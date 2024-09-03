ОЧЕРЕДНАЯ АВИАКАТАСТРОФА НА КАМЧАТКЕ

03 Сентября 2024



Погибли 22 человека

В последний день лета на Камчатке разбился вертолет с тремя пилотами и 19 пассажирами на борту. Авиакатастрофа произошла в районе памятника природы регионального значения «Горный массив Вачкажец», который находится в 80 км от центра Петропавловска-Камчатского по прямой. Обычно люди едут на Вачкажец по шоссе в направлении поселка Сокоч и на 70 км трассы сворачивают на «гравийку», которая ведет к подножию массива. От парковки автотранспорта до водопада, главной достопримечательности, ведет несложная тропа, длиной около 4 км. Это популярный и доступный пеший маршрут выходного дня. Однако в путешествии 31 августа организаторы задействовали вертолет.

Для экскурсии привлекли коммерческий борт Ми-8Т, принадлежащий авиакомпании «Витязь-Аэро». Он совершал перелет с площадки в районе горного массива Вачкажец на площадку в селе Николаевка. Расстояние между ними около 30 км. Но, доложив о взлете, экипаж на связь больше не вышел.

На поиски пропавшего Ми-8Т в тот же день выдвинулась наземная группировка спасателей. До наступления темноты борт разыскивал и вертолет «Витязь-Аэро».

В ночь на 1 сентября Елизовский район и Петропавловск накрыл циклон. Плохая видимость, сильный ветер и дождь, усилившийся к утру, сильно осложняли поиски. Несмотря на это, к спасателям присоединились волонтеры и егери. К вечеру, когда погода немного улучшилась, к поиску привлекли вертолет МЧС. Облет продолжила и компания-владелец пропавшего Ми-8Т.

В девятом часу вечера в ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщили, что на высоте 900 метров вблизи места, где экипаж в последний раз выходил на связь, вертолетом компании авиаперевозчика обнаружены обломки пропавшего борта. Воздушное судно сгорело полностью. До наступления темноты спасатели нашли семнадцать тел погибших. Второго сентября спасательная операция завершилась. Спасатели МЧС России обнаружили тела всех 22 погибших. Всего в поиске были задействованы более ста человек и 15 единиц техники.

По предварительным данным, машина разбилась, врезавшись в сопку, после чего сгорела.

Сразу после сообщения о пропаже вертолета Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Проверку инициировала Дальневосточная транспортная прокуратура. К расследованию авиакатастрофы приступила комиссия Межгосударственного авиационного комитета.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 3 сентября днем траура. В Петропавловске-Камчатском рядом со стелой «Город воинской славы» появился стихийный мемориал в память о жертвах крушения Ми-8Т. На базе телефона доверия Главного управления МЧС России по Камчатскому краю работает «горячая линия», номер телефона: 8(4152) 30-10-99.

Решением губернатора создан штаб по вопросу ликвидации последствий крушения вертолета Ми-8Т. Возглавил его заместитель председателя правительства региона Роман Василевский. Заместителями выступают зампреды Сергей Миронов и Виктория Сивак, в том числе в части, касающейся социальной поддержки. «Семьям погибших будет выделено по триста тысяч рублей на каждого погибшего из краевого бюджета», – сообщила Виктория Сивак.

Генеральный директор компании «Витязь-Аэро» Виктор Сиротин заявил: «Страховые выплаты составят 2 млн рублей за каждого пассажира. Авиакомпания дополнительно выплатит компенсацию в размере одного миллиона рублей каждой семье погибшего».

2 сентября на Камчатку прибыли представители Межгосударственной авиационной комиссии (МАК) Минтранса России.

По сообщениям СМИ, в смертельной экскурсии участвовали туристы из разных регионов нашей страны, в том числе из Камчатского края. Вояж был организован туристической компанией Kamchatka freeride community и московским сообществом туроператоров «Большая страна». Судя по данным, опубликованным на сайте Kamchatka freeride community, однодневное путешествие на Вачкажец обошлось каждому туристу в 40 тысяч рублей. В списках пассажиров, опубликованных в телеграм-канале «112», значится фамилия совладельца Kamchatka freeride community Кирилла Серегина.

Еще до обнаружения погибших гендиректор компании «Витязь-Аэро» Виктор Сиротин сообщил журналистам «Известий», что техническое состояние пропавшего вертолета было исправным, а командир борта – опытный пилот.

К настоящему времени известно, что вертолетом управлял 38-летний Денис Блещик, имеющий за плечами более 12 лет стажа. Тем не менее, наиболее вероятной причиной авиакатастрофы сейчас называют ошибку пилота, который мог потерять ориентацию в густом тумане, не заметить сопку и врезаться в нее.

Первый вопрос, который возникает после всего сказанного, зачем для этой экскурсии вообще понадобился вертолет? Как мы уже говорили, добраться до горного массива Вачкажец, совершить там прогулку и спуститься обратно не занимает много времени и не составляет сложности даже для неподготовленных людей.

Если уж решили развлекать туристов именно так, то почему вертолет врезался в сопку? Высшая точка в этой местности в радиусе сорока километров составляет 1556 метров. Командир воздушного судна знает карту наизусть. Даже если упал густой туман, он обязан помнить высоты горных массивов по маршруту следования и понимать, что ему достаточно набрать 2000 метров высоты и препятствий не будет. Почему он этого не сделал?

Такая же ошибка была совершена 6 июля 2021 года, когда разбился самолет Ан-26, принадлежащий АО «Камчатское авиапредприятие». Напомню, что он выполнял плановый рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана и при заходе на аэродром Паланы врезался в верхушку скалы. Крушение унесло жизни 28 человек: 6 членов экипажа и 22 пассажиров. Обломки Ан-26 вместе с телами летчиков и пассажиров упали в море. «Вести» подробно рассказывали о случившемся и первой высказали мнение, что в авиакатастрофе виноваты пилоты. («В» от 14 июля 2021 года № 22 «В авиакатастрофе Ан-26 виноваты пилоты?».) Вывод был сделан на основе тщательного анализа имеющихся на тот момент в открытом доступе данных.

Из последнего доклада командира Ан-26 следовало, что прямой азимут (то есть направление) на самолет составляет 320 градусов. Командир принял это к сведению и доложил диспетчеру удаленность самолета от посадочной высоты – 9085 метров. При скорости посадки самолета Ан-26 190 км/час это расстояние он преодолел бы за 2 минуты 86 секунд. Через полторы минуты диспетчер сделала запрос, на который уже не получила ответ. О занятии высоты 800 метров, как требовал диспетчер, Дмитрий Никифоров так и не доложил. Ан-26 врезался в береговой кряж высотой 156 метров со стороны моря. Со времени своего последнего выхода на связь экипаж вместе с пассажирами пролетел около четырех километров и 700 метров.

То есть летчик не только сильно отклонился от курса, он ошибся и в определении высоты полета. По версии газеты, ошибка в разной пропорции легла на плечи трех человек: командира воздушного судна, второго пилота и штурмана.

В дальнейшем комиссия по расследованию обстоятельств крушения самолета пришла к таким же выводам. В окончательном отчете указали, что причиной трагедии стала ошибка пилотов.

Авиапроисшествия на Камчатке происходят регулярно. В скорбном списке – крушение самолета Ан-2 (принадлежал ООО «Камчатский кречет»), разбившегося 11 февраля 2022 года в районе села Северные Коряки. Авария частного самолета Робинсон летом того же года, он разбился во время перелета из кальдеры вулкана Узон в Мильково. На его борту было три человека, никто не выжил. В 2021 году разбился вертолет Ми-8 и погибли два человека, затем разбился вертолет К-27, и погибли пять человек. 12 августа 2021 года произошла трагедия на Курильском озере. В тот день совершил жесткую посадку на воду и затонул вертолет Ми-8, принадлежавший «Витязь-Аэро». На борту вертолета находились три члена экипажа и 13 пассажиров, среди которых был несовершеннолетний мальчик. Спасти удалось восемь человек, остальные, включая командира воздушного судна и ребенка, погибли. Те, кто выжил, обязаны спасением инспекторам ФГБУ «Кроноцкий заповедник», которые были свидетелями случившегося (В» от 18 августа 2021 года, редакторская колонка). В окончательном отчете комиссия МАК сделала вывод, что причиной катастрофы стала ошибка пилота. Командир воздушного судна не принял своевременного решения о полете на запасной аэродром в сложных метеоусловиях. Это привело к неконтролируемому снижению и столкновению вертолета с водной поверхностью.

Всего же за последние почти три десятка лет (начиная с 1995 года) на Камчатке случилось более двадцати авиакатастроф с человеческими жертвами. Все они произошли по вине пилотов, среди которых были как начинающие летчики, так и опытные профессионалы.

Редакция выражает соболезнование родственникам погибших.

Соб. инф.

Справка «Вестей»:

Ми-8Т компания-перевозчик приобрела одиннадцать лет назад, присвоив имя местного легендарного вертолетчика Владимира Самарского, которому не было равных в технике пилотирования. Летчик спасал людей в пургу, ночь, шторм, а его экипажу поручали самые сложные аварийно-спасательные операции. Самарский спас более 300 человеческих жизней, выполняя воздушные рейсы в самых экстремальных условиях.