РУБРИКА ВОПРОС-ОТВЕТ

20 Августа 2024



После землетрясения, случившегося рано утром 18 августа, в нашу редакцию стали обращаться читатели, которые спрашивали о его последствиях. Мы объединили вопросы в один и с ответа на него открываем сегодняшнюю традиционную рубрику. Следующими по очередности (но не по важности) мы посчитали вопросы о сборе гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших от вторжения неонацистов, и о Курильской десантной операции, проходившей с 18 августа по 2 сентября 1945 года и ставшей последней битвой Второй мировой войны. Кроме того, читатели интересуются ремонтом дорог, видами государственной помощи для горожан, спрашивают о бесплатных экскурсиях в Долину гейзеров для выпускников школ и задают иные вопросы о жизни города. Мы объединили их по темам и подготовили ответы.

– Как город пережил утреннее воскресное землетрясение? Есть ли жертвы и разрушенные здания? Елена Мосина, г. Петропавловск-Камчатский

– По словам главы ПКГО Константина Брызгина, землетрясение, случившееся в воскресенье, 18 августа, к жертвам среди населения города не привело.

«Пострадавших нет, критических разрушений на территории города нет. По результатам предварительного обследования в некоторых жилых домах и зданиях есть трещины на стенах, потолках, в полах, осыпалась штукатурка. Есть случаи частичного повреждения труб печного отопления. По всем обращениям производятся выезды специалистов Управления по обеспечению безопасности и управляющих компаний. Продолжаем обследовать детские сады, школы, медицинские учреждения и другие объекты. Уважаемые жители, соблюдайте осторожность. Возможны серии афтершоков в течение нескольких дней», – написал Константин Брызгин в соцсетях.

В городской мэрии напомнили, что обо всех чрезвычайных или угрожающих здоровью и жизни происшествиях необходимо сообщать в ЕДДС по телефону 303-111 или по единому номеру оперативных служб 112.

– Собирают ли у нас в городе гуманитарную помощь для жителей Курской области, пострадавших от вторжения ВСУ? Если да, то какие вещи нужны и где их принимают? Валентина Зарецкая, г. Петропавловск-Камчатский

– Такой сбор организован. В администрации ПКГО сообщили, что принести гуманитарную помощь можно по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, 24 (КГАУ «Дворец молодежи»).

Городской мэрией опубликован список наиболее востребованных продуктов и вещей. В него вошли: детское питание (пюре, смеси); детская одежда (в том числе теплая) разных размеров; игрушки для детей, средства личной гигиены (мыло, шампуни, гели), детские салфетки, кремы под подгузники; средства для стирки; подгузники всех размеров, детские пеленки, соски, матрацы для детских кроваток, постельное белье (взрослое), предметы женской гигиены. Из продуктов питания принимаются мясные, рыбные, овощные консервы, молоко сгущенное в железных банках, макароны, крупы, мука, растительное масло, сахар, продукты быстрого приготовления, галеты, сухари, чипсы, сахар (расфасованный), чай, кофе, пряники, печенье. Принимается также вода бутилированная (0,5; 1; 1,5; 5 литров).

Первый груз планируют отправить до конца месяца.

В мэрии уточнили, что в целях недопущения перевозки скоропортящихся продуктов, бывших в употреблении вещей, а также запрещенных грузов посылки необходимо приносить в коробках в открытом виде. Волонтеры проведут опись направляемого груза.

Телефон для связи: +7-989-228-13-74.

Указанные в списке продукты и вещи принимаются в рабочие дни с 9 часов утра до 18 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).

– Как отметили в нашем городе начало Курильской операции, которой закончилась Вторая мировая война? Павел Терехов, г. Петропавловск-Камчатский

– 18 августа, в день начала Курильской десантной операции, Молодежный центр ПКГО с волонтерами почтили память героев. В сквере Свободы к памятнику Воинам Советской Армии – освободителям Курильских островов возложили цветы.

Напомним, что советскими войсками были освобождены 56 островов Курильской гряды общей площадью 10,5 тысяч кв. км. Все они в 1946 году были включены в состав СССР.

Из числа участников высадки на Шумшу различными орденами и медалями наградили более трех тысяч человек. Девять из них были удостоены почетного звания Героев Советского Союза. В память о героизме и мужестве освободителей Курильских островов 6 ноября 1946 года в центре Петропавловска-Камчатского установили обелиск, который в настоящее время является объектом культурного наследия федерального значения.

– Какие дороги в нашем городе ремонтируются этим летом и что уже сделано? Игорь Кузьмичев, г. Петропавловск-Камчатский

– По информации городской мэрии, в Петропавловске-Камчатском ремонты ведутся на Халактырском шоссе, ул. Савченко, пр. Циолковского, ул. Академика Курчатова, Космическом проезде.

На Халактырском шоссе произведена разборка бортовых камней, снято деформированное асфальтобетонное покрытие. На ул. Савченко идет укладка асфальтобетонного покрытия, выполнены тротуары, установлены новые бортовые камни. На Космическом проезде ведутся работы по установке бортовых камней, восстановлению тротуаров, озеленению.

На ул. Академика Курчатова обустроена ливневая канализация, проведена разборка покрытия проезжей части, продолжаются работы по устройству нижнего слоя покрытия.

Полностью выполнены ремонты на объектах в районе Завойко, ул. Давыдова, пр. 50 лет Октября, ул. Степная.

В администрации ПКГО напомнили, что в 2024 году будут отремонтированы двенадцать объектов. Ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который реализуется в регионе с 2019 года.

– Слышал, что в нашем городе наконец-то установили бинокли для осмотра окрестностей. Если это так, то где именно они установлены? Юрий Казанцев, г. Петропавловск-Камчатский

– Бинокли с двенадцатикратным увеличением на прошлой неделе установили на смотровых площадках на сопках Мишенная и Петровская. Об этом сообщили в администрации ПКГО. Как отметил глава города Константин Брызгин, оптические приборы появились в результате совместной работы с предпринимателями.

На Мишенной сопке бинокль работает и активно используется. На смотровой площадке Высотная (расположена на Петровской сопке) идет отладка оборудования.

В мэрии уточнили, что смотровые бинокли поворотные, для удобства детей оборудованы подножкой. Конструкции покрыты специальными антикоррозийными материалами, поэтому их можно использовать круглый год.

Услуга платная. Оплата за пользование биноклем производится посредством системы электронных платежей.

Планируется установка биноклей и на других локациях города. Где именно, мэр города предложил решить жителям.

– До какой даты выпускник школы имеет право записаться на бесплатную экскурсию в Долину гейзеров и как это сделать? Ольга Логинова, г. Петропавловск-Камчатский

– В администрации ПКГО напомнили, что возможность оформить электронный сертификат на вертолетную экскурсию в Долину гейзеров у выпускников школ Петропавловска-Камчатского есть до 30 сентября. Отправиться в это путешествие могут те, кто в 2024 году закончил 11 классов.

Заявление на получение сертификата нужно подать на региональном портале gosuslugi41.ru в разделе «Спорт и туризм» выбрать «Полет в Долину гейзеров для выпускников».

Право на бесплатную экскурсию предоставляется выпускникам, зарегистрированным по месту жительства или пребывания в Камчатском крае. Совершеннолетние выпускники подают заявку самостоятельно, а для записи выпускника моложе 18 лет заявку подает его законный представитель.

Записаться на экскурсию можно только после получения сертификата. При подаче заявки можно выбрать туроператора, дату экскурсии и место сбора группы. Перед началом экскурсии необходимо предъявить туроператору сертификат в электронном или печатном виде и паспорт. Сертификат действителен в течение трех лет с момента получения.

