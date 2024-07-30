Рыбодобывающая отрасль Камчатки. Скоро наступит крах?

30 Июля 2024



Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июля 2024 № 959 «Об утверждении Правил определения размера и взимания платы за заключение в соответствии с частью 7 статьи 33.3 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» нового договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства и организации любительского рыболовства», которое вступит в законную силу с 1 сентября 2024 года, прозвучало как траурный марш над рыбной отраслью всего Дальнего Востока.

Этот документ установил порядок определения размера и взимания платы за заключение нового договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного и любительского рыболовства. Далее цитирую: «Взимание платы за заключение договора осуществления путем её внесения юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, указанными в части 3 статьи 16 Федерального закона и осуществляющими промышленное рыболовство или организацию любительского рыболовства, заключающими такой договор, в размере, определяемом в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящих Правил, на счет, который открыт органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета и распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и на который подлежит зачислению плата за предоставление в пользование рыболовного участка, в следующем порядке: а) 40 процентов размера платы за заключение договора подлежит внесению при заключении договора; б) 30 процентов размера платы за заключение договора подлежит внесению в срок не позднее одного года со дня заключения договора; в) 30 процентов размера платы за заключение договора подлежит внесению в срок не позднее 2 лет со дня заключения договора».

Согласно формуле расчета, представленной в приложении к постановлению, плата за пользование рыболовным участком увеличивается на двести процентов. И это притом, что в прошлом году ставка сбора за пользование водными биологическими ресурсами для предприятий увеличилась почти в десять раз в отношении белорыбицы и почти в двадцать по лососевым породам.

На вышеуказанное Постановление моментально отреагировал Координационный совет общественных рыбохозяйственных организаций Дальнего Востока (КСО РО ДВ). Они 24 июля этого года обратились к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину и направили копию всем губернаторам прибрежных дальневосточных регионов, включая губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Ниже приводим полный текст обращения (копия обращения в редакции имеется): «Президенту Российской Федерации Путину В. В. Уважаемый Владимир Владимирович! Координационный совет общественных рыбохозяйственных организаций Дальнего Востока, объединяющий более 300 рыбопромышленных предприятий и представляющий интересы десятков тысяч работников, от лица рыбацкой общественности просит Вас, уважаемый Владимир Владимирович, обратить внимание на катастрофические последствия для рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока в случае принятия разработанного Министерством сельского хозяйства России проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил определения размера и взимания платы за заключение в соответствии с частью 7 статьи 33.3 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» нового договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства и организации любительского рыболовства» (далее – Проект).

В соответствии с Проектом, за заключение договора пользования участком предполагаются взимание 200 процентов платы за пользование водными биоресурсами за весь предстоящий период аренды рыболовного участка (20 лет) (помимо уже установленной платы в размере от 10 до 20 процентов в региональный бюджет в рамках соглашения об участии в социально-экономическом развитии региона). Таким образом, в случае принятия Проекта в представленной редакции сумма платежа окажется неподъёмной для подавляющего большинства действующих рыбохозяйственных предприятий Дальнего Востока, вложивших за последние годы сотни миллиардов заемных средств в строительство береговых перерабатывающих заводов и береговой инфраструктуры и имеющих серьезные кредитные обязательства перед банками, что неизбежно приведет к их разорению и перераспределению ресурса в пользу компаний, не имеющих действующих обязательств и предполагающих организовать морскую переработку лососей.

К сожалению, при подготовке проекта разработчиком не были учтены экономически обоснованные и поддержанные рыбаками предложения руководства пяти дальневосточных субъектов в адрес Председателя Правительства России М. В. Мишустина по внесению в качестве платы за заключение договора 25 % от общей суммы и последующей оплаты 75 % в течение всего срока действия договора в качестве взноса в субъектовый бюджет как финансовых обязательств пользователя в рамках заключенного соглашения по участию в социально-экономическом развитии региона.

