Великие художники России

27 Августа 2024



Искусствоведы утверждают: живопись развивает творческое мышление и безупречный вкус. Ученые убеждены, что любование прекрасными полотнами вызывает в организме гормон удовольствия и радости, который возникает при чувстве влюбленности. Для подтверждения обеих теорий газета «Вести» продолжает новую рубрику «Великие художники России», в которой читатели узнают известные факты из жизни талантливых живописцев, узнают о загадочных поворотах в их судьбах и познакомятся с деталями создания самых выдающихся произведений каждого из них.

Орест Адамович Кипренский

(13.03.1782 – 12.10.1836)

Орест Кипренский родился 13 марта 1782 года в усадьбе Нежинское Ораниенбаумского уезда под Петербургом. По бумагам его родителями считались крепостные Адам Швальбе и Анна Гаврилова. Но на самом деле Кипренский был внебрачным сыном помещика Алексея Дьяконова.

Получив вольную в 1788 году, мальчик был зачислен в Воспитательное училище при Петербургской Академии художеств с фамилией Копорский (по названию ближайшей крепости Копорье, где родился Орест). В возрасте 15 лет в 1797 году Орест стал студентом Академии художеств, где получил более звучную фамилию – Кипренский.

Он обучался в классе исторической живописи у портретиста Георгия Угрюмова и мастера декоративной живописи Габриэля Франсуа Дуайена.

В 1803 году Кипренский окончил Академию, однако конкурс на пенсионерскую поездку не выиграл. С разрешения директора Академии и покровителя художника Алексея Строганова он остался в учебном заведении еще на три года. В 1804 году художник представил на выставке в Академии художеств свой первый портрет, на котором изобразил отчима Абрама Швальбе. Портрет Кипренский выполнил в темно-золотистых тонах, выделил светом лицо с белым шейным платком, а детали одежды погрузил в тень. Глядя на портрет, практически невозможно определить круг, к которому принадлежал мужчина. Работа была выполнена в стиле творчества Рембрандта и фламандского портрета XVII века, что характерно и для западноевропейских художников-романтиков, и стала любимой работой автора. В настоящее время картина хранится и экспонируется в Русском музее.

Два года спустя Орест принял участие в борьбе за Большую золотую медаль и стал обладателем вожделенной награды. Однако путешествие в Италию было отложено на несколько лет в связи Наполеоновскими войнами*, которые шли в Европе.

В Санкт-Петербурге полным ходом началось строительство Казанского собора, который по плану архитекторов должны были украсить живописные росписи и скульптуры. Для их создания пригласили самых талантливых учеников Академии, в том числе и Кипренского. К 1809 году Орест закончил работу над «Богоматерью с младенцем», ставшей одним из немногих иконописных работ автора.

В начале XIX века у публики большим спросом пользовались портреты: их заказывали не только вельможи и государственные деятели, но и состоятельные купцы и чиновники. У Кипренского было много заказов, одним из них стал портрет Ивана Кусова, известного торгового деятеля, владевшего заводами в Петербурге. Однако настоящую славу художнику принес портрет юного Александра Челищева, в будущем героя Отечественной войны 1812 года. Кипренский создал полотно в духе романтизма. На картине 1809 года он изобразил мальчика, почти еще ребенка, с большими внимательными глазами. Цветовая гамма работы сдержана, но выразительна за счет яркого центрального акцента – алого жилета мальчика. Его темно-синий сюртук создает красивый контраст сочному и броскому цвету, а яркие тона бросают розоватые блики на его еще по-детски гладкие и нежные щеки. Хороший цвет лица ребенка из высшего общества оттеняет сахарная белизна воротничка рубашки, почти скрытого высоким воротом верхней одежды. Привлекает внимание и прическа – это типичная мужская укладка, модная в те романтические времена. В настоящее время картина хранится и экспонируется в Третьяковской галерее.

В этом же году Орест Кипренский отправился в творческую командировку из Петербурга в Москву, где написал портрет лейб-гусарского полка полковника Евграфа Владимировича Давыдова. Почти полтора века считалось, что на холсте был изображен двоюродный брат Евграфа – Денис Давыдов, знаменитый поэт-гусар и партизан. Путаница произошла из-за неверной расшифровки подписи самого Кипренского. Давыдовы были известной дворянской фамилией. Кроме Евграфа, Кипренский писал портреты Василия и Алексея Давыдовых.

На картине Давыдов изображен стоящим в небрежно-свободной позе, гордо подбоченясь, с рукой, положенной на эфес сабли. Одухотворенность мужественного и одновременно мечтательного воина усилена романтической атмосферой полумрака, пронизанного скользящими пятнами света. Яркие и нарядные цветовые сочетания придают портрету парадность. Всё это вместе создает образ, полный энергии и внутреннего достоинства. В настоящее время картина хранится и экспонируется в Русском музее.

За этот и другие портреты в 1812 году Кипренский получил звание академика.

