Вопрос-ответ

29 Октября 2024



Октябрь в Петропавловске-Камчатском начался с визитов медведей в черту городского округа, продолжился снегопадом и транспортными пробками на скользких дорогах, а завершился обещаниями властей открыть улицу Ленинская для транспортного движения в ноябре. Эти темы стали сегодня основными в нашей традиционной рубрике, составленной по вопросам читателей. Кроме того, горожане интересуются дальнейшей судьбой незавершенных ремонтных работ в микрорайоне Мишенный-3, а также спрашивают о благоустройстве городских скверов и дворовых территорий многоквартирных домов. Поступившие вопросы мы объединили по направлениям и подготовили ответы на них.

– Первый же гололед в городе в этом году привел к транспортным пробкам и авариям на дорогах, которые вовремя не посыпали. Какие меры приняла городская власть и сколько организаций должны чистить у нас улицы от льда и снега? Юрий Лончаков, г. Петропавловск-Камчатский

– Зимнее содержание территорий в Петропавловске-Камчатском обеспечивают девять подрядных организаций. Семь из них обслуживают внутриквартальные проезды и придомовые территории, два работают на магистральных дорогах. – Об этом рассказали в городской мэрии.

Там сообщили, что после снегопада, вызвавшего гололед на дорогах 21 октября, в мэрии ПКГО состоялось совещание. На нём временно исполняющий полномочия главы города Евгений Беляев потребовал от ответственных служб усилить контроль за деятельностью дорожных подрядных организаций в осенне-зимний период. «Недостаточная обработка противогололедными материалами основной магистрали в сложных погодных условиях» была названа одной из причин сложной ситуации на дорогах.

Замечания получили и перевозчики, работающие на муниципальных маршрутах. Им указали на «недопустимость использования транспортных средств, не соответствующих требованиям, предъявляемым к эксплуатации в зимний период», – сообщили в мэрии.

«Евгений Беляев обратил внимание на актуализацию (то есть перевод в состояние, отвечающее насущным требованиям. – Прим. ред.) действующей схемы организации расчистки дорог в зимний период, а также на порядок содержания улично-дорожной сети в городе в целом», – сообщили в мэрии.

Напомним, утром 21 октября в районе Красной сопки из-за гололеда развернуло пассажирский автобус, что привело к автомобильной пробке. Люди сообщали о пробках в районе 5 км и от проспекта Карла Маркса до 10 км.

– Когда откроют движение по улице Ленинской? Дмитрий Залесский, г. Петропавловск-Камчатский

– Движение автотранспорта по улице Ленинской власти пообещали открыть к концу ноября. Как сообщили в Правительстве Камчатского края на прошлой неделе, там закончили замену сетей и ведут обратную засыпку трубопроводов.

«Сейчас работы осуществляются на третьем этапе параллельно площади Ленина. Вы можете видеть, как пилится асфальт, демонтируется асфальтобетонное покрытие. Основную камеру под сети залили, это бетонное сооружение, в которое помещаются все переключающие задвижки. Эта камера также послужит основанием для выноса сетей, которые подразумеваются в рамках реализации другого проекта», – сказал зампред правительства Сергей Миронов.

В краевом правительстве сообщили, что заключительный этап ремонта запланирован на следующий год. Это подготовка бетонного основания и укладка асфальтобетона.

Каким образом планируют за оставшийся месяц засыпать около 2 км раскопанной трассы, чиновник не упомянул. Но из официального пресс-релиза уже ясно, что плотный поток транспорта, включающий большегрузы, будет идти по незаасфальтированной центральной улице города в лучшем случае всю зиму и весну.

Напомним, движение на ул. Ленинской ограничили с 27 мая 2024 года по обращению КГУП «Камчатский водоканал» на период замены магистральных сетей водоснабжения и водоотведения, о чём граждан оповестил сайт администрации ПКГО. С этого дня организовали двухстороннее движение по улице Советская, что привело к регулярному образованию транспортных пробок в центре города. По пути следования пассажирских автобусов в сторону ДК «СРВ» по ул. Советская сделали две временные остановки общественного транспорта. Для снижения транспортной нагрузки на основную магистральную трассу изменили схемы движения автобусов по нескольким муниципальным маршрутам, а жителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

После того, как горожане стали возмущаться замедленным темпом работ по укладке труб, которые вел ООО «Трест», и явным недостатком рабочих, губернатор Владимир Солодов побывал на объекте и поручил ускорить ход работ. Поручение было дано в июле.