Принятие и реализация Проекта без учета мнения регионов и рыбацкого сообщества неизбежно приведет к банкротству подавляющего большинства пользователей рыболовными участками на Дальнем Востоке страны и, как следствие, негативно скажется на уровне жизни местного населения, однозначно поставит под угрозу исчезновения малочисленные прибрежные поселки, которые в настоящее время существуют только благодаря рыбохозяйственным предприятиям, имеющим в соответствующих муниципальных образованиях собственные береговые производства, обеспечивающим рабочими местами и поддерживающим уровень жизни в первую очередь местных жителей, и в конечном итоге всё это приведет к необратимым опасным социально-экономическим последствиям для прибрежных субъектов России.

Просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, вмешаться в сложившуюся ситуацию, не допустить нарушения прав российских рыбопромышленных компаний и учесть мнение руководства дальневосточных прибрежных регионов, а также отраслевых рыбохозяйственных объединений и организаций при подготовке и принятии решения по размеру оплаты за заключение нового договора пользования рыболовными участками».

Обращение подписали: председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки В. М. Галицын; президент Ассоциации добытчиков краба А. П. Дупляков; президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области М. Г. Козлов; президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Г. Г. Мартынов; президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края С. М. Рябченко.

Свое мнение по этому вопросу высказал в своем видеообращении к руководителям предприятий рыбопромышленного комплекса Камчатки президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВРАПЭ) Герман Зверев (цитирую): «Лососевые катастрофы дважды наносили тяжелейшие удары по экономике Камчатки. Во второй половине 60-х годов уловы лососевых сошли на нет (30–40 тысяч тонн вылова), десятки береговых заводов оказались закрыты. В 1970 году «Камчатрыбпром» получил самую низкую прибыль за две предшествующие пятилетки. Причина – дрифтерная катастрофа. Ошибочное правительственное решение разрешить японским рыбакам бесконтрольный дрифтерный промысел. Нашу рыбу выловили другие.

Во второй половине 90-х годов новая катастрофа – передел в рыбном бизнесе, затеянный тогдашним областным руководством, паралич государственной власти и государственной воли привели к экономическому краху в 90-е многих лососевых предприятий, невиданному взлеты браконьерства.

Мы на пороге новой лососевой катастрофы. Обсуждается продразверстка для лососевых предприятий. Чтобы продолжать свою деятельность, предприятия, помимо всех установленных государством налогов, помимо социальных проектов, должны разом заплатить в федеральный бюджет почти 200 миллиардов рублей. Чтобы было понятно, в среднем ежегодная выручка лососевого сектора примерно такие же деньги и составляет.

Какими будут последствия лососевой катастрофы:

Федеральный бюджет этих денег не получит потому, что очень многие предприятия такими финансовыми возможностями не располагают. Запах денег от крабовых аукционов сыграл злую шутку с регуляторами. Они уверены, крабовики заплатили и лососевики заплатят. Не работает. В крабовых аукционах приняли участие с десяток мощных компаний с налаженным доступом к кредитным ресурсам. В лососевом промысле такой концентрации нет, и 90 % предприятий такими кредитными рычагами не располагают.

Мой прогноз: Федеральный бюджет в 2025 году получит втрое меньший объём платежей.

Количество лососевых предприятий сократиться в четыре раза. В лососевом бизнесе возникнет зияющая брешь.

Мой прогноз: В 2026 году добыча лососевых будет осуществляться только на каждом пятом из рыболовных участков для промышленного рыболовства.

Сотни рыболовных участков окажутся без охраны. Сейчас их охраняют рыбопромышленники.

Мой прогноз: В 2027–2029 годах браконьерство нанесет страшный удар по лососевым рекам Камчатки, и мы на долгие годы окажемся отброшены назад.

Предприятия, которые всё-таки подадут заявки на заключение договора, залезут в кредитную кабалу. Кредиты под 20 % годовых надо будет возвращать, и возвращать за счет роста отпускных цен.

Мой прогноз: В 2025–2026 годах нас ожидает резкий рост отпускных цен и розничных цен на продукцию из лососевых.

Еще есть шанс предотвратить катастрофу, которая способна нанести тяжелый удар лососевому бизнесу, валовому внутреннему продукту Камчатского края и финансовому социальному состоянию муниципальных образований в крае».

