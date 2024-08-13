Бои под Курском.

13 Августа 2024



Когда враг не сдаётся, его уничтожают

Для российской журналистики сейчас нет более важной темы, чем вторжение украинского неонацистского отребья 6 августа этого года на территорию Курской области и участившиеся в разы обстрелы Белгородской области. Эти события не оставляют равнодушными никого из пишущей российской братии, если, конечно, те мыслями и душой не поддерживают отщепенцев-соплеменников, которые считают, что чем хуже для России, тем лучше для них.

Недавно мне удалось прочитать небольшое безымянное сообщение на телеграм-канале «Kamchatka Life». Полагаю, автором текста является депутат Законодательного собрания Камчатского края от политической партии КПРФ «красная» навальновка Шура Новикова, кумиром которой является Ксения Собчак. Сообщение «красной» навальновки начинается бодрыми строчками (цитирую): «В России приграничные Курская и Белгородская области под огнем, но говорить об этом нельзя».

Либо у Шуры начались проблемы с утолщением на конце шеи, то бишь головой, либо она безбожно врет. Любой гражданин России, который хотя бы иногда смотрит новостные передачи, может возразить тов. Новиковой. Она, как уродливая тень госпожи Собчак, пытается обезобразить любой предмет, с которым соприкасается. Посыл «красной» навальновки понятен, что в России существует цензура, которая не позволяет говорить правду. Но только правда состоит в том, что говорить о событиях под Курском можно, врать нельзя. Но, видимо, без этого она изъясняться не умеет.

Информация о вторжении в Курскую область неонацистов ВСУ густо заполнила медийное пространство. И я выберу, на мой взгляд, наиболее полную и объективную. Ниже приводим дословные выдержки из материалов российских СМИ.

«Как Россия отреагирует на вторжение и какую цель преследует Киев: Итоги совещания Путина по ситуации в Курской области

Президент на совещании обсудил нападение Украины на Курскую область

Это второе открытое совещание президента с силовиками, где обсуждается ситуация с нападением на Курскую область. Правда, в первом случае, на прошлой неделе, показали только двухминутный доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова. Сейчас в трансляцию попало гораздо больше, включая речь главы страны с его отношением к происходящему.

- Оценка происходящих событий должна быть, безусловно, дана, и это будет сделано. Но главное сейчас – это решение актуальных задач, которые складываются на данный момент времени и исходя из прогнозов развития ситуации, – отметил президент. – Главная задача стоит перед Министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и – совместно с Пограничной службой – обеспечить надежное прикрытие госграницы.

Глава страны рассказал, что обеспечивать режим КТО в регионах будут ФСБ и Росгвардия. Всем гражданским службам поручено оказывать максимальную помощь силовикам.

- И наконец, все вместе – с руководителями соответствующих регионов – должны сосредоточить внимание на главной задаче. А это поддержка наших людей, которые нуждаются в помощи и защите, – дал указание Владимир Владимирович.

Вот, что еще важного было сказано на совещании:

НАШЕ НАСТУПЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

- Что происходит на линии боевого соприкосновения? Каковы результаты? Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот, увеличились, увеличились в 1,5 раза, – сказал Путин на оперативном совещании.

ПОЧЕМУ КИЕВ НЕ ШЁЛ НА ПЕРЕГОВОРЫ?

- Очевидным становится, что теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования, так же как и к предложениям заинтересованных и нейтральных посредников. Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев выполняет их волю. Руками украинцев Запад с нами воюет. Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах может вообще идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре и пытаются создать угрозы для ядерной энергетики? О чём с ними вообще можно говорить? – задался вопросом Путин.

ПОТЕРИ УКРАИНЫ РАСТУТ ДРАМАТИЧЕСКИ

- Главари киевского режима не только совершают преступления против российского народа, но, по сути, встали на путь истребления самих украинцев, украинского народа, которого они своим, судя по всему, уже не считают. Потери ВСУ драматически для них увеличиваются, в том числе среди наиболее боеспособных частей, которые противник перебрасывает к нашей границе. Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты, – подчеркнул Владимир Владимирович.

ЦЕЛЬ КИЕВА – ПОСЕЯТЬ ВРАЖДУ

- Одна из очевидных целей противника – посеять рознь, раздоры, запугать людей, разрушить единство, сплоченность российского общества, то есть нанести удар по внутриполитической ситуации, – сказал президент. – И здесь ответ со стороны граждан России уже есть. Это единодушная поддержка всех, кто попал в беду, поддержка армии и увеличение, что очень важно, количества желающих присоединиться к нашим мужчинам, к бойцам, которые героически, с оружием в руках защищают Россию.

СИТУАЦИЯ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ УХУДШАЕТСЯ

Об это рассказал на совещании губернатор Вячеслав Гладков.

- У нас за последнее время ситуация улучшилась только по городу Белгороду по сравнению с первым кварталом 2024 года. Было только две ракетные атаки на Белгород кассетными боеприпасами. В целом по приграничью ситуация резко ухудшилась. Очень сильно возросло количество обстрелов как ствольной артиллерии, минометами, РСЗО, так и кратно увеличились атаки беспилотных летательных аппаратов.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ?

