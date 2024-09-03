РУБРИКА ВОПРОС – ОТВЕТ

03 Сентября 2024



После крушения вертолета в районе горного массива Вачкажец 31 августа, когда разбились 22 человека, к нам в редакцию позвонили читатели, они спрашивали, где можно возложить цветы в память о погибших. С ответа на этот вопрос мы открываем сегодняшнюю традиционную рубрику. Среди других тем, интересующих наших читателей, торжества в Петропавловске-Камчатском в День окончания Второй мировой войны, начало учебного года и подготовка к предстоящему отопительному сезону. Еще один вопрос касается профпереподготовки за государственный счет.

— Есть ли у нас в городе место, где можно почтить память людей, погибших в страшной авиакатастрофе 31 августа? Лидия Зуева, г. Петропавловск-Камчатский

— 2 сентября в центре Петропавловска-Камчатского у стелы «Город воинской славы» возник стихийный мемориал в память о погибших в авиакатастрофе на горном массиве Вачкажец. В течение всего дня люди несли цветы к основанию флагштоков, где установили таблички с изображением вертолета и памятной надписью.

По распоряжению губернатора Камчатского края Владимира Солодова в регионе 3 сентября был объявлен траур. Напомним, 31 августа потерпел крушение вертолет, совершавший перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку села Николаевка. Обломки воздушного судна обнаружила на следующий день поисковая группа с воздуха. На борту было 22 человека, выживших нет.

— Как в Петропавловске-Камчатском отметили День окончания Второй мировой войны? Виктор Савин, г. Петропавловск-Камчатский

— 3 сентября в городе прошли торжественные мероприятия в честь 79-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Памятная акция состоялась в сквере Свободы на ул. Ленинской. Участниками ее были ветераны и военнослужащие, почетные граждане города, представители органов власти и духовенства, жители и гости Петропавловска-Камчатского.

На мероприятии рассказали об основных этапах битвы за Курильские острова, озвучили имена героев тех лет. Прозвучали патриотические стихи и песни. Всем желающим волонтеры раздали муаровые ленты.

Память воинов, павших в боях, участники почтили минутой молчания. Также прозвучали оружейные залпы.

К памятнику-обелиску воинам Советской Армии — освободителям Курильских островов в 1945 году возложили гирлянду и цветы.

Напомним, что Курильская десантная операция 1945 года была последней героической битвой Второй мировой войны.

С 2023 года на основании изменений, внесенных в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», День воинской славы России, который отмечается ежегодно 3 сентября, получил новое наименование — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год).

— На какой стадии находится подготовка к новому отопительному сезону в городе и когда дадут тепло в дома? Кирилл Мирошников, г. Петропавловск-Камчатский

— По сообщению Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации ПКГО, ресурсоснабжающие организации и подрядчики в настоящее время ремонтируют сети и котельное оборудование.

«Управляющие компании и потребители тепловой энергии подготовили пакеты документов и предоставили их на проверку для получения паспортов готовности. С 9 сентября начнется мониторинг температуры наружного воздуха», – проинформировали в управлении. Там уточнили, что 85 процентов многоквартирных домов уже сдали полные пакеты документов для получения паспортов и актов готовности.

В Управлении отметили, что подготовка к предстоящему сезону ведется в плановом режиме, ремонтные работы завершаются как в жилых домах, так и на объектах социальной сферы, на сетях тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения.

В городской мэрии напомнили, что в 2022 году начало отопительного сезона пришлось на 22 сентября, в 2023 году – на 25 сентября. В нынешнем сезоне начало отопительного сезона прогнозируется в те же числа, как и в прошлые периоды.

— Недавно прошел День знаний. А сколько городских школ приняли в этот день учеников и сколько первоклассников пришли учиться? Как теперь проходит 1 сентября в школах? Галина Хромченко, г. Петропавловск-Камчатский.

— В 2024–2025 учебном году свои двери для учеников открыли 35 школ Петропавловска-Камчатского, в том числе новый корпус школы № 40 в микрорайоне Северо-Восток. Впервые за школьные парты сели около двух тысяч первоклассников. Всего же к занятиям приступили более 20 тысяч школьников. Об этом сообщили в Управлении образования ПКГО.

В этом году учебный год начался 2 сентября в понедельник, и в этот день для школьников прошли торжественные линейки и классные часы. Почетными гостями праздника во всех школах стали участники специальной военной операции. Торжества начались с поднятия Государственного флага Российской Федерации и исполнения Государственного гимна России. На линейках чествовали отличников учебы, призеров предметных олимпиад, спортивных соревнований. Им вручили премии и благодарности от имени главы Петропавловска-Камчатского Константина Брызгина за особые достижения в учебе и внеурочной деятельности. Всего премиями главы города были отмечены 250 учащихся школ и 60 воспитанников учреждений дополнительного образования. Еще 26 школьников получили премии мэра за достижения в исследовательской и проектной деятельности.

По традиции в День знаний дети дарили своим учителям цветы, а на торжественных линейках звенел первый школьный звонок.

— Планируют ли в нашем городе благоустраивать пришкольные территории, и если да, то в каких школах? Ирина Сувернева, г. Петропавловск-Камчатский

— Благоустройство территорий школ города запланировано в следующем году. Об этом сообщили в городской мэрии со ссылкой на заявление губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

На августовском совещании работников образования глава региона обратился к присутствующим с речью, в которой уделил особое внимание развитию и обновлению инфраструктуры системы образования. В частности, губернатор объявил о старте в следующем году новой программы по благоустройству территорий всех школ Петропавловска-Камчатского, где еще это не было сделано. На выполнение программы планируют отвести три года. Владимир Солодов подчеркнул, что строительство новых жилых домов должно быть синхронизировано со строительством новых образовательных учреждений.

— Я слышал, что в нашем городе появилась возможность получить бесплатное образование для ведения фермерского хозяйства. Если это действительно так, то где и на каких условиях? Иван Крайнев, г. Петропавловск-Камчатский

— По информации администрации ПКГО со ссылкой на краевое правительство, в Камчатском крае стартовал прием документов в федеральный образовательный проект «Школа фермера». Обучение для слушателей бесплатное, все расходы на себя берет Россельхозбанк. По окончании обучения выпускники получат дипломы о профессиональной переподготовке государственного образца.

Инициатива Россельхозбанка реализуется при поддержке Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края на базе Камчатского сельскохозяйственного техникума.

«Россельхозбанк запускает десятый юбилейный поток “Школы фермера” по России, и впервые мы откроем свои двери на Камчатке. Наш образовательный проект направлен на усиление компетенций и повышение уровня профессионализма в аграрной сфере. С сентября 2020 года, когда впервые открылась “Школа фермера”, было подготовлено порядка 7 тысяч специалистов. В осеннем потоке принимают участие сразу 50 регионов России на базе профильных аграрных учебных заведений – это рекордное количество», – отметил директор Камчатского филиала РСХБ Андрей Майоров.

Цель проекта – помочь всем желающим научиться вести рентабельный фермерский бизнес. Занятия будут полезны как для начинающих аграриев, так и для тех, кто уже ведет свое дело.

Начало обучения запланировано на 1 октября 2024 года. Прием документов для участия проходит со 2 по 25 сентября.

На Камчатке проект реализуется по двум направлениям: «Растениеводство» и «Животноводство». Для удобства слушателей форма обучения как дистанционная, так и очная.

Обучение рассчитано на два месяца. Предусмотрено прохождение стажировки на ведущих предприятиях и фермерских хозяйствах Камчатского края.

В обучении могут принимать участие граждане Российской Федерации, планирующие заниматься предпринимательской деятельностью; предприниматели, желающие расширить или освоить новые виды деятельности; главы крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированные на сельской территории Камчатского края.

Для участия в конкурсе до 25 сентября 2024 года необходимо пройти регистрацию и подать заявку на платформе Россельхозбанка «Свое фермерство», перейдя по ссылке.

По вопросам обращаться по телефону 8(41531) 3-63-01.

Ответы подготовила Наталья Максимишина по материалам, предоставленным администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа



