ИСТОРИЯ ОДНОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОШИБКИ

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20 Августа 2024

В истории Камчатки особое место занимает оборона Петропавловска-Камчатского 1854 года. Поскольку именно здесь тогда была отражена попытка отделить Россию от Тихого океана. Вместе в отечественной истории и публицистике не акцентировалось и не заострялось внимание на том, что весьма важную роль в этой победе сыграли события, связанные с безуспешными поисками англосаксами и французами ушедших из Петропавловска русских кораблей. Ибо если бы им удалось это сделать, то победа в Авачинской губе была бы сведена на нет.

Вот отчего будет нелишне под несколько непривычным углом зрения посмотреть на историю «закрытия» Татарского пролива. Так как именно безуспешные попытки Лаперуза, Броутона, а затем и Крузенштерна обнаружить пролив, отделяющий остров Сахалин от материка, и выйти к устью Амура обернулись тем, что Англия и Франция в этой ситуации потерпели полное фиаско.

Но прежде чем завести разговор о самих этих попытках, стоит напомнить о некоторых предваряющих событиях.

В 1640 году И. Москвитин, совершив плавание от устья реки Улья к устью реки Амур, установил, что напротив Амурского устья располагается большой «Гилятский остров» – то есть остров Сахалин [Полевой Б. П. Об ошибках в освещении похода И.Ю. Москвитина 1639–1641 гг. Избранное. Серия «Из фондов музея», Петропавловск-Камчатский, Издательство «Новая книга», 2021. С. 268].

В 1643 году якутский стольник и воевода Пётр Головин отправил из Якутска отряд письменного головы В. Д. Пояркова. Добравшись до реки Зея, казаки провели здесь крайне трудную, вплоть до проявления каннибализма (было съедено 50 трупов [Берг Л. С. Очерки по истории русских географических открытий. М.–Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1946. С. 87]), зиму. Весной 1644 года они отправились вниз по Амуру и, достигнув его устья, остановились на вторую зимовку. В конце весны 1645 года В. Поярков вышел в море и направился на лодках на север. В тумане казаков занесло к какому-то крупному острову.

Была ли это северная оконечность Сахалина, о котором им зимой рассказали гиляки, или это были Шантарские острова – доподлинно неизвестно [История открытия и исследования Советской Азии СССР с древнейших времен и до XVII века. М.: Мысль, 1969. С. 280]. Но в том, что поярковцы знали об острове Сахалин и о населяющих его гиляках и айнах, сомневаться не приходится. Ибо, как отметили Д. М. Лебедев и В. А. Есаков: «Микула Тимофеев с товарищи сообщали, что «гиляки сказывали: есть де на усть Амура реки в глубе остров», а на нём в 24 улусах живут гиляки по 100 и 50 юрт в каждом улусе. Главное занятие их – рыболовство. При этом гиляки сообщают не только о жителях северной части острова Сахалина, но и об его южных обитателях, именуемых ими «куями» (айнами)» [Лебедев Д. М., Есаков В. А. Русские географические открытия и исследования: с древних времен до 1917 года. М.: Мысль, 1971. С. 109].

То есть еще за 165 лет до плавания И. Крузенштерна русские люди уже знали, что напротив устья реки Амур располагается большой остров, который от земли амурских гиляков (нивхов) отделяется настолько узким проливом, что в хорошую погоду гиляки на своих небольших лодках пересекали его за несколько часов.

Но вскоре об этом было забыто. Во всяком случае в своей инструкции А. Е. Шельтингу от 30 августа 1741 года М. П. Шпанберг об устье Амура сказал так: «И следуя вам в вышеописанном (от Охотска до реки Уда и далее к югу. – Валерий Быкасов (далее – В. Б.) пути до 46° северной ширины до реки Амура, которая, надеемся, что лежит в вышеозначенной ширине» [Инструкция М. П. Шпанберга А. Е. Шхельтингу об описании побережья и островов Охотского моря. Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана в первой половине XVIII в. М.: Издательство «Наука», 1984. С. 219]. И далее дописал: «А когда вы поворотитесь от выше означенной реки Амура к Большой реке, то надеемся, что курш вам надлежать будет OtN и ONO, токмо держать одну строчку с левую сторону до 52° северной ширины. Для опасения от Курильских островов, от правой стороны, и от того 52° держать курш прямо х(к) Камчатке…» [там же, с. 219].