О положении в регионе сообщил врио главы области Алексей Смирнов.

* Выехали и эвакуированы 121 тысяча человек.

* «Глубина проникновения противника на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина по фронту – 40 километров», – доложил чиновник.

* Украинская армия применяет химическое оружие.

- Позавчера бригада «Россетей» в Беловском районе попала под обстрел, причем снаряды были с химическим оружием. Укрылись в РОВД. Все живы, но отравление было и у сотрудников полиции, и у главы сельского совета, – отметил Смирнов».

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«Вторжение ВСУ в Курскую область: зачем это было

Военные и террористические мотивы

У любого события должна быть определенная мотивация. Тем более, когда оно реализуется на поле боя и связано с гибелью сотен, если не тысяч людей. Не является исключением и вторжение ВСУ в Курскую область 6 августа, продолжающееся по настоящее время. Спустя несколько дней возникает законный вопрос: зачем это было нужно военному командованию Украины?

Как ни странно, но найти в списке возможных военных целей августовского наступления Зеленского действительно стоящие варианты непросто. Точнее, их совсем нет. Но попробуем разобрать предполагаемые мотивы оккупации нескольких сел на российском приграничье.

Первый и самый главный: нигде больше на фронте так лихо вражеские силы зайти не могли. Такова специфика линии соприкосновения, не позволяющая укрепить границы вне зоны активных боевых действий. Для этого просто нет личного состава как у России, так и у Украины. Вот здесь действия ВСУ вполне логичны. Они ударили в месте, где, как им казалось, меньше всего российских войск. Операцию готовили очень тщательно, а на самое острие выставили 22-ю бригаду ВСУ, отличающуюся особой жестокостью. К слову, неплохо оснащенную натовским оружием.

В общей сложности в Курскую область зашли до пяти бригад украинских националистов. То есть численность оккупантов может достигать 20 тысяч человек. Некомплектность подразделений ВСУ известна всем, и невозможно даже приблизительно сказать, сколько реально оккупантов пересекло границу. На Западе говорят о 5–10 тысячах националистов, пересекших границу России.

Очень спорно выглядят попытки объяснить наступление желанием отвлечь силы Российской Армии от остальных участков фронта. Во-первых, это явно не получилось: в районе Часова Яра, Торецка и Покровки наше продвижение не остановилось, а даже ускорилось. Насколько бы на этих участках были полезны бригады ВСУ, брошенные в Курскую область? Та же «профессиональная» 22-я бригада? Вопросы риторические.

Во-вторых, сама концепция отвлечения сил противника атакой в различных участках фронта полезна только при наличии второго генерального плана наступления. Отвлечем силы на второстепенных участках, истончим оборонительные линии противника, а сами ударим в стратегически выгодном направлении. Пока нет никаких свидетельств начала второго наступления ВСУ. Собственно, поэтому говорить о неком успехе украинского командования на территории России нельзя.

Противник просто решил навязать кровопролитный бой без каких-либо перспектив и далеко идущих последствий. Хотя, стоит признать, в первую пару дней у ВСУ это выходило очень неплохо – так лихо бандеровцы не наступали с осени 2022 года. Наступательный потенциал группировки оккупантов далеко не исчерпан. Они вполне могут попытаться прорваться к Курской АЭС, сосредоточив ударный кулак в одном месте. Только неизбежно попадут под огонь артиллерии и авиации. А если и выдвинутся вглубь области, то растянут коммуникации и попадут в окружение.

Относительно безнаказанно орудовать в российском приграничье можно было только в первые десятки часов, пока не подоспели первые подкрепления. Сейчас же на Украине в очередной раз радуются фотографиям националистов у зданий администраций мелких населенных пунктов. На первый план вышла работа диверсионных групп – только они могут просочиться через лесопосадки и обойти блокпосты Российской Армии. Собственно, на этом все военные цели вторжения ВСУ, если это так можно назвать, исчерпываются. Но появляются традиционные для киевского режима террористические мотивы.

Первый – это возможность поближе подвинуть стартовые позиции дальнобойного оружия для ударов по российским городам. По разрозненным данным известно, что ВСУ контролирует в Курской области квадрат размером примерно 10 на 15 км. Не особо выдающиеся успехи, но именно сейчас ракеты долетели до областного центра. Точно говорить пока нельзя, но удары по Курску могли наносить как раз с оккупированного плацдарма. Не исключены и удары по АЭС в Курчатове, который к линии фронта еще ближе Курска.

Второй террористический мотив Зеленского – использование мирных жителей захваченных территорий в качестве живого щита. Несмотря на то, что с приграничья эвакуировали 76 тысяч человек, не все смогли вовремя покинуть оккупированные села. И сейчас это будет главной проблемой при выбивании противника с юга Курской области. Меньшей выглядит захват ВСУ газоизмерительной станции «Суджа», хотя этот гражданский объект террористы Зеленского также постараются использовать в качестве прикрытия.

