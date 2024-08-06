«Несите ваши денежки, иначе быть беде…»

06 Августа 2024



1 августа, «после дождичка в четверг» радиоведущая камчатского медиаресурса «41 регион» Ирина Полянская по просьбе полицейских выпустила в интернет-пространство видеообращение к жителям региона. Она рассказала, как её обманули мошенники и украли с банковской карты около полумиллиона рублей.

Забегая вперед скажу, что местные полицейские напрасно сделали сорокапятилетнюю Ирину Михайловну своим рупором. Вещунья еще раз доказала азбучную истину: ученье – свет, а неученых – тьма. Начну с того, что пресс-служба УМВД по Камчатскому краю с регулярностью дважды в месяц делают рассылку во все средства массовой информации, где рассказывают о фактах телефонного мошенничества и предупреждают граждан быть бдительными. Наши полицейские достаточно подробно и доходчиво объясняют, как надо себя вести, чтобы не стать жертвой злоумышленников. Более того, по центральным каналам теле- и радиовещания мы часто слышим подобные истории. Странно, что информационно подкованная женщина попалась на удочку мошенников и призналась в своей, на мой взгляд, удивительной глупости.

Итак, обратимся к повествованию госпожи Полянской (дословно): «Очень четко, убедительно и явно звучала одна фраза, которая запомнится мне теперь на всю жизнь и которой я хочу поделиться с вами. Если вы когда-нибудь услышите её из чьих-то уст, напрягитесь, пожалуйста: «Уважаемая Ирина Михайловна, пока Вы с нами на связи, пока Вы с нами разговариваете и наш разговор не прерван, помните, что Вы находитесь под защитой и с Вами ничего не произойдет, равно как и с Вашими средствами».

Эта фраза настолько не имеет смысла, что должна насторожить любого человека, у которого есть хотя бы капля здравого ума. Это всё равно что сказать: «Пока Вы с нами на связи, помните, что Ваша рука не будет сломана, у Вас не отвалятся каблуки от туфель, Вы не родите внебрачного ребенка, из Вашей сумочки не будет похищена косметичка».

Что здесь надо запоминать? Набор банальных и пустых предложений? Почему тревожный сигнал не прозвучал в голове Ирины Михайловны?

Далее она продолжила делиться: «Посредством мессенджера Ватсап мне позвонил оператор. Всё было настолько правдоподобно, что не поверить я не могла».

Из-за путаного объяснения нашей радиоведущей её речь нужно переводить с русского на русский. Предположу, что разговор с оператором телефонной компании касался угрожающих действий, совершаемых в отношении неё неизвестным лицом, и предложил абоненту быть на связи, предупредив, что с ней свяжутся соответствующие специалисты. Это стандартная схема начала мошеннического «развода», о чём так часто предупреждают наши правоохранители.

«Буквально через пару минут после разговора с представителем компании пришло сообщение с портала «Госуслуги», что в мой личный кабинет был совершен вход с неизвестного IP-адреса. Если это была я, то я должна просто проигнорировать это сообщение. Если это была не я, то нужно срочно перезвонить по указанному ниже номеру. Что я, собственно говоря, и сделала».

При попытке взлома личного кабинета в госуслугах вход туда блокируется. В этом можно убедиться самому, пытаясь зайти туда со своего телефона. И потом, если верить госпоже Полянской, то это было уже второе тревожное сообщение, которое противоречило первому, что с ней ничего не произойдет. Похоже, сигнал тревоги в голове радиоведущей был не просто отключен, а наглухо заблокирован.

Но продолжим исповедь пострадавшей: «То есть я в надежде предотвратить мошеннические действия в мой адрес перезвонила по указанному номеру. Мне ответила приятная девушка (правильно говорить – девушка с приятным голосом. – Прим. ред.) и сказала, что да, действительно, прямо сейчас, в этот момент совершаются мошеннические действия, поскольку мой аккаунт на Госуслугах взломан и имеется доступ ко всем моим, соответственно, личным персональным данным. После чего она меня перевела на некоего сотрудника, который представился главным финансовым экспертом банка».

К сожалению, «полицейский рупор» не растолковал слушателям, что это была за девушка, то бишь кем она представилась? На тернистом пути оболванивания, в данном случае клиентов банка, ответившая по телефону девушка была самым уязвимым звеном в этой цепи. Если в тот момент совершалось преступление, то этой девушке нужно было звонить в полицию и заблокировать аккаунт госпожи Полянской. Однако нашу рассказчицу, похоже, начисто лишенную возможности мыслить, снова ничего не насторожило.

«В процессе разговора говорил мне абсолютно все те данные, которые могла знать только я. Всё, что касается того, что хранится в моём телефоне, какие карты к нему привязаны и так далее. Для того чтобы я удостоверилась, что я разговариваю не с мошенниками, что в наш век очень популярно, мне сейчас поступит видеозвонок от человека, которому уж я точно поверю. И это старший следователь…»

Как вы понимаете, это был уже третий человек, с кем общалась Ирина Полянская по поводу своей проблемы. Затем финансовый эксперт сообщает ей, что будет еще один – четвертый член «пожарной» команды, и снова начинает успокаивать абонента уже до боли знакомыми нам словами (цитирую Полянскую): «Пока я с ним разговариваю, со мной ничего не случится, и он несет за меня полную финансовую и уголовную ответственность». В это время ангел-хранитель рабы Божьей Ирины оторвал бронзовый язык, бесполезно звоня в колокол тревоги. И здесь радиоведущая нагнала загадочного интригующего тумана (цитирую): «На этом я хочу сделать очень важный акцент. После того, когда я пообщалась с … (к сожалению, фамилия и звание обеззвучены. – Прим. ред.) будем называть так этого человека. На самом деле это лицо существует абсолютно в реальности, и выглядит он точно так же, как тот, с кем я общалась посредством видеосвязи. Есть предположение, что всё это сгенерировано с помощью всем нам известной нейросети».