Итак, во исполнение этого приказа А. Шельтинг на дубель-шлюпке «Надежда» вышел из Охотска с заданием произвести опись западного побережья Охотского моря. О чём он в своём рапорте М. П. Шпанбергу написал: «И сентября 13 дня 741 году пришли к помянутой реке Уде к устью…» [Из рапорта А. Е. Шельтинга М. П. Шпанбергу об описании побережья Охотского моря от Охотска до Шантарских островов. Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана в первой половине XVIII в. М.: Издательство «Наука», 1984. С. 219].

Пробыв здесь до 21 сентября в исследовании устья и приустьевой части реки Уда на гребных судах, А. Шельтинг и геодезист М. Гвоздев установили, что крупные суда в устье Уды входить не могут, и что сооружение здесь порта невозможно. И отметили, что «вышереченное устье реки Уди по счислению моему от Охотска лежит на ZW в северной ширине 55°30', а по разности длин к западу 07°00', а от удцкого устья до Курильского первого острова на OZO в ширине северной 50°37', а по разности длин к востоку 20°00'» [там же, с. 219].

А потому А. Шельтинг отправился в сторону Шантарских островов. «И сентября ж 22 дня сего году от уцкого устья реки следовал я меж берегами и Шантарскими островами, которые лежат от северного берегу в 6 и в 4-х милях немецких, и за великими противными тогда ветрами, и погодам и туманами на те острова для лутчего осмотрения и описания ехать на шлюпке было невозможно» [там же, с. 222]. Отчего мореходы и направились, как им было предписано, к Камчатке: «И 28 дня сентября за тем великим штормом лежали на дрейфе и изорвали гротсель и мелкие штуки, и воды в судне стало прибывать в вахту по 4 и 5 дюймов… И того ж числа со обретающимися в команде моей унтер-офицерами обще согласились поворотить к Большой реке» [там же, с. 222]. То есть А. Шельтинг в этот раз не увидел даже острова Сахалин.

На следующий год А. Шельтинг на той же дубель-шлюпке «Надежда» от устья реки Большая вновь направился на поиск устья Амура. При этом побывав в северной части Амурского лимана, он в своём рапорте М. Шпанбергу от 21 сентября 1742 года доложил: «И будучи во оном пути, как нами усмотрено, оному Амурскому устью по исчислению места надлежит быть во оных градусах, токмо за великим на море от противных ветров погодами, паче же за великими же туманами видеть оного Амурского устья было невозможно» [цитирую по Глушанкову И. В. Славные навигаторы российские. Хабаровск: Книжное издательство, 1986. С. 187].

То есть и эта попытка обнаружить устье Амура оказалась безуспешной. А затем вследствие затянувшегося противостояния с китайской империей Цин по проблеме с Амуром в России об устье Амура и вовсе забыли. И в следующий раз интерес к ней возник у русских лишь через полтора с лишним века спустя, когда И. Ф. Крузенштерн предпринял поиск пролива между материком и островом Сахалин.

Знал ли о походах И. Москвитина, В. Пояркова и А. Шельтинга И. Ф. Крузенштерн? Неизвестно. Ибо сам он об этом ничего не говорил, хотя довольно подробно описал плавания своих иностранных предшественников – Лаперуза и Броутона, безуспешно пытавшихся отыскать Татарский пролив. Вот обо всём этом и пойдет речь далее.

Итак, 1 января 1800 года И. Ф. Крузенштерн, который в 1778–1779 годах был привлечен Г. И. Муловским к участию в проекте по организации первого русского кругосветного плавания, подал в Адмиралтейств-коллегию письмо, в котором предлагал послать русские корабли в кругосветное плавание [Крузенштерн И. Ф. Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях «Надежде» и «Неве». Владивосток: Дальневосточное книжное издательство, 1976. С. 356–368]. Спустя два года в другой своей записке он представил дополнительные доводы в пользу осуществления такового плавания, особо подчеркнув при этом, что полученный опыт поспособствует повышению мастерства русских моряков [там же, с. 10–11].

