УРОКОВ НЕ БУДЕТ, УЧИТЕЛЯ ЗАКОНЧИЛИСЬ

01 Октября 2024



Через три дня в нашей стране отметят День учителя. Камчатский край подошел к этому профессиональному празднику с острым дефицитом школьных педагогов, который давно уже стал хроническим. В конце сентября, то есть в разгар учебного года, на государственном портале «Работа России» значилось более 150 вакантных мест учителей в школах нашего региона.

В телеграм-канале «Работа в системе образования Камчатского края» в одном только Петропавловске-Камчатском на прошлой неделе искали учителей математики, физики, информатики, физкультуры в среднюю школу № 8, предлагали работу преподавателям физики и математики в средней школе № 30, неоднократно приглашали учителя математики в школу № 33, хотели срочно трудоустроить учителя начальных классов в школу № 3, объявляли о вакансиях учителя русского языка, математики и начальных классов в школе № 28. Для продолжения списка в рамках этой статьи не хватит места.

Дополню лишь, что незадолго до Дня учителя представителей этой профессии стремились принять на работу в образовательные учреждения поселков Козыревск и Ключи (Усть-Камчатский округ), села Ивашка (Карагинский район), села Соболево (Соболевский район), города Елизово, ЗАТО Вилючинск и других населенных пунктов края. В одном из объявлений большими буквами написали: «Приходите! Без вас катастрофа!»

Оптимизму Правительства Камчатского края при таком удручающем положении дел можно позавидовать. В прошлом учебном году, когда школьные администрации привычно искали недостающих педагогов, губернатор Камчатского края сказал: «Несколько лет назад дефицит учителей превышал 200 человек, сегодня не хватает 145 педагогов. Дефицит сокращается, но остается еще очень большим». Похоже, что «оставаться большим» этому дефициту суждено еще долгие годы, несмотря на то, что в Петропавловске-Камчатском работает педагогический колледж, «старейшее учебное заведение среднего профессионального образования Камчатского края», как гласит его сайт.

Вот уже несколько лет для привлечения педагогов в села и малые города (населенные пункты, где проживают менее 50 тысяч человек) России активно рекламируется федеральная программа «Земский учитель». По ней учителю, приехавшему работать в Дальневосточный федеральный округ, куда входит и Камчатка, положена единовременная выплата в размере 2 миллиона рублей (в других регионах платят по 1 миллиону рублей). Проработать в выбранной школе надо не менее пяти лет, в противном случае деньги придется вернуть. Видимо, понимая, что молодежь в село на такой срок привлечь будет трудно, авторы программы установили предельный возраст участников до 55 лет включительно.

В начале текущего года в краевом Минобразования отчитались, что за четыре года участия в программе «Земский учитель» педагогический состав школ на Камчатке пополнился на 31 человека. То есть в среднем по ней трудоустраиваются семь-восемь учителей в год. Они приехали к нам, согласно тому же источнику, из 14 регионов России. В прошлом году в числе претендентов на учительское место по этой программе был всего один педагог с Камчатки. В прежние годы большинство участников также составляли приезжие. Ну не хотят местные педагоги ехать на пять лет в камчатскую глубинку ни за какие коврижки. Даже там, где, казалось бы, все вакансии заняты, красивая картинка зачастую достигается за счет совмещения учебных предметов одним учителем, когда, к примеру, преподаватель химии получает «в довесок» еще и биологию, а историк ведет географию.

В столице края, как уже говорилось, на учительские места очередь тоже не выстраивается. Подавляющему числу педагогов приходится работать сверх одной ставки, которая составляет 18 часов в неделю, чтобы свести концы с концами. Многие берут двойную нагрузку, то есть 36 часов. Учителя шутят: «На одну ставку есть нечего, а на две некогда».

Особенно остро стоит проблема с молодым пополнением. Большинство дипломированных новоиспеченных педагогов не привлекают в школах Петропавловска ни оплаченный государством билет на самолет один раз в два года, ни льготная ипотека, ни доплаты, положенные молодому специалисту.

Как рассказал мне завуч одной из школ ПКГО (по ее просьбе имя не указываю), в их школе, где работают 55 педагогов, только двенадцать в возрасте до 35 лет, и это еще довольно много по сравнению с другими образовательными учреждениями. Молодому педагогу с высшим образованием, который только устроился на работу, зарплату всегда приходится «дотягивать» до минимального размера оплаты труда (в 2024 году МРОТ на Камчатке составил 30 086 рублей для трудоспособного населения. – Прим. ред.). В первый год выпускнику педвуза полагается выплачивать 50 процентов от оклада, во второй год – сорок процентов. Оклад у такого учителя на одну ставку составляет чуть больше девяти тысяч рублей. Ясно, что даже с доплатой в 50 процентов его зарплате до МРОТа не дотянуть, поэтому приходится делать доплату больше, чтобы он хотя бы минималку получал.

