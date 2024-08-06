Однажды в палате

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06 Августа 2024

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает «Однажды…»

(Продолжение. Начало «В» от 30.07.2024)

Развелись мы через месяц, но делили имущество по суду целый год. Роман, будто одержимый, требовал денег и запрета на использование логотипа компании, на котором был изображен орел, держащий в лапах скрипичный ключ. Вместе с адвокатом он утверждал, что является автором эмблемы и прототипом величественной птицы. В суде бывший муж получил право на половину бизнеса, от логотипа я отказалась сама. За время судебных тяжб Роман вытянул все нервы и душу, не оставив даже тени любви к этому человеку. После аудита стоимость бизнеса была оценена, для расчета с великим музыкантом мне пришлось оформить внушительный кредит и «расстаться» со всеми филиалами магазина.

Всё это время меня поддерживала мама. Она удивлялась моему здравомыслию и характеру. Детей я не настраивала против отца, они сами чувствовали перемены в его поведении и не стремились к общению. Свекровь жалела меня, но вскоре приняла новую невестку и отдалилась.

Целый год мне понадобилось, чтобы окончательно прийти в себя от предательства близкого человека. Кое-как излечив сердечные раны, я попала в новую беду – начались проблемы с бизнесом. Хлопотная доставка инструментов и аренда помещений постоянно росли в цене, а покупателей становилось меньше. Мне пришлось снова сократить расходы на продавцов и самой встать за прилавок.

Однажды в магазин пришел энергичный молодой мужчина и представился директором дома культуры. Андрей Иванович всего несколько месяцев работал в новой должности. По образованию он был финансистом, плохо разбирался в музыкальной специфике, но безупречно справлялся с бюджетными особенностями государственного учреждения. Мы сразу нашли общий язык и решили сотрудничать. Сначала говорили только об инструментах, особенностях их производства, хранения и правилах выбора, но вскоре стали обсуждать вопросы планирования деятельности храма искусств. Спустя несколько месяцев Андрей Иванович предложил занять место своего заместителя. Я понимала, что после таких сокрушительных долгов не смогла подняться на былой уровень и медленно сползала в минус, поэтому приняла предложение, продав остатки бизнеса.

В моей жизни снова появились сметы, расчеты, планерки и творческие вечера. С Андреем Ивановичем мы почти не расставались. Он оказался уравновешенным, веселым, но очень требовательным руководителем. Быстро вникал в новые задачи и с легкостью выходил из любых ситуаций. В отличие от обидчивого и очень вспыльчивого Романа Андрей Иванович всегда пребывал в прекрасном настроении и никогда не вымещал свои проблемы на окружающих. В какой-то момент я поняла, что увлеклась своим руководителем как мужчиной, но быстро опомнилась и запретила себе даже думать о нём.

Андрей был младше меня на двенадцать лет, пользовался успехом у женщин, жил под одной крышей с молоденькой юристочкой с хлебопекарного завода и, как все нормальные мужчины, мечтал о семье и собственных детях. Мне было уже далеко за сорок, старший сынок Сашенька учился в юридическом институте, дочь Настенька перешла в пятый класс. Мне казалось, опытная женщина со взрослыми детьми не может стать мечтой молодого свободного мужчины, поэтому я решила найти себе партию среди сверстников. Однако мне попадались только горькие пьяницы или самовлюбленные нарциссы. После очередного неудачного свидания я успокоилась и решила ждать появления внуков.

Однажды Андрей Иванович предложил участвовать нашей школе в конкурсе на право получения большого гранта. Я отвечала за подготовку документов, которых оказалось огромное количество. Сроки были ограниченны, мне пришлось задержаться на работе допоздна. Предупредив детей о своём сверхурочном задании, я сосредоточилась на компьютере и не заметила, как в кабинет зашел директор. Он тихонько подошел ко мне и спросил: «Много работы?» От неожиданного я вскрикнула, выругалась, а потом извинилась и добавила: «Разве можно так пугать». «Простите, я думал, Вы меня заметили», – сказал Андрей Иванович и прикоснулся к моей руке. «Что Вы делаете?» – взволнованно спросила я. «Хочу Вас поцеловать», – нежно ответил обольститель и, не дождавшись моей реакции, поцеловал меня в губы. Мне нужно было оттолкнуть дерзкого наглеца, но я оказалась не в силах отказаться от внезапно нахлынувшего желания. Мой маленький диванчик, на котором я отдыхала после отчетов и смет, на время стал нашим любовным ложем. Мы потеряли голову и долго не могли насладиться друг другом, а когда опомнились, молчали, крепко обвив тела руками. Вернуться на землю нас заставил телефонный звонок. Невеста Андрея пыталась узнать время возвращения его домой. Он сухо поговорил с девушкой и посмотрел на меня.

