Бои под Курском.

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13 Августа 2024

Когда враг не сдаётся, его уничтожают

Для российской журналистики сейчас нет более важной темы, чем вторжение украинского неонацистского отребья 6 августа этого года на территорию Курской области и участившиеся в разы обстрелы Белгородской области. Эти события не оставляют равнодушными никого из пишущей российской братии, если, конечно, те мыслями и душой не поддерживают отщепенцев-соплеменников, которые считают, что чем хуже для России, тем лучше для них.

Недавно мне удалось прочитать небольшое безымянное сообщение на телеграм-канале «Kamchatka Life». Полагаю, автором текста является депутат Законодательного собрания Камчатского края от политической партии КПРФ «красная» навальновка Шура Новикова, кумиром которой является Ксения Собчак. Сообщение «красной» навальновки начинается бодрыми строчками (цитирую): «В России приграничные Курская и Белгородская области под огнем, но говорить об этом нельзя».

Либо у Шуры начались проблемы с утолщением на конце шеи, то бишь головой, либо она безбожно врет. Любой гражданин России, который хотя бы иногда смотрит новостные передачи, может возразить тов. Новиковой. Она, как уродливая тень госпожи Собчак, пытается обезобразить любой предмет, с которым соприкасается. Посыл «красной» навальновки понятен, что в России существует цензура, которая не позволяет говорить правду. Но только правда состоит в том, что говорить о событиях под Курском можно, врать нельзя. Но, видимо, без этого она изъясняться не умеет.

Информация о вторжении в Курскую область неонацистов ВСУ густо заполнила медийное пространство. И я выберу, на мой взгляд, наиболее полную и объективную. Ниже приводим дословные выдержки из материалов российских СМИ.

«Как Россия отреагирует на вторжение и какую цель преследует Киев: Итоги совещания Путина по ситуации в Курской области

Президент на совещании обсудил нападение Украины на Курскую область

Это второе открытое совещание президента с силовиками, где обсуждается ситуация с нападением на Курскую область. Правда, в первом случае, на прошлой неделе, показали только двухминутный доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова. Сейчас в трансляцию попало гораздо больше, включая речь главы страны с его отношением к происходящему.

- Оценка происходящих событий должна быть, безусловно, дана, и это будет сделано. Но главное сейчас – это решение актуальных задач, которые складываются на данный момент времени и исходя из прогнозов развития ситуации, – отметил президент. – Главная задача стоит перед Министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и – совместно с Пограничной службой – обеспечить надежное прикрытие госграницы.

Глава страны рассказал, что обеспечивать режим КТО в регионах будут ФСБ и Росгвардия. Всем гражданским службам поручено оказывать максимальную помощь силовикам.

- И наконец, все вместе – с руководителями соответствующих регионов – должны сосредоточить внимание на главной задаче. А это поддержка наших людей, которые нуждаются в помощи и защите, – дал указание Владимир Владимирович.

Вот, что еще важного было сказано на совещании:

НАШЕ НАСТУПЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

- Что происходит на линии боевого соприкосновения? Каковы результаты? Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот, увеличились, увеличились в 1,5 раза, – сказал Путин на оперативном совещании.

ПОЧЕМУ КИЕВ НЕ ШЁЛ НА ПЕРЕГОВОРЫ?

- Очевидным становится, что теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования, так же как и к предложениям заинтересованных и нейтральных посредников. Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев выполняет их волю. Руками украинцев Запад с нами воюет. Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах может вообще идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре и пытаются создать угрозы для ядерной энергетики? О чём с ними вообще можно говорить? – задался вопросом Путин.

ПОТЕРИ УКРАИНЫ РАСТУТ ДРАМАТИЧЕСКИ

- Главари киевского режима не только совершают преступления против российского народа, но, по сути, встали на путь истребления самих украинцев, украинского народа, которого они своим, судя по всему, уже не считают. Потери ВСУ драматически для них увеличиваются, в том числе среди наиболее боеспособных частей, которые противник перебрасывает к нашей границе. Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты, – подчеркнул Владимир Владимирович.

ЦЕЛЬ КИЕВА – ПОСЕЯТЬ ВРАЖДУ

- Одна из очевидных целей противника – посеять рознь, раздоры, запугать людей, разрушить единство, сплоченность российского общества, то есть нанести удар по внутриполитической ситуации, – сказал президент. – И здесь ответ со стороны граждан России уже есть. Это единодушная поддержка всех, кто попал в беду, поддержка армии и увеличение, что очень важно, количества желающих присоединиться к нашим мужчинам, к бойцам, которые героически, с оружием в руках защищают Россию.

СИТУАЦИЯ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ УХУДШАЕТСЯ

Об это рассказал на совещании губернатор Вячеслав Гладков.

- У нас за последнее время ситуация улучшилась только по городу Белгороду по сравнению с первым кварталом 2024 года. Было только две ракетные атаки на Белгород кассетными боеприпасами. В целом по приграничью ситуация резко ухудшилась. Очень сильно возросло количество обстрелов как ствольной артиллерии, минометами, РСЗО, так и кратно увеличились атаки беспилотных летательных аппаратов.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ?

