ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ?

24 Сентября 2024



Сколько стоит развить детские таланты

Недавно в распоряжении нашей редакции оказалось расписание платных дополнительных образовательных услуг в подготовительной группе муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 39», расположенного в Петропавловске-Камчатском на улице Толстого, 2. Читатель «Вестей», который принес его, спрашивал, откуда берутся цены и законно ли, что детский сад взимает с родителей плату за обучение детей.

В расписании перечислено семь «наименований услуг», а проще говоря – занятий в разных студиях, приводится их количество и стоимость за месяц. Так, шестнадцать уроков по математике и русскому языку обойдутся родителям в 8 тыс. рублей. Восемь занятий в месяц по хореографии стоят 4 тыс. рублей. Столько же возьмут за восемь уроков «по изодеятельности и детскому дизайну». А вот занятия шахматами (их тоже восемь) обойдутся дешевле – в 2 400 рублей за месяц. Одно дополнительное занятие, согласно расписанию, длится тридцать минут. Проводятся они во второй половине дня, не раньше 15 часов 20 минут.

Проводить платные дополнительные занятия в детских садах разрешает Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Статья 101 указанного документа гласит: «Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг». Согласно той же статье, такие занятия проводятся в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

В них, в свою очередь, говорится, что «платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов».

Другими словами, платным может быть только то, что дополняет основные занятия, которые входят в образовательную программу учреждения, в нашем случае – детского сада, и обязательны для всех воспитанников.

На платные занятия детей записывают по желанию родителей. Например, если мама и папа хотят, чтобы их ребенок ходил не только на общие для всех детей музыкальные уроки, но посещал еще и танцевальную студию при садике, то после оплаты он будет там заниматься. Для этого понадобится заключить добровольный договор между учреждением и родителями. Никто не вправе обязать родителей определить ребенка на платный кружок.

Если в семье все же решили, что их ребенку в саду надо позаниматься дополнительно, то родители должны иметь возможность ознакомиться с полным списком кружков и студий, количеством и продолжительностью занятий, их стоимостью и порядком оплаты. Такую информацию образовательная организация обязана разместить в доступном для ознакомления месте.

Что касается детского сада № 39, то на сайте этого учреждения размещено Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг. В нем приведен список нормативно-правовых актов, дающих учреждению право на проведение таких занятий, указан их перечень, условия проведения, наполняемость групп (не более 16 человек), продолжительность занятий в зависимости от возраста ребенка и другая необходимая информация.

Там же указано, что платные дополнительные образовательные услуги «оказываются воспитанникам в свободное от основной образовательной деятельности время и не могут наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг».

Согласно документу, себестоимость каждого вида занятий складывается из оплаты труда педагога, отчислений на социальные нужды, материальных затрат, прочих затрат.

На том же сайте размещен Приказ «Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги», подписанный руководителем учреждения. В нем говорится, что тарифы устанавливаются в соответствии с приказом Управления образования администрации ПКГО от 23.05.2017 № 05-01-05/516 «Об утверждении Примерного Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных автономных учреждений, находящихся в ведении Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания».

Несмотря на столь мудреное и длинное название, сам документ довольно краток, а «Примерный порядок» носит рекомендательный характер. Из него следует, что «учреждения самостоятельно определяют возможность оказания платных услуг исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса». Отдельным пунктом закреплено, что «размер платы определяется на основе расчета необходимых для оказания соответствующих платных услуг экономически обоснованных затрат с учетом конъюнктуры рынка, требований к качеству оказания услуг, расчетных затрат на развитие и совершенствование деятельности учреждения». Оговорено, что «цена за оказание платных услуг должна обеспечивать полное возмещение обоснованных и документально подтвержденных затрат учреждения на их оказание, с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом развития материальной базы учреждения».

В нашем случае детский сад подсчитал, что плата, к примеру, за дополнительные занятия математикой и русским языком составит 500 рублей с человека за один урок. А занятия в шахматной студии стоят 300 рублей каждое.

Платные занятия с воспитанниками в детских садах не редкость. А вот перечень таких услуг и цены на них отличаются довольно сильно. Например, в Москве в федеральном государственном бюджетном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 3» с дошкольником позанимаются математикой дополнительно за 400 рублей за получасовой урок. Рисование по дополнительной программе для ребенка трех-пяти лет обойдется в 500 рублей за одно занятие. Тут предлагают даже тренировки ушу, они самые дорогостоящие – по 1 200 рублей.

В Хабаровске в муниципальном автономном детском саду № 32 стоимость почти всех дополнительных занятий составляет 240 рублей с человека за одно занятие. Список кружков внушителен: детей можно определить заниматься восточными единоборствами, шахматами, вокалом, математикой, иностранным языком, рисованием, хореографией, записать в театральную студию или на консультации к логопеду и психологу.

Отношение родителей к платным кружкам неоднозначно. Одни пишут в отзывах, что это удобно и хорошо, не надо возить уставшего ребенка после садика еще и в секции на другой конец города. Да и занятия в последних могут быть в разы дороже. Другие возмущаются тем, что не все семьи могут найти деньги на такие услуги, отчего страдают дети. Третьим не нравится результат, так как они рассчитывали на большее. Четвертые подозревают учреждения в нарушении прав на общедоступное бесплатное образование для детей, прописанное в конституции нашей страны.

Независимо от мнения родителей практика ведения платных занятий в детских садах с каждым годом расширяется. Хорошо это или плохо, но раз учреждения вправе зарабатывать на дополнительных уроках, они будут стремиться к их развитию всеми силами. А значит, деление на бесплатные (основные) и платные (дополнительные) занятия для воспитанников будет присутствовать и дальше. И здесь важно помнить: если ребенку на таком кружке не понравилось или родители видят, что он ходит туда без пользы, от посещения этого кружка всегда можно отказаться.

Наталья МАКСИМИШИНА