– Сколько школьников Петропавловска-Камчатского отдохнули этим летом в пришкольных лагерях и в какую сумму это обошлось родителям? Ирина Радченко, г. Петропавловск-Камчатский

– На летних каникулах в лагерях дневного пребывания при школах города отдохнули 3 207 детей. В их числе 371 ребенок из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и 212 детей участников специальной военной операции. Об этом сообщили в Управлении образования администрации ПКГО.

Там уточнили, что на первую смену, которая прошла в конце мая – июне, детей приняли 25 школ. В июле практически во всех школах начался ремонт, но в четырех смогли провести вторую смену.

Во время отдыха в пришкольных лагерях дети принимали участие в спортивных и творческих мероприятиях, ходили в походы, ездили на экскурсии и на базы отдыха, посещали библиотеки, музеи, кинотеатры, автогородок.

Пребывание воспитанников в пришкольных лагерях предусматривало ежедневное трехразовое сбалансированное питание. Родители оплачивали 30 процентов от стоимости путевки, что составило 2 732 рубля за ребенка в возрасте от 7 до 11 лет и 3 153 рубля за ребенка в возрасте от 12 лет и старше.

– Узнала о таком виде господдержки, как социальный контракт. Расскажите подробнее, какие виды помощи он предполагает и насколько они востребованы у горожан. Галина Юрченко, г. Петропавловск-Камчатский

– Социальный контракт – это соглашение, которое заключают органы социальной защиты с отдельными гражданами и семьями, чей доход не достигает регионального прожиточного минимума (в Камчатском крае в 2024 году размер прожиточного минимума в среднем на душу населения составил 27 549 рублей, для трудоспособного населения – 30 028 рублей, для пенсионеров – 23 692 рубля, для детей – 29 342 рубля). После его заключения государство обязуется оказать социальную помощь.

По данным городской мэрии, в Петропавловске-Камчатском с начала 2024 года заключено 146 социальных контрактов. Из них сто контрактов горожане заключили на развитие собственного дела. В отделе по предоставлению социальных услуг Управления образования администрации ПКГО уточнили, что на развитие предпринимательской деятельности единовременно выплачивается 350 тысяч рублей. «На эти деньги можно закупить необходимое оборудование, материалы, оплатить аренду помещения и так далее, в зависимости от вида бизнеса», – пояснили в отделе.

Также социальный контракт можно заключить на время поиска работы. Материальная помощь составит 30 тысяч 86 рублей. После официального трудоустройства сумму выплачивают еще в течение трех месяцев. В этом году таких контрактов заключено 23.

Заключение соцконтракта является подспорьем и для тех, кто нуждается в государственной помощи для выхода из трудной жизненной ситуации. В этом случае малоимущим горожанам (семьям) выплачивается 30 тысяч 86 рублей в месяц. По данному направлению оформлена 21 заявка.

Еще два жителя города получили господдержку на развитие личного подсобного хозяйства.

Узнать подробности о порядке оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта и записаться на консультацию можно по телефонам: 8 (4152) 303-100 (добавочные: 1782, 1789, 1791, 1792), 8-914-786-02-20 (на этом номере также работает Ватсап).

Обратиться по вопросу заключения социального контракта можно лично по адресу: Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 72, каб. 3.

Режим работы: вторник, среда, четверг с 9:30 до 17:00. Перерыв с 13:00 до 14:00.

– Доступен ли полигон «Радыгино» для посещений гражданскими лицами? Антон Деревцов, г. Петропавловск-Камчатский

– Как сообщили в администрации ПКГО, полигон «Радыгино» закрыт до 14 сентября 2024 года. Там проводятся учения с боевой стрельбой и применением средств поражения авиации на учебно-тактическом поле «Мокрые пески».

Проход людей и проезд техники на территорию полигона в указанный период запрещен в целях безопасности. Исключение составят дни 25 августа, 1 и 8 сентября, в которые полигон разрешено посетить.

Ответы подготовила Наталья МАКСИМИШИНА

(По материалам, предоставленным администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа)