лишь расцвели буйным цветом.

Что нас связывает с Арменией, кроме христианской религии, тесных экономических связей и общей истории? В Ереване понимают, что их республика является единственным военным плацдармом в Закавказье. Там размещена 102-я ордена Александра Невского военная база, имеющая свои гарнизоны в Гюмри (бывший Ленинокан) и Ереване. Численность группировки составляет более четырех тысяч человек. Кроме того, российские пограничники осуществляют помощь армянским коллегам в треугольнике Армения – Турция – Иран. Средства ПВО нашей группировки прикрывают южное направление со стороны Российской Федерации и способствуют поддержанию безопасности в регионе.

Несмотря на враждебные выпады со стороны руководства Армении в отношении России, у Никола Пашиняна пока хватает осторожности не требовать вывода российских войск с территории республики и не выходить из ОДКБ. Надолго ли в его голове задержатся разумные мысли, сказать трудно. Но то, что Армения перестала быть дружественной страной для России, по-моему, очевидно. Очень многое в наших отношениях с Арменией будет зависеть от результатов специальной военной операции на Украине, т. е. от нашей победы.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ





Справка «Вестей»:

Армения:

Государство в Закавказье, одна из бывших республик СССР.

Граничит с Грузией, Азербайджаном, Турцией и Ираном.

Выхода к морю не имеет.

Столица и крупнейший город – Ереван.

Государственный язык – армянский.

Большинство населения – христиане Армянской апостольской церкви.

Основа экономики страны – сельское хозяйство и промышленное производство.

Рельеф преимущественно гористый, с быстрыми реками и немногочисленными лесами.

Климат высокогорный, континентальный: лето жаркое, а зима холодная.

Между Россией и Арменией действует безвизовый режим.

Загранпаспорт для поездки не обязателен: разрешен въезд по внутреннему паспорту РФ.

Площадь: 29 800 км²

Население: 3 015 400 человек (2024 г.).