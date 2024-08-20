«Устой-М» в отстое-2

20 Августа 2024



19 августа этого года закончился прием заявок на проведение аукциона строительно-технической экспертизы объекта капитального строительства «Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке км 34» Этап 5 Очистные сооружения». Проще говоря, недавно построенный главный канализационный резервуар Камчатки разрушился, и его необходимо демонтировать.

Столь мудреное название электронного аукциона для нас означает одно: новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Петропавловск-Камчатский имени Витуса Беринга не будет сдан в эксплуатацию, как планируется, ни в конце декабря 2024 года, ни даже в июне 2025 года.

Затяжными стройками камчатцев, конечно, не удивишь. Чего только стоит строительство краевой больницы, которое ведется уже без малого одиннадцать лет. Разумеется, аэропорт строят побойчее. Однако и он ощутил на себе тяготы и лишения кризисного состояния всей строительной отрасли Камчатского края.

Предлагаю немного погрузиться в историю возведения одного из основных социальных объектов региона. Инвестиционное соглашение о строительстве нового терминала аэропорта было подписано в ноябре 2017 года между АО «Корпорация развития Камчатки» (позже она стала структурным подразделением «Корпорации развития Дальнего Востока» (КРДВ)) и АО «УК «Аэропорты Регионов». По разным причинам начало работ переносилось дважды, и, наконец, в 2020 году их всё же начали. Общая стоимость проекта оценивается в 25 миллиардов рублей. Планируется, что пропускная способность нового аэровокзала составит полтора миллиона человек в год. Основное здание аэропорта представляет собой стилизованную кальдеру вулкана с правильными симметричными пропорциями. Пассажирский перрон рассчитан на стоянку девяти авиалайнеров и около двух десятков малых воздушных судов. Камчатка взяла на себя обязательства по проектированию и строительству транспортной системы, соединяющей федеральную трассу А-401 с аэровокзальным комплексом. Первый заместитель генерального директора «Корпорации развития Камчатского края» Марк Балясный в 2020 году заявил (цитирую): «Мы изначально ставили перед проектировщиками (это он говорит про ООО «ГлавДорПроект». – Прим. ред.) задачу создать самую современную дорогу Камчатки, отвечающую предельно высоким требованиям безопасности и комфортности, оснащенную ливневой канализацией и очистными сооружениями». Увы, чуда не случилось. Дорогу и очистные сооружения досталось строить подрядной организации ООО «Устой-М», генеральный директор и единственный учредитель которого наш старый знакомый – Михаил Юрьевич Ломакин. Похоже, он не учел, что кроме гипертрофированных амбиций и галопирующего самомнения, нужно обладать немалыми знаниями в области строительства и огромным опытом работы. Молодому и дерзновенному «королю» очистных сооружений, наверное, не хватило «канализационного» чутья. Без этого сооружения сдача в эксплуатацию нового терминала аэропорта в Елизове невозможна.

Все мы были свидетелями того, как новую подъездную дорогу к аэропорту и автомобильную дорогу А-401 после очередных обильных осадков затопило водой. Как оказалось, аккумулирующий резервуар очистных сооружений, который построило ООО «Устой-М», не выдержал испытания обыкновенным камчатским дождем и развалился. Точнее, рассыпались колонны, на которых держался бетонный резервуар. Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Александр Сафонов заявил о необходимости проведения демонтажа резервуара и назвал вероятную причину обрушения фундамента (цитирую): «…обводненностью грунта основания под фундаментной плитой с возникновением дальнейших негативных последствий (выдавливание излишней воды, осадка грунта под центральной частью фундаментной плиты, деформация несущих конструкций сооружения)».

