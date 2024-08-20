ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

20 Августа 2024



(Продолжение. Начало «В» от 15.02.2023, от 15.03.2023, от 29.03.2023, от 19.04.2023, от 26.04.2023, от 03.05.2023, от 07.06.2023, от 21.06.2023, от 05.07.2023, от 19.07.2023, от 26.07.2023, от 16.08.2023, от 23.08.2023, от 30.08.2023, от 05.09.2023, от 13.09.2023, от 25.10.2023, от 20.12.2023, от 28.02.2024; от 06.03.2024; от 20.03.2024; от 24.04.2024; от 18.06.2024; от 26.06.2024; от 24.07.2024)

Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трёх революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили. В нашей рубрике мы используем тексты из книги «Сто великих писателей» (авторы Любовь Калюжная и Геннадий Иванов) и других российских информационных источников.

Сергей Александрович Есенин

(1895–1925)

Многие воспринимают Сергея Есенина как Божью дудку, из которой без всякого напряжения лились мелодии – то удалая и праздничная, то печальная и даже тоскливая, как плач. Вот, мол, был самородок такой гениальный, без напряженья, без усилий пел и пел.

И кажется странным прочитать вдруг слова самого поэта «Стихи писать – как землю пахать. Семи потов мало. И восьмой, и девятый не помешают…» Или его же поэтические строчки:

Ах, увял головы моей куст,

Засосал меня песенный плен.

Осужден я на каторге чувств

Вертеть жернова поэм.

Есенин настолько натрудился в поэзии, что к своим тридцати годам был бесконечно уставшим человеком. И образ каторги тут вполне уместен. Другое дело, что он рожден быть поэтом. Он был счастлив, что до конца исполнил свое предназначение… Но это не отменяет небывалое перенапряжение. Все его скандалы именно от желания сбросить это перенапряжение. Но сбросить не удавалось. Поэт понимал, что дело идет к гибели.

Со смертью Есенина почему-то больше ассоциируется не последнее его стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья…», написанное в гостинице «Англетер» 27 декабря 1925 года, а стихотворение всего из четырех строчек «Ах, метель такая, просто черт возьми!..» Оно написано 4–5 октября, почти за три месяца до гибели. Я это стихотворение воспринимаю как глоток свежего метельного воздуха перед смертью, хотя оно и родилось несколько раньше. В нём для меня есть внутренний образ, который вмещает всё, с чем поэт прощается и что любит, в нём есть предчувствие гибели.

Ах, метель такая, просто черт возьми!

Забивает крышу белыми гвоздьми.

Только мне не страшно, и в моей судьбе

Непутевым сердцем я прибит к тебе.

Ассоциации – дело труднообъяснимое. Но попробуем в них разобраться, обратившись к ученым, психологам творчества. Мировая величина, болгарский академик Арнаудов пишет: «Помимо ясного значения слова, немалая тяжесть приходится и на чисто физиологический его тембр, так что высота и другие качества тона, каким произносится слово, могут приобрести гораздо более значительную ценность или выразительность, чем представление, связанное с ним. Недооценивать или игнорировать роль этих подсознательных воздействий – значит, не улавливать настоящего характера языка».

Здесь речь идет не о чтении стихов вслух, хотя и говорится «тембр», «произносится слово», нет, – в языке великих мастеров слово и на бумаге живет всеми присущими живому голосу оттенками.

Так вот, подсознательно, через какие-то отдельные слова в этом четверостишии, через слова, которые нечто большее, «чем представления, связанные с ними», воспринимая это стихотворение как прощальный вздох поэта. Видимо, таких слов тут два-три. Первое – метель. Это и поля есенинские, и «Я по первому снегу бреду…», и клен «под метелью белой», и «Эх вы, сани! А кони, кони!», это вообще Россия. Необычайно емкий для Есенина образ – метель.

Второе слово – гвоздьми. «Забивает крышу белыми гвоздьми». А еще слово «крышу». Чудится мне, слышится, как забивается крышка гроба… Не впрямую, но как-то исподволь рождается намек на этот образ. А может, тут накладывается и стихотворение «Метель», написанное за год до гибели:

А за окном

Протяжный ветр рыдает,

Как будто чуя

Близость похорон.

В нём есть и такие слова: «Себя усопшего / в гробу я вижу…»

Правомочность своих ассоциаций можно долго доказывать, но всё равно возвращаешься в эту точку из четырех строк. Но эта точка может расширяться до огромного мира Поэта…

«Ах, метель такая…» – всегда слышится и бескрайняя любовь к жизни, и благодарение жизни за всё, и прощание с ней… Неизбежное.

В эти же сутки, 4–5 октября 1925 года, Есенин написал еще одно короткое стихотворение:

Снежная равнина, белая луна,

Саваном покрыта наша сторона.

И березы в белом плачут по лесам.

Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?

О Есенине много написано, его все знают, он поэт-легенда. Но до сих пор доказательно не установлено – сам поэт наложил на себя руки или всё-таки его убили. Может быть, это не откроется никогда. Есенин сгорел в необычайно искреннем, в небывало ярком огне своей поэзии.

Философ Иван Александрович Ильин в статье о Мережковском писал, что в его поэзии «нет главного – поющего сердца и сердечного прозрения, а потому нет ни лирики, ни мудрости, а есть умственно-истерическая возбужденность и надуманное версификаторство». При всём разнообразии русской поэзии, доминанта её – сердечность. Где есть поющее сердце, где есть сердечное прозрение – там и сердце читателя. Сергей Есенин выражает как раз эту – главную, определяющую линию русской лирики. И самую трудную. Поэтому Есенин и завоевал всенародную славу, всенародную любовь. Поэтому при всех запрещениях, замалчиваниях, редких публикациях Есенина в 1930–1950-е годы люди находили его стихи, переписывали от руки, учили наизусть – и всем сердцем откликались на его слово, на его песню.

После смерти поэта Алексей Толстой сказал: «Умер великий национальный поэт… Он сжег свою жизнь, как костер. Он сгорел перед нами… Его поэзия есть как бы разбрасывание обеими пригоршнями сокровищ его души. Считаю, что нация должна надеть траур по Есенину».

Перед тем как отнести гроб с телом Есенина на Ваганьковское кладбище, его обнесли вокруг памятника Пушкину. Все присутствовавшие понимали, что Есенин – достойный преемник пушкинской славы.

Сергей Александрович родился в селе Константинове Рязанской губернии 21 сентября (3 октября) 1895 года. С двух лет он был отдан на воспитание деду по материнской линии, большому знатоку церковных книг. У деда было трое взрослых неженатых сыновей. Они доводились Сергею дядьями. Сергей потом писал: «Дядья мои были ребята озорные и отчаянные. Трех с половиной лет они посадили меня на лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Я помню, что очумел и очень крепко держался за холку. Потом меня учили плавать. Один дядя – дядя Саша – брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня белье и, как щенка, бросал в воду. Я неумело и испуганно плескал руками и, пока не захлебывался, он всё кричал: «Эх! Стерва! Ну, куда ты гонишься?..» «Стерва» у него было слово ласкательное. После, лет восьми, другому дяде я часто заменял охотничью собаку, плавал по озерам за подстреленными утками. Очень хорошо лазил по деревьям. Среди мальчишек всегда был коноводом и большим драчуном и ходил всегда в царапинах».

У Есенина было замечательное, настоящее, золотое детство. И юность была яркая – с множеством стихов, с влюбленностями, с мечтами. Пожалуй, никто в русской поэзии не писал так пронзительно об ушедшей молодости, как Есенин. Об этом вообще мало писали великие поэты. У Есенина это одна из основных тем. Но, может быть, острота боли и нежности поэта происходит еще и от наложившегося интуитивного ощущения, что не только «отзвучавшие в сумрак» года молодости уходят, но сама Россия уходит. Такая Россия, которой никогда уже больше не будет. Как и молодости. Тогда же ведь и знаменитый художник Корин задумывал свое полотно «Русь уходящая».

«Ищите родину, иначе всё написанное вами будет собаке под хвост», – учил Сергей Александрович начинающих поэтов. «Ищите родину!» – то есть мало иметь родину от рождения, надо суметь пробиться к ней своим творчеством, утвердить её в своём творчестве, тогда это найдет отклик, тогда это будет нужно, необходимо, насущно.