Размер заработной платы учителя зависит еще от дополнительной нагрузки: классного руководства, участия в конкурсах, олимпиадах, проведения мероприятий разного уровня. Стаж, категория, ведение кружков или секций – все это влияет на то, сколько получит педагог за месяц, и такую нагрузку выдерживают далеко не все.

На мой вопрос, чем можно привлечь молодых педагогов в школы, завуч ответила: «Достойной заработной платой, предоставлением служебного жилья и педагога-наставника, который сможет помогать молодому учителю в самом начале его деятельности». Она уточнила, что, по ее личному мнению, которое совпадает с мнением ее коллег, зарплата учителя в Петропавловске-Камчатском должна составлять не меньше 120 тысяч рублей за одну ставку в 18 часов и классное руководство, а не за множество совмещений и за 34 часа и больше нагрузки в неделю.

Исходя из данных Росстата, согласно которым в прошлом году средняя заработная плата на Камчатке составила 119 тысяч рублей, учителя хотят получать за свой нелегкий труд не так уж много. И предложенный школьным завучем рецепт оздоровления системы образования Камчатского края, страдающей от дефицита учителей, куда более действенный, чем все остальные (о них упомяну ниже).

Справедливости ради, отмечу, что наш регион не единственный, где нуждаются в учителях. В конце августа этого года в межрегиональном профсоюзе работников образования «Учитель» заявили, что, по некоторым оценкам, в российских школах не хватает примерно 250 тысяч учителей. По словам сопредседателя профсоюза Всеволода Луховицкого, педагоги все чаще уходят в сферу частного репетиторства, где и живут спокойнее, и зарабатывают больше. Причина не только в зарплате, хотя учительский оклад низкий. Работать мешают все новые и новые требования, которые бесконечно предъявляют педагогам, и без того уже замученным проверками, сменой программ, изобретением новых школьных предметов и прочими новшествами.

Диву даешься, как бойко и резво управленцы разного уровня улучшают, как им кажется, многострадальную отечественную систему школьного образования. Нынче летом, к примеру, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о новом универсальном мониторинге школ, в котором будут проверять в числе прочего учителей. Им надо будет доказывать свою профпригодность, заполняя ведомственные тесты. По мнению Музаева, это именно то, в чем сейчас крайне нуждаются педагоги. Большинство преподавателей отреагировали на это заявление негативно, так как проверок в школах и без того хватает. Под протестным письмом поставили свою подпись более двух тысяч учителей. Напомню, что и без того учителя один раз в пять лет обязаны проходить аттестацию.

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский пошел еще дальше. На прошлой неделе он предложил сократить сроки обучения школьникам. По его словам, учиться в школе одиннадцать лет – непозволительная роскошь. Детям надо «раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным», провозгласил он и заодно призвал сжать сроки обучения в вузах. О том, сколько лет учился он сам, этот видный деятель умолчал.

Но больше всех «порадовал» зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он, оказывается, недавно заметил-таки проблему нехватки учителей математики и естественно-научных дисциплин в школах. И сделал глубокомысленный вывод, что (цитата по ТАСС): «Сокращается и число выпускников, которые обладают глубокими знаниями в этих сферах». А значит, внедрять, как он выразился, «научно-технологические инициативы производственных решений» в стране будет попросту некому.

К слову, именно Медведев восемь лет назад на вопрос учителя, почему в школах педагог получает зарплату в разы меньше представителя силовых органов, отвечал, что учитель – это призвание, «а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес». Похоже, педагоги вняли его совету. Странно, что теперь политик так удивлен дефицитом школьных наставников.

Совсем скоро учителя, еще оставшиеся в профессии, услышат слова поздравления с профессиональным праздником, в том числе и от представителей вышестоящих органов, от которых зависит, какой будет учительская зарплата и что еще начнут внедрять в образовательных учреждениях. Они в очередной раз расскажут, как важен труд педагога и как благородно его призвание. Есть у профессии учителя и еще одно свойство, о котором не всегда помнят. Провалы в школьном образовании, возникшие в том числе и по причине дефицита преподавателей, становятся заметны только спустя годы. Исправить их уже не получится.

С праздником, дорогие учителя! Терпения вам, достойной оплаты труда, понимающих родителей и хороших учеников. И помните: без вас катастрофа!

Наталья МАКСИМИШИНА