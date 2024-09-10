ЭХО АВИАКАТАСТРОФЫ НА КАМЧАТКЕ

10 Сентября 2024



Идет вторая неделя с того дня, как на Камчатке в районе горного массива Вачкажец потерпел крушение вертолет Ми-8Т, принадлежавший компании «Витязь-Аэро». Авиакатастрофа унесла жизни 22 человек, находившихся на борту воздушного судна. Обломки вертолета и тела погибших обнаружили на высоте 900 метров поблизости от места, где экипаж в последний раз выходил на связь. «Вести» рассказывали о случившемся в прошлом номере в публикации «Очередная авиакатастрофа на Камчатке».

После завершения спасательной операции тела всех погибших были доставлены в Петропавловск-Камчатский для опознания. Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проинформировали об изъятии бортового самописца и GPS-навигатора с места происшествия, образцов топлива с места вылета Ми-8Т, документов на воздушное судно. «По ряду тел проведена процедура опознания, назначено более ста судебных экспертиз», – сообщили в следственных органах.

В настоящее время расследованием авиакатастрофы занимаются комиссия Межгосударственного авиационного комитета и комиссия Росавиации совместно с Ространснадзором.

«Черные ящики найдены и будут доставлены в Москву. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Уверен, что в кратчайшие сроки уже будут оглашены предварительные причины произошедшей авиакатастрофы», – сказал глава Росавиации Дмитрий Ядров (цитата с сайта Правительства Камчатского края).

По информации Министерства транспорта РФ, компания «Витязь-Аэро» обязалась взять на себя затраты на перевозку погибших к местам захоронения. Бесплатные авиабилеты родственникам для перелета в Петропавловск-Камчатский и обратно, к месту своего проживания, предоставляют «Аэрофлот» и S7 Airlines («Сибирь»).

Напомним, что после окончания спасательной операции было объявлено, что родственники погибших получат по 2 миллиона рублей в качестве страховых выплат и по 1 миллиону рублей компенсации от компании «Витязь-Аэро». Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в качестве материальной помощи родственникам погибших выплатят по 300 тысяч рублей из краевого бюджета. Он объявил также, что на Камчатке создан штаб по вопросу ликвидации последствий крушения вертолета Ми-8Т. Его возглавил заместитель председателя Правительства Камчатского края Роман Василевский, заместителями выступают зампреды Сергей Миронов и Виктория Сивак.

К понедельнику 9 сентября за региональными выплатами обратились девять семей. Об этом сообщили в Правительстве Камчатского края. «На этой неделе начнем осуществлять данную выплату», — сказала Виктория Сивак. Она уточнила, что подать заявление на выплату можно как в бумажном, так и в электронном виде.

По словам Романа Василевского, для опознания большинства тел необходимо проведение генетической экспертизы в Хабаровске. «Эта работа займет примерно две недели с момента взятия проб у родственников. По результатам экспертизы будет организована работа по отправке тел к местам захоронения. Также родственникам будет оказана необходимая помощь по сбору и подаче документов на получение выплат», — сказал он.

Ранее Владимир Солодов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке (проходил с 3 по 6 сентября) заявил РИА Новости, что от вертолетного транспорта в сфере туризма Камчатка намерена уходить. По словам главы региона, вертолетные экскурсии «сопряжены с рисками».

«Наша стратегия – максимально уходить от его (вертолетного транспорта. – Прим. ред.) использования через два механизма. Первый – максимально задействовать суда самолетного типа и приводить в порядок взлетно-посадочные полосы. Надеемся, что появятся долгожданные российские малые суда. Второе – развитие наземной инфраструктуры, в том числе для туризма», – сказал губернатор.

Даже если предположить на минуту, что туристов начнут доставлять в труднодоступные места полуострова «суда самолетного типа» (что вызывает большие сомнения), для которых оборудуют качественные взлетно-посадочные полосы (что не менее сомнительно), все равно непонятно, почему перелеты должны стать безопасными. Напомним, что одна из самых страшных авиакатастроф на Камчатке произошла из-за крушения самолета Ан-26, принадлежавшего АО «Камчатское авиапредприятие». 6 июля 2021 года он врезался в верхушку скалы, выполняя плановый рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Разбились шесть членов экипажа и 22 пассажира. Их тела вместе с обломками воздушного судна упали в море. Как и предполагала наша газета, к крушению самолета привели ошибки пилотов, что подтвердил окончательный отчет комиссии Межгосударственного авиационного комитета («В» от 14 июля 2021 года «В авиакатастрофе Ан-26 виноваты пилоты?»).

В 2022 году, 11 февраля, в районе села Северные Коряки потерпел крушение частный самолет Ан-2. Вместе с ним разбились два человека. Как выяснилось впоследствии, летательный аппарат разбился по вине летчиков («В» от 13.12.2022 года «И вновь виноваты пилоты»).

В 2023 году 4 июля в акватории Авачинского залива во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение и рухнул в море истребитель МиГ-31 Тихоокеанского флота (ТОФ). Погибли два человека. Дополним, что МиГ-31 является одним из самых надежных самолетов, приспособленным для полетов в сложных метеоусловиях.

Что же касается камчатского наземного туризма, то, как неоднократно доказывала наша газета, он сильно напоминает русскую рулетку. Не прошло еще и года, как вынесли приговор директору новосибирской турфирмы ООО «Экстрим тайм» Андрею Степанову, организовавшему тур на закрытый для восхождений вулкан Ключевская Сопка, в котором погибли девять человек. «Вести» посвятили этой трагедии ряд публикаций.

В марте этого года лишились жизни уже не туристы, а два будущих инструктора-проводника, которые учились на платных курсах. Они вместе с руководителем пошли в учебно-тренировочный поход в горы после продолжительного снегопада и попали там под лавину. Впоследствии выяснилось, что у группы будущих гидов не было с собой ни лавинных лопат, ни специальных датчиков («В» от 02.04.2024 «Точка невозврата»).

Но вернемся к авиации. C апреля 2020 года, когда Владимир Солодов встал во главе Камчатского края сначала в качестве врио губернатора, а потом губернатора, наш регион лидирует по числу крушений воздушных судов с человеческими жертвами среди субъектов Дальневосточного федерального округа. По подсчетам редакции, за это время авиакатастрофы, в которых погибали люди, происходили на Камчатке восемь раз. И всегда это случалось из-за ошибок пилотов, среди которых были как опытные летчики, так и новички.

По числу авиапроисшествий в ДФО Камчатку опережает только Якутия. Там, по данным межгосударственного авиационного комитета, за указанный период зафиксировали десять аварий воздушных судов. Согласно тому же источнику, люди (шесть человек) погибли в двух из них.

Камчатская статистика куда более безжалостна. Чего стоит только один 2021 год, который в этом отношении выдался особенно мрачным. Тогда в Елизовском районе разбился вертолет Ми-2 и погибли два человека. Затем случилась упомянутая выше трагедия под Паланой с 28 погибшими. Потом рухнул в Курильское озеро вертолет Ми-8, а с ним ушли на дно восемь человек. Следом потерпел крушение вертолет Ка-27 и погибли пять человек. После 31 августа 2024 года к этому скорбному списку добавились еще 22 жертвы.

Если люди на борту воздушных судов на Камчатке будут гибнуть столь же часто и массово, то мы просто отпугнем гипотетических туристов.

По факту крушения Ми-8Т в районе горного массива Вачкажец возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По информации правоохранительных органов, рассматриваются две версии случившегося: ошибка в пилотировании и техническая неисправность воздушного судна.

Наталья МАКСИМИШИНА