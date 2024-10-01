Однажды возле дома

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01 Октября 2024

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает «Однажды…»

У каждого человека в жизни есть поступки, за которые бывает стыдно, а есть те, что дарят нашим сердцам гордость. Мерилом своих решений принято считать совесть, моральные ценности, приобретенные в процессе воспитания и обучения на протяжении всей жизни, другими словами, «внутренний голос», который подталкивает поступить так или иначе. Иногда нам трудно принять чужие поступки, но свои нам всегда кажутся объяснимыми и понятными, особенно когда идет речь о достижении поставленной цели. Но, как известно, ничего не проходит бесследно, и нам остается только ждать от судьбы расплаты или вознаграждения за свои дела.

Я была единственным ребенком у своих родителей. Они любили меня, нежно называли Булочкой за круглые розовые щечки. С возрастом щечки исчезли, а прозвище осталось. Подружки смеялись, когда слышали такое обращение ко мне со стороны родителей, утверждали, что это унизительно быть каким-то продуктом. Я только улыбалась в ответ и говорила, что вовсе не обижаюсь, ведь так меня называли только любящие близкие люди.

Когда мне исполнилось пятнадцать лет, родители развелись. Это известие стало громом среди ясного неба. Я даже не слышала, как они ссорились. Сначала мне показалось, что эта какая-то глупая шутка, но, когда отец собрал вещи и ушел из нашего дома, поняла – все это всерьез. На долгие уговоры объяснить причину их разрыва оба отмалчивались. Только когда я увидела папу с коляской, поняла, что его уход был связан с романом на стороне. Его измена разбила мне сердце. Я решила прекратить общение с ним навсегда, заявив об этом в грубой ультимативной форме. Он пытался оправдаться, говорил, что всегда любил только мою маму, но, оступившись, не подумал, что его любовница может забеременеть. Учитывая, что к тому времени я уже выросла, он решил поступить благородно и стать настоящим отцом сыну, о котором так мечтал. После нашего скандала я рыдала несколько дней. Потом переключилась на маму и пыталась обвинить ее в малодушии, инфантильности, слабости, нежелании бороться за любимого человека, отсутствии мудрости и неумении закрывать глаза на интрижки мужа на стороне. Мама просила меня успокоиться, утверждала, что уговорами и требованиями мужчину удержать нельзя, так же как прощать его предательства и измены. Говорила, что между ними давно не было того тепла, нежности и страсти, сопровождающих влюбленные пары. Ее слова были пустым звуком, я была подавлена и разбита. Мое сердце смогла излечить любовь, которая пришла ко мне внезапно.

Парень с редким именем Григорий быстро вскружил мне голову. Мы учились в одном техникуме, только на разных направлениях. Я получала профессию бухгалтера, он – технолога пищевой промышленности. После годичного романа мы решили жить вместе. Оставался вопрос: где? Гриша жил вместе с бабушкой и дедушкой, я – с мамой, которая категорически была против совместной жизни без официального брака. Кроме того, мой избранник ей совсем не нравился. Она пыталась убедить меня в том, что он легкомыслен и несерьезен. Просила опомниться и разорвать отношения с ним, пока не поздно. Я успокаивала маму, утверждая, что Гриша очень хороший парень и обязательно станет хорошим мужем, ведь мы так сильно любим друг друга. В ответ мама лишь грустно вздыхала и предлагала обратиться к отцу за помощью в приобретении своего угла. После развода отец пообещал помочь мне в покупке квартиры, но наш последний разговор прошел на повышенных тонах, я наговорила много лишних слов, после которых трудно было вернуться к нормальным отношениям. Мне было стыдно и за помощью обращаться – неудобно. Но слова мамы, что не потерпит Гриши в своем доме, подтолкнули меня забыть свою гордость и обиды.

Через несколько дней я встретила папу возле его офиса. За четыре года разлуки он сильно изменился, располнел, поседел и выглядел каким-то помятым. Увидев меня, он приободрился, разулыбался, распахнул руки и нежно произнес: «Булочка, привет, как ты похорошела». В его голосе не было горечи или обиды, я поняла, как сильно скучала по отцу, подбежала и крепко обняла его. Он погладил меня по голове и тихонько спросил: «Что-то случилось с мамой?» – «Нет, – ответила я, – мне нужна твоя помощь». Мы еще немного постояли, обнимая друг друга, после отец предложил прогуляться и по дороге в детский сад поговорить.

Я рассказала про свою учебу и любовь всей жизни. Отец спросил про свадьбу, я ответила, что мы решили немного подождать и пожить вместе, чтобы получше узнать друг друга. Но для этого нужно свое гнездо. Папа помолчал немного, потом объяснил, что сейчас не самое лучшее время для покупки квартиры, но пообещал что-нибудь придумать. На мой вопрос: «Ты счастлив?», он ответил: «Ты сама сейчас все поймешь»…

Мы подошли к детскому саду. Ребятишки вместе с воспитателем играли на улице. Папа вдруг громко крикнул свое имя, из кучки детей выскочил мальчишка и с криками: «Папа, папа пришел!» подбежал к моему отцу и бросился к нему в объятия. «Ты назвал сына в свою честь?» – удивленно спросила я. «Нет, это Леночка сама решила сделать мне подарок», – ответил он. Папа махнул рукой воспитательнице, поставил Андрейку на землю и пригласил меня поужинать вместе с его семьей. Я отказалась, тогда папа предложил еще немного погулять и поговорить, но все время говорил только Андрейка. Он без умолку рассказывал обо всем, что случилось с ним за целый день. Для большей убедительности он все время жестикулировал своими маленькими пальчиками свободной руки, чем вызывал у меня невероятное умиление. Через тридцать минут нам с папой стало понятно, что мы не сможем поговорить, разговор решили отложить на другой день. Перед расставанием отец вдруг сказал, что его новая жена очень любит его, трогательно заботится о нем, а он любит своего сына. «Ну и помогал бы своему сыну на расстоянии, зачем нужно было рушить семью?» – спросила я. В ответ услышала, что мальчишек должен воспитывать только отец, чтобы сделать из них настоящих мужчин. Я погладила Андрейку по голове, пожала плечами и ответила: «Не знаю, может, ты и прав». Поцеловав отца, я отправилась домой. Маме о нашей встрече говорить не стала, мне казалось, ей до сих пор доставляет боль сама мысль о том, что отец однажды предал ее.

С тех пор мы стали часто встречаться с отцом. Через несколько месяцев он нашел подходящую по стоимости квартиру. Она располагалась в старом доме, подлежащем сносу. Мы решили выкупить квартиру за долги, чтобы через несколько лет получить новое жилье. Квартира была небольшой, но перспектива скорого сноса дома придавала уверенность в получении прекрасных апартаментов в престижном районе нашего города. Квартиру оформили на мое имя, вместе с Гришей сделали небольшой ремонт, с рук купили старенькую мебель и стали жить в новом любовном гнездышке.

После окончания техникума Гриша должен был уйти на целый год в армию, но я узнала, что беременна. Представив все необходимые документы, Гриша снова получил отсрочку от службы, чему мы были несказанно рады. Со временем мама стала мягче относиться к моему возлюбленному, но после новости о моей беременности снова завела старую пластинку про свадьбу. Теперь я говорила, что не хочу с животом сидеть на своем празднике, не пить, а только мучиться от тошноты. Мама просила хотя бы расписаться в ЗАГСе, а праздник закатить потом. Я отмахивалась и говорила, что мне не нужен штамп в паспорте, наша любовь является основой крепкого союза. Мама снова грустно вздыхала и вскоре перестала меня уговаривать. Папа был счастлив от мысли, что скоро станет дедушкой, но, как и мама, провел со мной беседу о важности регистрации союза и отсутствии в нашей стране института гражданского брака. Получив очередную порцию поучительных мыслей, я поцеловала папу в щеку и отправилась домой.

Всю беременность Гриша не отходил от меня ни на шаг. Сам готовил обеды, мыл полы, вместе со мной ходил на УЗИ. Гладил округлившийся животик и клялся, что постарается стать хорошим отцом. В назначенное время на свет появилась наша дочь Сонечка. Роды прошли очень тяжело, в роддоме нашей девочке занесли инфекцию, из больницы мы вышли только через месяц.

Нашей спокойной жизни наступил конец. Ночами Сонечка почти не спала, все время плакала. Грудного молока не хватало, пришлось почти сразу перейти на искусственное кормление. Деньги стали мгновенно улетать в трубу. Гриша устроился технологом на предприятие в колбасный цех. Много работал, но его заработка нам катастрофически не хватало. Только через год нам стало немного полегче. Попросив папу на день рождения подарить простенький компьютер, я стала подрабатывать бухгалтером на дому. Еще через год стала приносить в дом стабильный доход, но обратила внимание на холодок Гриши в отношении ко мне. Он стал позже приходить домой, перестал меня целовать, от близости уклонялся, все время говорил, что устал. Однажды я решила выяснить причину прекрасного настроения мужа при сборах на работу и проследить за Гришей, попросила маму посидеть с Сонечкой. Мама стала уговаривать отказаться от этой мысли, напомнила мои слова, сказанные в юности о необходимости не замечать измен любимого человека. Мысль о возможном предательстве Гриши сводила меня с ума. Мама снова пыталась меня успокоить: «Как ты будешь жить, если что-то узнаешь о его неверности?» Я пришла в ярость от ее слов и прошипела: «Убью»…

Схватив пальто, я отправилась на работу к Грише. Там мне сообщили, что Григорий Александрович сегодня выходной. Мое сердце сжалось от боли. Я вышла на улицу и заплакала. Бесцельно прогулявшись по парку, я отправилась домой. Увидев заплаканные глаза, мама все поняла без слов. «Успокойся, деточка, – сказала она, – нужно думать о ребенке. Сделай вид, что ничего не знаешь, ты же этому меня учила тогда…» – «Я не смогу», – рыдая, говорила я. «Вот и я не смогла», – ответила мама.

Гриша, ничего не подозревая, поздно вечером пришел домой. Когда он веселым голосом сказал: «Любимая, я дома», мои глаза налились кровью. Я выскочила в коридор и со всего маху влепила ему пощечину. «Проклятый кобель!» – закричала я. От неожиданности он отшатнулся, стал оправдываться, что только раз случайно изменил мне. Я пришла в бешенство оттого, что он даже не удосужился скрыть свою измену. Накинувшись на него с кулаками, я кричала, что ненавижу его. Он резко оттолкнул меня и сказал, чтобы я прекратила истерику, поскольку не являюсь ему женой, он свободный человек, имеющий право жить как угодно. Я закрыла руками лицо и расплакалась. Он разулся, умылся и бухнулся спать. Прорыдав на кухне несколько часов, я поплелась в комнату к Сонечке и, раскрутив старенький матрац, легла спать на полу.

Утром, разбитая и уставшая, я пошла на кухню, чтобы сварить дочери кашу, а себе кофе. Гриша подошел ко мне сзади, обнял, поцеловал и попросил прощения за свою грубость. Он утверждал, что всегда был мне верен, просто растерялся, когда я набросилась на него с кулаками. Я сделала вид, что поверила, но решила разузнать про новое увлечение моего гражданского мужа. Искать пришлось недолго. Эта мадам работала экономистом на его предприятии. Молодая, высокая, стройная блондинка нравилась мужчинам, но почему-то выбрала моего возлюбленного. Свои отношения они не скрывали, всюду целовались. Однажды я подкараулила ее рядом с домом, где она жила, и преградила дорогу. Девушка попятилась. «Кто вы Григорию Александровичу?» – спросила я. «Невеста», – ответила она и протянула правую руку, на которой красовалось шикарное кольцо. «А я ему жена», – продолжила я и в ответ протянула фото Сонечки. Девушка нисколько не смутилась, усмехнулась и ответила, что проверяла паспорт Гришули и в разделе «семейное положение» страница была чиста. Я стала кричать, что это ничего не значит, у нас семья, требовать, чтобы она отстала от моего мужа. Девушка посмеялась и продолжила, что, как только ее отец купит им квартиру, они с Гришулей тут же поженятся. Ярость охватила мою душу, я закричала на весь двор: «Ты никогда не выйдешь замуж за Гришу и вообще не выйдешь замуж ни за кого, сдохнешь одна». Развернулась и ушла. В ответ я услышала писклявый голосок блондинки: «Дура, он любит только меня»…

