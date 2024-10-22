ГОРЬКАЯ ПИЛЮЛЯ ОТ МЕСТНОГО МИНЗДРАВА

22 Октября 2024



Первый снег выпал в Петропавловске-Камчатском в разгар ремонтных работ под открытым небом. Он припорошил развороченную набережную, которую всё лето «в поте лица» делали, да так и не сделали рабочие. В микрорайоне Мишенный-3 снежинки присыпали незаасфальтированные улицы – начатое было здесь благоустройство прервали, поскольку директор подрядной организации попал под следствие. Как и предсказывали «Вести», два обещанных народу моста в Елизовском районе так и не построили, пополнив и без того внушительный список недостроев. В довершение всех бед в очередной раз проштрафился местный Минздрав, который словно создан для того, чтобы преподносить неприятные сюрпризы.

На этот раз в период сезонного подъема заболеваемостью ОРВИ и гриппом жители пожаловались на дефицит лекарств в аптеках отдаленных поселений. Особенно прославился аптечный пункт в поселке Озерновский Усть-Большерецкого района. Прокуратура, отреагировав на сообщение граждан в соцсетях, выяснила, что там не было даже жаропонижающих и противовирусных препаратов. Поскольку чиновников из краевого Минздрава отчитывали за подобное головотяпство неоднократно, в том числе нынешним летом, когда пустовали аптечные полки в селе Соболево, в селе Усть-Большерецк, в поселке Октябрьский, а также в селе Никольском на острове Беринга, губернатор призвал своих подчиненных к ответу. Ситуация усугубилась еще и тем, что жители Петропавловска возмутились отсутствием льготных лекарств. Больше всего обращений по этой причине поступило от пациентов городской поликлиники № 3. С июля по октябрь они сообщали об отсутствии положенных им льготных медикаментов в Единый контактный центр Камчатского края 56 раз.

Ответ держал заместитель министра здравоохранения Камчатского края Олег Мельников. Как и полагается чиновнику от медицины, горькую пилюлю он постарался подсластить и завернуть в красивую обертку. Сначала страж здоровья камчатцев признал, что «есть сложности по продаже лекарственных препаратов в розницу в ряде отдаленных районов Камчатки: Усть-Большерецком, Соболевском, п. Ключи и т. д.». В переводе на русский язык это значит, что люди там не могут купить самых элементарных таблеток, потому что в продаже их нет. Затем замминистра попытался утешить камчатцев. «Для решения сложившейся ситуации мы создали модель «больничной аптеки». В каждом территориально выделенном структурном медицинском подразделении в настоящее время проводится работа по реализации данного направления. Мы будем обеспечивать розничную торговлю медпрепаратами во всех медучреждениях и в настоящее время закупаем кассовые аппараты и до конца года закончим лицензирование», – сказал он.

Из этого потока слов ясно одно: еще ничего не сделано. И если, не дай бог, в перечисленных населенных пунктах случится вспышка гриппа или ковида, который никуда не исчез, людям нечем будет лечиться. Между тем чиновники из Минздрава не торопятся, считая, что времени у них много, а грипп подождет.

Та же неспешность и флегматичность отличает их действия и в обеспечении граждан льготными лекарствами, то есть теми, которые пациенты получают по назначению как жизненно важные. Такими медикаментами жителей в регионе снабжают аптеки Государственного унитарного предприятия Камчатского края «Камчатфармация». Там, где их нет, льготные лекарства выдают в больницах и фельдшерско-акушерских пунктах.

О плачевном положении этого аптечного ГУП открыто заговорили еще в июле текущего года. Тогда тот же замминистра Олег Мельников заявил, что «Камчатфармация» находится «фактически в состоянии банкротства» и надо изыскать 60 миллионов рублей, чтобы она не разорилась и работала дальше. Губернатор с его выводом о банкротстве не согласился, но признал, что ситуация «крайне негативная».

Напомним нашим читателям, что о «пробуксовке» краевого фармацевтического предприятия стало широко известно после того, как там срочно сменили руководство. Прежнего руководителя «Камчатфармации» Виктора Еперина в декабре прошлого года задержали силовики. Теперь он фигурирует в роли обвиняемого в уголовном деле за преступления коррупционной направленности (ст. 291 УК РФ – дача взятки, ст. 290 УК РФ – получение взятки). К руководству ГУП «Камчатфармация» он приступил после увольнения с поста замминистра здравоохранения Камчатского края.

Теперь уже другой заместитель главы местного Минздрава уверяет, что жители Камчатки обеспечены льготными лекарствами в достаточном объеме. А жалобы, по его мнению, поступают потому, что пациенты «отказываются от аналогов».

«Что касается «Камчатфармации», в настоящее время финансовые средства в размере 60 миллионов рублей найдены, их нужно довести до предприятия через закон о бюджете. Для этого мы обратились в Законодательное собрание Камчатского края для включения данного вопроса в повестку внеочередной сессии 11 октября. По итогам внесения изменений в закон о бюджете мы сможем передать средства «Камчатфармации» и закроем данный вопрос», – бодро отчитался чиновник.

После того как внеочередная сессия состоялась, стало известно, что камчатский парламент утвердил поправки в краевой бюджет. ГУП «Камчатфармация», которое отвечает за обеспечение лекарствами льготников, выделили из краевого бюджета 59,9 млн рублей. «Министр финансов Камчатского края Александр Бутылин, выступая на сессии перед депутатами, подчеркнул, что средства были перераспределены в рамках оптимизации ранее запланированных для регионального Минздрава расходов», – уточнили в пресс-релизе краевого Заксобрания.

Днем ранее в профильном комитете по бюджетной политике поддержали идею спасать краевое аптечное предприятие за счет местной казны, но подчеркнули, что 60 миллионов на это не хватит. «Ситуация крайне непростая, поэтому требуется дополнительное внимание и выделение большего объема средств на решение вопросов по существу, а не на закрытие кредиторской задолженности», – сказал председатель комитета Дмитрий Коростелев.

«Мы будем настаивать на проведении государственного аудита силами Контрольно-счетной палаты Камчатского края. Будем рекомендовать создать коллегиальный совещательный орган по «Камчатфармации», чтобы решить вопрос лекарственного обеспечения жителей Камчатского края», – уточнил он.

Для жителей Озерновского этот животрепещущий вопрос уже решили, правда, без участия «Камчатфармации». К великой радости населения, недавно в Озерновском открыли частную коммерческую аптеку. Губернатор, побывав на днях в этом поселении, констатировал: «Жители подтверждают, что благодаря новой аптеке ситуация с лекарствами выправлена» (цитата по сайту Правительства Камчатского края). А вот тем, кому положены льготные лекарства, придется набраться терпения. Владимир Солодов, как сообщает пресс-релиз региональной администрации от 18 октября, «поручил краевому министерству здравоохранения проработать возможность выдачи лекарств для льготной категории граждан на базе Озерновской районной больницы». Как справляются местные чиновники от медицины с поручениями губернатора, жители Камчатки знают не понаслышке.

Так что в большинстве отдаленных сел полуострова привычно заказывают аспирин, анальгин, капли для носа и другие лекарства тем соседям и родственникам, кто едет или летит в Петропавловск, Елизово и те населенные пункты, где есть частные аптеки. Пока это самый действенный для людей выход.

Наталья МАКСИМИШИНА

Справка «Вестей»:

ГУП «Камчатфармация» – старейшее фармацевтическое предприятие в регионе, учредителем которого является Камчатский край. Помимо розничной торговли медикаментами, изделиями медицинского назначения, ортопедическими товарами и лечебной косметикой, предприятие обслуживает по бесплатным рецептам федеральных и региональных льготников, отпускает лечебным учреждениям вакцины, средства для наркоза. В состав предприятия входит единственная производственная аптека в Петропавловске-Камчатском – аптека № 69.

Согласно сайту предприятия, в состав ГУП «Камчатфармация» входят более десяти аптек и аптечных пунктов, расположенных в ПКГО, а также Усть-Большерецком и Соболевском районах, Тигильском, Быстринском и Алеутском муниципальных округах.