24 июля 2024 года на официальном сайте Правительства Камчатского края появилось сообщение (дословно): «Губернатор Камчатского края Владимир Солодов встал на защиту камчатских рыбаков и направил предложения в Правительство РФ, направленные на их поддержку в связи с увеличением размера единоразового взноса за право пользования рыболовными участками… Кроме того, глава субъекта не подтвердил информацию о возможном повышении цен на красную икру, горбушу, кету и нерку в стране».

Однако после увеличения ставки за пользование водными биологическими ресурсами для предприятий (в отношении лососей ставка увеличилась в 20 раз) цены на красную икру выросли почти в два раза. Неужели это случайное совпадение?

Далее губернатор заявил (цитирую): «Считаю неверным напрямую увязывать цену на рыбу и икру с решением стоимости продления права пользования лососевыми участками, на цену влияет множество факторов. Но отрасль действительно столкнется с серьезными сложностями: при реализации предложенного подхода лишь 30 процентов действующих на Камчатке лососевых предприятий смогут продолжить работу на своих участках. А это серьезный риск для прибрежных поселков, сохранения рабочих мест, стабильности отрасли в целом. Поэтому необходима корректировка подхода и дополнительные меры господдержки. Свои предложения мы уже направили в Правительство РФ. Из основного – длительная рассрочка платежа (минимум на пять лет) и предоставление субсидированных кредитов для системообразующих предприятий и малого бизнеса».

Из рассуждений губернатора, к сожалению, непонятно, какие конкретно предложения он направил в адрес Правительства РФ для улучшения ситуации в рыбной отрасли на Камчатке. Хотелось бы, как говорится, увидеть официальную бумагу. 31 июля этого года в 16 часов в здании Правительства Камчатского края должна состояться встреча главы региона Владимира Солодова с руководителями рыбохозяйственных предприятий Камчатского края, на которой планируется обсудить пути решения проблем в рыбной отрасли Камчатки, если Постановление останется в силе. Журналисты на эту встречу не приглашены.

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в интервью «Парламентской» газете 29 июля этого года заявил, что группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о снижении финансовой нагрузки на добросовестных рыболовов при аренде участка для промышленного рыболовства. Далее Алексей Гордеев сказал (цитирую): «Ранее подобные вопросы регулировались решениями Правительства. В данном случае депутаты предлагают закрепить этот порядок оплаты в законе. Данная мера способствует сохранению финансово-экономической устойчивости предприятий рыбохозяйственной отрасли».

Обращение поступило председателю Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Владимиру Володину. Под этим документом поставили свои подписи четверо депутатов Государственной думы, среди которых Ирина Яровая и восемь сенаторов Российской Федерации, включая Валерия Пономарева и Бориса Невзорова (копия текста поправок и пояснительной записки в редакции имеется).

Именно камчатские сенаторы провели огромную работу по процедуре внесения изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Упомянутые изменения предусматривают: «Статья 1. Внести в Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 2007, № 50, ст. 6246; 2008, № 49, ст. 5748; 2011, № 1, ст. 32; № 30, ст. 4590; № 50, ст. 7343; 2016, № 27, ст. 4282; 2018, № 49, ст. 7493; № 53, ст. 8401; 2019, № 18, ст. 2210; 2023, № 1, ст. 91, 2023, № 31, ст. 5810) следующие изменения:

1) второе предложение части 8 статьи 33.3 изложить в следующей редакции:

«За заключение в соответствии с частью V настоящей статьи нового договора пользования данным рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства и нового договора пользования данным рыболовным участком для организации любительского рыболовства взимается плата в следующем порядке:

10 % – при заключении договора пользования рыболовным участком в порядке, предусмотренном настоящей частью;

30 % – не позднее одного года с даты заключения договора пользования рыболовным участком;

30 % – не позднее двух лет с даты заключения договора пользования рыболовным участком;

30 % – не позднее трех лет с даты заключения договора пользования рыболовным участком.

Порядок расчета размера платы и порядок перечисления средств, в том числе в случае досрочного расторжения нового договора пользования рыболовным участком, устанавливаются Правительством Российской Федерации.»;

2) в статье 33.5:

а) часть 5 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«3) в случае невнесения платы за заключение в соответствии

с частью 7 статьи 33.3 настоящего Федерального закона нового договора пользования рыболовным участком в размере и сроки, предусмотренные частью 8 статьи 33.3 настоящего Федерального закона.»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. В случае незаключения в срок, указанный в части 5 статьи 29.1 настоящего Федерального закона, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем соглашения об участии в социально-экономическом развитии субъекта Российской Федерации либо досрочного расторжения такого соглашения, а также невнесения в размере и в срок, указанные в части 8 статьи 33.3 настоящего Федерального закона, платы за заключение нового договора пользования рыболовным участком, орган государственной власти, заключивший такой договор пользования рыболовным участком направляет уведомление юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю о расторжении указанного договора в порядке, установленном частью 3 статьи 33.5 настоящего Федерального закона».

Также к Проекту Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» прилагается пояснительная записка: «Федеральным законом от 24 июля 2023 г. № 384-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее – Закон о рыболовстве) установлен принцип долгосрочного закрепления рыболовных участков за добросовестными пользователями без проведения торгов (конкурсов, аукционов), который вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

В соответствии с частью 7 статьи 33.3 Закона о рыболовстве юридические лица или индивидуальные предприниматели, общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, с которыми заключен договор пользования рыболовным участком, имеют право на заключение нового договора пользования данным рыболовным участком без проведения торгов (конкурсов, аукционов) при наличии в совокупности ряда условий, характеризующих их деятельность, как добросовестную (отсутствие нарушений законодательства, расторгнутых договоров, информации о неисполнении обязательств по соглашению об участии в социально-экономическом развитии субъекта Российской Федерации).

В соответствии с частью 8 статьи 33.3 Закона о рыболовстве за заключение в соответствии с частью 7 указанной статьи нового договора пользования данным рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства и организации любительского рыболовства взимается плата в размере и порядке, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2024 г. № 740 «Об утверждении Правил подготовки и заключения договора пользования рыболовным участком, а также форм примерного договора пользования рыболовным участком» предусмотрено единовременное внесение платы за заключение договора пользования рыболовным участком.

В проекте постановления Правительства Российской Федерации о взимании платы за заключение договора плату планируется определять как среднюю за последние 4 года сумму выплат за пользование водными биоресурсами, умноженную на 20 (количество лет, на которые заключается договор)

Вместе с тем следует отметить, что, по экспертной оценке, долговая нагрузка в рыбной отрасли с 2017 года растет в 3,5 раза быстрее, чем в сельском хозяйстве. Так, кредиторская задолженность предприятий отрасли за 5 лет выросла в 7 раз и составила более 900 млрд рублей. При этом ряд объективных факторов указывает на возможное дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, что также приведет к росту долговой нагрузки рыбохозяйственных предприятий.

Только для предприятий Камчатки плата за заключение новых договоров пользования рыболовными участками составит более 66 млрд рублей, что в случае обязанности её единовременного внесения может привести к негативным последствиям для более 100 рыбохозяйственных предприятий региона, связанным с их возможным банкротством и вынужденным отказом добросовестных пользователей от рыболовных участков и, как следствие, снижению фактического объема вылова в 2025–2045 гг. с 5,7 млн тонн до 2,9 млн тонн.

Настоящий законопроект направлен на уточнение порядка осуществления платежей пользователем рыболовных участков при заключении нового договора, в соответствии с которым предлагается производить оплату в течение трех лет четырьмя частями.

Использование предлагаемого законопроектом порядка оплаты позволит снизить единовременную финансовую нагрузку для отрасли, что будет способствовать сохранению финансово-экономической устойчивости как предприятий рыбохозяйственной отрасли, так и региональных бюджетов».

Разумеется, камчатцы надеются, что общими усилиями парламентариев, общественных организаций, средств массовой информации ситуацию удастся исправить. Но весь мой журналистский опыт подсказывает, что этого, к сожалению, не случится. Увы…

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