Вопрос-ответ

Печать
PDF

29 Октября 2024

Октябрь в Петропавловске-Камчатском начался с визитов медведей в черту городского округа, продолжился снегопадом и транспортными пробками на скользких дорогах, а завершился обещаниями властей открыть улицу Ленинская для транспортного движения в ноябре. Эти темы стали сегодня основными в нашей традиционной рубрике, составленной по вопросам читателей. Кроме того, горожане интересуются дальнейшей судьбой незавершенных ремонтных работ в микрорайоне Мишенный-3, а также спрашивают о благоустройстве городских скверов и дворовых территорий многоквартирных домов. Поступившие вопросы мы объединили по направлениям и подготовили ответы на них.

– Первый же гололед в городе в этом году привел к транспортным пробкам и авариям на дорогах, которые вовремя не посыпали. Какие меры приняла городская власть и сколько организаций должны чистить у нас улицы от льда и снега? Юрий Лончаков, г. Петропавловск-Камчатский

– Зимнее содержание территорий в Петропавловске-Камчатском обеспечивают девять подрядных организаций. Семь из них обслуживают внутриквартальные проезды и придомовые территории, два работают на магистральных дорогах. – Об этом рассказали в городской мэрии.

Там сообщили, что после снегопада, вызвавшего гололед на дорогах 21 октября, в мэрии ПКГО состоялось совещание. На нём временно исполняющий полномочия главы города Евгений Беляев потребовал от ответственных служб усилить контроль за деятельностью дорожных подрядных организаций в осенне-зимний период. «Недостаточная обработка противогололедными материалами основной магистрали в сложных погодных условиях» была названа одной из причин сложной ситуации на дорогах.

Замечания получили и перевозчики, работающие на муниципальных маршрутах. Им указали на «недопустимость использования транспортных средств, не соответствующих требованиям, предъявляемым к эксплуатации в зимний период», – сообщили в мэрии.

«Евгений Беляев обратил внимание на актуализацию (то есть перевод в состояние, отвечающее насущным требованиям. – Прим. ред.) действующей схемы организации расчистки дорог в зимний период, а также на порядок содержания улично-дорожной сети в городе в целом», – сообщили в мэрии.

Напомним, утром 21 октября в районе Красной сопки из-за гололеда развернуло пассажирский автобус, что привело к автомобильной пробке. Люди сообщали о пробках в районе 5 км и от проспекта Карла Маркса до 10 км.

– Когда откроют движение по улице Ленинской? Дмитрий Залесский, г. Петропавловск-Камчатский

– Движение автотранспорта по улице Ленинской власти пообещали открыть к концу ноября. Как сообщили в Правительстве Камчатского края на прошлой неделе, там закончили замену сетей и ведут обратную засыпку трубопроводов.

«Сейчас работы осуществляются на третьем этапе параллельно площади Ленина. Вы можете видеть, как пилится асфальт, демонтируется асфальтобетонное покрытие. Основную камеру под сети залили, это бетонное сооружение, в которое помещаются все переключающие задвижки. Эта камера также послужит основанием для выноса сетей, которые подразумеваются в рамках реализации другого проекта», – сказал зампред правительства Сергей Миронов.

В краевом правительстве сообщили, что заключительный этап ремонта запланирован на следующий год. Это подготовка бетонного основания и укладка асфальтобетона.

Каким образом планируют за оставшийся месяц засыпать около 2 км раскопанной трассы, чиновник не упомянул. Но из официального пресс-релиза уже ясно, что плотный поток транспорта, включающий большегрузы, будет идти по незаасфальтированной центральной улице города в лучшем случае всю зиму и весну.

Напомним, движение на ул. Ленинской ограничили с 27 мая 2024 года по обращению КГУП «Камчатский водоканал» на период замены магистральных сетей водоснабжения и водоотведения, о чём граждан оповестил сайт администрации ПКГО. С этого дня организовали двухстороннее движение по улице Советская, что привело к регулярному образованию транспортных пробок в центре города. По пути следования пассажирских автобусов в сторону ДК «СРВ» по ул. Советская сделали две временные остановки общественного транспорта. Для снижения транспортной нагрузки на основную магистральную трассу изменили схемы движения автобусов по нескольким муниципальным маршрутам, а жителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

После того, как горожане стали возмущаться замедленным темпом работ по укладке труб, которые вел ООО «Трест», и явным недостатком рабочих, губернатор Владимир Солодов побывал на объекте и поручил ускорить ход работ. Поручение было дано в июле.

– Живу в микрорайоне Мишенный-3, в котором остановили ремонт улиц, не выполнив и половины обещанного. Когда, наконец, закончат благоустройство и положат асфальт? Валентина Павленко, г. Петропавловск-Камчатский

– Как сообщили в городской мэрии, для завершения благоустройства микрорайона понадобится заключить контракт с новым подрядчиком. С прежней подрядной организацией, выполнявшей работы в Мишенном-3, контракт расторгли из-за того, что руководство компании находится под следствием. Об этом рассказал временно исполняющий полномочия главы Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев.

По его словам, к моменту расторжения контракта было выполнено 25 процентов от общего объема работ в микрорайоне. Остальное предстоит доделать новому подрядчику.

«В перечень этого года должен войти минимальный объём работ, включая профилирование территории, обработку колодцев, закрытие лотков ливневой канализации, подготовку под асфальтирование и другое с тем, чтобы обеспечить безопасное передвижение по территории, возможное в данных условиях. Часть работ будет вестись также в рамках содержания межквартальных проездов», – отметил Евгений Беляев.

Он уточнил, что основное асфальтирование выполнят в период строительного сезона 2025 года, тогда же работы в Мишенном-3 планируется завершить.

В итоге в микрорайоне Мишенный-3 по ул. Автомобилистов и 50 лет Октября должны заасфальтировать около 50 тысяч квадратных метров придомовых и внутриквартальных проездов, а также озеленить около 15 тысяч квадратных метров.

В мэрии напомнили, что благоустройство Мишенного-3 начали в 2023 году. На первом этапе Камчатский водоканал выполнил перекладку ветхих сетей. В 2024 году приступили к асфальтированию с учетом обустройства системы ливневых канализаций. Подрядчик успел выполнить четвертую часть работ до того, как руководство компании попало под следствие из-за деятельности в рамках другого проекта.

Дополним, что речь идет о подрядной организации ООО «Альфаснаб», которая, по отзывам главы города (тогда им был Константин Брызгин), вела работы в Мишенном-3 с опережением графика. Одновременно эта же организация проводила реконструкцию мостов через реки Железная-1 и Железная-2 в Елизовском районе. Мостовые переходы планировали ввести в строй к концу этого года. Однако Прокуратура Камчатского края при поддержке заказчика КГКУ «Камчатуправтодор» обратилась в суд с иском о признании контрактов недействительными по причине несоответствия предоставленного опыта работы со стороны подрядчика. По решению суда работы по реконструкции мостов были остановлены.

– Этой осенью в городе часто видели медведей. В сентябре и первой половине октября они выходили даже в центр к стадиону, бегали по улицам, их замечали возле автобусных остановок и разных учреждений. Какая обстановка сейчас и как власти обеспечивают безопасность жителей? Евгения Чукавина, г. Петропавловск-Камчатский

– По информации городской мэрии, чаще всего сообщения о выходе медведей в город поступали в конце сентября – начале октября. «Если в период с 26 сентября по 1 октября в среднем в сутки поступало 15–20 сообщений об обнаружении жителями медведей, то сейчас количество сообщений в среднем снизилось с 5 до 3», – сообщили в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Напомним, что с 27 сентября в ПКГО из-за массового выхода медведей в черту городского округа был введен режим «Повышенная готовность», который действовал до вечера 11 октября. «Оценка обстановки показала, что на сегодняшний день необходимости в дальнейшем функционировании режима повышенной готовности больше нет», – сообщили накануне отмены режима в администрации ПКГО.

Там уточнили, что в период действия режима повышенной готовности в городе работало семь оперативных групп, в качестве резерва и усиления была сформирована восьмая.

В их состав входили профессиональные охотники, добровольцы и представители Минлесохоты региона. За каждой группой был закреплен свой микрорайон.

11 октября приняли решение оставить в городе три оперативных группы. «Одна будет работать в бывшем Ленинском районе, вторая – в бывшем Октябрьском районе и третья группа будет прикрывать наши удаленные микрорайоны: Радыгино, Заозерный, Дальний. Кроме того, мы будем осуществлять круглосуточный мониторинг ситуации. Для этого создаем дежурную группу – группу резерва, которая будет осуществлять прикрытие города в течение 24 часов», – пояснили в Управлении.

Там уточнили, что мероприятия по-прежнему проходят с патрульно-постовой службой УМВД по городу Петропавловску-Камчатскому.

«Этих мер должно быть достаточно для того, чтобы мы обеспечили безопасность граждан от диких животных до момента, когда они впадут в сезонную зимнюю спячку», – подчеркнули в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

По официальным данным, с начала года в Камчатском крае было зафиксировано более 600 сообщений о выходе медведей в населенные пункты, большая часть которых пришлась на Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск.

Информация от краевого министерства лесного и охотничьего хозяйства о количестве отстрелянных медведей обновлялась в последний раз 30 сентября. Согласно ей, на Камчатке с весны отстрелили 266 медведей.

Последнее сообщение о выходе медведя в Петропавловск-Камчатский появилось 26 ноября, в субботу. Хищника видели на ул. Петра Ильичева в микрорайоне Завойко. Ранее, 20 октября, горожане заметили медведя на Никольской сопке. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю и призвали жителей соблюдать осторожность. Днем ранее, 19 октября, медведя застрелили на улице Кирдищева. 17 и 15 октября медведей замечали в микрорайоне Завойко, в микрорайоне СРВ на ул. Сахалинской, а также на улицах Океанской, Беляева и Рябиковской.

В случае обнаружения медведя в населенном пункте необходимо сразу же позвонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112 или в Единую дежурную диспетчерскую службу города (ЕДДС) по телефону 303-111, – напомнили в администрации ПКГО.

– Слышала, что в нашем городе на обустройство отдельных скверов выделяют федеральные деньги. Так ли это, и если да, то что сделано? Виктория Панина, г. Петропавловск-Камчатский

– Как сообщили в городской мэрии, в настоящее время в Петропавловске-Камчатском завершается благоустройство сквера по ул. Ленинградская, 100. Работы в нём велись в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Временно исполняющий полномочия главы города Евгений Беляев проверил ход работ. По его словам, подрядная организация вышла на финишную прямую.

«Подрядчик проводит перекладку тротуарной плитки, устанавливает урны и лавочки. Осталось поставить опоры освещения. Территория получается красивой, думаю, жители оценят новое общественное пространство. Подрядчик заверил, что через несколько дней он завершит работы на этом объекте», – сказал Евгений Беляев.

В сквере появились прогулочные дорожки, здесь обустроили лестничные переходы, заасфальтировали парковочную зону, выполнили дополнительное озеленение, – отчитались в мэрии.

Там напомнили, что территорию по ул. Ленинградская, 100 жители выбрали для благоустройства еще в 2018 году.

В этом году в краевой столице в рамках федерального проекта благоустраивается также сквер Строителей на проспекте Победы. Проведены работы по установке видеонаблюдения в скверах по ул. Кирдищева, ул. Сахалинская, 2, пр. Победы 61, на детских площадках по ул. Тушканова, 29 и ул. Савченко, 19.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Он был инициирован в 2017 году. Благодаря проекту в Петропавловске-Камчатском благоустроено 11 общественных пространств и более 100 дворов.

– Где в нашем городе можно посмотреть на результат работы программы «1000 дворов», которая реализуется на Дальнем Востоке уже несколько лет? Ирина Зимина, г. Петропавловск-Камчатский

– На прошлой неделе в городе прошла приемка первых двух дворовых пространств, благоустроенных по проекту «1000 дворов» на Дальнем Востоке. Оба двора расположены по ул. Ларина: вблизи домов № 16, 16/1, 16/2, 16/3 и домов № 18, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5. Об этом сообщили в городской мэрии.

«Весной жители приняли решение вступить в программу «1000 дворов» на Дальнем Востоке. Совместно с управляющей компанией они составили дизайн-проект, выбрали подрядную организацию, которая успешно справилась со своей работой. На данных объектах модернизированы детские площадки, установлены подпорные стенки, произведено устройство ливневой канализации, также отремонтированы проезды, ограждения палисадников, обустроены новые площадки для сбора твердых бытовых отходов, лестничные переходы, сделаны зоны отдыха со скамейками, урнами, выложены тротуарной плиткой пешеходные дорожки», – рассказали в Управлении коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации ПКГО.

Завершается благоустройство третьего двора на ул. Ларина, он расположен вблизи домов № 18/1, 22/6, 22/8, 22/9. Кроме того, обустроены еще два дворовых пространства: на ул. Штурмана Елагина, 11, 19 и в микрорайоне Завойко на ул. Обороны 1854 года возле домов № 22, 24 и 26 . В ближайшее время там должна состояться приемка работ, – дополнили в городской мэрии. Там уточнили, что впервые ПКГО принял участие в проекте «1000 дворов» на Дальнем Востоке в 2022 году. Всего по данному проекту, с учетом объектов этого года, благоустроили 20 дворов, которыми могут пользоваться жители 70 многоквартирных домов.

Ответы подготовила
Наталья МАКСИМИШИНА

по материалам, предоставленным администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."