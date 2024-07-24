Еще раз про туризм и не только…

23 Июля 2024



В 1989 году, участвуя в работе V Региональной научно-практической конференции «Рациональное использование ресурсов Камчатки, прилегающих морей и развитие производительных сил до 2010 года» (октябрь 1989 г., Петропавловск-Камчатский), мною совместно с В. И. Меньшиковым было высказано представление о туризме как о самостоятельной отрасли народно-хозяйственного комплекса Камчатки.

Однако в решениях указанной конференции Камчатке уже к 2000 году предписывалось создать мощную горнорудную и газонефтедобывающую отрасли, резко интенсифицировать производство сельскохозяйственной продукции, переоснастить лесную и строительную отрасли и судоремонт, а также довести объём добычи рыбы до 2–2,2 миллиона т/год, против тех 1,2–1,4 миллиона тонн, которые добывались в середине 1980-х годов [Материалы V Региональной научно-практической конференции «Рациональное использование ресурсов Камчатки, прилегающих морей и развитие производительных сил до 2010 года», октябрь 1989 г., Петропавловск-Камчатский]. Тогда же «горячо», а иначе и не скажешь, обсуждалась тема строительства железной дороги Магадан – Петропавловск. И только о туризме не было сказано ни единого слова.

Более того, в 1992 году, уже после распада СССР (о возможности которого мною говорилось еще в начале 1986 года), тогдашний председатель экономической комиссии Облсовета В. П. Хворостов и представитель Президента России И. А. Сидорчук категорически утверждали, что «скорое» развитие золотодобычи уже в 2000 году превратит Камчатку в бездотационный регион, а её население за счет создания мощной горнорудной отрасли возрастет до 800 тысяч человек. И это при том, что в стране и на Камчатке уже началось разрушение всех производственных связей и крушение экономики в целом. О чём я предупреждал еще до начала названной выше конференции [Модель завтрашнего дня? «Камчатская правда», 25 апреля 1989 г.].

Вот отчего в 1993 году нами была разработана концепция по развитию туризма на Камчатке [Быкасов В. Е., Меньшиков В. И. Рациональное использование рекреационных ресурсов Камчатской области. Проект. Камчатоблкомприрода. 1993. 23 с.], в которой была высказана мысль о том, что одним из ведущих направлений освоения рекреационных ресурсов Камчатки может стать иностранный круизный туризм. И при этом подчеркивалось, что экстремальный (с рюкзаками за плечами) туризм на Камчатке не должен превышать разумных (около 25–30 тысяч человек в год) пределов. И вновь мы не были услышаны.

А время шло. И в 1995 году падение производства в рыбной отрасли составило 45 %, а в сельском хозяйстве, лесной отрасли, судоремонте и строительстве и вовсе достигло 90–95 %. Геология практически перестала функционировать. А прибытие очередного танкера с мазутом воспринималось как чудо. Отчего в 1998 году власти Камчатской области и отделившегося от неё Корякского автономного округа обратились к правительству и Президенту России с просьбой: «Во избежание более тяжелых последствий, связанных с полным прекращением подачи электроэнергии, необходимо срочно решить вопрос финансирования Камчатской области на завоз топлива, в противном случае необходимо будет решать вопрос об эвакуации населения» [«Петропавловск», № 43, от 30 октября 1998 г.]. Причем обращение это прозвучало именно от того самого руководства, которое несколько лет до этого категорически заявляло, что оно ни в коем случае не допустит снижения жизненного уровня населения Камчатки и никогда не пойдет на организованное переселение лишившихся своих сбережений и работы людей в более удобные для проживания регионы. К чему я призывал еще в 1989 году, но был причислен к разряду сталинистов, желающим под дулом автоматов убрать за пределы области лишнее население.

Что же касается туризма, то он во все годы разрухи постепенно и стихийно развивался. И в первые 20 лет XXI века именно круизный туризм стал основной статьей дохода туристического бизнеса.

Напоминаю же я об этом для того, чтобы показать, что при нынешнем ажиотажном туристическом раже на Камчатке, когда только ленивый не называет туризм одним из основных направлений развития экономики области, когда всякого рода туристических фирм, фирмочек и индивидуальных предпринимателей стало излишне много и когда, наконец, в области появилось министерство туризма, никто не обращает внимания на то, что рекреационный ресурс Камчатского полуострова завышен более чем на треть.

И действительно, в 1989 году мне довелось обратить внимание на то, что на самом деле площадь Камчатского полуострова равна 270, а не 370 тысячам км2 [Ошибка в географии – но только ли в ней? «Камчатская правда», 3 сентября 1989 г.]. И тем самым показать, что природный туристический потенциал полуострова Камчатка завышен более чем на треть. Однако ни в области, где горячо обсуждались грандиозные планы по комплексному освоению всех видов природных ресурсов Камчатки, ни в издательстве «Советская энциклопедия», которое в том же 1989 году выпустило в свет «Географический энциклопедический словарь» с цифрой 370 тысяч км2, и куда я направил свою заметку, с моей точкой зрения не согласились.