Если подтвердятся предположения господина Сафонова, тогда появятся дополнительные вопросы к господину Ломакину-младшему. Прежде чем приступать к строительству, он должен был произвести геологические изыскания на объекте и обо всех выявленных дополнительных сложностях обязан был сообщить заказчику канализационного ваяния, т. е. Краевому государственному казенному учреждению (КГКУ) «Камчатуправтодор» (подведомственное учреждение Министерства транспорта и строительства Камчатского края), чего сделано не было. Разрушение бетонных опор, скорее всего, может означать нарушение технологии заливки бетона и его низкое качество. За эти, нежно скажем, упущения несет прямую ответственность подрядная организация, т. е. «Устой-М». Контроль за строительством резервуара осуществляли КГКУ «Камчатуправтодор» и ООО «Азимут» (последними подписывались акты скрытых работ). Никаких нарушений упомянутые контролирующие организации не выявили. Возможно, это была неслучайная небрежность. Некоторые сведущие люди называют КГКУ «Камчатуправтодор» филиалом ООО «Устой-М». Мы, конечно, сомневаемся в этой информации, но наши ноздри противно раздражает тлетворный душок, исходящий от «канализационной» коррупционной темы. Почву для размышлений о коррупции, связанной со строительством аккумулирующего резервуара очистных сооружений, дает еще одно пикантное обстоятельство: господин Ломакин-младший вернул все деньги, которые ему заплатил заказчик (около ста одного миллиона рублей), и КГКУ «Камчатуправтодор» поспешил объявить электронный аукцион, с которого мы начали свое повествование. Хотя по закону подрядчик, в лице Михаила Ломакина, должен был за свой счет демонтировать недавно возведенное им канализационное детище и возместить ущерб, нанесенный бюджету Камчатского края в связи с затратами на новый проект. Почему заказчик (КГКУ «Камчатуправтодор») столь лояльно отнесся к своему подрядчику («Устой-М»), который, получается, подставил под удар одну из главных строек Камчатского края, пока вопрос остается без ответа.

С таким положением вещей не согласился председатель Межрегиональной общественной организации «Комиссия по противодействию коррупции» Сергей Мылов. Он обратился в отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Елизовскому району с требованием привлечь к уголовной ответственности должностных лиц АО «Корпорация развития Дальнего Востока», ООО «ГлавДорПроект», ООО «Устой-М» и ООО «Азимут» по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Оперуполномоченный ОЭБиПК ОМВД России по Елизовскому району капитан полиции Кондратьев А. Н. установил (цитирую): «В ходе работы по материалу проверки получена и проанализирована соответствующая документация, согласно которой строительство аккумулирующего резервуара на основании государственного контракта № 45 от 19.11.2021 (реестровый номер 2410112488121000054, ГК размещен в единой информационной системе в сфере закупок) выполнялось подрядной организацией ООО «Устой-М» в рамках реализации Государственного контракта от 19.11.2021 № 45 на строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке км 32».

Работы по строительству очистных сооружений, предусмотренные проектной документацией, выполнены в полном объеме. В состав очистных сооружений входит аккумулирующий резервуар объемом 1800 м3, накопительный резервуар объемом 2000 м3 и комплекс очистных сооружений.

Заказчик работ – КГКУ «Камчатуправтодор», подрядная организация – ООО «Устой-М» (ИНН: 4101093866).

По результатам обследования разрушенного резервуара с 23.10.2023 по 08.12.2023, выполненного подрядной строительной организацией ООО «Устой-М», с привлечением ФГБОУ ВО «ТОГУ», представлен отчет о возможных причинах аварийного состояния резервуара: вероятной причиной разрушения является недостаточная проработка проектных решений и исследование геологических условий площадки строительства.

Данным заключением сооружение признано аварийным и неремонтопригодным. Безопасная эксплуатация сооружения невозможна, рекомендуется его демонтаж.

Для устранения и установления причин разрушения сооружения и обеспечения безопасности эксплуатации КГКУ «Камчатуправтодор» потребуется комплекс мер предусматривающий следующие этапы:

- демонтаж объекта капитального строительства в части демонтажа аккумулирующего резервуара очистных сооружений объемом 1800 м3;

- строительство ЛОС с целью ввода Объекта в эксплуатацию;

- строительно-техническая экспертиза разрушенного резервуара с целью установления причины деформации несущих конструкций сооружения.

С 25 апреля 2022 года по 05 декабря 2023 сторонами подписаны Акты выполненных работ КС-2 (№ 2 от 26.04.2022, № 3 от 20.05.2022, № 5 от 25.07.2022, № 6 от 15.09.2022, № 9 от 23.01.2023, № 10 от 27.02.2023, № 11 от 27.03.2024) по разделу 6.5 сметы контракта – строительство очистных сооружений.