Дома сделала вид, будто ничего не случилось, приготовила ужин и ждала своего мужа. Он пришел позже обычного. Собрал свои вещи и сказал, что принял решение жить с красивой интересной женщиной. Я попыталась удержать его, говорила, что без него моя жизнь станет пустой, просила остаться ради дочери. Но Гриша посмотрел на меня равнодушными глазами и сказал, что хлопоты с ребенком ему изрядно надоели, будто я сама своими слежками, подозрительностью и скандалами подтолкнула его к другой женщине. Он сомневался – уйти или остаться, но, когда узнал о моем визите к его любовнице, понял, что пора уходить. Я онемела от его наглости, ведь у девушки на руке было кольцо невесты. «Пошел вон!» – закричала я и ушла на кухню. Когда дверь за Гришей захлопнулась, я села на табуретку и зарыдала…

Так началась моя новая жизнь без любимого человека. В администрации нашего города еще раз обследовали дом и приняли решение отказаться от его сноса, вместо этого провести капитальный ремонт. Перспектива получить новое жилье растаяла, как апрельский снег, нужно было думать, как преобразить свою квартиру, поскольку здесь нам с Сонечкой предстояло прожить очень много лет.

Соседи по подъезду посадили цветы возле входа, установили лавочку и столбы с веревками для сушки белья. Все вокруг будто смирились с мыслью остаться здесь навсегда. Контингент нашего дома состоял из бывших заключенных, уроженцев Средней Азии и Украины, сильно пьющих мужчин, пожилых женщин и нескольких ухоженных особ, проживающих в одной квартире. Они сильно отличались от других жильцов. Одевались модно, наносили яркий макияж, приезжали и уезжали на дорогих машинах, всегда были в хорошем настроении, громко смеялись и производили впечатление счастливых и богатых женщин. Только я никак не могла понять, что делают эти красавицы в таком убогом доме с нелепой свежей облицовкой фасада.

Однажды я шла мимо своего дома, чтобы забрать Сонечку из детского сада. Вдруг из подъезда выскочили те самые шикарные женщины. На одной из них было восхитительное длинное пальто из шерсти, выполненное под окраску леопарда. Из-под него виднелось коротенькое красное платье и чулки, на ногах в тон пальто – туфли на шпильках, в руках – красная лакированная сумка, о которой я давно мечтала. Увидев эту роскошную красотку, я, открыв рот, встала словно вкопанная. Девушка обратила на меня внимание и подошла поближе. Я почувствовала от нее яркий аромат духов. «Привет, соседка», – сказала девушка. «Привет», – растерянно ответила я. «Как я выгляжу?» – зная ответ, зачем-то спросила она. «Потрясно…» – промямлила я. «А хочешь сменить свои серые шмотки на роскошь?» – продолжила красотка. «Конечно хочу, но у меня долги и дочь, которую нужно растить», – ответила я. «Ну и хорошо, что дочь. Ты смазливая, фигуристая, я предлагаю тебе новую интересную работу в надежном сплоченном коллективе. Забудешь про долги, купишь своей Булочке лучшую куклу Барби и познаешь все прелести жизни. Смотрю на тебя каждое утро, когда ты в детский сад плетешься, сердце кровью обливается. Молодая, а такая несчастная». Она была права.

Я взяла кредит в банке на ремонт квартиры и покупку бытовой техники, мне приходилось во многом отказывать себе, оставшиеся деньги тратила исключительно на Сонечку, которая росла словно грибочек после дождя. Помощь от родителей я не принимала, считала, что не имею права висеть у них на шее, Гриша алименты платил неохотно и очень редко.

От моих грустных мыслей меня неожиданно отвлек женский голос из роскошной машины, припаркованной рядом с домом: «Анжелика, ты чего там копаешься, у Сандро уже пар из ушей идет, надо спешить». Соседка крикнула в ответ: «Иду уже, пускай терпит», протянула мне свою визитную карточку и со словами: «Думай, крошка, молодость проходит, а жить нужно сейчас» она подошла к машине, махнула мне рукой, села на заднее сиденье и со смехом захлопнула дверь. Автомобиль рванул вперед, оставив меня одну с еще неясными тревожными ощущениями.