Впрочем, такой же слепотой отличались не только местные эксперты и члены редколлегии «Советской энциклопедии». В 2007 году я, зная, что к изданию готовится том «Большой русской энциклопедии» на букву «К», участвуя в работе XIII Научного совещания географов Сибири и Дальнего Востока, попытался было обратить внимание коллег географов на проблему с площадью Камчатки. И, надо сказать, что президиум совещания тогда озвучил мнение о том, что к решению этой проблемы следует привлечь специалистов-картографов.

Однако никаких подвижек так и не последовало. А потому я решил еще раз напомнить о проблеме. И с этой целью отослал соответствующую статью в редакцию журнала «География и природные ресурсы» Института географии Сибири (г. Иркутск). Предварив её замечанием о том, что в связи с вот-вот предстоящим выходом из печати тома «Большой русской энциклопедии» на букву «К» не мешало бы оповестить редакцию «Большой русской энциклопедии» об ошибке с площадью Камчатского полуострова, дабы предотвратить её повторение.

То есть, по сути дела, я открытым текстом предлагал Институту географии Сибири имени В. Б. Сочавы СО РАН повлиять своим авторитетом на редакцию «Большой русской энциклопедии». И в подкрепление этой моей позиции привел несколько попавших мне к тому времени на глаза названий энциклопедических изданий, в которых площадь полуострова также оценивалась в 370 тысяч км2: [Отечество. История, люди, регионы России. Энциклопедический словарь. Сост.: А.П. Горкин, В. М. Карев. М.: Большая Российская энциклопедия, 1999; Популярный энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 1999; Новый энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 2000; Географический энциклопедический словарь: географические названия. Гл. ред. В.М. Котляков. 3-е изд. доп. М.: Большая Российская энциклопедия, 2003; Северная энциклопедия. М.: Европейские издания. 2004; Большая географическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2007].

Но и на этот раз я не был услышан. Более того, ответ рецензента был настолько казенным по букве и по духу, что можно говорить о его неумении видеть проблему. Ибо он, руководствуясь надуманными правилами написания научных статей, поначалу указал на отсутствие в ней новизны и актуальности, а также на несоблюдение формальных правил написания научных статей и на ненаучный язык изложения, препятствующий её публикации. А в конце возмущенно заявил: «Ну сколько же можно писать об одном и том же!» Позабыв при этом о фундаментальном постулате: повторение – мать учения.

Тем не менее я полностью согласен с тем, что с формальной точки зрения в моей статье действительно не было ни новизны, ни оригинальности, ни научного стиля изложения, ни обсуждения результатов, ни самих результатов. И всё же, полагаю, что если бы в навязываемых клерками от науки «правилах поведения» существовали ещё два пункта: «проблема» и «её решение», то они могли бы быть заполнены следующим образом: да, ошибка в географии Камчатки существует; да её надо исправлять.

Что же касается актуальности, то добавлю: в вышедшем в 2008 году томе «Большой Российской Энциклопедии» чёрным по белому напечатано: «Камчатка, полуостров на северо-востоке Азии; один из крупнейших (второй после Таймыра) в России. Пл. 370 тыс. км2. Вытянут с севера на юг на 1200 км, макс. ширина 450 км. Узким (до 100 км) тундровым перешейком Парапольский дол соединяется с материком». И тем самым ошибка с площадью Камчатского полуострова была в очередной раз повторена. А помимо этого была сделана и другая географическая ошибка. Ибо на самом деле полуостров отделяется от материка не Парапольским долом, протягивающимся по материку с северо-востока на юго-запад, а Рекинниковским долом, простирающимся между материком и полуостровом от Пенжинской губы к Берингову морю с северо-запада на юго-восток.

Итак, ошибка с определением площади полуострова, вкралась-таки в новую «Большую Российскую Энциклопедию». В чём легко можно убедиться, посмотрев нарисованный мною чертёжик (рис. 1). Настолько, кстати, простенький, что я не стану приводить ни соответствующих элементарных математических формул, ни полученных на их основе результатов. Зато еще раз отмечу, что указанная ошибка не так уж и безобидна, как это может показаться на первый взгляд.

И в самом деле, коль скоро площадь Камчатского полуострова во всех энциклопедических справочниках и в основанных на них экономических документах принимается равной 370 тысячам, а не 270 тысячам км2, то из этого следует, что территориальный потенциал Камчатки завышен более чем на одну треть. И, следовательно, на столько же завышена площадь лесных, пастбищных и пахотных угодий, а также площадь лососевых нерестилищ и рекреационных ресурсов. Или, если сказать иначе, более чем на треть оказалась заниженной продуктивность всех видов природных ресурсов с единицы площади. В том числе и рекреационных ресурсов.

Но именно на эти неверные оценки опирались и опираются исследователи, эксперты и хозяйствующие структуры Камчатского края и федерального центра. Занижая тем самым потенциальную опасность от чрезмерного развития туризма. Ибо нагрузка туристической отрасли на легко ранимую природу полуострова, повторю еще раз, более чем на треть превышает существующие экспертные оценки, основанные на завышенной площади полуострова. Надеюсь, министерству по туризму об этом полезно будет знать. Особенно если вспомнить, что экологов от туризма на Камчатке развелось столь много, что за ними даже вулканов не видно.

Валерий БЫКАСОВ,

научный сотрудник Института

вулканологии и сейсмологии ДВО РАН