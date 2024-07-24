«Устой-М» в отстое?

23 Июля 2024



Михаилу Юрьевичу Ломакину, генеральному директору и единственному учредителю одной из крупнейших строительных компаний в Камчатском крае, последнее время не везет. В конце января прошлого года Пятый арбитражный апелляционный суд (г. Владивосток) постановил: «Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Устой-М» в доход бюджета Елизовского муниципального района Камчатского края 995 713 520 (девятьсот девяносто пять миллионов семьсот тринадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей вреда, причиненного землям сельскохозяйственного назначения. В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать. Взыскать с ООО «Устой-М» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 192 388 (сто девяносто две тысячи триста восемьдесят восемь) рублей по иску и 2 886 (две тысячи восемьсот восемьдесят шесть) рублей по апелляционной жалобе. Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа через арбитражный суд Камчатского края в течение двух месяцев. Председательствующий А. В. Пяткова, судьи Л. А. Бессчасная, Т. А. Солохина».

В апреле того же года Арбитражный суд Дальневосточного федерального округа оставил решение предыдущего суда без изменений. В конце июня Верховный суд Российской Федерации поставил жирную точку в этом длинном судебном споре. Это означает, что компания «Устой-М» должна перечислить в доход Елизовского муниципального района почти один миллиард рублей.

Нежданное счастье улыбнулось елизовскому «заповеднику» своей широкой, белозубой улыбкой. Для Михаила Ломакина же в бытии началась устойчивая черная полоса. Один из его бывших субподрядчиков из ближайшего окружения, с которым он, по версии «Вестей», не рассчитался в полном объеме за проделанную работу, состроил господину Ломакину козью морду, слив информацию о том, что Михаила Ломакина обворовали в Германии, похитив не только деньги, но и два паспорта – российский и немецкий. Вероятно, наш «герой» имеет второе гражданство недружественной нам страны Германии. Более того, этот российско-немецкий гражданин, тоже по одной из версий, имеет свой бизнес в Германии, а значит, банковские счета и недвижимое имущество.

Особую пикантность ситуации придает то обстоятельство, что Михаил Юрьевич Ломакин является депутатом Собрания депутатов Начикинского сельского поселения и ежегодно подает декларацию о своих доходах. Полагаю, свой немецкий бизнес-след самый богатый среди всех депутатов камчатских поселений просто скрыл, т. е. не указывал немецкие активы и банковские счета. Видимо, изрядно надышавшись санкционным воздухом немецких Альп и вдоволь нахлебавшись баварского пива на него снизошло озарение, и одному камчатскому информационному агентству он заявил (цитирую): «Я бы назвал не проблему года, а проблему столетия, которая заключается в том, что на Камчатке нет понимания будущего».

Любопытно узнать, с кем общался Михаил Ломакин по поводу плана развития Камчатки на грядущие сто лет? Этот господин напоминает мне гламурную особь из «золотой молодежи», который что-то представляет собой исключительно благодаря папиным деньгам. Посетив страны Европейского союза, такие мажорные отпрыски решают, что могут мыслить на уровне руководителя региона, страны, рассуждать о вечности и влиять на судьбу России, при этом считая свой народ быдлом. Обладая низким уровнем общего образования, подобные дерзновенные экземпляры пытаются заставить окружающих людей поверить в свою исключительность, наделяя себя качествами прорицателя, которому открыто грядущее.

Если далекое будущее Камчатки находится в тумане, то будущее самого Михаила Юрьевича начинает прорисовываться достаточно рельефно благодаря стараниям председателя Межрегиональной общественной организации «Комиссия по противодействию коррупции» Сергея Мылова. Последний с заявлением обратился в прокуратуру Камчатского края. Он просит провести проверку в отношении Михаила Ломакина, депутата Начикинского сельского поселения, на предмет наличия у него гражданства Германии. Прокуратура Камчатского края переправила его заявление в Елизовскую прокуратуру. Однако к этому заявлению следует добавить просьбу провести проверку в отношении налоговой декларации господина Ломакина.