Я грустно улыбнулась и спросила: «Вам нужно идти?» Молодой красивый мужчина подошел ко мне и сказал: «Я тебя люблю». «Сумасшедший», – смеясь, ответила я. «Не смейся, это абсолютная правда. Мне давно нужно было признаться, но прежде я хотел узнать, какая ты. Я искал тебя всю жизнь и наконец-то нашел», – заключая меня в свои объятия, сказал Андрей. Это пылкое признание меня очень тронуло, я погладила щеку безумца и попыталась перечислить все обстоятельства, которые препятствуют нашему союзу. На разнице в возрасте мои губы были покрыты поцелуями. Он отказался слушать меня и пообещал прекратить прежние отношения той же ночью. Мне хотелось уберечь Андрея от ошибки, но тот не собирался обсуждать со мной свои решения.

Мы расстались через час, но еще долго писали друг другу нежные сообщения. Всю ночь я сомневалась в решительности Андрея, думала, как рассказу детям и маме о своём избраннике, переживала за их реакцию, но к утру окончательно устала и уснула. Разбудила меня бывшая свекровь. Сначала в трубке слышались долгие рыдания, а потом она сообщила, что Роман со своей молодой женой попал в аварию. У Маши случился выкидыш, а бывший муж с травмой головы доставлен в реанимацию и находится в коме.

Забыв прежние обиды, я отправилась в больницу, чтобы поддержать бывшую свекровь и оказать посильную помощь. Дети ехать со мной наотрез отказались, мама мой порыв осудила, но мы с Ромой были не чужими людьми, поэтому я не могла оставить его в беде.

Выяснив все обстоятельства происшедшего, я оставила контактный номер телефона у лечащего врача. К Роману меня не пустили, но обещали держать в курсе дел, связанных с его здоровьем. Я вернулась на работу, где меня уже ждала невеста Андрея. Мы прежде встречались несколько раз, и мне казалось, она была молоденькой и обворожительной девушкой. Однако теперь пышущая гневом юристочка больше напоминала злобную ведьму. Девушка с порога стала кричать оскорбления в мой адрес и требовать объяснений. Я предложила зайти в кабинет, но молодая особа стала рыдать. «Воровка, воровка!» – словно обезумев кричала она. На шум в коридор вышел Андрей Иванович, схватил за руку свою бывшую невесту и потребовал покинуть школу искусств. «Я тебе всё уже сказал, не унижайся и веди себя достойно», – ледяным голосом сказал директор. «Тварь, тварь, я вас всех ненавижу, – не унималась девушка. – А ты, старая ведьма, мне еще ответишь», – обращаясь ко мне, прошипела скандалистка. Растрепанная и заплаканная, с растекшимся макияжем, она еще несколько минут выкрикивала невнятные проклятия, а потом плюнула в мою сторону и убежала к выходу здания.

Я посмотрела на Андрея и увидела в его глазах раскаяние и горечь. Сам он был растрепан и взъерошен, круги под глазами выдавали бессонную ночь. Андрей попытался заговорить со мной, но в кабинете раздался телефонный звонок. Я предложила перенести разговор на другое время. Целый день мы практически не виделись. Он принимал участие в каких-то совещаниях, я завершала подготовку документов для нового гранта. К вечеру коллектив вовсю обсуждал мало кому известные обстоятельства утреннего скандала, но напрямую спросить о причине истерики невесты Андрея Ивановича никто не решился.

Когда коллеги разошлись по домам, директор зашел ко мне в кабинет. «Милая, прости меня, целый день не могу найти себе места, – встревоженно начал Андрей. – Я не хотел, чтобы так получилось. Мне стыдно, что втянул тебя в этот ужасный скандал. Теперь ты не захочешь видеть меня? Да?»

Глядя на молодое, измученное лицо своего мужчины, я не могла поверить, что ради меня он изменил свою жизнь. Мне хотелось броситься в его объятия, но прежде я решила немного проучить Андрея за хамство его подружки. Сделав серьезный вид, я заявила: «Во-первых, Андрей Иванович, Вы мой директор, поэтому нам придется встречаться, по крайней мере пока я не найду новое место работы. Ну а во-вторых, мне нет дела до Вашей личной жизни». «Родная, ты и есть моя личная жизнь, я не могу без тебя жить», – нежно ответил Андрей. Его голубые глаза от горя приобрели синий оттенок, а лицо стало безжизненным и бледным. Впервые в жизни я почувствовала, что от моих слов будет зависеть жизнь человека. Мне понравилось ощущать власть над мужчиной, но переигрывать было опасным занятием. Подойдя к Андрею, я поцеловала его в губы. «Ты прощен», – нежно прошептала я, обвив руками шею любимого мужчины…