В результате 7 августа 1802 года И. Ф. Крузенштерн был назначен начальником первой русской кругосветной экспедиции. Целью которой была доставка груза в Русскую Америку и на Камчатку, с одновременным проведением на всём пути географических, этнографических и гидрографических исследований. А также установление дипломатических отношений с Китаем и Японией, для чего вместе с этой экспедицией был послано посольство Н. П. Резанова.

Кстати, как отметил Л. С. Берг, Н. П. Резанов с И. Ф. Крузенштерном были поставлены в двусмысленное положение. Когда, с одной стороны, Н. Резанов назначался «полным хозяйским лицом не только во время вояжа, но и в Америке» [Берг Л. С. История русских географических открытий. М.: Изд. АН СССР, 1962. С. 94]. А с другой стороны, той же инструкцией И. Крузенштерну предписывалось «управление во время вояжа судами и экипажем, каковое управление предоставлялось его полному распоряжению» [там же, с. 94]. Вследствие чего и возникло то противостояние между И. Крузенштерном и Н. Резановым, которое и привело к неудаче дипломатических переговоров с японцами в Нагасаки.

26 июля 1803 года шлюп «Надежда» под командованием И. Ф. Крузенштерна и шлюп «Нева» под командой Ю. Ф. Лисянского вышли из Кронштадта. И 3 июля 1804 года «Надежда» вошла в Авачинскую губу. Отсюда судно 27 августа направилось в Японию, где участники плавания более полугода провели в порту Нагасаки. Однако Н. П. Резанову, несмотря на его опыт и такт, не удалось выполнить возложенную на него дипломатическую миссию. Чему, как отметил Б. П. Полевой, посодействовало вмешательство в переговоры И. Ф. Крузенштерна, который, будучи начальником экспедиции, в полном согласии с вверенной ему инструкцией решил, что ему также полагается принимать участие в переговорах. Ну а когда «в товарищах согласья нет, на лад их дело не идет».

Так что 5 апреля 1805 года шлюп «Надежда» с русскими посольством и с неожиданными подарками со стороны японских властей (в частности, 2 000 мешков соли общим весом 1 300 пудов, которой Камчатке хватило на два года) вышел в обратный путь на Камчатку. Но не напрямую, а вдоль всех западных берегов японских островов к южной оконечности Сахалина. Осмотрев, по пути побережье острова от мыса Анива до мыса Крильон и далее до мыса Терпения, И. Крузенштерн направил судно к Авачинской губе.

25 мая 1805 года судно вернулось в Петропавловск-Камчатский, где Н. П. Резанов сошел на берег, а затем отправился в Русскую Америку. Тогда как И. Крузенштерн 23 июня 1805 года вновь отбыл к юго-восточным берегам Сахалина, чтобы оттуда пройти к северо-западной оконечности острова, дабы установить существование или отсутствие пролива между островом и материком. Само же это намерение было обусловлено, как уже было сказано, тем, что попытки иностранных моряков отыскать этот пролив, следуя с юга, успехом не увенчались.

И действительно, в начале 80-х годов в северную часть Тихого океана была направлена французская военно-морская экспедиция, возглавляемая Жан-Франсуа де Гало де Лаперузом. Экспедиции предписывалось пройти так называемым проливом Тессой (ныне Корейский пролив) и Японским морем, ознакомиться по пути с прилегающей к проливу и к Японскому морю частью материковой территории и, главное, тщательно изучить открытую голландцем де Фризом «Землю Штатов» (остров Итуруп). С тем, чтобы в последующем на одном из южных Курильских островов можно было бы создать факторию для организации пушного промысла и торговли с местными жителями. А возможно, и порт-убежище для французских кораблей, плавающих в этой части Тихого океана [Полевой Б. П. Первооткрыватели Курильских островов. Южно-Сахалинск: Дальневосточное книжное издательство. Сахалинское отделение. 1982. С. 137].