Я покрутила визитку в руках и обнаружила надпись «В массажном салоне “У Анжелики” почувствуй себя королем», был указан номер телефона, на оборотной стороне изображен силуэт обнаженной девушки. Мне наконец-то стало понятно, чем занимаются эти красотки. Сама мысль о занятии проституцией была мне противна, но эту визитную карточку я почему-то не выбросила, еще немного покрутила ее в руках и положила в карман потертого серого пальто…

В детском саду мне сказали, что Сонечка была вялая целый день, почти не разговаривала и не ела. Я подошла к своей девочке, поцеловала в лоб и поняла, что ребенок температурит. Поругала воспитателя за безответственность, взяла дочку на руки и понесла домой. Моя девочка заболела ветрянкой, детский сад закрыли на карантин. Оказалось, в детстве меня не коснулся этот недуг, поэтому я слегла с высокой температурой вместе с Сонечкой. Почти месяц нам пришлось мазать друг друга зеленкой. Когда высокая температура отступила, мы весело проводили время вместе, смотрели мультики, пекли блины и спали на одном диване.

Генеральный директор частной компании, где я работала, отказался мне платить за этот месяц. Я не была официально трудоустроена, поэтому компенсировать больничный лист никто не собирался. Подходила дата оплаты очередного кредитного платежа, продукты кончились, как и деньги, которых не хватало. Я не знала, что мне делать, и решилась попросить денег взаймы у мамы. Потянулась за телефоном и в кармане пальто нащупала ту самую визитную карточку затейной «массажистки» Анжелики…

С тех пор как Гриша ушел, я не встречалась с мужчинами. В каждом из них видела лишь подлого, гнусного предателя. В любовь я больше не верила, счастья своего не искала и решилась позвонить своей соседке. Мне ответил нежный женский голос: «Привет, пупсик, тебе нужна моя помощь?» Я ответила: «Привет. Это твоя соседка в серых шмотках». Голос вдруг перестал быть томным: «О, привет, приходи в гости, мы живем в шестнадцатой квартире». – «Иду», – сухо ответила я, взяла пальто, попросила Сонечку посидеть дома и посмотреть телевизор.

Дверь мне открыла Анжелика. Она была одета в красивый халат, волосы небрежно заколоты шпилькой. Я посмотрела на нее и увидела на лице кровоподтеки и жуткие синяки. «Господи, что случилось?» – настороженно спросила я. «Да ерунда, есть один козел, считает, что из женщин нужно выбивать бесов. Не переживай, его накажут за содеянное», – с ухмылкой ответила девушка и пригласила войти в гостиную. Она предложила выпить водки. На часах был полдень, да и водку я не любила, от выпивки отказалась, но попросила воды. «Давай знакомиться, – продолжила разговор соседка, – меня зовут Аня». – «Как Аня, ты же говорила, что Анжелика», – изумленно спросила я. «Развлекаться с Аней скучно, а с Анжеликой в самый раз», – ответила девушка.

Я назвала свое имя, попыталась рассказать о своих проблемах, что лишь на время готова так зарабатывать на жизнь и, если честно, убила бы любого козла, готового меня ударить. Анна махнула рукой и заверила, что мне скоро все понравится и я не захочу вернуться к серым будням. Она предложила мне раздеться, чтобы посмотреть на мою фигуру. Я засмущалась и неохотно расстегнула блузку. В это время в дверь позвонили. «Кого черти принесли в такое время», – возмутилась Анна и отправилась открывать. На пороге стоял пьяный сосед и требовал денег на выпивку. Анна отправила его ко всем чертям и попыталась закрыть дверь. Пьяница стал орать на весь подъезд, что таким шлюхам, как она, не место в приличном доме и прочие гадости про женщин легкого поведения. Анна не растерялась, в ответ отпустила пару ругательств и вышвырнула его из квартиры. Запыхавшаяся, вернулась в гостиную. «Ну, чего ты еще одетая стоишь?» – спросила она.

