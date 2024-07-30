Рыбодобывающая отрасль Камчатки. Скоро наступит крах?

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30 Июля 2024

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июля 2024 № 959 «Об утверждении Правил определения размера и взимания платы за заключение в соответствии с частью 7 статьи 33.3 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» нового договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства и организации любительского рыболовства», которое вступит в законную силу с 1 сентября 2024 года, прозвучало как траурный марш над рыбной отраслью всего Дальнего Востока.

Этот документ установил порядок определения размера и взимания платы за заключение нового договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного и любительского рыболовства. Далее цитирую: «Взимание платы за заключение договора осуществления путем её внесения юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, указанными в части 3 статьи 16 Федерального закона и осуществляющими промышленное рыболовство или организацию любительского рыболовства, заключающими такой договор, в размере, определяемом в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящих Правил, на счет, который открыт органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета и распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и на который подлежит зачислению плата за предоставление в пользование рыболовного участка, в следующем порядке: а) 40 процентов размера платы за заключение договора подлежит внесению при заключении договора; б) 30 процентов размера платы за заключение договора подлежит внесению в срок не позднее одного года со дня заключения договора; в) 30 процентов размера платы за заключение договора подлежит внесению в срок не позднее 2 лет со дня заключения договора».

Согласно формуле расчета, представленной в приложении к постановлению, плата за пользование рыболовным участком увеличивается на двести процентов. И это притом, что в прошлом году ставка сбора за пользование водными биологическими ресурсами для предприятий увеличилась почти в десять раз в отношении белорыбицы и почти в двадцать по лососевым породам.

На вышеуказанное Постановление моментально отреагировал Координационный совет общественных рыбохозяйственных организаций Дальнего Востока (КСО РО ДВ). Они 24 июля этого года обратились к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину и направили копию всем губернаторам прибрежных дальневосточных регионов, включая губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Ниже приводим полный текст обращения (копия обращения в редакции имеется): «Президенту Российской Федерации Путину В. В. Уважаемый Владимир Владимирович! Координационный совет общественных рыбохозяйственных организаций Дальнего Востока, объединяющий более 300 рыбопромышленных предприятий и представляющий интересы десятков тысяч работников, от лица рыбацкой общественности просит Вас, уважаемый Владимир Владимирович, обратить внимание на катастрофические последствия для рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока в случае принятия разработанного Министерством сельского хозяйства России проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил определения размера и взимания платы за заключение в соответствии с частью 7 статьи 33.3 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» нового договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства и организации любительского рыболовства» (далее – Проект).

В соответствии с Проектом, за заключение договора пользования участком предполагаются взимание 200 процентов платы за пользование водными биоресурсами за весь предстоящий период аренды рыболовного участка (20 лет) (помимо уже установленной платы в размере от 10 до 20 процентов в региональный бюджет в рамках соглашения об участии в социально-экономическом развитии региона). Таким образом, в случае принятия Проекта в представленной редакции сумма платежа окажется неподъёмной для подавляющего большинства действующих рыбохозяйственных предприятий Дальнего Востока, вложивших за последние годы сотни миллиардов заемных средств в строительство береговых перерабатывающих заводов и береговой инфраструктуры и имеющих серьезные кредитные обязательства перед банками, что неизбежно приведет к их разорению и перераспределению ресурса в пользу компаний, не имеющих действующих обязательств и предполагающих организовать морскую переработку лососей.

К сожалению, при подготовке проекта разработчиком не были учтены экономически обоснованные и поддержанные рыбаками предложения руководства пяти дальневосточных субъектов в адрес Председателя Правительства России М. В. Мишустина по внесению в качестве платы за заключение договора 25 % от общей суммы и последующей оплаты 75 % в течение всего срока действия договора в качестве взноса в субъектовый бюджет как финансовых обязательств пользователя в рамках заключенного соглашения по участию в социально-экономическом развитии региона.

Принятие и реализация Проекта без учета мнения регионов и рыбацкого сообщества неизбежно приведет к банкротству подавляющего большинства пользователей рыболовными участками на Дальнем Востоке страны и, как следствие, негативно скажется на уровне жизни местного населения, однозначно поставит под угрозу исчезновения малочисленные прибрежные поселки, которые в настоящее время существуют только благодаря рыбохозяйственным предприятиям, имеющим в соответствующих муниципальных образованиях собственные береговые производства, обеспечивающим рабочими местами и поддерживающим уровень жизни в первую очередь местных жителей, и в конечном итоге всё это приведет к необратимым опасным социально-экономическим последствиям для прибрежных субъектов России.

Просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, вмешаться в сложившуюся ситуацию, не допустить нарушения прав российских рыбопромышленных компаний и учесть мнение руководства дальневосточных прибрежных регионов, а также отраслевых рыбохозяйственных объединений и организаций при подготовке и принятии решения по размеру оплаты за заключение нового договора пользования рыболовными участками».

Обращение подписали: председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки В. М. Галицын; президент Ассоциации добытчиков краба А. П. Дупляков; президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области М. Г. Козлов; президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Г. Г. Мартынов; президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края С. М. Рябченко.

Свое мнение по этому вопросу высказал в своем видеообращении к руководителям предприятий рыбопромышленного комплекса Камчатки президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВРАПЭ) Герман Зверев (цитирую): «Лососевые катастрофы дважды наносили тяжелейшие удары по экономике Камчатки. Во второй половине 60-х годов уловы лососевых сошли на нет (30–40 тысяч тонн вылова), десятки береговых заводов оказались закрыты. В 1970 году «Камчатрыбпром» получил самую низкую прибыль за две предшествующие пятилетки. Причина – дрифтерная катастрофа. Ошибочное правительственное решение разрешить японским рыбакам бесконтрольный дрифтерный промысел. Нашу рыбу выловили другие.

Во второй половине 90-х годов новая катастрофа – передел в рыбном бизнесе, затеянный тогдашним областным руководством, паралич государственной власти и государственной воли привели к экономическому краху в 90-е многих лососевых предприятий, невиданному взлеты браконьерства.

Мы на пороге новой лососевой катастрофы. Обсуждается продразверстка для лососевых предприятий. Чтобы продолжать свою деятельность, предприятия, помимо всех установленных государством налогов, помимо социальных проектов, должны разом заплатить в федеральный бюджет почти 200 миллиардов рублей. Чтобы было понятно, в среднем ежегодная выручка лососевого сектора примерно такие же деньги и составляет.

Какими будут последствия лососевой катастрофы:

  1. Федеральный бюджет этих денег не получит потому, что очень многие предприятия такими финансовыми возможностями не располагают. Запах денег от крабовых аукционов сыграл злую шутку с регуляторами. Они уверены, крабовики заплатили и лососевики заплатят. Не работает. В крабовых аукционах приняли участие с десяток мощных компаний с налаженным доступом к кредитным ресурсам. В лососевом промысле такой концентрации нет, и 90 % предприятий такими кредитными рычагами не располагают.

Мой прогноз: Федеральный бюджет в 2025 году получит втрое меньший объём платежей.

  1. Количество лососевых предприятий сократиться в четыре раза. В лососевом бизнесе возникнет зияющая брешь.

Мой прогноз: В 2026 году добыча лососевых будет осуществляться только на каждом пятом из рыболовных участков для промышленного рыболовства.

  1. Сотни рыболовных участков окажутся без охраны. Сейчас их охраняют рыбопромышленники.

Мой прогноз: В 2027–2029 годах браконьерство нанесет страшный удар по лососевым рекам Камчатки, и мы на долгие годы окажемся отброшены назад.

  1. Предприятия, которые всё-таки подадут заявки на заключение договора, залезут в кредитную кабалу. Кредиты под 20 % годовых надо будет возвращать, и возвращать за счет роста отпускных цен.

Мой прогноз: В 2025–2026 годах нас ожидает резкий рост отпускных цен и розничных цен на продукцию из лососевых.

Еще есть шанс предотвратить катастрофу, которая способна нанести тяжелый удар лососевому бизнесу, валовому внутреннему продукту Камчатского края и финансовому социальному состоянию муниципальных образований в крае».

