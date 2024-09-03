«УСТОЙ-М» В ОТСТОЕ-3

03 Сентября 2024



Новый аэровокзальный комплекс на Камчатке. Пришла беда – открывай ворота

Не утихает скандал вокруг строительной компании ООО «Устой-М», генеральным директором и единственным учредителем которой является Михаил Ломакин. В прошлом номере «Вестей» мы подробно рассказали, как упомянутая компания должна была построить очистные сооружения и подъездную дорогу к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке 34-й км. На основании государственного контракта ООО «Устой-М» (Подрядчик) построило аккумулирующий и накопительный резервуары. Когда все работы были закончены, аккумулирующий резервуар вдруг разрушился. Деньги за исполненную работу (чуть более ста миллионов рублей) Михаил Ломакин вернул, однако он должен был демонтировать за свой счет в том числе и разрушенный резервуар. Однако по неизвестной причине Подрядчик с полного согласия Заказчика (Камчатское государственное казенное учреждение (КГКУ) «Камчатуправтодор») делать этого не стал и объявил новый конкурс на демонтаж обрушенного резервуара.

Тогда председатель межрегиональной общественной организации «Комиссия по противодействию коррупции» Сергей Мылов обратился в Отдел министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю с заявлением о возбуждении уголовного дела против должностных лиц АО «Корпорация развития Дальнего Востока», ООО «ГлавДорПроект», ООО «Устой-М» и ООО «Азимут» по ст. 159 УК РФ (мошенничество). По этому заявлению была проведена соответствующая проверка. Проводивший ее капитан полиции А.Н. Кондратьев в возбуждении уголовного дела отказал. Поясню, что своевременный ввод в строй (декабрь 2024 года) аэровокзального комплекса без очистных сооружений не состоится. Так что второй по значимости социальный объект строительства полуострова оказался под неожиданным ударом со стороны ООО «Устой-М». Более того, оперуполномоченный капитан полиции А.Н. Кондратьев по разным причинам не успел опросить должностных лиц, причастных к главному «канализационному» вопросу Камчатки.

Предполагаемой причиной обрушения недавно возведенного аккумулирующего резервуара является недостаточная проработка проектных решений и исследование геологических условий площадки строительства. Окончательно же ответить на вопрос, почему разрушился фекально-ливневый резервуар, должна соответствующая комиссия, уже приступившая к своей работе.

Разработало проектную документацию ООО «ГлавДорПроект». Документация прошла государственную проверку и была утверждена Главэкспертизой. С отказом в возбуждении уголовного дела не согласился председатель Межрегиональной общественной организации «Комиссия по противодействию коррупции» по следующим, на мой взгляд, справедливым основаниям (цитирую):

«1. В указанном постановлении отражено, что вероятной причиной разрушения сооружения является недостаточная проработка проектных решений и исследования геологических условий площадки строительства (но ведь указанный проект проходил проверку и был утвержден Главэкспертизой, и за эту экспертизу были оплачены бюджетные средства. Но этому факту вообще не дана правовая оценка, и даже не установлено, где и когда указанный проект проходил экспертизу).

В указанном постановлении не отражено, опрошен ли руководитель проектной организации ООО «ГлавДорПроект» по указанным обстоятельствам, и не установлена сумма бюджетных средств, оплаченных указанной организации за разработку указанного проекта. В указанном постановлении не отражено, знали ли ответственные лица из КГКУ «Камчатуправтодор» и ООО «Азимут» во время контроля строительства указанных резервуаров и подписания актов скрытых работ о том, что недостаточная проработка проектных решений и исследования геологических условий площадки строительства».

Получается, все признаки состава преступления видны невооруженным глазом. Однако уголовное дело не было возбуждено. Почему? Неужели коррупция проникла в стройные ряды елизовской полиции? И тут придется прибегнуть к фразеологии чиновников из Правительства Камчатского края, которая, предположу, сводится к нехитрой формуле – этого не может быть, потому что не может быть никогда.