Я представила, как грязные руки перевозбужденных уродов будут лапать меня и бить, если их обладатели решат освободить меня от бесов; как соседи вслед будут выкрикивать в мой адрес слово «шлюха», как разобью сердце родителей своей новой «профессией» и не смогу достойно воспитать свою девочку. Мне стало противно, я посмотрела на разбитое лицо Лжеанжелики и сказала, что ошиблась и не смогу влиться в их сплоченный коллектив. Анна рассмеялась и ответила: «Значит, еще не прижало, беги, крошка, но знай, что здесь у тебя всегда будет много работы и денег». Я еще раз извинилась и выскочила из квартиры, позвонила маме и попросила взаймы. На следующий день мне предложили работу на крупном предприятии. Меня порекомендовал предприниматель, который иногда обращался ко мне за бухгалтерскими услугами. Вскоре я рассчиталась с долгами и стала копить на отпуск. Я очень гордилась собой, что не переступила черту, и благодарила судьбу за такой неожиданный поворот…

Однажды около своего дома я увидела женщину, лицо которой показалось мне знакомым. По ее внешнему виду было видно, что она сильно волновалась. Решила пройти мимо, но женщина окликнула меня по имени и спросила, помню ли я ее. В ответ я отрицательно покачала головой. Незнакомка подошла ближе и сказала, что была невестой Гришули. «Отчего была?» – ехидно спросила я. «Гриша меня бросил почти сразу, как ушел от вас». – «Ко мне он тоже не вернулся, и вы зря его здесь ищете», – сказала я. «Он мне давно не нужен, мне нужны вы», – ответила девушка и рассказала, что Гриша очень изменился с тех пор, как они стали жить вместе, а потом вовсе исчез. Она пыталась построить отношения с другими мужчинами, но в ответственный момент те исчезали. Местная гадалка сказала, что на девушке венец безбрачия, который наколдовала какая-то обиженная женщина. Та подумала и решила, что это я. Девушка стала просить отменить заклинание, стала рыдать и умолять вернуть ей счастливую жизнь.

Мои попытки объяснить, что я здесь ни при чем и что дело скорей всего в ней самой, а не в придуманном венце, успеха не принесли. А про себя подумала, может, я действительно ведьма, которая тоже до сих пор сама не замужем. Девушка не унималась, стала рыдать еще громче, чем привлекла внимание подвыпивших соседей, куривших на скамейке. Нужно было избавиться от этой помешанной на венце безбрачия особе. «Ну, хорошо», – сказала я и положила руку ей на голову, сделала вид, будто читаю молитву, на самом деле произнесла пословицу на латинском языке, единственную, которую помнила из старого советского мультфильма, после сказала, что девушка свободна, и убрала руку с ее головы. Несостоявшаяся невеста быстро успокоилась, вытерла слезы, поблагодарила и ушла. Оглянувшись, я заметила изумленные глаза моих непросыхающих соседей. Они стали шептаться. Я нарочно разразилась гортанным смехом и зашла в подъезд.

Через несколько дней новость о том, что в доме проживает ведьма, облетела всех соседей. Мои пьяные «друзья» наговорили того, чего на самом деле не было. Вменяемые соседи только смеялись, при встрече со мной шутливо здоровались: «Привет, темные силы». Бабульки крестились, видя меня, алкашня обходила стороной. Спустя несколько месяцев это повышенное внимание мне изрядно надоело, я решила отменить поездку на море и вплотную заняться переездом. Осенью Сонечка должна была пойти в первый класс, рядом с нашим домом школы не было, поэтому нужно было срочно принимать важное решение, чтобы наконец-то покинуть дом, который так и не снесли.

Быстро продать квартиру не удалось, слишком специфическим было наше жилье. Я почти потеряла надежду, когда в дверь постучала представительница администрации города и предложила выкупить у меня квартиру для детей-сирот, достигших совершеннолетия. Эта новость принесла мне огромную радость. Не желая тащить в новую квартиру старое барахло, я оставила почти всю мебель, бытовую технику, шторы и ковры. Познакомилась с молоденькой девочкой, которая должна была вселиться в мою квартиру, и узнала, что она собирается забрать из общежития свою маму, крепко пьющую женщину, лишенную родительских прав. В последний раз посмотрела на стены своей квартиры и поняла, что новые жильцы здесь быстро приобретут приятелей.

Напоследок я решила заглянуть к Анжелике, чтобы попрощаться. Она радостно приняла меня, пожелала удачи и сказала, что гордится мной и моей силой воли. «Ты, наверное, и правда ведьма», – вдруг сказала она. «Господи, и ты туда же, я думала, все уже забыли», – ответила я. «Помнишь того козла, который однажды избил меня?» – спросила девушка. «Конечно, помню, мне было тебя очень жалко», – ответила я. «А ты помнишь, что была готова его убить?» – продолжила Анжелика. «Разумеется, помню, я и сейчас так думаю, что беззащитных женщин бить нельзя, тем более вашей профессии, когда вы особенно уязвимы», – ответила я. «Ему наваляли ребята моего сутенера, но главное другое. После этого случая от него ушла жена, дети перестали с ним общаться, он стал пить и вскоре зарезал собутыльника в пьяной разборке, теперь ему светит реальный срок, потому что у него прежде были проблемы с законом», – рассказала собеседница. «Я-то тут причем, яд давно проник в душу этого урода, утонув в своих пороках, он ответит за то, что совершил. Правда, приятней думать, что расплата пришла за обиду, нанесенную именно тебе, верно?» – ехидно подметила я. «Дурочка, ничего ты не понимаешь, он действительно отомщен за то, что издевался над нами, я была не единственной его жертвой. Он был из числа “белых воротничков”, которые в приличных местах ведут себя чинно и благородно, но в темных углах превращаются в настоящих монстров, носителей идей про очищение вселенной от таких, как я. Ему многое сходило с рук, но только после твоего яростного желания убить его у этой твари начались настоящие проблемы, и теперь он в тюрьме», – подытожила Анжелика. «Тогда, если что, обращайся», – игриво ответила я. Мы обнялись, напоследок Анжелика сказала, что у нее тоже есть дочь, которая живет в деревне с ее мамой и ходит в пятый класс. Я пожелала своей несостоявшейся подруге найти в себе силы и бросить эту опасную для жизни профессию. Анжелика рассмеялась и сказала, что подумает…

Мы с Сонечкой стали жить в просторной красивой квартире в доме с таким большим количеством подъездов, что сначала путались, куда заходить. Вместо одноногого баяниста и вечно пьяных мужиков во дворе гуляли только дети или мамаши с колясками. Мне не нужно было опасаться ночных стуков в дверь соседа сверху, вернувшегося из тюрьмы, или слепого деда из соседнего подъезда, потерявшего зрение от выпитой «незамерзайки». Несмотря на то, что микрорайон, в который мы переехали, находился неподалеку от того дома, где мы с Сонечкой прожили много лет, казалось, что мы переехали в другую вселенную. Иногда я проходила мимо своего бывшего дома, хранившего столько воспоминаний о моей жизни, заглядывала в окна квартиры, где когда-то жила, отмечала беспорядок в ней и грустила, потому что квартира приобрела запущенный вид.

Однажды, подходя к дому, я увидела несколько расчетов пожарных машин. Почувствовав жуткую гарь и вонь, подошла поближе и увидела, что горит моя бывшая квартира. Все вокруг было в копоти, соседи бегали вокруг пожарных машин и пытались давать советы огнеборцам. Мне почему-то стало больно, слезы против воли потекли из моих глаз. Я немного постояла, погрустила и поплелась в слезах домой. Позже я узнала, что  пожар случился из-за мамаши той самой сироты, которой досталась моя квартира. Пьяная, она курила на моем диване и уснула с непотушенной сигаретой.

Мне было понятно, что это происшествие случилось из-за безалаберной женщины, когда-то лишившей своего ребенка материнской ласки, но иногда не могу избавиться от мысли, будто я имею какое-то отношение к этому пожару. Чтобы направить мистические мысли в нужное русло, однажды всем сердцем я пожелала бывшей разлучнице обрести свое счастье, Анжелике найти другую работу, родным и близким – здоровья, а себе – достойного мужчину. Раны в моем сердце со временем затянулись, я снова захотела любить и быть любимой.

Пожелание исполнилось, когда мне стукнуло тридцать лет. Я встретила свою судьбу возле дома, который до сих пор не снесли. Хотя встречей это сложно назвать – он врезался своей машиной в мою, когда я резко притормозила, чтобы снова заглянуть в некогда родные окна. Наш роман развивался стремительно, в скором времени на странице «семейное положение» моего паспорта красовался свеженький оттиск печати, подарившей мне новую фамилию, семью и счастье. Надеюсь, остальным пожеланиям также суждено сбыться. Я перестала посещать свой старый дом, он выполнил главную свою миссию – помог найти любовь всей моей жизни…

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."