24 июля 2024 года на официальном сайте Правительства Камчатского края появилось сообщение (дословно): «Губернатор Камчатского края Владимир Солодов встал на защиту камчатских рыбаков и направил предложения в Правительство РФ, направленные на их поддержку в связи с увеличением размера единоразового взноса за право пользования рыболовными участками… Кроме того, глава субъекта не подтвердил информацию о возможном повышении цен на красную икру, горбушу, кету и нерку в стране».

Однако после увеличения ставки за пользование водными биологическими ресурсами для предприятий (в отношении лососей ставка увеличилась в 20 раз) цены на красную икру выросли почти в два раза. Неужели это случайное совпадение?

Далее губернатор заявил (цитирую): «Считаю неверным напрямую увязывать цену на рыбу и икру с решением стоимости продления права пользования лососевыми участками, на цену влияет множество факторов. Но отрасль действительно столкнется с серьезными сложностями: при реализации предложенного подхода лишь 30 процентов действующих на Камчатке лососевых предприятий смогут продолжить работу на своих участках. А это серьезный риск для прибрежных поселков, сохранения рабочих мест, стабильности отрасли в целом. Поэтому необходима корректировка подхода и дополнительные меры господдержки. Свои предложения мы уже направили в Правительство РФ. Из основного – длительная рассрочка платежа (минимум на пять лет) и предоставление субсидированных кредитов для системообразующих предприятий и малого бизнеса».

Из рассуждений губернатора, к сожалению, непонятно, какие конкретно предложения он направил в адрес Правительства РФ для улучшения ситуации в рыбной отрасли на Камчатке. Хотелось бы, как говорится, увидеть официальную бумагу. 31 июля этого года в 16 часов в здании Правительства Камчатского края должна состояться встреча главы региона Владимира Солодова с руководителями рыбохозяйственных предприятий Камчатского края, на которой планируется обсудить пути решения проблем в рыбной отрасли Камчатки, если Постановление останется в силе. Журналисты на эту встречу не приглашены.

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в интервью «Парламентской» газете 29 июля этого года заявил, что группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о снижении финансовой нагрузки на добросовестных рыболовов при аренде участка для промышленного рыболовства. Далее Алексей Гордеев сказал (цитирую): «Ранее подобные вопросы регулировались решениями Правительства. В данном случае депутаты предлагают закрепить этот порядок оплаты в законе. Данная мера способствует сохранению финансово-экономической устойчивости предприятий рыбохозяйственной отрасли».

Обращение поступило председателю Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Владимиру Володину. Под этим документом поставили свои подписи четверо депутатов Государственной думы, среди которых Ирина Яровая и восемь сенаторов Российской Федерации, включая Валерия Пономарева и Бориса Невзорова (копия текста поправок и пояснительной записки в редакции имеется).

Именно камчатские сенаторы провели огромную работу по процедуре внесения изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Упомянутые изменения предусматривают: «Статья 1. Внести в Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 2007, № 50, ст. 6246; 2008, № 49, ст. 5748; 2011, № 1, ст. 32; № 30, ст. 4590; № 50, ст. 7343; 2016, № 27, ст. 4282; 2018, № 49, ст. 7493; № 53, ст. 8401; 2019, № 18, ст. 2210; 2023, № 1, ст. 91, 2023, № 31, ст. 5810) следующие изменения:

1) второе предложение части 8 статьи 33.3 изложить в следующей редакции:

«За заключение в соответствии с частью V настоящей статьи нового договора пользования данным рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства и нового договора пользования данным рыболовным участком для организации любительского рыболовства взимается плата в следующем порядке:

10 % – при заключении договора пользования рыболовным участком в порядке, предусмотренном настоящей частью;

30 % – не позднее одного года с даты заключения договора пользования рыболовным участком;

30 % – не позднее двух лет с даты заключения договора пользования рыболовным участком;

30 % – не позднее трех лет с даты заключения договора пользования рыболовным участком.

Порядок расчета размера платы и порядок перечисления средств, в том числе в случае досрочного расторжения нового договора пользования рыболовным участком, устанавливаются Правительством Российской Федерации.»;

2) в статье 33.5:

а)        часть 5 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«3) в случае невнесения платы за заключение в соответствии

с частью 7 статьи 33.3 настоящего Федерального закона нового договора пользования рыболовным участком в размере и сроки, предусмотренные частью 8 статьи 33.3 настоящего Федерального закона.»;

б)        часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. В случае незаключения в срок, указанный в части 5 статьи 29.1 настоящего Федерального закона, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем соглашения об участии в социально-экономическом развитии субъекта Российской Федерации либо досрочного расторжения такого соглашения, а также невнесения в размере и в срок, указанные в части 8 статьи 33.3 настоящего Федерального закона, платы за заключение нового договора пользования рыболовным участком, орган государственной власти, заключивший такой договор пользования рыболовным участком направляет уведомление юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю о расторжении указанного договора в порядке, установленном частью 3 статьи 33.5 настоящего Федерального закона».

Также к Проекту Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» прилагается пояснительная записка: «Федеральным законом от 24 июля 2023 г. № 384-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее – Закон о рыболовстве) установлен принцип долгосрочного закрепления рыболовных участков за добросовестными пользователями без проведения торгов (конкурсов, аукционов), который вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

В соответствии с частью 7 статьи 33.3 Закона о рыболовстве юридические лица или индивидуальные предприниматели, общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, с которыми заключен договор пользования рыболовным участком, имеют право на заключение нового договора пользования данным рыболовным участком без проведения торгов (конкурсов, аукционов) при наличии в совокупности ряда условий, характеризующих их деятельность, как добросовестную (отсутствие нарушений законодательства, расторгнутых договоров, информации о неисполнении обязательств по соглашению об участии в социально-экономическом развитии субъекта Российской Федерации).

В соответствии с частью 8 статьи 33.3 Закона о рыболовстве за заключение в соответствии с частью 7 указанной статьи нового договора пользования данным рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства и организации любительского рыболовства взимается плата в размере и порядке, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2024 г. № 740 «Об утверждении Правил подготовки и заключения договора пользования рыболовным участком, а также форм примерного договора пользования рыболовным участком» предусмотрено единовременное внесение платы за заключение договора пользования рыболовным участком.

В проекте постановления Правительства Российской Федерации о взимании платы за заключение договора плату планируется определять как среднюю за последние 4 года сумму выплат за пользование водными биоресурсами, умноженную на 20 (количество лет, на которые заключается договор)

Вместе с тем следует отметить, что, по экспертной оценке, долговая нагрузка в рыбной отрасли с 2017 года растет в 3,5 раза быстрее, чем в сельском хозяйстве. Так, кредиторская задолженность предприятий отрасли за 5 лет выросла в 7 раз и составила более 900 млрд рублей. При этом ряд объективных факторов указывает на возможное дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, что также приведет к росту долговой нагрузки рыбохозяйственных предприятий.

Только для предприятий Камчатки плата за заключение новых договоров пользования рыболовными участками составит более 66 млрд рублей, что в случае обязанности её единовременного внесения может привести к негативным последствиям для более 100 рыбохозяйственных предприятий региона, связанным с их возможным банкротством и вынужденным отказом добросовестных пользователей от рыболовных участков и, как следствие, снижению фактического объема вылова в 2025–2045 гг. с 5,7 млн тонн до 2,9 млн тонн.

Настоящий законопроект направлен на уточнение порядка осуществления платежей пользователем рыболовных участков при заключении нового договора, в соответствии с которым предлагается производить оплату в течение трех лет четырьмя частями.

Использование предлагаемого законопроектом порядка оплаты позволит снизить единовременную финансовую нагрузку для отрасли, что будет способствовать сохранению финансово-экономической устойчивости как предприятий рыбохозяйственной отрасли, так и региональных бюджетов».

Разумеется, камчатцы надеются, что общими усилиями парламентариев, общественных организаций, средств массовой информации ситуацию удастся исправить. Но весь мой журналистский опыт подсказывает, что этого, к сожалению, не случится. Увы…

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."