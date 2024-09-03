СОВКОМБАНК. ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

03 Сентября 2024



Что должен почувствовать человек, который пришел в банк, чтобы снять свои кровные с вклада, а ему сунули под нос опросный лист и сказали, что, пока он его не заполнит, денег ему не видать? В такую ситуацию попал месяц назад пенсионер Юрий Кузьмич Суетов, когда пришел в офис ПАО «Совкомбанк», расположенный в Петропавловске-Камчатском на проспекте 50 лет Октября, 2а. Чтобы получить свои деньги, ему пришлось ждать неделю, написать не одно заявление и пережить визит полицейского, не говоря уже о потраченных силах и нервах.

О том, как он вызволял свои деньги из банка, Юрий Кузьмич рассказал нашей редакции. Несмотря на пожилой возраст (81 год), он подтянут, бодр, обладает хорошей памятью и ясно, грамотным русским языком излагает свои мысли (в отличие от сотрудников банковского офиса). В подтверждение своих слов он принес копии документов и банковскую памятку с вопросами. Они и сейчас имеются в распоряжении редакции.

Свои накопления пенсионер доверил ПАО «Совкомбанк» в мае этого года, положив их на вклад под проценты. Когда срок вклада истек, он решил все деньги со счета снять. Процедура эта стандартная, несложная, и он, взяв талон, спокойно дождался вызова, не предчувствуя ничего плохого. Однако сотрудница офиса (имени ее он, к сожалению, не запомнил) замешкалась. Сначала она сослалась на то, что программа не открывается, а потом предложила клиенту заполнить «памятку-опросник».

У каждого здравомыслящего человека уже на этом этапе возникает вопрос: почему ее надо заполнять? Где написано, что клиент должен это делать? Не говоря уже о содержании самих вопросов (к ним мы еще вернемся).

Юрий Кузьмич, конечно же, заполнять памятку отказался. Он объяснил, что не станет этого делать, поскольку ни о каком ее заполнении при открытии вклада речи не шло и ни в одном пункте договора такого условия нет. Объяснение, на наш взгляд, было обоснованным, но банковская служащая его словно не услышала. Она продолжала твердить одно и то же, повторяя, что без заполненного опросного листа банк выдать деньги не сможет. В итоге она предложила пожилому человеку прийти завтра.

В следующий раз Юрий Кузьмич попал уже к другой служащей. Ему снова пришлось выслушивать утомительные заученные фразы про памятку и объяснять, почему он отказывается ее заполнять. Так было и дальше. В конце концов к пожилому человеку вышла руководитель бизнес-группы Светлана Николаевна Литвинова. Она повторила то же, что и прежние служащие, но более настойчиво.

К тому времени пенсионер уже не мог слышать про опросный лист. Он сказал, что не понимает, на каком основании ему препятствуют в получении денег, которые банк был обязан выдать в первый же день его прихода, и причем тут какой-то опросник. Светлана Николаевна бодро ответила, что, раз он отказывается от его заполнения, она будет вынуждена вызвать полицию. Тут бедный Юрий Кузьмич остолбенел. Мало того, что поведение этой дамы никакой логике не поддавалось, так еще и разговор с нею происходил публично, привлекая внимание других посетителей офиса. Обретя дар речи, он сказал только: «Вызывайте!» и отправился домой, как говорится, несолоно хлебавши.

Пожилой человек был уверен, что полицейского не вызовут, ведь ничего противоправного он не совершил. Однако, приехав домой на автобусе, он узнал, что полицейский побывал здесь! Оказывается, его все-таки вызвали, но, прибыв в офис, Юрия Кузьмича он уже не застал и отправился к нему на дом, благо, адрес в банке имелся. Домой к пенсионеру правоохранитель приехал раньше, чем сам хозяин, и застал там только домочадцев. Дожидаться возвращения пенсионера он не стал, а Юрию Кузьмичу пришлось успокаивать своих домашних и объяснять, почему им интересуется полиция.

Нелепость ситуации усугублялась тем, что деньги в банке не отдали. А значит, волей-неволей идти туда все равно придется. И на другой день он снова отправился по знакомому адресу. Однако в офисе ему сказали, что его счет заблокирован. Тогда Юрий Кузьмич написал заявление, чтобы счет разблокировали. Но оказалось, что это возможно только после заполнения опросного листа! При этом никаких документов в подтверждение своего требования служащие клиенту не предъявили.

Тут терпение пожилого человека лопнуло. Он сказал: «Уже неделя, как вы не выдаете мне мои деньги, хотя обязаны были это сделать. Вы продолжаете ставить условия для их получения, но не показываете никаких документов! Почему?» В ответ банковская служащая привычно вызвала полицейского.

Правоохранитель беседовал с пенсионером тут же, в помещении офиса, в присутствии представителя банка. Их разговор был краток. Полицейский спросил только: «Вы вклад снимаете для себя?» Юрий Кузьмич ответил: «Да». Полицейский записал это и вышел к служащим, после чего они безропотно выдали клиенту его деньги.

«Если в силу моего возраста банковские служащие заподозрили, что я уже впал в детство и не отвечаю за свои поступки, почему для беседы со мной они пригласили полицейского, а не врача? Или, может быть, вызванный полицейский был по совместительству еще и медиком? Раз по одному слову определил, что я вменяем, и дал отмашку служащим банка выдать мне деньги?» – недоумевает Юрий Кузьмич. По его словам, у него осталось впечатление, что деньги пожилым людям в этом офисе выдают только с разрешения правоохранительных органов.

Остается добавить, что 8 августа пенсионер написал заявление на имя Светланы Николаевны Литвиновой, копию которого отправил управляющему ПАО «Совкомбанк» в Кострому. В заявлении он просил дать обоснование случившемуся со ссылкой на нормативно-правовой документ, препятствующий сотрудникам банка возвратить ему вклад в установленный срок, согласно договору. Также Юрий Кузьмич поинтересовался, каким нормативно-правовым документом банк привлекает сотрудников полиции участвовать в принуждении клиента к заполнению так называемой памятки-опросника, не предусмотренной условиями договора.

26 августа Юрию Кузьмичу пришел ответ. Он заслуживает того, чтобы привести его полностью (орфография и стилистика сохранены). «Исх. № 78128503 от 26.08.2024 года. В ответ на Ваше обращение № 77007317 сообщаем, что учитывая многократное увеличение случаев мошенничества, согласно внутренним регламентам банка, в целях сохранности денежных средств, клиенты, имеющие вклад в ПАО Совкомбанк подписывают памятку, что предупреждены о рисках мошенничества, операции с денежными средствами производят самостоятельно по собственной инициативе и не находятся под влиянием третьих лиц. Так как Вами был выражен отказ от стандартной процедуры – подписания памятки (Почему о ней не упоминалось при открытии вклада? – Прим. ред.), Банком было принято решение о вызове правоохранительных органов и проведения профилактической беседы на предмет мошеннических действий в отношении Вас (Так это была профилактическая беседа? – Прим. ред.). Сожалеем, что данная процедура Вам принесла неудобства (Так, видимо, в банке называют стресс. – Прим. ред.). Таким образом мы неоднократно сохраняли денежные средства наших клиентов от попадания в руки мошенникам. В целях безопасности Ваш счет действительно был заблокирован до момента выяснения ситуации (оказывается, неделя нервотрепки была всего лишь «выяснением ситуации». Интересно, где учат выяснять ее именно так? – Прим. ред.). Сейчас ваш счет разблокирован. Надеемся на Ваше понимание». Подпись представителя банка на этом удивительном документе отсутствует. Есть, правда, подпись исполнителя и печать.

Да, оригинально все-таки в ПАО «Совкомбанк» работают с клиентами! Если так пойдет дальше, то, не ровен час, какого-нибудь менее крепкого и стрессоустойчивого пенсионера придется увозить из банковского офиса на скорой в больницу.

Так что же это за чудо-документ, с помощью которого банковские служащие «неоднократно сохраняли денежные средства клиентов от попадания в руки мошенникам»?

Почему заполнение «памятки-опросника», где нет ни печати банка, ни подписи его представителя, поставили обязательным условием для снятия вклада, непонятно. Нельзя же принимать всерьез отписку, полученную пенсионером. Неприятный осадок оставляет и другая сторона вопроса. Пожилого человека сильно обидели, и обидели прилюдно. Однако слов извинений он так и не услышал. Юрий Кузьмич обратился к нашей редакции с просьбой: напечатать, что он ждет публичного извинения от представителей ПАО «Совкомбанк» и предлагает им сделать это на страницах нашей газеты. Выполняем его просьбу.

Наталья МАКСИМИШИНА