Напомню нашим читателям, что полномочиями на такую проверку, согласно постановлению губернатора Камчатского края от 16.04.2021 № 56, наделен Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора Камчатского края. Возглавляет этот отдел Жанна Хмелевская. Отдел находится в непосредственном подчинении губернатора. Основной задачей указанного подразделения является осуществление функций органа Камчатского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Если проблему копнуть глубже, то мы обязательно наткнемся на Территориальную избирательную комиссию Елизовского муниципального района во главе с Антоном Прочко. Именно он первым должен был проводить проверку счетов и имущества кандидата в депутаты Начикинского сельского поселения Михаила Ломакина, когда тот шел на выборы. Любопытно узнать, отправляла ли комиссия соответствующие запросы в российский МИД и Германию?

До того как у «золотого» отпрыска в Германии украли все документы, он лелеял мечту избраться в Законодательное собрание Камчатского края по избирательному округу № 11 (именно от этого округа в свое время дважды избирался его отец Юрий Ломакин, добровольно сложив с себя полномочия в апреле 2023 года). Но крест на его мечте поставили немецкие воры. Скорее всего, они были беженцами с Украины и, услышав, как младший Ломакин в Германии изъясняется на русском языке, решили его наказать. Без документов, как известно, кандидатом в депутаты не стать, это было понятно даже Михаилу Юрьевичу.

Однако досадное недоразумение не лишило Ломакина-младшего политических амбиций. Он решил влиять на органы исполнительной власти через средства массовой информации и привлек к этой работе нынешних и бывших местных журналистов: «красную» навальновку Шуру Новикову (погоняло – Шура Балаганова), депутата от Заксобрания Камчатского края от КПРФ и работающую на электронной площадке kamchatka.life Гузель Латыпову с её так называемым медийным контентом, то бишь информагентством. По слухам, госпожа Латыпова попыталась продать свой «бесценный» актив, назовем его таким словом, за один миллион долларов США (около ста миллионов рублей). Видимо, от жадности и ощущения близких денег что-то сломалось в голове у Гузели Велюровны. Даже оглушенный гипертрофированными амбициями начикинский немец понял, что его разводят. Сделка, как вы понимаете, забуксовала, но свои аппетиты Гузель Латыпова не умерила, хотя, полагаю, за малую долю продолжает трудиться на Ломакина-младшего. Последний привлек к работе недавнюю «звезду» местного телеэкрана, депутата Законодательного собрания Камчатского края от политической партии «Новые люди» Екатерину Зайцеву (Зенину), тихо ушедшую из компании Масс-Медиа на более оплачиваемую работу. Туда же к Ломакину-младшему ушел и бывший главный редактор информагентства «Кам24» Владимир Хитров. Полагаю, его позвали, чтобы он наполнял информацией сайт «Камчатское время» и время от времени издавал газету под тем же названием, которую теперь уже медийный «магнат» купил за полтора миллиона рублей. Правда, эта газета не выходит уже почти девять месяцев, т. е. она мертвая. Но для немецкого засланца это неважно. Ведь его греет мысль, что он владелец целой газеты, пусть без редакции и журналистов, зато ЕГО, великоломакинское средство массовой информации.

Спрашивается, для чего немецко-елизовскому олигарху нужен медийный инструмент? Во-первых, он уверен в своем великом предназначении на региональной политической ниве, а без средств массовой информации эту уверенность подпитывать некому. Во-вторых, с возрастом его игрушки становятся всё дороже. Похоже, очередь играться дошла и до СМИ. В-третьих, летящий в тартарары бизнес Ломакина-младшего требует активного влияния на властные структуры, которые обеспечивают заказами его строительную компанию. В-четвертых, ему хочется избраться в Законодательное собрание Камчатского края. В-пятых, уязвленное тщеславие и непомерные амбиции оглушают здравый смысл «золотого» отпрыска заставляя полунемца полурусского делать мелкие пакости, на что особенно заряжена Шура Новикова (в медийном миру Балаганова).

Вообще, Михаил Ломакин напоминает мальчика из киножурнала «Ералаш». Помните, ребенок стоит в луже и молча ждет, когда вокруг него соберется побольше людей. Те наперебой задают один и тот же вопрос: «Мальчик, ты зачем здесь стоишь?» Когда народу становится достаточно много, он подпрыгивает и кричит: «А вот зачем!»

Эх, немцы, немцы, ничему-то вас жизнь не учит…

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