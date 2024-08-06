Однажды в палате

06 Августа 2024



«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает «Однажды…»

(Продолжение. Начало «В» от 30.07.2024)

Развелись мы через месяц, но делили имущество по суду целый год. Роман, будто одержимый, требовал денег и запрета на использование логотипа компании, на котором был изображен орел, держащий в лапах скрипичный ключ. Вместе с адвокатом он утверждал, что является автором эмблемы и прототипом величественной птицы. В суде бывший муж получил право на половину бизнеса, от логотипа я отказалась сама. За время судебных тяжб Роман вытянул все нервы и душу, не оставив даже тени любви к этому человеку. После аудита стоимость бизнеса была оценена, для расчета с великим музыкантом мне пришлось оформить внушительный кредит и «расстаться» со всеми филиалами магазина.

Всё это время меня поддерживала мама. Она удивлялась моему здравомыслию и характеру. Детей я не настраивала против отца, они сами чувствовали перемены в его поведении и не стремились к общению. Свекровь жалела меня, но вскоре приняла новую невестку и отдалилась.

Целый год мне понадобилось, чтобы окончательно прийти в себя от предательства близкого человека. Кое-как излечив сердечные раны, я попала в новую беду – начались проблемы с бизнесом. Хлопотная доставка инструментов и аренда помещений постоянно росли в цене, а покупателей становилось меньше. Мне пришлось снова сократить расходы на продавцов и самой встать за прилавок.

Однажды в магазин пришел энергичный молодой мужчина и представился директором дома культуры. Андрей Иванович всего несколько месяцев работал в новой должности. По образованию он был финансистом, плохо разбирался в музыкальной специфике, но безупречно справлялся с бюджетными особенностями государственного учреждения. Мы сразу нашли общий язык и решили сотрудничать. Сначала говорили только об инструментах, особенностях их производства, хранения и правилах выбора, но вскоре стали обсуждать вопросы планирования деятельности храма искусств. Спустя несколько месяцев Андрей Иванович предложил занять место своего заместителя. Я понимала, что после таких сокрушительных долгов не смогла подняться на былой уровень и медленно сползала в минус, поэтому приняла предложение, продав остатки бизнеса.

В моей жизни снова появились сметы, расчеты, планерки и творческие вечера. С Андреем Ивановичем мы почти не расставались. Он оказался уравновешенным, веселым, но очень требовательным руководителем. Быстро вникал в новые задачи и с легкостью выходил из любых ситуаций. В отличие от обидчивого и очень вспыльчивого Романа Андрей Иванович всегда пребывал в прекрасном настроении и никогда не вымещал свои проблемы на окружающих. В какой-то момент я поняла, что увлеклась своим руководителем как мужчиной, но быстро опомнилась и запретила себе даже думать о нём.

Андрей был младше меня на двенадцать лет, пользовался успехом у женщин, жил под одной крышей с молоденькой юристочкой с хлебопекарного завода и, как все нормальные мужчины, мечтал о семье и собственных детях. Мне было уже далеко за сорок, старший сынок Сашенька учился в юридическом институте, дочь Настенька перешла в пятый класс. Мне казалось, опытная женщина со взрослыми детьми не может стать мечтой молодого свободного мужчины, поэтому я решила найти себе партию среди сверстников. Однако мне попадались только горькие пьяницы или самовлюбленные нарциссы. После очередного неудачного свидания я успокоилась и решила ждать появления внуков.

Однажды Андрей Иванович предложил участвовать нашей школе в конкурсе на право получения большого гранта. Я отвечала за подготовку документов, которых оказалось огромное количество. Сроки были ограниченны, мне пришлось задержаться на работе допоздна. Предупредив детей о своём сверхурочном задании, я сосредоточилась на компьютере и не заметила, как в кабинет зашел директор. Он тихонько подошел ко мне и спросил: «Много работы?» От неожиданного я вскрикнула, выругалась, а потом извинилась и добавила: «Разве можно так пугать». «Простите, я думал, Вы меня заметили», – сказал Андрей Иванович и прикоснулся к моей руке. «Что Вы делаете?» – взволнованно спросила я. «Хочу Вас поцеловать», – нежно ответил обольститель и, не дождавшись моей реакции, поцеловал меня в губы. Мне нужно было оттолкнуть дерзкого наглеца, но я оказалась не в силах отказаться от внезапно нахлынувшего желания. Мой маленький диванчик, на котором я отдыхала после отчетов и смет, на время стал нашим любовным ложем. Мы потеряли голову и долго не могли насладиться друг другом, а когда опомнились, молчали, крепко обвив тела руками. Вернуться на землю нас заставил телефонный звонок. Невеста Андрея пыталась узнать время возвращения его домой. Он сухо поговорил с девушкой и посмотрел на меня.