В связи с утратой результата выполненных работ и невозможностью эксплуатации очистного сооружения 6 и 28 декабря 2023 года сторонами подписаны Акты выполненных работ КС-2 (№ 13 от 06.12.2023, № 14 от 28.12.2023) с учетом минусовых позиций по разделу 6.5. – строительство очистных сооружений на сумму 100 580 080,80 руб. Таким образом, оплата за строительство резервуара (разрушенного) удержана с ООО «Устой-М» в полном объеме…

Подрядной организацией по реализации всех работ, предусмотренных проектом Объекта, являлось ООО «Устой-М». Заказчиком разработки проекта на Объекте, в составе которого было спроектировано строительство резервуара, являлось АО «Корпорация развития Камчатского края», подрядной организацией по разработке проектной документации являлось ООО «ГлавДорПроект». Контроль строительства резервуара осуществлялся ответственными лицами КГКУ «Камчатуправтодор» и ООО «Азимут», ими же подписывались акты скрытых работ. (Получается, должностные лица подписывали откровенную липу и оперуполномоченный не увидел в их действиях состава преступления? А может, не захотел увидеть? – Прим. ред.)»

По материалам проверки капитан полиции А. Н. Кондратьев постановил:

«1. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц АО «КРДВ», ООО «ГлавДорПроект», ООО «Устой-М» и ООО «Азимут» в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Выделить материал по признакам административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.2. КоАП РФ, и направить его в Дальневосточное управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении».

Постановление было утверждено врио заместителя начальника – начальника полиции Отдела Министерства внутренних дел РФ по Елизовскому району подполковником полиции В. Н. Вильмякиным.

С таким поворотом дел не согласился Сергей Мылов и обратился в суд с жалобой. Приведу из неё короткую выдержку (цитирую):

«Сотрудник полиции Кондратьев А. Н., видимо, в целях сокрытия возможного преступления категорически отказывается давать правовую оценку следующих фактов в отношении богатых и влиятельных лиц или так называемой «элиты» Камчатского края, а именно:

В указанном постановлении отражено, что «вероятной причиной разрушения сооружения является недостаточная проработка проектных решений и исследования геологических условий площадки строительства», но ведь указанный проект проходил проверку и был утвержден Главэкспертизой, и за эту экспертизу были оплачены бюджетные средства. Но этому факту вообще не дана правовая оценка и даже не установлено, где и когда указанный проект проходил экспертизу. В указанном постановлении не отражено, опрошен ли руководитель проектной организации ООО «ГлавДорПроект» по указанным обстоятельствам, и не установлена сумма бюджетных средств, оплаченных указанной организации за разработку указанного проекта. В указанном постановлении не отражено, знали ли ответственные лица из КГКУ «Камчатуправтодор» и ООО «Азимут» во время контроля строительства указанных резервуаров и подписания актов скрытых работ о том, что недостаточная проработка проектных решений и исследования геологических условий площадки строительства».

В конце концов председатель МОО «Комиссия по противодействию коррупции» Сергей Мылов добился возобновления проверки по его заявлению о возбуждении уголовного дела против АО «КРДВ», ООО «ГлавДорПроект», ООО «Устой-М» и ООО «Азимут».

Прямо скажу, не позавидуешь генеральному директору ООО «Устой-М» Михаилу Ломакину. По нашим сведениям, субподрядчики требуют оплату за произведенную работу и готовы поддержать эти требования в суде.

Финансовое положение компании «Устой-М» оставляет желать лучшего. И на фоне этого выглядит откровенным безрассудством приобретение ею недешевых информационных активов в камчатском сегменте. На что рассчитывает длительно живущий за пределами Камчатского края Михаил Ломакин, предпочитающий воздух Баварских Альп терпким ветрам Авачинского залива? Он всерьез полагает, что у него получится шантажировать руководство Камчатского края при помощи недавно обретенной им пишуще-голосящей братии, т. е. представителей СМИ? В таком случае его наивность скорее можно назвать глупостью. До сих пор ни одного более-менее обращающего на себя внимание материала против правительственных чиновников от его журналистов не появилось, и вряд ли появится. Скорее всего, тщеславная блажь играет в голове господина Ломакина-младшего. Но скоро время развлечений закончится, и тогда на донышке отрезвевшего сознания останется лишь перебродившее горькое разочарование и обида на весь мир. Так бывает, когда изо рта выпадает золотая ложка, засунутая родителями.

Михаилу Ломакину же осталось утешиться известной философской сентенцией: «Не он первый, не он последний».

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