Тогда Сергей Мылов подал второе заявление в Отдел МВД РФ по Елизовскому району. На этот раз уже другой оперуполномоченный ОЭБиПК ОМВД России по Елизовскому району старший лейтенант полиции П.А. Белов продвинулся дальше своего предшественника капитана полиции Кондратьева. Ему наконец-то удалось получить объяснение от главного инженера Управления КГКУ «Камчатуправтодор» В.Г. Лошкарева и начальника технического отдела той же организации М.М. Малинина, которые, по словам старшего лейтенанта Белова: «Подробно изложили позицию по факту разрушения резервуара для очистных сооружений». Вот и все. Наверное, по неопытности, а не по злому умыслу наш старлей забыл эту позицию разъяснить заявителю. Оперуполномоченный сумел добиться объяснения от начальника Отдела правового и кадрового обеспечения ООО «Устой-М» А.В. Шуминой по поводу разрушения аккумулирующего резервуара. Она считает, что причиной: «Является недостаточная проработка проектных решений и исследования геологических условий площадки строительства». Выглядит, конечно, странно, что начальник правового и кадрового обеспечения, т.е. юрист, дает пояснения по чисто техническим вопросам, связанным с технологией строительства и требующим специальных знаний. Но еще более странно выглядит то, что старший лейтенант полиции Белов эти объяснения принимает.

Нашей полиции все так же не удается установить местонахождение должностных лиц ООО «ГлавДорПроект», ООО «Азимут», Министерства земельных и имущественных отношений Камчатского края и Государственного автономного учреждения (ГАУ) «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» и опросить их. Если по двум первым организациям скрепя сердце еще можно принять подобные объяснения, то по остальным государственным организациям беспомощность полиции выглядит просто смешно. В результате своих «исследований» оперуполномоченный Белов в возбуждении уголовного дела также отказал. Его решение утвердил врио начальника полиции ОМВД России по Елизовскому району В.Н. Вильмякин.

Теперь представим себе ситуацию, что долгожданная экспертиза будет длиться неопределенное время, и до тех пор, пока она не пройдет, строить новое канализационное сооружение на месте старого нельзя. Бог его знает, какие грунтовые воды бурлят на бывших сельскохозяйственных угодьях в районе построенной дороги к строящемуся зданию нового аэровокзала. Мне довелось поговорить со старожилами, имеющими отношение к сельскому хозяйству, которые рассказали, что на этих землях когда-то были проведены мелиоративные работы. Без них что-либо выращивать на сильно обводненных землях было невозможно.

Затягивание проведения экспертизы выгодно как Ломакину-младшему, так и заказчику КГАУ «Камчатуправтодор» с примкнувшими к нему экспертными организациями. Чем меньше ясности в этом вопросе, тем больше вероятности непривлечения к уголовной ответственности участников строительного процесса. Такая ситуация, наверное, вполне устраивает возможных фигурантов гипотетического уголовного дела, но совсем не приемлема для губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Ему поставлена задача полномочным представителем Президента РФ по ДФО, заместителем председателя Правительства Юрием Трутневым ввести в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс в 2024 году. Если экспертиза не найдет вины подрядчика и проектантов, а спишет все на непредвиденные обстоятельства (например, не так звезды сошлись), то вновь построенный накопитель канализационных отходов по той же причине может снова обрушиться.

Ситуация очень напоминает старый советский сельскохозяйственный анекдот, когда председатель колхоза на отчетном собрании в райкоме партии говорит: «В прошлом году мы засеяли десять гектаров гречихой. Тля все съела. В этом году мы засеяли двадцать гектаров – пусть подавится, сволочь».

Складывается впечатление, что «гениального» строителя Михаила Ломакина официальные органы региональной власти вместе с елизовскими правоохранителями пытаются любым путем обелить, то бишь освободить от уголовной ответственности.

Кстати говоря, по нашим данным, супер-депутат Собрания депутатов Начикинского сельского поселения Михаил Юрьевич Ломакин отсутствует на территории Российской Федерации.

Утешает только одно, что врио начальника полиции ОМВД России по Елизовскому району В.Н. Вильмякин все же совершил невозможное. Он пояснил Сергею Мылову, что: «…на имя заместителя Елизовского городского прокурора направлено ходатайство об отказе в возбуждении уголовного дела и направлении материала в ОМВД России по Елизовскому району для проведения дополнительной проверки, так как по объективным причинам в отведенный процессуальный срок не представилось возможным провести полный комплекс проверочных мероприятий. В случае несогласия Вы вправе обжаловать данное решение в соответствии со статьями 16 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прокурору или в суд».

Эта игра в пинг-понг, как и процесс проведения экспертизы, может продолжаться очень долго и закончится ничем. Вот только куда потекут фекальные потоки от нового аэровокзального комплекса в «экологической столице мира»?

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