О положении в регионе сообщил врио главы области Алексей Смирнов.

* Выехали и эвакуированы 121 тысяча человек.

* «Глубина проникновения противника на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина по фронту – 40 километров», – доложил чиновник.

* Украинская армия применяет химическое оружие.

- Позавчера бригада «Россетей» в Беловском районе попала под обстрел, причем снаряды были с химическим оружием. Укрылись в РОВД. Все живы, но отравление было и у сотрудников полиции, и у главы сельского совета, – отметил Смирнов».

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27619/4970797/

«Вторжение ВСУ в Курскую область: зачем это было

Военные и террористические мотивы

У любого события должна быть определенная мотивация. Тем более, когда оно реализуется на поле боя и связано с гибелью сотен, если не тысяч людей. Не является исключением и вторжение ВСУ в Курскую область 6 августа, продолжающееся по настоящее время. Спустя несколько дней возникает законный вопрос: зачем это было нужно военному командованию Украины?

Как ни странно, но найти в списке возможных военных целей августовского наступления Зеленского действительно стоящие варианты непросто. Точнее, их совсем нет. Но попробуем разобрать предполагаемые мотивы оккупации нескольких сел на российском приграничье.

Первый и самый главный: нигде больше на фронте так лихо вражеские силы зайти не могли. Такова специфика линии соприкосновения, не позволяющая укрепить границы вне зоны активных боевых действий. Для этого просто нет личного состава как у России, так и у Украины. Вот здесь действия ВСУ вполне логичны. Они ударили в месте, где, как им казалось, меньше всего российских войск. Операцию готовили очень тщательно, а на самое острие выставили 22-ю бригаду ВСУ, отличающуюся особой жестокостью. К слову, неплохо оснащенную натовским оружием.

В общей сложности в Курскую область зашли до пяти бригад украинских националистов. То есть численность оккупантов может достигать 20 тысяч человек. Некомплектность подразделений ВСУ известна всем, и невозможно даже приблизительно сказать, сколько реально оккупантов пересекло границу. На Западе говорят о 5–10 тысячах националистов, пересекших границу России.

Очень спорно выглядят попытки объяснить наступление желанием отвлечь силы Российской Армии от остальных участков фронта. Во-первых, это явно не получилось: в районе Часова Яра, Торецка и Покровки наше продвижение не остановилось, а даже ускорилось. Насколько бы на этих участках были полезны бригады ВСУ, брошенные в Курскую область? Та же «профессиональная» 22-я бригада? Вопросы риторические.

Во-вторых, сама концепция отвлечения сил противника атакой в различных участках фронта полезна только при наличии второго генерального плана наступления. Отвлечем силы на второстепенных участках, истончим оборонительные линии противника, а сами ударим в стратегически выгодном направлении. Пока нет никаких свидетельств начала второго наступления ВСУ. Собственно, поэтому говорить о неком успехе украинского командования на территории России нельзя.

Противник просто решил навязать кровопролитный бой без каких-либо перспектив и далеко идущих последствий. Хотя, стоит признать, в первую пару дней у ВСУ это выходило очень неплохо – так лихо бандеровцы не наступали с осени 2022 года. Наступательный потенциал группировки оккупантов далеко не исчерпан. Они вполне могут попытаться прорваться к Курской АЭС, сосредоточив ударный кулак в одном месте. Только неизбежно попадут под огонь артиллерии и авиации. А если и выдвинутся вглубь области, то растянут коммуникации и попадут в окружение.

Относительно безнаказанно орудовать в российском приграничье можно было только в первые десятки часов, пока не подоспели первые подкрепления. Сейчас же на Украине в очередной раз радуются фотографиям националистов у зданий администраций мелких населенных пунктов. На первый план вышла работа диверсионных групп – только они могут просочиться через лесопосадки и обойти блокпосты Российской Армии. Собственно, на этом все военные цели вторжения ВСУ, если это так можно назвать, исчерпываются. Но появляются традиционные для киевского режима террористические мотивы.

Первый – это возможность поближе подвинуть стартовые позиции дальнобойного оружия для ударов по российским городам. По разрозненным данным известно, что ВСУ контролирует в Курской области квадрат размером примерно 10 на 15 км. Не особо выдающиеся успехи, но именно сейчас ракеты долетели до областного центра. Точно говорить пока нельзя, но удары по Курску могли наносить как раз с оккупированного плацдарма. Не исключены и удары по АЭС в Курчатове, который к линии фронта еще ближе Курска.

Второй террористический мотив Зеленского – использование мирных жителей захваченных территорий в качестве живого щита. Несмотря на то, что с приграничья эвакуировали 76 тысяч человек, не все смогли вовремя покинуть оккупированные села. И сейчас это будет главной проблемой при выбивании противника с юга Курской области. Меньшей выглядит захват ВСУ газоизмерительной станции «Суджа», хотя этот гражданский объект террористы Зеленского также постараются использовать в качестве прикрытия.

Военно-политический террор

Анализ политических мотивов киевского режима в Курской области невозможен без террористического фона происходящего. Заход нескольких тысяч боевиков ВСУ призван в первую очередь посеять хаос и страх среди местного населения. А вкупе с ним и рост недовольства во всей России. Еще бы – исконно русские, международно признанные территории впервые со времен Великой Отечественной войны под оккупацией. В герметичном мире, в котором живет руководство Украины, такое, возможно, и осуществимо, но в реальности эффект оказался противоположный. Не исключено, количество добровольцев, готовых давить националистов своими руками, возрастет в статистически достоверных количествах. Об этом, кстати, предупреждают не только российские патриотические ресурсы, но и иностранные СМИ. А также внутриукраинские спикеры. У команды Зеленского на третий год спецоперации так и не появилось понимание невозможности расшатать ситуацию в России. На Западе есть такое выражение: «сплотить народ вокруг флага». Так вот, атака на Курскую область это сделала превосходно.

Среди явных мотивов военно-политического руководства Украины выделяется попытка спровоцировать Россию на жесткий ответ. Вплоть до ядерного удара. Так открыто нападать на ядерную державу смогли позволить себе только террористы ХАМАС в октябре прошлого года. Видимо, Зеленский ожидал в ответ подобное, что сейчас творит Израиль в Секторе Газа. Эскалация ради эскалации. Здесь Киев демонстрирует сразу два признака сумасшествия. Первый – это полное призрение к собственному народу, которым Зеленский бездумно рискует. Второй – непонимание процессов, происходящих в России. Удар по Курской области действительно шокирующий и крайне болезненный, но применять по его итогам ядерное оружие Кремль точно не станет. Тем более что для купирования угрозы у Российской Армии, без сомнения, есть силы и средства.

Для понимания уровня кровавости амбиций Зеленского достаточно привести пример с Крынками в Херсонской области. На совершенно бесперспективном плацдарме ВСУ потеряли больше тысячи военных. Потеряли безвозвратно, а в конце июня 2024 года просто и бесславно ушли с левого берега Днепра. Совершенно аналогично сейчас боевики будут удерживать плацдарм в Курской области. Только так же долго держаться (с октября 2023 года) ВСУ никто не позволит – ценность актива для Российской Армии несоизмеримо выше».

https://topwar.ru/247977-vtorzhenie-vsu-v-kurskuju-oblast-zachem-jeto-bylo.html?ysclid=lzruvusu6l459553570

Судя по всему, ситуация в Курской области действительно сложная. Об этом говорят, в том числе, официальные источники Министерства обороны Российской Федерации. Разумеется, я не был в зоне проведения СВО на Курском направлении, но некоторые соображения могу высказать.

Во-первых, если верить официальным сообщениям, то информация о количестве бандеровского отребья, вторгшегося на территорию Курской области, довольно противоречива. Эта цифра колеблется от шести до двадцати тысяч человек. Если такое количество военнослужащих со стороны ВСУ и техники было сосредоточено в приграничном районе, то почему этого не заметила наша разведка? А если заметила, почему своевременно не были предприняты ответные меры?

Во-вторых, понятное дело, у нас не хватает войск и сил для плотного прикрытия всей государственной границы с Украиной. Однако оборонительные сооружения в совокупности с минными полями должны были позволить эффективно отбивать возможные атаки противника. Если бандеровцы так легко прорвали оборону в районе Курского приграничья, значит, оборонительные сооружения не смогли обеспечить успешную оборону малыми силами?

В-третьих, если бандеровцы внезапно нанесли удар в районе Курска и за семь дней сумели завоевать плацдарм шириной около сорока, глубиной около двенадцати километров, это означает, что у нас не было второй линии обороны? Значит, наш Генштаб не предполагал такого развития событий? Если да, то почему?

Разумеется, победа над украинской неонацистской мразью будет за нами. К сожалению, нужно признать, что с нами воюет вся Украина. Нынешняя киевская хунта сумела заставить в своем большинстве украинский народ не считать россиян за людей. Неонацистско-украинская власть приняла для себя лозунг «Хороший русский – мертвый русский». И даже когда мы их победим, ненавидеть нас они не перестанут. На мой взгляд, после всего того, что эти звери в человеческом обличии творили с нашими людьми, военнослужащих ВСУ в плен брать не надо. Или делать это в самых редких случаях. Неужели мы всерьез верим в искренность раскаяния пленных хохлов?

Нынешняя украинская власть приучила своих «подданных» во всех своих бедах всегда винить Россию. Потребуется несколько десятилетий, чтобы вытравить из сознания украинцев эту заразу. При этом необходимо помнить, что наиболее рьяных врагов России, активных пропагандистов нужно уничтожать, потому что перевоспитать их не получится. А яд, которым они одурманивают нестойкие умы, делает и будет делать свое дело, умножая ненависть к нам.

Нашим соотечественникам нужно не только одержать победу на поле боя, но и победить ненависть и невежество вчерашних врагов. Что касается западных украинцев, то победить в них выпестованную на генном уровне звериную жестокость к любому инакомыслию и агрессивное невежество невозможно.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."