Военно-политический террор

Анализ политических мотивов киевского режима в Курской области невозможен без террористического фона происходящего. Заход нескольких тысяч боевиков ВСУ призван в первую очередь посеять хаос и страх среди местного населения. А вкупе с ним и рост недовольства во всей России. Еще бы – исконно русские, международно признанные территории впервые со времен Великой Отечественной войны под оккупацией. В герметичном мире, в котором живет руководство Украины, такое, возможно, и осуществимо, но в реальности эффект оказался противоположный. Не исключено, количество добровольцев, готовых давить националистов своими руками, возрастет в статистически достоверных количествах. Об этом, кстати, предупреждают не только российские патриотические ресурсы, но и иностранные СМИ. А также внутриукраинские спикеры. У команды Зеленского на третий год спецоперации так и не появилось понимание невозможности расшатать ситуацию в России. На Западе есть такое выражение: «сплотить народ вокруг флага». Так вот, атака на Курскую область это сделала превосходно.

Среди явных мотивов военно-политического руководства Украины выделяется попытка спровоцировать Россию на жесткий ответ. Вплоть до ядерного удара. Так открыто нападать на ядерную державу смогли позволить себе только террористы ХАМАС в октябре прошлого года. Видимо, Зеленский ожидал в ответ подобное, что сейчас творит Израиль в Секторе Газа. Эскалация ради эскалации. Здесь Киев демонстрирует сразу два признака сумасшествия. Первый – это полное призрение к собственному народу, которым Зеленский бездумно рискует. Второй – непонимание процессов, происходящих в России. Удар по Курской области действительно шокирующий и крайне болезненный, но применять по его итогам ядерное оружие Кремль точно не станет. Тем более что для купирования угрозы у Российской Армии, без сомнения, есть силы и средства.

Для понимания уровня кровавости амбиций Зеленского достаточно привести пример с Крынками в Херсонской области. На совершенно бесперспективном плацдарме ВСУ потеряли больше тысячи военных. Потеряли безвозвратно, а в конце июня 2024 года просто и бесславно ушли с левого берега Днепра. Совершенно аналогично сейчас боевики будут удерживать плацдарм в Курской области. Только так же долго держаться (с октября 2023 года) ВСУ никто не позволит – ценность актива для Российской Армии несоизмеримо выше».

https://topwar.ru/247977-vtorzhenie-vsu-v-kurskuju-oblast-zachem-jeto-bylo.html?ysclid=lzruvusu6l459553570

Судя по всему, ситуация в Курской области действительно сложная. Об этом говорят, в том числе, официальные источники Министерства обороны Российской Федерации. Разумеется, я не был в зоне проведения СВО на Курском направлении, но некоторые соображения могу высказать.

Во-первых, если верить официальным сообщениям, то информация о количестве бандеровского отребья, вторгшегося на территорию Курской области, довольно противоречива. Эта цифра колеблется от шести до двадцати тысяч человек. Если такое количество военнослужащих со стороны ВСУ и техники было сосредоточено в приграничном районе, то почему этого не заметила наша разведка? А если заметила, почему своевременно не были предприняты ответные меры?

Во-вторых, понятное дело, у нас не хватает войск и сил для плотного прикрытия всей государственной границы с Украиной. Однако оборонительные сооружения в совокупности с минными полями должны были позволить эффективно отбивать возможные атаки противника. Если бандеровцы так легко прорвали оборону в районе Курского приграничья, значит, оборонительные сооружения не смогли обеспечить успешную оборону малыми силами?

В-третьих, если бандеровцы внезапно нанесли удар в районе Курска и за семь дней сумели завоевать плацдарм шириной около сорока, глубиной около двенадцати километров, это означает, что у нас не было второй линии обороны? Значит, наш Генштаб не предполагал такого развития событий? Если да, то почему?

Разумеется, победа над украинской неонацистской мразью будет за нами. К сожалению, нужно признать, что с нами воюет вся Украина. Нынешняя киевская хунта сумела заставить в своем большинстве украинский народ не считать россиян за людей. Неонацистско-украинская власть приняла для себя лозунг «Хороший русский – мертвый русский». И даже когда мы их победим, ненавидеть нас они не перестанут. На мой взгляд, после всего того, что эти звери в человеческом обличии творили с нашими людьми, военнослужащих ВСУ в плен брать не надо. Или делать это в самых редких случаях. Неужели мы всерьез верим в искренность раскаяния пленных хохлов?

Нынешняя украинская власть приучила своих «подданных» во всех своих бедах всегда винить Россию. Потребуется несколько десятилетий, чтобы вытравить из сознания украинцев эту заразу. При этом необходимо помнить, что наиболее рьяных врагов России, активных пропагандистов нужно уничтожать, потому что перевоспитать их не получится. А яд, которым они одурманивают нестойкие умы, делает и будет делать свое дело, умножая ненависть к нам.

Нашим соотечественникам нужно не только одержать победу на поле боя, но и победить ненависть и невежество вчерашних врагов. Что касается западных украинцев, то победить в них выпестованную на генном уровне звериную жестокость к любому инакомыслию и агрессивное невежество невозможно.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