Получается, что собеседник – это уже знакомый ей старший следователь из полиции. Удивительно, но госпоже Полянской даже в голову не пришло задать ему пару проверочных вопросов.

Далее радиоведущая подытожила: «После чего мною уже управляли эти два человека. Финансовый эксперты и старший следователь порекомендовали мне очень срочно со всех моих карт, и кредитных в том числе, снять деньги для того, чтобы перевести их на безопасные счета, с помощью чего они на следующей неделе будут возвращены туда, откуда взяты. Спросив, смогу ли я в ближайшее время добраться до банкоматов, на которых хранятся мои финансовые средства, и услышав в ответ, что да, могу, мы отправились вместе с ними под их чутким руководством к банкомату. Они попеременно общались со мной и постоянно предупреждали, что если наша связь прервется и мошенники опередят, то они уже будут не в состоянии спасти мои средства и все накопления, которые имеются. С помощью воображаемого финансового эксперта […] мы на моём телефоне создали виртуальную карту якобы банка-партнера […] и все средства, которые у меня находились, мы переводили соответственно на неё. (Вот это да! Очень напоминает слова из песни в сказке про Буратино: «Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, / Несите ваши денежки, иначе быть беде. / И в полночь ваши денежки заройте в землю там. / И в полночь ваши денежки заройте в землю где?..») После того, как я села в машину, мне сказали срочно удалить карту, на которую были переведены мои денежные средства для того, чтобы мошенники не опередили нас и до неё не добрались, поскольку они сейчас наравне с представителями властных структур имеют доступ к моему телефону. Что я, собственно говоря, и сделала».

Мошенники «обрабатывали» госпожу Полянскую, по её словам, с 18:30 до 23:00 прошедшей субботы. Четыре с половиной часа в выходной день они укатывали малейшую кочку на едва виднеющейся тропинке её сомнений, и таки укатали. Вероятно, Ирина Михайловна женщина тщеславная, одинокая, с гипертрофированным самомнением, и ей льстило проболтать весь вечер с двумя мужчинами, которые так пеклись о её деньгах.

Разумеется, с одной стороны, нашей радиоведущей можно посочувствовать, что она потеряла нажитые непосильным трудом деньги. С другой стороны, сожалеть, ведь она начала размахивать своей, полагаю, глупостью, как знаменем – назойливо и бессмысленно. Напомню: никакие предупреждения о мошенниках, которые она читала пачками, ей не помогли.

Вместо послесловия

Весь прошедший июнь, согласно данным пресс-службы УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому (цитирую): «Сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета при УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому Анной Сходновой и командиром народной дружины Александрой Дедуренковой прошли по квартирам многоэтажных домов и жилым микрорайонам города, посетили места массового пребывании граждан, вручив землякам более 10 000 информационных буклетов «Осторожно! Мошенники». Памятки содержат информацию о наиболее распространенных способах преступных посягательств, используя которые злоумышленники похищают денежные средства доверчивых граждан.

Полицейские напомнили горожанам, как необходимо вести себя при общении с незнакомыми людьми по телефону. Всего полицейские с общественниками посетили 233 многоквартирных дома и 21 объект массового пребывания граждан, 19 предприятий различного назначения.

УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому обращается к гражданам: «Будьте бдительны! Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо соблюдать простые правила безопасного поведения:

- никогда и никому не сообщайте наименование банка, клиентом которого вы являетесь; номер карты; CVC-код, находящийся на оборотной стороне карты;

- не совершайте по просьбе незнакомых лиц никаких операций по карте;

- никому не сообщайте пароли, приходящие посредством смс;

- не соглашайтесь на предоплату при покупке или продаже товара через интернет-объявления.

В результате необдуманных действий мошенники получают исчерпывающую информацию о счетах и могут распоряжаться Вашими денежными средствами.

Помните, что противостоять мошенникам возможно лишь повышенным вниманием и осторожностью при проведении любых финансовых операций».

Видать, всё зря…

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

P.S. Сразу после обращения радиоведущей Ирины Полянской пришло новое сообщение из УВД:

«Более 8 миллионов рублей перевела жительница Камчатского края мошенникам, которые представились консультантами по инвестициям. Они обещали ей помочь сделать вклад, чтобы в дальнейшем получить хороший доход, но в итоге потерпевшая лишилась крупной суммы денег, единственного жилья и автомобиля.

Пенсионерка увидела в интернете рекламу высокодоходных инвестициях, поверила и полтора месяца переводила фейковой брокерской компании деньги. Желая увеличить доход, женщина «вложила» все свои сбережения, деньги от продажи квартиры, автомобиля, а также взяла кредит. Когда денег не осталось, и женщина не могла некоторое время делать переводы, мошенники перестали выходить с ней на связь».