Я грустно улыбнулась и спросила: «Вам нужно идти?» Молодой красивый мужчина подошел ко мне и сказал: «Я тебя люблю». «Сумасшедший», – смеясь, ответила я. «Не смейся, это абсолютная правда. Мне давно нужно было признаться, но прежде я хотел узнать, какая ты. Я искал тебя всю жизнь и наконец-то нашел», – заключая меня в свои объятия, сказал Андрей. Это пылкое признание меня очень тронуло, я погладила щеку безумца и попыталась перечислить все обстоятельства, которые препятствуют нашему союзу. На разнице в возрасте мои губы были покрыты поцелуями. Он отказался слушать меня и пообещал прекратить прежние отношения той же ночью. Мне хотелось уберечь Андрея от ошибки, но тот не собирался обсуждать со мной свои решения.

Мы расстались через час, но еще долго писали друг другу нежные сообщения. Всю ночь я сомневалась в решительности Андрея, думала, как рассказу детям и маме о своём избраннике, переживала за их реакцию, но к утру окончательно устала и уснула. Разбудила меня бывшая свекровь. Сначала в трубке слышались долгие рыдания, а потом она сообщила, что Роман со своей молодой женой попал в аварию. У Маши случился выкидыш, а бывший муж с травмой головы доставлен в реанимацию и находится в коме.

Забыв прежние обиды, я отправилась в больницу, чтобы поддержать бывшую свекровь и оказать посильную помощь. Дети ехать со мной наотрез отказались, мама мой порыв осудила, но мы с Ромой были не чужими людьми, поэтому я не могла оставить его в беде.

Выяснив все обстоятельства происшедшего, я оставила контактный номер телефона у лечащего врача. К Роману меня не пустили, но обещали держать в курсе дел, связанных с его здоровьем. Я вернулась на работу, где меня уже ждала невеста Андрея. Мы прежде встречались несколько раз, и мне казалось, она была молоденькой и обворожительной девушкой. Однако теперь пышущая гневом юристочка больше напоминала злобную ведьму. Девушка с порога стала кричать оскорбления в мой адрес и требовать объяснений. Я предложила зайти в кабинет, но молодая особа стала рыдать. «Воровка, воровка!» – словно обезумев кричала она. На шум в коридор вышел Андрей Иванович, схватил за руку свою бывшую невесту и потребовал покинуть школу искусств. «Я тебе всё уже сказал, не унижайся и веди себя достойно», – ледяным голосом сказал директор. «Тварь, тварь, я вас всех ненавижу, – не унималась девушка. – А ты, старая ведьма, мне еще ответишь», – обращаясь ко мне, прошипела скандалистка. Растрепанная и заплаканная, с растекшимся макияжем, она еще несколько минут выкрикивала невнятные проклятия, а потом плюнула в мою сторону и убежала к выходу здания.

Я посмотрела на Андрея и увидела в его глазах раскаяние и горечь. Сам он был растрепан и взъерошен, круги под глазами выдавали бессонную ночь. Андрей попытался заговорить со мной, но в кабинете раздался телефонный звонок. Я предложила перенести разговор на другое время. Целый день мы практически не виделись. Он принимал участие в каких-то совещаниях, я завершала подготовку документов для нового гранта. К вечеру коллектив вовсю обсуждал мало кому известные обстоятельства утреннего скандала, но напрямую спросить о причине истерики невесты Андрея Ивановича никто не решился.

Когда коллеги разошлись по домам, директор зашел ко мне в кабинет. «Милая, прости меня, целый день не могу найти себе места, – встревоженно начал Андрей. – Я не хотел, чтобы так получилось. Мне стыдно, что втянул тебя в этот ужасный скандал. Теперь ты не захочешь видеть меня? Да?»

Глядя на молодое, измученное лицо своего мужчины, я не могла поверить, что ради меня он изменил свою жизнь. Мне хотелось броситься в его объятия, но прежде я решила немного проучить Андрея за хамство его подружки. Сделав серьезный вид, я заявила: «Во-первых, Андрей Иванович, Вы мой директор, поэтому нам придется встречаться, по крайней мере пока я не найду новое место работы. Ну а во-вторых, мне нет дела до Вашей личной жизни». «Родная, ты и есть моя личная жизнь, я не могу без тебя жить», – нежно ответил Андрей. Его голубые глаза от горя приобрели синий оттенок, а лицо стало безжизненным и бледным. Впервые в жизни я почувствовала, что от моих слов будет зависеть жизнь человека. Мне понравилось ощущать власть над мужчиной, но переигрывать было опасным занятием. Подойдя к Андрею, я поцеловала его в губы. «Ты прощен», – нежно прошептала я, обвив руками шею любимого мужчины…

Спустя несколько дней я собрала свою семью за столом, чтобы представить избранника самым близким людям. Я переживала за реакцию детей и не знала, как отнесется к моему выбору мама, но, к моему удивлению, Андрей понравился абсолютно всем. Мама с порога начала кокетничать и засыпать комплиментами молодого мужчину, Саша подошел ко мне на кухне и тихонько сказал, что не будет мешать моему счастью, а Настенька замучила гостя рассказами о школьной жизни и просмотром фотоальбомов, которые обожала. Вечер закончился прекрасно. На прощание я поцеловала Андрея и предложила вместе провести выходные.

На работе мы перестали смущаться наших отношений и не пресекали слухов о связи между нами. Мама пригласила нас в загородный дом. Мы купили продукты, но звонок из больницы, где лежал Роман, изменил наши планы. Доктор просил срочно приехать в стационар, потому как бывший муж пришел в себя.

Андрей отправился со мной и остался ждать в приемном покое. Врач пригласил меня в ординаторскую и предупредил, что после травмы у Романа появились осложнения. Он был в сознании, мог самостоятельно передвигаться, хорошо кушал, но совершенно не помнил последних лет своей жизни. Его память стерла всё, что случилось после смерти свекра. Я не могла поверить в этот бред. Эти глупости я видела только в бразильских сериалах или слезливых индийских кинолентах. Мне захотелось объяснить врачу, что хитрый пациент выдумал эти глупости для каких-то целей, но доктор показал мне снимки головного мозга Романа и стал рассказывать о последствиях ушибов. Я прервала эту белиберду на латыни и заявила, что давно жила своей жизнью и не собиралась её менять. Эскулап глубоко вздохнул и сказал, что через время память вернется к Роману, но сейчас ему нужно помочь окончательно поправиться.

Словно ошпаренная, я выскочила из ординаторской и пошла в палату к симулянту. На кровати лежал довольный Роман, в ногах сидела бывшая свекровь, Маша стояла в углу и рыдала навзрыд. «Родная, как хорошо, что ты пришла», – как ни в чём не бывало сказал бывший муж. «Родная?!» – закричала я, мгновенно потеряв самообладание. Мне не хотелось беречь этого подлого изменника, поэтому я рассказала всё, что случилось с нами за эти годы, которые теперь он предпочитал забыть. Я высказала все обиды, накопившиеся в душе, и впервые за долгое время почувствовала облегчение.

«Нет, нет, этого не может быть, ты моя муза и всегда ею была. Зачем ты так жестока ко мне?» – не своим голосом стал блеять Роман. «Я хочу, чтобы ты знал, что тебя ненавидят твои дети, которых ты обокрал. А я тебя презираю и считаю ничтожеством. Живи теперь со своей безмозглой Машкой и жди, когда твоя паршивая память к тебе вернется», – не скрывая радости, сказала я и выскочила из палаты.

Андрей, увидев меня разъяренной, лишних вопросов задавать не стал, лишь успел открыть передо мной стеклянную дверь, которую я не заметила. Выскочив из стационара, я села в машину и никак не могла успокоиться. В моей голове кружились картины судебных заседаний, унизительных разговоров с персоналом магазинов, которые пришлось закрыть, угрозы приставов, слезы дочери и страдания детей. Всё это зло, которое причинил мне бывший муж, вдруг стало моим вымыслом, сводящим с ума. Я закрыла лицо и заплакала. Андрей остановился на обочине и потребовал объяснить причину таких страданий. Мне не хотелось вываливать этот груз на почти чужого человека, но я рассказала о своей жизни до нашей с ним встречи и травме, полученной бывшим мужем. Он молча выслушал меня и спросил: «Что ты будешь делать дальше?» «Поеду с лучшим директором на свете отдыхать в загородный дом к маме и детям», – заявила я, вытирая слезы. Андрей облегченно вздохнул и выполнил мое пожелание.

За столом семья выслушала мой рассказ о травме Романа и её последствиях. Сначала все восприняли эту информацию как неуместную шутку, но когда бывший муж позвонил Саше и стал рассказывать о своей любви к нему, стало не до шуток. Перед аварией Роман сильно повздорил с сыном и заявил, что он ему больше не сын, но теперь говорил нежные слова о ненаглядном первенце. После окончания телефонного разговора в беседке, где мы ужинали, наступила звенящая тишина, которую нарушил Андрей. Он понял, что оказался лишним человеком за семейным столом и стал собираться домой, я попыталась остановить его, но мама настояла не препятствовать этому решению. Мы простились сухо, будто стали чужими.

За столом начались жаркие споры. Александр категорически протестовал против совместного проживания с отцом, Настенька, всё еще любившая отца, умоляла простить папу и вернуть его в семью, мама напомнила о разнице в возрасте с Андреем и стала убеждать в отсутствии перспектив совместной жизни с молодым горячим мужчиной, мечтающим о своих детях. Все стали нападать на меня и требовать огласить решение. Я прислушивалась к своему сердцу и понимала, что после его предательства и других не менее подлых поступков не смогу стать с ним счастливой. Но слезы дочери и упрямые доводы мамы подтолкнули меня к решению дать бывшему мужу еще один шанс…

Тем же вечером я сообщила Андрею о расставании. Вместо личной встречи я, словно подросток, написала о своём решении в телефоне. Выходные я провела в компании семьи, заставляя себя вытащить на поверхность души всё самое светлое, что когда-то связывало меня с Романом. Саша обижаться на меня не стал, пожелал мне счастья, но сообщил о временном переезде на квартиру к лучшему другу. Настенька не могла дождаться встречи с отцом и всё время смотрела на часы, когда мы собирались вернуться в город.

Вдвоем с дочерью мы зашли в палату к отцу и увидели Машу, которая нежно целовала своего супруга в голову. Роман глупо улыбался, мурлыкал и не заметил нашего присутствия, а открыв глаза, не узнал дочь. Настенька кинулась в объятия к папе, но тот выдавил сухое: «Привет, девочка». Дочь попятилась и вопросительно посмотрела на меня. «Рома, это наша дочь Настя, ты помнишь её?» – спросила я. «Конечно, помню, но она ходит в детский сад, а эта дылда, похоже, думает уже о мальчиках, а не о куклах», – грубо сказал бывший муж. Настя заплакала и вышла из палаты. Не обращая внимания на ребенка, Роман посмотрел на меня и решил познакомить с Машей, нежной медицинской сестрой, ухаживающей за ним. Горечь обид захватили мое сердце, я поняла, что не хочу снова впускать этого человека в свою жизнь и уродовать психику и судьбы детей. Он помнил только картинку семьи, в которой был когда-то счастлив, но спутанное сознание могло восстановиться, окончательно разрушив мою жизнь. Я тяжело вздохнула и сообщила, что эта медицинская сестра являлась его законной женой и обязана разделить с ним все беды и несчастья, обрушившиеся на бестолковую голову великого музыканта. Отвернулась и вышла из палаты…

Когда мы с Настей покинули стационар, я позвонила Саше и предложила распаковать сумку с вещами, поскольку передумала строить отношения с его отцом. В трубке я услышала радостные вопли и слова благодарности за такое решение. Отправив Настю домой, я прямиком побежала к Андрею. На работе сообщили о болезни директора, мне пришлось выяснить его домашний адрес. Зайдя в нужный подъезд, я стала сомневаться в своём решении помириться с возлюбленным, начала размышлять о его будущем со мной, но потом плюнула на рассуждения и позвонила в дверь…

Тем же летом мы с Андреем поженились. Окружающие осудили наш поступок. Все вокруг шушукались про разницу в возрасте, о моём безрадостном будущем в союзе с гулящим молодым мужем и бездетной жизни красивого мужчины. Лишь только мои дети считали нас идеальной любящей парой, способной прожить долгую и счастливую жизнь.

Роман сразу после выписки восстановил здоровье и память, но так и не решился попросить прощения за свои низкие поступки. С воспоминаниями о своей жизни к нему вернулось осознание решений и их последствий, которые тогда и сейчас не саднили душу бывшего мужа. Он не захотел наладить общение с детьми, считал, что их враждебность – плод моего негативного настроя против отца. Временную потерю памяти он воспринял как физиологическую травму, негативно повлиявшую на здоровье. Никаких иных выводов Роман для себя так и не сделал. Упустив уникальный шанс исправить все ошибки, он стал собой. Спустя несколько лет великий музыкант предал Машу и женился на молодой вокалистке из своего квартета. После четвертой свадьбы я перестала запоминать имена его всё более молодых избранниц и прекратила всякое общение.

Мама до глубокой старости крутила романы с мужчинами и не собиралась сдаваться в плен немощности. Когда её избранники «помолодели», она перестала приставать ко мне с нотациями о неравном браке и наконец-то благословила наш союз с Андреем. Я не знаю, сколько лет нам отведено быть вместе, но к нашему счастью я отношусь словно к подарку судьбы, который я приняла с радостью в сердце, благодарностью и восторгом в душе.

Ариша ЗИМА