Великие художники России

30 Июля 2024



Искусствоведы утверждают: живопись развивает творческое мышление и безупречный вкус. Ученые убеждены, что любование прекрасными полотнами вызывает в организме гормон удовольствия и радости, который возникает при чувстве влюбленности. Для подтверждения обеих теорий газета «Вести» начинает новую рубрику «Великие художники России», в которой читатели вспомнят известные факты из жизни талантливых живописцев, узнают о загадочных поворотах в их судьбах и познакомятся с деталями создания самых выдающихся произведений каждого из них.

Репин Илья Ефимович

(24.07.1844 – 29.09.1930)

Илья Репин родился 24 июля (5 августа по новому стилю) 1844 года в городе Чугуеве Харьковской губернии. Его отец, Ефим Репин, вместе со старшим сыном перегонял табуны лошадей на продажу. Мать, Татьяна Бочарова, занималась воспитанием собственных детей и организовала небольшую школу, где крестьяне и их дети учили чистописание, арифметику и Закон Божий.

Рисовать будущий художник начал рано. Краски в дом Репиных принес его двоюродный брат Трофим Чаплыгин, и с тех пор мальчик не расставался с акварелью. Когда Илье Репину исполнилось 11 лет, его отправили в школу топографов. Однако через два года учебное заведение было упразднено, и Репин устроился в иконописную мастерскую к художнику Ивану Михайловичу Бунакову. Вскоре весть о талантливом ученике распространилась далеко за пределы Чугуева. Молодого мастера пригласили в кочевую иконописную артель для выполнения заказов в разных городах, где нужны были живописцы и позолотчики. В шестнадцать лет юноша покинул мастерскую учителя и родительский дом.

В девятнадцать лет, получив деньги за роспись церкви в Воронежской губернии, он перебрался в Петербург, но не смог поступить в Академию художеств. Первая неудача не отбила у него желания учиться. Илья снял комнату в мансарде, устроился в рисовальную школу Общества поощрения художников и познакомился с портретистом Крамским, надолго ставшим его учителем. Через год Илья вновь попробовал свои силы и стал студентом Академии художеств, где проучился восемь лет и познакомился со многими представителями творческой элиты Северной столицы.

Годы учебы принесли Репину несколько наград, включая серебряную медаль за эскиз «Ангел смерти избивает всех перворожденных египтян» (1865), малую золотую медаль за работу «Иов и его друзья» (1869) и большую золотую медаль за картину «Воскрешение дочери Иаира» (1871).

На последних годах обучения в Академии художеств Илья Репин приступил к работе над самой известной своей картины «Бурлаки на Волге».

Замысел картины возник у автора во время путешествия по Неве на пароходе, следующем до поселка Усть-Ижоры. Контраст между праздной, беззаботной публикой, гуляющей на берегу, и людьми, тянущими на лямках плоты, настолько впечатлил ученика Академии, что по возвращении в снимаемую квартиру он начал создавать эскизы с изображением «тягловой живой силы». По впечатлениям, полученным от этой поездки, Репиным были созданы акварельные эскизы, на которых силуэты бурлаков были изображены на фоне неба над обрывом, а ниже по реке плыло небольшое парусное судно. Другой эскиз включал не только бурлаков, но и контрастировавших с ними дачников, однако художник-пейзажист Федор Васильев раскритиковал такую композицию и предложил Репину совершить путешествие по Волге, где был создан эскиз-набросок «Бурлаков» и многочисленные этюды.

Весной 1871 года первая версия большого полотна «Бурлаки на Волге» экспонировалась на ежегодной конкурсной выставке Общества поощрения художников в Санкт-Петербурге и получила первую премию среди произведений жанровой живописи. После выставки Репин продолжил работу над полотном и внес в него ряд существенных изменений. Для завершения работы Репин отказался от поездки за границу, на которую имели право выпускники-отличники Академии художеств, и вновь отправился в Самару, где создал ряд этюдов, которые использовал для завершения картины.

Это полотно шокировало общество небывалым видом изнуренных бурлаков, которые, словно волы, тянули баржу. Репину удалось очень точно изобразить иерархию людей в артели бурлаков – от бечевника до халтурщиков, никто из зрителей не оставался равнодушным к полотну. На Всемирной выставке 1873 года картина привлекла особое внимание. Одни с восхищением отзывались о мастерстве художника, а другие набросились на него с острой критикой, считая такую работу профанацией искусства. В то же время картина завоевала бронзовую медаль и была куплена великим князем Владимиром Александровичем (сыном Александра II). После смерти владельца до Октябрьской революции полотно украшало Владимирский дворец*.

В 1918 году картина была передана в Государственный Русский музей, где и находится до сих пор. В настоящее время картина выставляется в зале № 33 Михайловского дворца**.

После завершения работы над полотном художник отправился в Европу. За три года он посетил Вену, Венецию, Флоренцию, Рим, Неаполь и Париж. Вернувшись в Россию, Репин в течение года – с октября 1876 по сентябрь 1877-го – жил и работал в родном Чугуеве, однако после уговоров друзей переехал в Москву, где вступил в Товарищество передвижников. Накануне переезда в Северную столицу Репин признавался в одном из писем, что Москва начала его утомлять. С собой он привез немалый багаж, основу которого составляли наброски к начатым работам – «Запорожцы», «Арест пропагандиста», «Перед исповедью» (в советском искусствознании картина именовалась «Отказ от исповеди»), а также сотни рисунков и этюдов на самые разные темы.

Замысел картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» зародился у художника после мартовских событий 1881 года, когда был убит император Александр II. Окончательно мысль о создании полотна сложилась у Репина после посещения концерта Николая Римского-Корсакова.

Работа началась с выбора натуры. Репин искал нужные лица везде: всматривался в прохожих на улицах, обращался к знакомым. Образ Ивана Грозного в чём-то совпадал с типажом живописца Григория Мясоедова, который наряду со случайным человеком, встреченным на рынке, согласился позировать для новой картины. Прообразами царевича стали несколько человек, в том числе пейзажист Владимир Менк и писатель Всеволод Гаршин. На картине автор изобразил эпизод из жизни Ивана Грозного, когда он в гневе нанес смертельный удар своему сыну царевичу Ивану. Репин стремился передать не только исторический момент, но и глубину эмоций, которые испытывали герои. На лице царя Ивана Грозного можно увидеть не только ярость, но и страх, сожаление и горе. В то же время на лице царевича заметны боль и страдание.

Картина была завершена в 1885 году и показана на 13-й выставке передвижников. Друзья художника, среди которых были Крамской, Шишкин, Ярошенко, Брюллов и другие, были ошеломлены и долго молчали, ожидая мнение Крамского.

Картина не понравилась императору Александру III и его окружению, в результате чего 1 апреля 1885 года была запрещена к показу, став первой картиной, подвергшейся цензуре в Российской империи. Павлу Михайловичу Третьякову, купившему картину, предписывалось «не допускать для выставок и вообще не дозволять распространения её в публике какими-либо другими способами». Запрет был снят через три месяца, 11 июля 1885 года, по ходатайству художника Алексея Петровича Боголюбова, близкого ко двору.

16 января 1913 года картина пострадала от трёх ударов ножом, которые нанес 29-летний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов, после чего лица героев картины пришлось воссоздавать заново. Хранитель Третьяковской галереи Егор Хруслов, узнав о порче картины, бросился под поезд, а попечитель музея Илья Остроухов после случившегося тут же подал в отставку. Репин был уверен тогда, что одна из его лучших работ истреблена безнадежно. Холст был снят с подрамника и растянут на специально изготовленной доске. Затем картина была перенесена на новый холст и натянута на специально заказанный подрамок со щитами. После длительного процесса дублирования и нескольких дней просушки живопись восстанавливал лично автор.

25 мая 2018 года, за 5 минут до окончания работы Третьяковской галереи, посетитель прорвался в пустой зал И. Е. Репина, схватил металлическую стойку ограждения и сделал несколько ударов по картине. Толстое стекло, защищавшее работу от колебаний температурно-влажностного режима, разбилось, холст был прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича, лица и руки изображенных не пострадали. Падающее стекло серьезно повредило авторскую художественную раму. Вандал свои действия объяснил тем, что картина оскорбляла чувства верующих и являлась исторически недостоверной. Преступник был обвинен и приговорен к 2,5 годам колонии, сумма ущерба составила тридцать миллионов рублей.

Вся команда реставраторов за проделанную кропотливую работу была удостоена Государственной премии России.

Илья Репин получал государственные императорские заказы, самым известным из которых стало полотно «Юбилейное заседание Государственного совета». Срочность заказа и стремительность его выполнения не позволили Репину долго «шлифовать картину»: на каждый из шестидесяти портретов художнику выделялось не более трех-четырех сеансов. Из-за болезни правой руки Репин получил право использовать при создании картины помощников и только после этого согласился выполнить высочайший заказ, согласно которому на полотне члены совета внимали юбилейной речи императора. Художнику показалось, что это будет выглядеть слишком статично, и он предложил изобразить процесс раздачи медалей. Первоначально идея показать государственных мужей в движении вызвала неодобрение придворных. Условия договора предполагали согласование этюдов картины с Николаем II, который поддержал предложение Репина. Многие сановники, особенно те, кому приходилось «позировать затылком», не скрывали недовольства, и с их раздражением тоже приходилось считаться.

Над работой автор трудился три года, и она получилась колоссальной. Размер полотна составил 4 метра на 8,7 метра.

Картина была предназначена для Мариинского дворца***, где проходили собрания Государственного совета Российской империи, и представлена публике 4 января 1904 года.

После упразднения Государственного совета (1917) картина была передана в Музей революции, а в 1938 году – в Русский музей, где экспонируется в особом зале с верхней подсветкой.

Репин был дважды женат. Первая супруга художника, Вера Алексеевна Шевцова, была сестрой его товарища по рисовальной школе. Этот брак продлился пятнадцать лет. За годы совместной жизни у них родилось четверо детей: три дочери и сын. Супружество оказалось несчастным. Илья Ефимович тяготел к открытому дому, был готов в любое время принять гостей, его постоянно окружали дамы, желавшие позировать для новых картин. Вере Алексеевне, сосредоточенной на воспитании детей, салонный образ жизни был в тягость. Разрыв отношений произошел в 1887 году. При разводе бывшие супруги поделили детей: старшие остались у отца, младшие перешли жить к матери.

Второй женой Репина стала писательница Наталья Борисовна Нордман, творившая под псевдонимом Северова. Многие друзья Ильи Ефимовича называли супругу «чудачкой дурного тона». Она протестовала против мехов, наотрез отказывалась носить шубы и в любой мороз надевала «какое-то худое пальтишко». Была вегетарианкой, поила супруга и его друзей отваром из свежего сена. В доме повсюду развешала собственноручно написанные объявления: «Не ждите прислуги, её нет», «Все делайте сами», «Дверь заперта», «Прислуга – позор человечества».

Этот брак закончился драматично. Супруга, заболев туберкулезом, покинула усадьбу «Пенаты» в поселке Куоккала, где жила с художником. Она уехала в одну из зарубежных больниц, не взяв с собой ни денег, ни вещей. От финансовой помощи, которую ей пытались оказать муж и его друзья, Наталья Борисовна отказалась. Она скончалась в июне 1914 года в Локарно – городе на юге Швейцарии.

После 1918 года Куоккала стала финской территорией. Репин оказался отрезанным от России. Через год в Куоккалу прибыла делегация советских художников, возглавляемая учеником Репина Исааком Бродским – он должен был уговорить мастера вернуться на родину. Однако переговоры оказались безрезультатными – художник остался жить в Куоккале. В 1927 году Репин занемог. Для помощи по уходу за слабеющим отцом из Здравнёво, усадьбы, купленной Репиными в 1891 году, была вызвана его младшая дочь Татьяна, которая впоследствии рассказывала, что все его дети по очереди дежурили возле Ильи Ефимовича до самого конца. Репин скончался 29 сентября 1930 года и был похоронен в парке усадьбы «Пенаты».

В 1939 году деревня Куоккала вновь вошла в состав России. Год спустя в доме Репина в «Пенатах» был открыт мемориальный музей, однако во время Великой Отечественной войны здание сгорело дотла. К счастью, в 1941 году музейные вещи и часть обстановки удалось вывезти в Ленинград. Во время войны они хранились в здании Академии художеств.

В 1948 году поселок Куоккала был переименован в Репино, и сейчас он входит в состав Курортного района города Санкт-Петербург. Дом был восстановлен, но музей открылся вновь лишь 24 июля 1962 года.

В Белоруссии в 1988 году на месте бывшей усадьбы Здравнёво, принадлежавшей И. Е. Репину, был открыт музей-заповедник. На территории усадьбы сохранилась мемориальная липовая аллея, где растут деревья, посаженные руками художника. В 1995 году усадьба сгорела при пожаре, но 2000 году была вновь восстановлена.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ

(По материалам российских изданий)





Справка «Вестей»:

* Владимирский дворец – резиденция великого князя Владимира Александровича.

Адрес: Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, 26.

После 1917 года в здании размещались различные учреждения, а с 1920-х дворец занимает «Дом ученых имени М. Горького РАН».

** Михайловский дворец является главным зданием Русского музея.

Адрес: Санкт-Петербург, Инженерная ул., 4.

Здесь хранятся и экспонируются тысячи предметов искусства. Постоянные выставки совмещаются во дворце с временными проектами – экспозициями и концертами.

Одним из самых известных и посещаемых туристами дворцов Санкт-Петербурга, по праву можно считать Михайловский дворец. Грандиозное здание в стиле высокого классицизма находится в самом центре Северной столицы, на Итальянской улице у площади Искусств. Творение знаменитого архитектора Карла Росси привлекает внимание своими масштабами, правильной планировкой здания и прилегающей территории.

*** Мариинский дворец.

Адрес: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, 6.

Дворцовый комплекс является объектом культурного наследия федерального значения. Он расположен в центре Северной столицы России, а его главный фасад обращен к Синему мосту и Исаакиевской площади с конной статуей Николая I.

В свое время в Мариинском дворце заседали члены Государственного совета Российской империи, Временного комитета Госдумы, Высшего совета народного хозяйства СССР и Ленсовета. Короткий период здесь располагался ленинградский центр сопротивления ГКЧП, а сейчас дворец служит домом для депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Синий мост – самый широкий мост в Санкт-Петербурге.

В XVIII веке на реке Мойке уже начали строить дома. Русло реки углубили, а берега укрепили деревянными щитами. Были построены мосты и соединены островные части города.

В 1737 году через реку Мойку перекинули деревянный подъёмный мост. Автором сего творения был голландский мастер Харман ван Болос. А в 1738 году мост получил свое название «Синий» после того, как его покрасили в соответствующий цвет. Это была своеобразная традиция – красить мост через реку Мойку в разные цвета, чтобы горожане не путали похожие мосты. Так в городе появились Синий, Зеленый, Красный и Желтый мосты.