В мае 1816 года Орест Кипренский отправился в путешествие за границу – о нём художник мечтал больше десяти лет. Первой Кипренский посетил Германию, а после побывал в Италии, где представители Флорентийской академии обратились к художнику с просьбой написать для галереи Уффици автопортрет.

В этом старейшем европейском музее хранились изображения знаменитых живописцев разных эпох. Оставить свой портрет в этой галерее – значило обрести мировое признание. До Ореста Кипренского ни один из русских мастеров такой чести не удостаивался.

Во время нахождения в Италии художник искал натурщиц для своих работ и встретил Анну-Марию Фалькуччи. Восьмилетняя девочка была практически беспризорной. Её мать вела беспорядочный образ жизни и не следила за ребёнком. Орест Адамович сжалился над девочкой, приютил её, а матери ежемесячно выплачивал деньги. Анна-Мария стала натурщицей для картины «Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке», известной также под названием «Портрет Мариуччи».

Позже художник нашел натурщицу, ставшую впоследствии его любовницей. Но вскоре её труп нашли в мастерской живописца. Женщину обвернули в холст, облили скипидаром и сожгли заживо. Через несколько дней в городской больнице «Санта-Спирито» умер от неизвестной болезни слуга Кипренского, молодой и дерзкий итальянец.

Художник утверждал, что натурщица была убита слугой. Но римские обыватели говорили, что бедную женщину убил сам Кипренский. Когда он выходил на улицу, мальчишки швыряли в него камнями из-за оград и свистели, а соседи – ремесленники и торговцы – грозили убить. Кипренский не выдержал травли и бежал из Рима в Париж, а затем вернулся в Россию. Перед возвращением на родину Орест успел позаботиться о своей подопечной Анне-Марии, определив её в пансион. Взять девочку с собой в Россию художнику запретили итальянские власти.

Академия художеств встретила своего выходца прохладно: слишком долгим было его отсутствие. Заметно поостыла и публика, некогда боготворившая гениального портретиста. Вскоре в Россию просочились слухи об итальянском происшествии, связанном с убитой натурщицей. Кипренского стали игнорировать многие знатные дома. Академия художеств отказала в официальной должности.

Со временем о трагедии в Италии забыли. Кипренский стал снова получать заказы на портреты. В 1827 году он написал портрет Александра Пушкина, который стал самым известным и распространенным изображением поэта. Заказчиком полотна был барон Антон Антонович Дельвиг, близкий друг Пушкина еще со времен учебы в Царскосельском лицее.

На полотне Пушкин представлен по пояс с повернутой налево головой и скрещенными на груди руками. На правое плечо поэта накинут клетчатый шотландский плед экосез – натуральный шотландский килт. Этой деталью художник обозначил связь Пушкина с Байроном, английским поэтом родом из Шотландии, который был кумиром романтизма.

Портрет экспонировался на выставке 1827 года в залах Академии художеств и получил множество восторженных отзывов. Пушкин очень дорожил полотном Кипренского и в 1831 году выкупил его у вдовы Дельвига. В 1916 году Совет Третьяковской галереи приобрел это произведение у внука поэта.

В 1828 году Кипренский принял решение покинуть страну и окончательно поселиться в любимой Италии. Однако к тому времени в Европу переехало немало талантливых портретистов, которые составили прославленному мэтру серьезную конкуренцию. Орест продолжал усердно трудиться, но его карьера неуклонно шла на спад.

Спустя несколько лет художник разыскал Анну-Марию, ту самую, что запечатлена на картине «Портрет Мариуччи» и которой уже исполнилось 25 лет. Из маленькой девочки она превратилась в прекрасную девушку и мгновенно очаровала художника. Он был старше Марии на 30 лет, но это его не смутило. Ради брака с возлюбленной Орест принял католичество, и вскоре пара обвенчалась. Однако счастья в этом браке не было. Мариучча не любила своего благодетеля, а Кипренский много пил. Супружеская жизнь их продлилась недолго: через три месяца после свадьбы художник заболел воспалением легких, от которого скончался 12 октября 1836 года, не успев закончить картину «Ангел-хранитель», для которой позировала молодая супруга.

Художника похоронили в Римском католическом храме Сант Андреа Делле Фратте.

Сразу после его смерти Мариучча продала Академии художеств все картины покойного мужа, включая свой детский портрет с венком. Еще через несколько месяцев она родила дочь Клотильду.

Академия художеств выплачивала ей небольшую пенсию, но Мариучча быстро снова вышла замуж и оборвала все связи с соотечественниками художника.

В России памятник великому художнику был установлен на его родине, в маленькой деревушке Нежново Кингисеппского района Ленинградской области и открыт в марте 2017 года.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ

(по материалам российских изданий)

Справка от ВЕСТЕЙ:

*Наполеоновские войны – это серия войн различных государств Европы против Наполеона Бонапарта в период его правления Францией в качестве Первого консула и императора. Они состояли из пяти коалиционных войн (1805–1815) и двух отдельных: Пиренейской войны (1808–1814) и Отечественной войны в России 1812 года.