Спустя несколько дней я собрала свою семью за столом, чтобы представить избранника самым близким людям. Я переживала за реакцию детей и не знала, как отнесется к моему выбору мама, но, к моему удивлению, Андрей понравился абсолютно всем. Мама с порога начала кокетничать и засыпать комплиментами молодого мужчину, Саша подошел ко мне на кухне и тихонько сказал, что не будет мешать моему счастью, а Настенька замучила гостя рассказами о школьной жизни и просмотром фотоальбомов, которые обожала. Вечер закончился прекрасно. На прощание я поцеловала Андрея и предложила вместе провести выходные.

На работе мы перестали смущаться наших отношений и не пресекали слухов о связи между нами. Мама пригласила нас в загородный дом. Мы купили продукты, но звонок из больницы, где лежал Роман, изменил наши планы. Доктор просил срочно приехать в стационар, потому как бывший муж пришел в себя.

Андрей отправился со мной и остался ждать в приемном покое. Врач пригласил меня в ординаторскую и предупредил, что после травмы у Романа появились осложнения. Он был в сознании, мог самостоятельно передвигаться, хорошо кушал, но совершенно не помнил последних лет своей жизни. Его память стерла всё, что случилось после смерти свекра. Я не могла поверить в этот бред. Эти глупости я видела только в бразильских сериалах или слезливых индийских кинолентах. Мне захотелось объяснить врачу, что хитрый пациент выдумал эти глупости для каких-то целей, но доктор показал мне снимки головного мозга Романа и стал рассказывать о последствиях ушибов. Я прервала эту белиберду на латыни и заявила, что давно жила своей жизнью и не собиралась её менять. Эскулап глубоко вздохнул и сказал, что через время память вернется к Роману, но сейчас ему нужно помочь окончательно поправиться.

Словно ошпаренная, я выскочила из ординаторской и пошла в палату к симулянту. На кровати лежал довольный Роман, в ногах сидела бывшая свекровь, Маша стояла в углу и рыдала навзрыд. «Родная, как хорошо, что ты пришла», – как ни в чём не бывало сказал бывший муж. «Родная?!» – закричала я, мгновенно потеряв самообладание. Мне не хотелось беречь этого подлого изменника, поэтому я рассказала всё, что случилось с нами за эти годы, которые теперь он предпочитал забыть. Я высказала все обиды, накопившиеся в душе, и впервые за долгое время почувствовала облегчение.

«Нет, нет, этого не может быть, ты моя муза и всегда ею была. Зачем ты так жестока ко мне?» – не своим голосом стал блеять Роман. «Я хочу, чтобы ты знал, что тебя ненавидят твои дети, которых ты обокрал. А я тебя презираю и считаю ничтожеством. Живи теперь со своей безмозглой Машкой и жди, когда твоя паршивая память к тебе вернется», – не скрывая радости, сказала я и выскочила из палаты.

Андрей, увидев меня разъяренной, лишних вопросов задавать не стал, лишь успел открыть передо мной стеклянную дверь, которую я не заметила. Выскочив из стационара, я села в машину и никак не могла успокоиться. В моей голове кружились картины судебных заседаний, унизительных разговоров с персоналом магазинов, которые пришлось закрыть, угрозы приставов, слезы дочери и страдания детей. Всё это зло, которое причинил мне бывший муж, вдруг стало моим вымыслом, сводящим с ума. Я закрыла лицо и заплакала. Андрей остановился на обочине и потребовал объяснить причину таких страданий. Мне не хотелось вываливать этот груз на почти чужого человека, но я рассказала о своей жизни до нашей с ним встречи и травме, полученной бывшим мужем. Он молча выслушал меня и спросил: «Что ты будешь делать дальше?» «Поеду с лучшим директором на свете отдыхать в загородный дом к маме и детям», – заявила я, вытирая слезы. Андрей облегченно вздохнул и выполнил мое пожелание.

За столом семья выслушала мой рассказ о травме Романа и её последствиях. Сначала все восприняли эту информацию как неуместную шутку, но когда бывший муж позвонил Саше и стал рассказывать о своей любви к нему, стало не до шуток. Перед аварией Роман сильно повздорил с сыном и заявил, что он ему больше не сын, но теперь говорил нежные слова о ненаглядном первенце. После окончания телефонного разговора в беседке, где мы ужинали, наступила звенящая тишина, которую нарушил Андрей. Он понял, что оказался лишним человеком за семейным столом и стал собираться домой, я попыталась остановить его, но мама настояла не препятствовать этому решению. Мы простились сухо, будто стали чужими.