Во исполнение этого предписания летом 1787 года оба судна экспедиции – «Астролябия» и «Буссоль» – прошли Японским морем до Татарского пролива и, проследовав по нему к северу, достигли залива, названного Лаперузом в честь французского военного министра де Кастри заливом Де-Кастри (ныне залив Чихачёва). Однако, столкнувшись чуть севернее с резким уменьшением глубин, Лаперуз продолжить путь далее не осмелился. А после беседы с айнами острова Сахалин он и вовсе решил, что впереди находится перешеек, соединяющий Сахалин с материком [там же, с. 137].

Тем не менее в заслугу Лаперузу следует поставить то, что, пройдя после этого проливом между Сахалином и островом Хоккайдо, позднее названным его именем, он всё же сумел проследовать вдоль всей Курильской гряды. Отчего многие географические объекты Курильских островов и получили французские имена (например, пик Прево).

Итак, Лаперуз посчитал, что Сахалин является полуостровом. Что и было признано другими исследователями и историками за непреложный факт. Тем не менее в 1793 году правительство Англии поручило Уильяму Роберту Броутону совершить плавание в северную часть Тихого океана. И в октябре 1796 года военный шлюп «Провидение» и вспомогательное судно (тендер) экспедиции Броутона оказалось в проливе между островом Сахалин и материком. Однако Броутону также не удалось проплыть нынешним Татарским проливом до устья Амура и тем самым убедиться, что Сахалин является островом.

Впрочем, обо всём этом более подробно будет сказано ниже, а пока возвращусь к плаванию «Надежды». И с этой целью приведу данные И. Крузенштерна, относящиеся к пребыванию шлюпа у северных и северо-западных берегов Сахалина. Ибо при внимательном прочтении авторского текста отчетливо прослеживается желание именитого мореплавателя оправдаться в глазах читателей за неудачную попытку отыскать пролив между Сахалином и материком.

«Августа 9-го на рассвете при пасмурной погоде и умеренном О ветре, поставив все паруса, поплыли мы к SW. Я полагал, что северный мыс находился от нас в сем направлении. Берег показался не прежде 9 часов и был тот самый, который видели мы вчера в тумане на SW от северного мыса. Последний усмотрели мы в 10 часов, но не ясно за туманом. Он лежал на SO 5°, а северо-западный в то же время на SW 5°. Сии обе конечности были тогда от нас в равном расстоянии около 15 миль, где глубина найдена на 35 саженей, грунт песчаный. Они составляют северную сторону Сахалина и достойны особого примечания. Я назвал их Елизавета и Мария…» [Крузенштерн И. Ф. Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях «Надежде» и «Неве». Владивосток: Дальневосточное книжное издательство, 1976. С. 234–235].

Побывав на берегу Северного залива, расположенного между мысом Елизаветы и Марии, моряки отправились к Амурскому лиману, обойдя с этой целью мыс Мария. И вот что об этом написал сам И. Крузенштерн:

«При выходе нашем из залива увеличивалась глубина постепенно от 8 до 16 саженей: по приближению к мысу Марии оказалась она вдруг 48 саженей. В 8 часов вечера, когда мы находились от берега в 7 милях, корабль не стал слушаться руля, хотя ветер дул попутный и свежий. Сие происходило от сильного, стремившегося к WSW течения, которого направление в 2 часа пополуночи переменилось на ONO. Ветер дул еще свежий, но кораблем управлять было не можно, и нас понесло течением. Для измерения оного спустили в 10 часов утра гребное судно, поставили его у корабля на дреке: мы нашли скорость течения 2 ½ мили в час. Испытание оного другим способом показало то же самое. Впрочем, ночью течение действовало сильнее.

Ночью отошел ветер к SO и дул сильно во весь следующий день: дождь шел беспрерывно, солнце не показывалось ни на мгновение. Сия худая погода принудила нас лавировать в канале, разделяющем Сахалин от берега Татарии, которого мы, однако, не могли видеть. Глубину находили здесь от 22 до 37 саженей. Течение было вообще весьма сильно. Во время ночи сделался ветер слабым, и корабль опять руля не слушал. До 10 часов утра несло нас течением, которого мы не могли преодолеть; ветер настал тогда свежий от NW, и мы принуждены были плыть SOtS вместо ONO. Сей последний курс не прежде могли мы взять как в 2 часа пополудни. Положение берега подавало повод думать, что за мысом Горнером должен быть безопасный залив. В сем чаянии приблизились мы к берегу на 1 ½ мили, однако нашли после, что залив некоторым образом хотя и защищен, но обширность его гораздо менее, нежели каковую мы предполагали сначала. Не нашед нигде лучшего якорного места, остановились мы после в сем заливе на якорь 14 августа…» [там же, с. 235–236].

На следующей странице И. Крузенштерн к сказанному добавил: «На рассвете следующего дня, поставив все паруса, поплыли мы к SO, чтобы осмотреть берег, простиравшийся в сем направлении. В 8 часов переменили курс на StW. В сие время открылся виденный вчера в вечеру в дальнем расстоянии песчаный берег, скоро потом и продолжение оного далее к западу. В 11 часов усмотрели мы от SWtW до W высокий гористый берег, который прежде за туманом не могли видеть. Это долженствовал быть берег Татарии. Между крайнейшею гористого хребта сего оконечностью, за коей далее во внутренности находятся два хребта гор высоты посредственной, и песчаным берегом Сахалина показался пролив шириною не более 5 миль. Здесь долженствовал быть канал, ведущий к устью Амура: мы начали держать курс прямо к оному. В милях от него глубина уменьшилась до 6 саженей, почему я и не осмелился (здесь и далее выделено мною. – В. Б.) итти далее» [там же, с. 237].

Не сумев пробиться к устью Амура, моряки направились к заливу Надежды для ловли рыбы и заготовки дров. Что и было осуществлено. Здесь же они в очередной раз встретились с местными жителями (гиляками), которых они назвали татарами.

А далее И. Крузенштерн написал: «Сколько я ни желал изведать канал и весь берег Татарии от устья Амура, что для вернейшего географического определения сей части почитал весьма нужным, однако не смел отважиться на то ни под каким видом… Крайне сожалел я, что не мог воспользоваться удобным случаем. Между малыми островами, лежащими близ мыса Ромберха, можно было бы, конечно, найти безопасное якорное место. Я не сомневаюсь, что таковое же находится и в проливе* между матерым берегом и низменным островом, имеющем вид полумесяца, и отсюда мог бы отправить особенную экспедицию в пролив Татарии и к устью Амура…

*Если только оный существует, что мне казалось весьма невероятным» [там же, с. 245–246].

То есть И. Крузенштерн был вынужден признать свою неудачу. А потому и поспешил объяснить причины её возникновения.

«Я не хотел умолчать и не объявить причин, которые удержали меня от продолжения моих исследований далее к S, потому, чтобы освободиться от упреков. Есть географы, которые иногда не довольны мореходцами, хотя бы сии из рвения к сей науки подвергались величайшим опасностям. Даже на самого Лаперуза показали неудовольствие, что он не испытал канала, разделяющего Сахалин от Татарии, не принимая от него оправдания, что он хотя и нашел хорошее якорное место, из коего мог бы послать для того гребные суда, однако не сделал сего потому, что не имел баркаса с палубою, без какового предприятие было бы слишком опасно: сверх того, наступило уже позднее время года, и южные ветры дули так продолжительно и сильно, что если бы не сделался, к счастью его, двухдневный шторм от N и не вынес его из сего узкого места, тогда было бы очень сомнительно, смог ли бы он притти на Камчатку того же года? Итак, если и Лаперуза, способствующего столь много к усовершенствованию географии в сем туманном море, винят за то, что он не сделал, и еще более паче должны мы ожидать подобных упреков» [там же, с. 246].

И продолжил: «По окончании нашего исследования Сахалина уверился я точно, что к S от устья Амура не может быть прохода между Татарией и Сахалином, в чём согласны со мною и все прочие, на корабле бывшие и могшие судить о сем…

Поелику я неоднократно уже упоминал, о своем мнении, что между Татарией и Сахалином не может быть прохода и поелику предмет сей может быть останется надолго еще спорным, то я намерен привести здесь кратко причины, побудившие меня утверждать мое мнение. Оные основываются, собственно на испытаниях, учиненных Лаперузом на юге, а нами на севере от перешейка, соединяющего Сахалин с Татариею. Он продолжал идти так далеко по каналу, пока глубина позволяла величине кораблей его, которая уменьшалась через каждую милю одною саженью. Мнение его, что он находится в заливе, не имеющем выхода в Охотское море, подтверждалось прежде всего тем, что он не примечал течения, которому бы в противном случае належало оказываться непременно. Лаперуз остановился наконец на глубине 9 саженей и не отважился итти далее потому, что беспрестанно дующие в летнее время сильные южные ветры и великое волнение угрожали в водах мелких опасностью. Почему и отправил для измерения глубины два гребных судна, отправившиеся к северу, перешед три мили, где найдена глубина 6 саженей, возвратились к кораблям обратно. При сем достойно сожаления то, что испытание относительной тяжести воды, чего учёные обоих кораблей, конечно, не оставили без внимания, не сделалось известным. Если бы не найдено было при этом никакой или только малая разность в тяжести воды морской, тогда как сие, так и бездействие течения, послужили бы неоспоримым доказательством, что прохода совсем не находится. Известия, полученные Лаперузом во время бытности его в заливе Кастрье, хотя и долженствовали быть недостаточны по незнанию языка, однако подтверждают то, впрочем, довольно сильно. Когда Лаперуз начертил карандашом на бумаге Сахалин и противолежащий берег Татарии, оставив между оными пролив, и показал то обитающим у вышеупомянутого залива (аборигенам. – В. Б.), тогда один из них, взяв у него вдруг из руки карандаш, провел черту через означение пролива и дал уразуметь чрез то, что Сахалин соединяется с Татарией узким перешейком, на котором растет, якобы, и трава и чрез который будто бы перетаскивают они иногда свои лодки. Сии известия, постепенное глубины уменьшение и бездействие течения побудили Лаперуза заключить весьма справедливо, что Сахалин или соединяется с Татарией перешейком, или канал, разделяющий сии обе земли, становится наконец очень узок, где глубина должна быть не более нескольких футов. Лаперуз, сообщая свое мнение, не утверждает оного совершенно, но сие приписать надобно, может быть, его скромности, которая не позволила ему утверждать настоятельно того, чего не испытал он сам собою. Сообразуясь с сим, продолжали до сего несправедливо изображать на картах Сахалин островом, а канал между оным и матерым берегом называть проливом Татарии. Испытания, учиненные нами на 100 миль севернее, не оставляют теперь ни малейшего более сомнения, что Сахалин есть полуостров, соединяющийся с Татарией перешейком» [там же. с. 248].

Увы, сам И. Крузенштерн подобной скромности не проявил, когда высказал свои собственные соображения на этот счет: «Если бы существовал пролив между Сахалином и Татариею, тогда южные ветры, господствующие по свидетельству Лаперуза чрез всё лето, долженствовали бы вгонять соленой воды в лиман, в который впадает Амур, такое множество, что при выходе оной в северный нами открытый пролив (явная оговорка, ибо Крузенштерн постоянно утверждал, что пролива между островом и материком нет. – В. Б.) не может она лишиться всех соленых частиц своих. Но как мы испытали совсем тому противное, то и служит сие ясным доказательством, что между Сахалином и Татариею вовсе не существует пролива. К сему присовокупить надобно и сильное – от юга в северном канале течения, о коем объявлено мною в предыдущей главе обстоятельно. Если бы вливаемая Амуром вода могла стремиться в ту и в другую сторону, тогда оное было бы непременно слабее.

Сии примечания писаны мною там, где учинены испытания, внесенные в журнал мой. По прибытии нашем после в Кантон обрадовался я немало, нашед путешествие капитана Бротона, которое издано во время нашего отсутствия. Из оного всякий усмотреть может, что предположения мои о соединении Сахалина с Татариею совершенно подтверждаются…

Капитан Бротон, имевший малое судно, которое ходило не глубже 9 футов, простер свое плавание с южной стороны к северу между Сахалином и Татариею 8 милями далее Лаперуза, где глубина была 2 сажени, и нашел, что канал оканчивался заливом, вдающимся в землю на 3 или 4 мили. Он приказал объехать сей на гребном судне и удостоверился, что оный окружается повсюду низменными, песчаными берегами так, что нигде не оказалось ни малейших признаков к проходу. Итак, здесь-то открыт им предел великого залива Татарии. Но если бы, не взирая и на сие, скрылся от усмотрительного Бротона и внимательного его помощника Чапмана, которому препоручил он изведать залив сей, где-либо узкий канал, в таком случае неминуемо приметили бы они течение. Но Бротон говорит ясно, что совершенное спокойствие водной поверхности в сем месте служило для него доказательством, что берег нигде не прерывается, следовательно, и пространство воды, существующее между Сахалином и Татариею, есть не что иное, как обширный залив. В испытании тяжести воды морской не настоит при сем никакой надобности» [там же, с. 249].

