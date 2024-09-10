Великие художники России

10 Сентября 2024



Искусствоведы утверждают: живопись развивает творческое мышление и безупречный вкус. Ученые убеждены, что любование прекрасными полотнами вызывает в организме гормон удовольствия и радости, который возникает при чувстве влюбленности. Для подтверждения обеих теорий газета «Вести» продолжает новую рубрику «Великие художники России», в которой читатели узнают известные факты из жизни талантливых живописцев, узнают о загадочных поворотах в их судьбах и знакомятся с деталями создания самых выдающихся произведений каждого из них.





ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ АЙВАЗОВСКИЙ

(17.07.1817 – 19.04.1900)

Иван Айвазовский родился 17 июля 1817 года в Феодосии, в семье армянского купца Геворка (Константина) Айвазяна (Гайвазовского) и был крещен под именем Ованес (армянская форма имени Иоанн). Он рос талантливым мальчиком, самостоятельно научился играть на скрипке и с ранних лет проявил художественные способности. Первый свой рисунок парусника он нарисовал углем на стене дома в возрасте 8 лет.

Феодосийский архитектор Яков Христианович Кох, первым обративший внимание на художественные способности мальчика, давал ему уроки мастерства. Архитектор всячески помогал юному Ованесу, периодически даря ему карандаши, бумагу и краски. Он рекомендовал обратить внимание на юное дарование феодосийскому градоначальнику Александру Ивановичу Казначееву. Одновременно с учебой в уездном училище Ованес несколько лет работал скрипачом в местной кофейне.

После окончания уездного училища в родном городе Казначеев, которого перевели в Симферополь, помог 13-летнему мальчику попасть в симферопольскую гимназию.

Ованес продолжал рисовать с натуры и копировать с гравюр, и о юном даровании заговорили в городе. Его следующим покровителем стала Наталья Нарышкина – дочь Федора Ростопчина и жена таврического губернатора. С помощью известного портретиста Сальватора Тончи она смогла устроить Ованеса в Императорскую академию художеств – причем на казенный счет и раньше необходимого возраста. К моменту поступления Ованес не достиг 14 лет. Президент Академии Оленин принял такое решение, прочитав письмо Нарышкиной и посмотрев вложенный в него рисунок мальчика.

В Петербурге будущий художник оказался в 1833 году и начал учиться в Академии под именем Иван Гайвазовский. Его приняли в пейзажный класс Максима Никифоровича Воробьева. Вскоре в Северную столицу по приглашению императора Николая I﻿ прибыл французский художник-маринист Филипп Таннер, которому Иван был приставлен в качестве ученика. Француз свалил на юношу огромный объем черной работы. Однако Иван все же находил время писать собственные картины и в 1836 году представил их на Академической выставке без разрешения учителя, где выставлялся сам Таннер. Одна из картин молодого ученика была удостоена серебряной медали. В рецензии на эту выставку «Художественная газета» похвалила молодого живописца, а француза упрекнула в манерности. Это вызвало дикую ярость у Таннера, и тот пожаловался на нерадивого ученика, нарушившего субординацию, своему главному заказчику – императору Николаю I, который, не вникая в детали, распорядился убрать с выставки картины Ивана. Художник впал в немилость, и дальнейшая его карьера оказалась под угрозой.

За юного художника вступились влиятельные люди, через полгода он был прощен и определен в класс батальной живописи к профессору Александру Зауервейду для занятий морской военной живописью. В сентябре 1837 года Иван получил Большую золотую медаль за картину «Штиль». Ввиду особых успехов в учении Гайвазовского выпустили из академии на два года раньше положенного срока и послали его на этот период в Крым для самостоятельных работ, а после разрешили командировку за границу на шесть лет, где на европейский лад он стал называться Айвазовским.

Картины, написанные в Венеции, Флоренции, Неаполе, Амальфи и Сорренто, представленные на выставках в Риме и Неаполе, принесли ему большой успех и дали возможность войти в состав европейских академий художеств Амстердама, Рима, Парижа, Флоренции, Штутгарта.

В Россию Айвазовский вернулся с триумфом и в октябре 1844 года стал живописцем Главного морского штаба России с правом ношения морского мундира, а с 1847 – профессором Петербургской Академии художеств. В эти годы художник написал работы, посвященные подвигам русских моряков. Картина «Наваринский бой» была посвящена сражению, которое состоялось в 11 часов 8 октября 1827 года. Союзные эскадры в строю двух колонн начали движение в Наваринскую бухту, где завязался бой между объединенным англо-французско-русским и турецко-египетским флотом. По рассказам моряков, Айвазовский перенес его на знаменитое полотно, где русские корабли в самом центре сражения. Они приняли на себя основной удар противника и победили его.

Полотно «Чесменский бой» художник посвятил событию, которое произошло 24–26 июня 1770 года. Тогда, во время Чесменского боя, русский флот одержал победу над турецкими войсками. Чтобы понять особенности сражения того времени, Айвазовский получил разрешение от императора Николая I знакомиться с архивными документами. При его создании автор использовал свои многочисленные наброски, этюды и рисунки, сделанные во время путешествия по островам Греческого архипелага и у берегов Малой Азии.

Айвазовский снова поселился в родной Феодосии и стал заниматься делами города, его благоустройством и процветанием. Художник открыл в Феодосии школу искусств и картинную галерею, превратив Феодосию в один из центров живописной культуры на юге России. Айвазовский интересовался археологией, занимался вопросами охраны памятников Крыма, руководил раскопками более 90 курганов. За заслуги перед археологией Иван Константинович был избран действительным членом Одесского общества истории и древностей.

Когда художнику исполнилось 33 года, он создал свой шедевр «Девятый вал». По поверьям мореплавателей и рыбаков, девятый вал – самая сильная и грозная волна во время шторма. Словосочетание вошло в русский язык как синоним опасности и стихии. Именно это явление запечатлел Иван Айвазовский в своей грандиозной картине размером 2 на 3 метра, написанной за 11 дней у себя в мастерской в Феодосии.

Драматичный сюжет картины был характерен для романтизма. На ней корабль разбился в шторм, но на обломке мачты пытаются выжить шестеро моряков. Буря все еще продолжается, и на несчастных поднимается самая опасная и страшная волна, но наступившее утро и восходящее солнце дают надежду на спасение. Техника написания волн потрясла не только знатоков живописи, но и обыкновенных зрителей. Эффект движения прозрачных волн был достигнут с помощью специальной техники лессировки – нанесения тончайших слоев краски друг на друга, которая впоследствии была названа виртуозной и гениальной.

Работу купил император Николай I для русской галереи Эрмитажа и назвал художника царем моря, сегодня она хранится и экспонируется в Русском музее.

В 1880 году художник открывает в своем доме выставочный зал. Иван Константинович выставлял в нем свои картины, которые не должны были покинуть Феодосию, а также недавно завершенные работы. Этот год официально считается годом создания Феодосийской картинной галереи, которую художник завещал родному городу.

В 1886 году Феодосия испытывала сильную нехватку воды. Айвазовский принял активное участие в прокладке водопровода, благодаря которому вода пришла в город. В парке у набережной по проекту художника построили фонтан, воду из которого местные жители получали бесплатно.

Айвазовский был инициатором строительства железной дороги «Феодосия – Джанкой», построенной в 1892 году. Выступал за расширение Феодосийского порта, публиковал открытые письма, где обосновывал преимущества строительства порта в Феодосии. В итоге в 1892–1894 годах в Феодосии был построен самый большой в Крыму торговый порт.

Одна из зрелых и поздних работ художника, созданная им в возрасте 81 года, называется «Среди волн» (1898 год). Возможно, картина могла бы стать одной из многих, посвященных выживанию моряков, но в ее сюжет вмешался случай. Художник изобразил на ней бушующее море, небольшую шлюпку спасающихся людей и показал работу родственникам. Выразив свое восхищение морем, племянник художника, который был корабельным инженером, добавил, что ему не понятно, почему эта скорлупа с людьми держится на поверхности.

Айвазовский был очень рассержен замечанием родственника, повернулся и вышел, но к утру лодка «была уничтожена». В результате чего все усилия автор сосредоточил на передаче мощи штормового моря: загадочного и непредсказуемого, убийственного и в то же время дарящего надежду на спасение. В зависимости от освещения картина стала менять свой колорит, волны приобретать серебристый, изумрудный и синие оттенки, а белая пена вовсе исчезать.

Полотно размером 3 на 4 метра мастером была выполнена за десять дней.

Этот шедевр был одной из самых любимых картин у Айвазовского. Поэтому художник завещал его в дар своему родному городу – Феодосии. Сегодня картина находится в Феодосийской картинной галерее.

Иван Константинович был дважды женат. Его первой супругой стала 19-летняя Юлия Гревс. Она была родом из небогатой семьи, работала гувернанткой и с радостью приняла предложение именитого художника. В этом браке у пары родилось четверо детей. Однако подлинное семейное счастье Айвазовского, как однажды обмолвился художник, продлилось лишь две недели после скороспелой свадьбы. Портрета жены он никогда не написал, в письмах о ней упоминал редко.

В 1877 году супруги оформили развод. А уже в 1883 году 66-летний художник женился повторно. Его избранницей стала 27-летняя красавица Анна Саркисова-Бурназян, которая к тому времени успела побывать замужем и осталась вдовой. Он встретил свою позднюю любовь на кладбище, когда она хоронила своего супруга. Выждав время, как того требовали рамки приличия, он сделал ей предложение, Анна ответила согласием.

Несмотря на 40-летнюю разницу в возрасте, супруги были очень счастливы и прожили в полном согласии до самой смерти художника.

Иван Константинович Айвазовский умер 19 апреля 1900 года в своем родном городе Феодосии в возрасте 82 лет. В соответствии со своим завещанием Айвазовский был похоронен во дворе феодосийской средневековой армянской церкви Сурб Саркис.

В 1903 году вдова художника Анна Бурназян установила на могиле мужа надгробие в форме саркофага из цельного блока белого мрамора. На одной из сторон саркофага на древнеармянском языке написаны слова историка V века Мовсеса Хоренаци: «Рожденный смертным, оставил по себе бессмертную память».

Анна Никитична больше не вышла замуж, она умерла в 1944 году в возрасте 88 лет. Похоронили ее рядом с Иваном Константиновичем, в сквере армянской церкви Святого Саргиса, в которой они когда-то венчались.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ

(по материалам российских изданий)