Для Есенина родина – это основной стержень его поэзии от первых строк до последних.

Гой ты, Русь моя родная,

Хаты – в ризах образа…

Не видать конца и края –

Только синь сосет глаза.

Когда стоишь на высоком берегу Оки в Константинове, и действительно открываются такие дали за Окой, что «только синь сосет глаза». Есенин всё увидел на родине, всё то, что стало потом образами. Вот, например, строка: «О красном вечере задумалась дорога…» Оказывается, в полях около родного села поэта сеяли гречиху, а она цветет красным цветом, и вечерами от красного солнца да от красной гречихи было так красно, что дух захватывало.

Азбучная истина, что всю жизнь Есенин воспевал деревенскую родину. С одной стороны, это гениальные детские откровения:

Там, где капустные грядки

Красной водой поливает восход,

Клененочек маленький матке

Зеленое вымя сосет.

[1910]

А, с другой стороны, это не менее гениальный трагизм предчувствий горького будущего деревенской родины:

Мир таинственный, мир мой древний,

Ты, как ветер, затих и присел.

Вот сдавили за шею деревню

Каменные руки шоссе.

Так испуганно в снежную выбель

Заметалась звенящая жуть…

Здравствуй ты, моя черная гибель,

Я навстречу тебе выхожу!

В 1912 году поэт переехал в Москву, где служил у купца его отец. Работал в типографии, вступил в литературно-музыкальный кружок имени Сурикова, посещал лекции в университете Шанявского. Впервые стихи Сергея появились в московских журналах в 1914 году. В 1915 году он уехал в Петроград, познакомился там с Блоком, Городецким, Клюевым. Он был восторженно принят литературной средой тогдашней столицы – как посланец русской деревни, русских полей. Слава к нему пришла быстро. В 1916 году вышел первый сборник Есенина «Радуница». Короткое время Сергей служил в царской армии. «В годы революции, – писал он, – был всецело на стороне Октября, но принимал всё по-своему, с крестьянским уклоном». В 1919–1921 годах Есенин много путешествовал – Соловки, Мурманск, Кавказ, Крым. В 1922–1923 годах вместе с женой, знаменитой танцовщицей Айседорой Дункан, побывал в Германии, Франции, Италии, Бельгии, Канаде, США. По возвращении стал часто наведываться в родное Константиново. Опять уезжал – в Грузию, в Азербайджан, работал там над «Анной Снегиной», написал «Персидские мотивы».

В конце жизни признался: «…теперь меня тянет всё больше к Пушкину». А начинал Есенин как один из авторов манифеста имажинизма. Потом он написал об этом увлечении: «Имажинизм был формальной школой, которую мы хотели утвердить. Но эта школа не имела под собой почвы и умерла сама собой, оставив правду за органическим образом».

Лучшие стихи Есенина запечатлели духовную красоту русского человека. Его емкие ошеломляющие образы – почти всегда настоящее художественное открытие.

На стихи Есенина, тончайшего лирика, волшебника русского пейзажа, удивительно чуткого к земным краскам, звукам и запахам, написано много песен, некоторые из них, по сути, стали народными: «Не жалею, не зову, не плачу…», «Письмо матери», «Отговорила роща золотая…», «Клен ты мой опавший…», «Мы теперь уходим понемногу…». Великий композитор Георгий Свиридов написал на стихи Есенина свой знаменитый цикл «Отчалившая Русь».

В ночь с 27 на 28 декабря 1925 года Сергей Есенин ушел из жизни.

Эпизоды из жизни Есенина, которые покажут, что на самом деле скрывал поэт под маской балагура и повесы

Короткая жизнь Сергея Есенина была насыщенной: бесчисленные любовные романы, путешествия, кутежи и, конечно же, много творчества. Поэт подарил миру проникновенные строки, которые мы помним наизусть со школьных лет. А современные российские и зарубежные музыканты из года в год несут его творчество в массы, исполняя песни на стихи Есенина.

Выдающийся русский поэт Есенин мог бы быть известен широкой публике под другим именем. Бабушка по линии отца Аграфена Кондратьевна была против того, чтобы будущего литератора называли Сергеем. Дело в том, что она недолюбливала соседа с таким именем и боялась, что внук будет похож на своего тезку. Однако сельский священник успокоил родственницу поэта, заверив, что Сережа вырастет хорошим человеком.

Воспитываясь в семье бабушки и дедушки Титовых, мальчик привык считать себя сиротой при живых родителях. Отношения матери и отца поэта дали трещину, и Татьяна Федоровна вынуждена была оставить 2-летнего сына родителям, чтобы уехать на заработки из села в Рязань, откуда высылала на содержание ребенка 3 рубля в месяц.

У Есенина было 2 младшие сестры – Екатерина и Александра. Однако особо тесные, по-отечески теплые отношения сложились у него с младшенькой, которую поэт ласково называл Шуренком и Шуревной. Сергей наряжал её в наряды из цветов, которые мастерил собственноручно.

Как-то во время учебы в учительской школе Есенин поспорил с товарищами, что может съесть 5 булок за раз. Осилив только полторы, он час бегал вокруг школы, чтобы утрясти содержимое желудка и съесть оставшееся, но не вышло. После такого кросса в нашего гения поместилось только полбулки. Спор был проигран.

Поэт был вегетарианцем до того, как это стало мейнстримом. В 1913 году юноша писал своему другу, что уже 4 месяца не ест мясо и рыбу. «Познав истину», Есенин также исключил из своего рациона сахар, шоколад, какао и кофе.

«Московский озорной гуляка» ревностно относился к своим волосам. Он был влюблен в их цвет спелой ржи и всегда садился так, чтобы кудри казались светлее. Любые комментарии о том, что его шевелюра потемнела, огорчали отъявленного модника Есенина. В бороде Сергея проступала рыжина, поэтому он всегда гладко выбривал и слегка припудривал щеки.

Есенин наизусть знал все свои сочинения и декламировал их так эмоционально, что от сжатых кулаков на ладонях образовывались ссадины.

Имея уникальный дар к стихосложению, Сергей Александрович, тем не менее, не отличался ораторскими способностями. Его речь, особенно во время споров, была нескладной и непоследовательной.

Он очень боялся летать на самолете. Во время первого полета литератор взял с собой целую корзину лимонов для борьбы с укачиванием.

Однажды Айседора Дункан устроила погром в одном из берлинских пансионов из-за Есенина. А всё потому, что поэт сбежал от супруги в поисках уединения. Обнаружив через несколько дней место укрытия молодого мужа, танцовщица принялась крушить всё, что попадалось под руку. Сергей, проводивший время за игрой в шашки, укрылся за гардеробом, где и был найден. Айседора попросила беглеца немедленно последовать за ней. Не смея ослушаться, он надел цилиндр и пальто поверх пижамы и молча пошел за темпераментной спутницей.

Синеглазый блондин пользовался успехом у женщин и разбил не одно женское сердце. «У меня было три тысячи женщин!» – похвастался он как-то товарищу. На недоверчивое: «Вятка, не бреши!» – расплылся в улыбке: «Ну, триста. Ну, тридцать».

Есенин был денди своего времени и очень любил наряжаться. Так, в том же Берлине он заказал больше костюмов, чем «человек способен сносить за всю жизнь».

«Последний поэт деревни» был атлетически сложен и силен. По свидетельствам одного из исследователей, однажды в Америке Есенин заключил пари: кто быстрее проплывет короткую дистанцию в бассейне. Однако Сергей не знал, что его оппонент – пятикратный олимпийский чемпион по плаванию Джонни Вайсмюллер. Тем не менее, нашему соотечественнику удалось одержать верх в этом споре.

У писателя был питомец – дворняга по кличке Сережка. Пес был очень озорным, и Есенину приходилось отрываться от работы, чтобы поиграть с ним.

Есенин объездил всю Европу и Северную Америку, но оставался преданным России. Он восхищался красотой заграницы, где «всё прибрано и выглажено под утюг», но был возмущен властью доллара и бездушностью Запада. Любовь к Родине красной нитью протянулась через все творчество поэта:

Если крикнет рать святая:

«Кинь ты Русь, живи в раю!»

Я скажу: «Не надо рая,

Дайте родину мою».

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