Ну а в завершение И. Крузенштерн окончательно и категорически заявил: «Итак, теперь доказано совершенно, что Сахалин соединяется с Татариею низменным песчаным перешейком и есть полуостров, а не остров. Почему справедливость и требует означаемый на картах со времени путешествия Лаперуза пролив Татарии изображать и называть заливом оный, хотя весьма вероятно, что Сахалин был некогда, а может быть еще в недавние времена, островом, но что наносные пески Амура соединили его с матерой землей» [там же, с. 249].

И эти его соображения были приняты цивилизованным миром настолько безоговорочно, что даже почти полвека после его плавания никто не пытался выразить сомнения вслух. Ибо, как написал историк Д. И. Романов: «Но кто мог заподозрить в ошибочности заключения такого знаменитого европейского авторитета! Кто мог поднять завесу, опущенную им на этот край…» [цитирую по Алексееву А. И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской Америки. М.: Наука, 1982. С. 50].

Тем не менее спустя полвека эту завесу слегка приподнял поручик корпуса флотских штурманов А. М. Гаврилов, который в 1846 году на бриге «Константин» вошел с севера в Амурский лиман, встал в его северной части на якорь и оттуда, на шлюпках и байдарах, дошел до устья Амура [там же, с. 53]. Однако и он проследовать к югу от устья Амура так и не решился. Или не мог?

Так что окончательную точку в этой проблеме поставил Г. И. Невельской [Невельской Г. И. Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке России. Географиздат. 1947.], который на основе сравнительного анализа архивных и картографических данных русских землепроходцев и мореходов, плававших по Амуру и Охотскому морю, с представлениями И. Ф. Крузенштерна пришел к выводу о том, что такая могучая река, как Амур должна иметь судоходный выход в открытое море. Изложив свои представления начальнику Главного морского штаба А. С. Меньшикову, он просил разрешения на то, чтобы за счет сэкономленных времени, средств и ресурсов, выделенных на осуществление предназначенного ему в служебном порядке кругосветного плавания на Камчатку и обратно, совершить плавание к устью Амура. И, надо отдать должное, А. Меньшиков, убедившись в серьезности представлений Г. Невельского, ознакомил с его докладом Н. Н. Муравьева, только что назначенного генерал-губернатором Восточной Сибири. Отчего таковое разрешение Г. И. Невельским и было получено.

21 августа 1848 года транспорт «Байкал» вышел в плавание из Кронштадта. 2 января 1849 года он обогнул мыс Горн и 12 мая этого же года встал на якорь в Петропавловской гавани. То есть на весь путь от Кронштадта до Авачинской губы «Байкал» затратил 8 месяцев и 23 дня. Кстати, до этого быстрее (за 8 месяцев и 8 дней) этот путь преодолел, причем на более мореходном шлюпе «Диана», только В. М. Головнин в 1807–1809 годах.

Сразу же после разгрузки судна Г. И. Невельской, согласно копии инструкции А. С. Меньшикова, отправился к Сахалину и уже 27 июня 1849 года «Байкал» встал на якорь в северной части Амурского лимана. Отсюда П. В. Казакевич и Э. В. Гроте на шлюпках проплыли на юг вдоль материковых и сахалинский берегов, проводя при этом измерение глубин и определяя направление течений. При этом П. В. Казакевич вошел в устье Амура, поднялся вверх по течению до селения местных жителей Чныррах, поднялся на гору Табах, с вершины которой просматривался весь Амурский лиман, и произвел астрономические определения. А на обратном пути обнаружил извилистый фарватер Амура с глубинами от 3,5 до 5 саженей [там же, с. 55].

15 июля уже сам Г. Невельской с А. К. Гейсмаром, Э. В. Гроте, Л. А. Поповым и доктором В. Г. Берге в сопровождении 15 моряков на шестерке, четверке и вельботе отправились по лиману на юг. При этом они вошли в Амур, поднялись по нему до полуострова Куегда, спустились оттуда к мысу Пронге и, следуя от него вдоль материкового берега к югу, 22 июля достигли того места, где матерый берег сближается с сахалинским мысом Погиби. Здесь мореходы определили ширину (4 мили) и наименьшую (5 сажен) глубину пролива, позднее названного именем Невельского. Продолжив свой путь до 24 июля, моряки достигли широт, до которых доходили Лаперуз и Броутон, и вдоль западного берега Сахалина вернулись на свое судно. И тем самым, выражаясь канцеляритом, проблема с проливом между материком и островом Сахалин была окончательно закрыта.

Ну а далее остается только отметить, что спустя год после позорного отступления 27 августа 1854 года от Петропавловска английская эскадра в составе трёх парусных фрегатов – «Президент», «Альсест» и «Пайк», двух пароходов – «Бреск» и «Эсканто», а также корвета «Дидо» 19 мая 1855 года вновь вошла в Авачинскую губу. При этом в Петропавловске, оставленном его немногочисленными жителями, военные мародеры сожгли пороховой погреб, большую часть казенных зданий (в том числе дом и магазин Российско-Американской компании), а также китобойное судно «Аян»; срыли все батареи и осквернили собор [Витер И. В., Смышляев А. А. Город над Авачинской бухтой (История города Петропавловска-Камчатского). Петропавловск-Камчатский: Камчатский печатный двор, 2000. С. 73]. 18 июня эскадра вышла из Авачинской губы и направилась к Ситхе, чтобы узнать, куда направились русские суда, вышедшие 5 апреля 1855 года из Авачинской бухты [ЭД. ДЮ АЙИ. Тихоокеанская кампания. Краеведческие записки. Выпуск 14. Петропавловск-Камчатский. Изд-во «Новая книга», 2014. С. 85]. 13 июля 1855 года пароход эскадры вошел в этот порт, но жители Ситхи о судьбе русских судов, покинувших Камчатку, ничего не знали.

В это же время английская эскадра под началом коммодора Эллиотта крейсировала с начала мая в Татарском проливе в поисках исчезнувших русских кораблей [там же, с. 88]. 20 мая 1855 года английский пароход обнаружил русские корабли в заливе Де-Кастри. Однако, воспользовавшись туманом, русские суда буквально выскользнули из залива и ушли в Николаевск. Тогда как иностранные моряки, наткнувшись на резкое уменьшение глубины, рисковать не стали и ушли, что называется, несолоно хлебавши.

То есть хотя к этому времени в Англии и во Франции уже наверняка знали о результатах успешного плавания Г. И. Невельского, английские и французские моряки, столкнувшись с мелями, доверились европейским авторитетам Жану-Франсуа де Гало де Лаперузу, Уильяму Роберту Броутону и Адаму Иоганну фон Крузенштерну, а не русскому капитан-лейтенанту Геннадию Ивановичу Невельскому. А потому даже и не попробовали предпринять поиски прохода к устью Амура. И именно эта осторожность, если не сказать – трусость, лишила Англию и Францию шансов на колонизацию северо-западных побережий Тихого океана.

Итак, подытожу. До плавания И. Ф. Крузенштерна в мире уже было совершено много десятков, если не сотен, кругосветных плаваний. Не был он и автором самой идеи первого кругосветного плавания русских кораблей. Он был всего лишь педантичным исполнителем инструкций, предписывающих ему избегать излишних рисков. С чем он и справился. Но при этом, вместо того, чтобы признаться: «Мне не удалось убедиться в наличии или отсутствии Татарского пролива», – он категорически утверждал, что этого пролива не существует. Так что ко всему сказанному мне остается только добавить: слава богу, что «самонадутые» морские офицеры были и в англо-французской эскадре. А то Сахалин точно стал бы колонией их стран.

Валерий БЫКАСОВ,
научный сотрудник Института
вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."