За столом начались жаркие споры. Александр категорически протестовал против совместного проживания с отцом, Настенька, всё еще любившая отца, умоляла простить папу и вернуть его в семью, мама напомнила о разнице в возрасте с Андреем и стала убеждать в отсутствии перспектив совместной жизни с молодым горячим мужчиной, мечтающим о своих детях. Все стали нападать на меня и требовать огласить решение. Я прислушивалась к своему сердцу и понимала, что после его предательства и других не менее подлых поступков не смогу стать с ним счастливой. Но слезы дочери и упрямые доводы мамы подтолкнули меня к решению дать бывшему мужу еще один шанс…

Тем же вечером я сообщила Андрею о расставании. Вместо личной встречи я, словно подросток, написала о своём решении в телефоне. Выходные я провела в компании семьи, заставляя себя вытащить на поверхность души всё самое светлое, что когда-то связывало меня с Романом. Саша обижаться на меня не стал, пожелал мне счастья, но сообщил о временном переезде на квартиру к лучшему другу. Настенька не могла дождаться встречи с отцом и всё время смотрела на часы, когда мы собирались вернуться в город.

Вдвоем с дочерью мы зашли в палату к отцу и увидели Машу, которая нежно целовала своего супруга в голову. Роман глупо улыбался, мурлыкал и не заметил нашего присутствия, а открыв глаза, не узнал дочь. Настенька кинулась в объятия к папе, но тот выдавил сухое: «Привет, девочка». Дочь попятилась и вопросительно посмотрела на меня. «Рома, это наша дочь Настя, ты помнишь её?» – спросила я. «Конечно, помню, но она ходит в детский сад, а эта дылда, похоже, думает уже о мальчиках, а не о куклах», – грубо сказал бывший муж. Настя заплакала и вышла из палаты. Не обращая внимания на ребенка, Роман посмотрел на меня и решил познакомить с Машей, нежной медицинской сестрой, ухаживающей за ним. Горечь обид захватили мое сердце, я поняла, что не хочу снова впускать этого человека в свою жизнь и уродовать психику и судьбы детей. Он помнил только картинку семьи, в которой был когда-то счастлив, но спутанное сознание могло восстановиться, окончательно разрушив мою жизнь. Я тяжело вздохнула и сообщила, что эта медицинская сестра являлась его законной женой и обязана разделить с ним все беды и несчастья, обрушившиеся на бестолковую голову великого музыканта. Отвернулась и вышла из палаты…

Когда мы с Настей покинули стационар, я позвонила Саше и предложила распаковать сумку с вещами, поскольку передумала строить отношения с его отцом. В трубке я услышала радостные вопли и слова благодарности за такое решение. Отправив Настю домой, я прямиком побежала к Андрею. На работе сообщили о болезни директора, мне пришлось выяснить его домашний адрес. Зайдя в нужный подъезд, я стала сомневаться в своём решении помириться с возлюбленным, начала размышлять о его будущем со мной, но потом плюнула на рассуждения и позвонила в дверь…

Тем же летом мы с Андреем поженились. Окружающие осудили наш поступок. Все вокруг шушукались про разницу в возрасте, о моём безрадостном будущем в союзе с гулящим молодым мужем и бездетной жизни красивого мужчины. Лишь только мои дети считали нас идеальной любящей парой, способной прожить долгую и счастливую жизнь.

Роман сразу после выписки восстановил здоровье и память, но так и не решился попросить прощения за свои низкие поступки. С воспоминаниями о своей жизни к нему вернулось осознание решений и их последствий, которые тогда и сейчас не саднили душу бывшего мужа. Он не захотел наладить общение с детьми, считал, что их враждебность – плод моего негативного настроя против отца. Временную потерю памяти он воспринял как физиологическую травму, негативно повлиявшую на здоровье. Никаких иных выводов Роман для себя так и не сделал. Упустив уникальный шанс исправить все ошибки, он стал собой. Спустя несколько лет великий музыкант предал Машу и женился на молодой вокалистке из своего квартета. После четвертой свадьбы я перестала запоминать имена его всё более молодых избранниц и прекратила всякое общение.

Мама до глубокой старости крутила романы с мужчинами и не собиралась сдаваться в плен немощности. Когда её избранники «помолодели», она перестала приставать ко мне с нотациями о неравном браке и наконец-то благословила наш союз с Андреем. Я не знаю, сколько лет нам отведено быть вместе, но к нашему счастью я отношусь словно к подарку судьбы, который я приняла с радостью в сердце, благодарностью и восторгом в душе.

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."