– Живу в микрорайоне Мишенный-3, в котором остановили ремонт улиц, не выполнив и половины обещанного. Когда, наконец, закончат благоустройство и положат асфальт? Валентина Павленко, г. Петропавловск-Камчатский

– Как сообщили в городской мэрии, для завершения благоустройства микрорайона понадобится заключить контракт с новым подрядчиком. С прежней подрядной организацией, выполнявшей работы в Мишенном-3, контракт расторгли из-за того, что руководство компании находится под следствием. Об этом рассказал временно исполняющий полномочия главы Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев.

По его словам, к моменту расторжения контракта было выполнено 25 процентов от общего объема работ в микрорайоне. Остальное предстоит доделать новому подрядчику.

«В перечень этого года должен войти минимальный объём работ, включая профилирование территории, обработку колодцев, закрытие лотков ливневой канализации, подготовку под асфальтирование и другое с тем, чтобы обеспечить безопасное передвижение по территории, возможное в данных условиях. Часть работ будет вестись также в рамках содержания межквартальных проездов», – отметил Евгений Беляев.

Он уточнил, что основное асфальтирование выполнят в период строительного сезона 2025 года, тогда же работы в Мишенном-3 планируется завершить.

В итоге в микрорайоне Мишенный-3 по ул. Автомобилистов и 50 лет Октября должны заасфальтировать около 50 тысяч квадратных метров придомовых и внутриквартальных проездов, а также озеленить около 15 тысяч квадратных метров.

В мэрии напомнили, что благоустройство Мишенного-3 начали в 2023 году. На первом этапе Камчатский водоканал выполнил перекладку ветхих сетей. В 2024 году приступили к асфальтированию с учетом обустройства системы ливневых канализаций. Подрядчик успел выполнить четвертую часть работ до того, как руководство компании попало под следствие из-за деятельности в рамках другого проекта.

Дополним, что речь идет о подрядной организации ООО «Альфаснаб», которая, по отзывам главы города (тогда им был Константин Брызгин), вела работы в Мишенном-3 с опережением графика. Одновременно эта же организация проводила реконструкцию мостов через реки Железная-1 и Железная-2 в Елизовском районе. Мостовые переходы планировали ввести в строй к концу этого года. Однако Прокуратура Камчатского края при поддержке заказчика КГКУ «Камчатуправтодор» обратилась в суд с иском о признании контрактов недействительными по причине несоответствия предоставленного опыта работы со стороны подрядчика. По решению суда работы по реконструкции мостов были остановлены.

– Этой осенью в городе часто видели медведей. В сентябре и первой половине октября они выходили даже в центр к стадиону, бегали по улицам, их замечали возле автобусных остановок и разных учреждений. Какая обстановка сейчас и как власти обеспечивают безопасность жителей? Евгения Чукавина, г. Петропавловск-Камчатский

– По информации городской мэрии, чаще всего сообщения о выходе медведей в город поступали в конце сентября – начале октября. «Если в период с 26 сентября по 1 октября в среднем в сутки поступало 15–20 сообщений об обнаружении жителями медведей, то сейчас количество сообщений в среднем снизилось с 5 до 3», – сообщили в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Напомним, что с 27 сентября в ПКГО из-за массового выхода медведей в черту городского округа был введен режим «Повышенная готовность», который действовал до вечера 11 октября. «Оценка обстановки показала, что на сегодняшний день необходимости в дальнейшем функционировании режима повышенной готовности больше нет», – сообщили накануне отмены режима в администрации ПКГО.

Там уточнили, что в период действия режима повышенной готовности в городе работало семь оперативных групп, в качестве резерва и усиления была сформирована восьмая.

В их состав входили профессиональные охотники, добровольцы и представители Минлесохоты региона. За каждой группой был закреплен свой микрорайон.

11 октября приняли решение оставить в городе три оперативных группы. «Одна будет работать в бывшем Ленинском районе, вторая – в бывшем Октябрьском районе и третья группа будет прикрывать наши удаленные микрорайоны: Радыгино, Заозерный, Дальний. Кроме того, мы будем осуществлять круглосуточный мониторинг ситуации. Для этого создаем дежурную группу – группу резерва, которая будет осуществлять прикрытие города в течение 24 часов», – пояснили в Управлении.

Там уточнили, что мероприятия по-прежнему проходят с патрульно-постовой службой УМВД по городу Петропавловску-Камчатскому.

«Этих мер должно быть достаточно для того, чтобы мы обеспечили безопасность граждан от диких животных до момента, когда они впадут в сезонную зимнюю спячку», – подчеркнули в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

По официальным данным, с начала года в Камчатском крае было зафиксировано более 600 сообщений о выходе медведей в населенные пункты, большая часть которых пришлась на Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск.

Информация от краевого министерства лесного и охотничьего хозяйства о количестве отстрелянных медведей обновлялась в последний раз 30 сентября. Согласно ей, на Камчатке с весны отстрелили 266 медведей.

Последнее сообщение о выходе медведя в Петропавловск-Камчатский появилось 26 ноября, в субботу. Хищника видели на ул. Петра Ильичева в микрорайоне Завойко. Ранее, 20 октября, горожане заметили медведя на Никольской сопке. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю и призвали жителей соблюдать осторожность. Днем ранее, 19 октября, медведя застрелили на улице Кирдищева. 17 и 15 октября медведей замечали в микрорайоне Завойко, в микрорайоне СРВ на ул. Сахалинской, а также на улицах Океанской, Беляева и Рябиковской.

В случае обнаружения медведя в населенном пункте необходимо сразу же позвонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112 или в Единую дежурную диспетчерскую службу города (ЕДДС) по телефону 303-111, – напомнили в администрации ПКГО.

– Слышала, что в нашем городе на обустройство отдельных скверов выделяют федеральные деньги. Так ли это, и если да, то что сделано? Виктория Панина, г. Петропавловск-Камчатский

– Как сообщили в городской мэрии, в настоящее время в Петропавловске-Камчатском завершается благоустройство сквера по ул. Ленинградская, 100. Работы в нём велись в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Временно исполняющий полномочия главы города Евгений Беляев проверил ход работ. По его словам, подрядная организация вышла на финишную прямую.

«Подрядчик проводит перекладку тротуарной плитки, устанавливает урны и лавочки. Осталось поставить опоры освещения. Территория получается красивой, думаю, жители оценят новое общественное пространство. Подрядчик заверил, что через несколько дней он завершит работы на этом объекте», – сказал Евгений Беляев.

В сквере появились прогулочные дорожки, здесь обустроили лестничные переходы, заасфальтировали парковочную зону, выполнили дополнительное озеленение, – отчитались в мэрии.

Там напомнили, что территорию по ул. Ленинградская, 100 жители выбрали для благоустройства еще в 2018 году.

В этом году в краевой столице в рамках федерального проекта благоустраивается также сквер Строителей на проспекте Победы. Проведены работы по установке видеонаблюдения в скверах по ул. Кирдищева, ул. Сахалинская, 2, пр. Победы 61, на детских площадках по ул. Тушканова, 29 и ул. Савченко, 19.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Он был инициирован в 2017 году. Благодаря проекту в Петропавловске-Камчатском благоустроено 11 общественных пространств и более 100 дворов.

– Где в нашем городе можно посмотреть на результат работы программы «1000 дворов», которая реализуется на Дальнем Востоке уже несколько лет? Ирина Зимина, г. Петропавловск-Камчатский

– На прошлой неделе в городе прошла приемка первых двух дворовых пространств, благоустроенных по проекту «1000 дворов» на Дальнем Востоке. Оба двора расположены по ул. Ларина: вблизи домов № 16, 16/1, 16/2, 16/3 и домов № 18, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5. Об этом сообщили в городской мэрии.

«Весной жители приняли решение вступить в программу «1000 дворов» на Дальнем Востоке. Совместно с управляющей компанией они составили дизайн-проект, выбрали подрядную организацию, которая успешно справилась со своей работой. На данных объектах модернизированы детские площадки, установлены подпорные стенки, произведено устройство ливневой канализации, также отремонтированы проезды, ограждения палисадников, обустроены новые площадки для сбора твердых бытовых отходов, лестничные переходы, сделаны зоны отдыха со скамейками, урнами, выложены тротуарной плиткой пешеходные дорожки», – рассказали в Управлении коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации ПКГО.

Завершается благоустройство третьего двора на ул. Ларина, он расположен вблизи домов № 18/1, 22/6, 22/8, 22/9. Кроме того, обустроены еще два дворовых пространства: на ул. Штурмана Елагина, 11, 19 и в микрорайоне Завойко на ул. Обороны 1854 года возле домов № 22, 24 и 26 . В ближайшее время там должна состояться приемка работ, – дополнили в городской мэрии. Там уточнили, что впервые ПКГО принял участие в проекте «1000 дворов» на Дальнем Востоке в 2022 году. Всего по данному проекту, с учетом объектов этого года, благоустроили 20 дворов, которыми могут пользоваться жители 70 многоквартирных домов.

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

по материалам, предоставленным администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа