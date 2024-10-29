До Америки и обратно за 82 дня на дрейфующем катере

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29 Октября 2024

«Где-то в Тихом океане ходит баржа с чуваками…»

В жизни всегда есть место подвигам, считал классик советской и мировой литературы Максим Горький. Но, когда я прочел о 67-дневном дрейфе по Охотскому морю Михаила Пичугина, в котором из трех человек выжил только один, мне вспомнилось и другое расхожее выражение: подвиг одного – это часто преступление другого. В этой истории к позитиву можно отнести только действия рыбаков, обнаруживших дрейфующую надувную лодку. Остальным слагаемым трагической истории даст оценку следствие и суд, которых Михаилу Пичугину, судя по всему, не избежать.

Журналисты успели окрестить 67-дневный дрейф рекордным. Но, увы, история мореплавания в Тихом океане знает и более продолжительные скитания по воле волн и ветров, в которых наши соотечественники предстают действительно героями.

И я веду речь не о вынужденном 49-дневном дрейфе четырех советских солдат – младшего сержанта Асхата Зиганшина, рядовых Анатолия Крючковского, Филиппа Поплавского и Ивана Федотова в Тихом океане в 1960-м году на барже «Т-36». Их вынужденное путешествие стало мировой сенсацией. Баржу, на которой находились советские бойцы, вблизи Гавайских островов обнаружил американский корабль. Наголодавшуюся четверку вначале доставили в Лос-Анджелес, а затем переправили в Советский Союз.

Ребята с честью выдержали все выпавшие на их долю испытания. В советском молодежном фольклоре на десятилетия поселилась песенка в стиле рок-н-рола, рассказывающая об океанском приключении четырех солдат: «Где-то в Тихом океане ходит баржа с чуваками, чуваки не унывают, под гармошку рок лабают…» Далее в песне сообщается, что героический квартет схарчил сапоги и гармонь, а «Зиганшин-буги съел письмо от подруги».

Приблизительно такого же сценария придерживается и официальная версия вынужденного путешествия. Правда, некоторые исследователи считают, что провизия у бойцов была. «Баржу оторвало штормом от парохода, на который они перегружали продовольствие», – сообщал в 2006 году приморский журналист Евгений Шолох.

Несколькими годами ранее состоялся еще более удивительный, еще более продолжительный по времени дрейф в северной части Тихого океана – от берегов Азии к Америке и обратно…

Кружки с кипятком вместо бокалов шампанского

Накануне нового 1954-го года моряки побрились, им удалось даже сполоснуться слегка подогретой водой. В полночь по камчатскому времени все выстроились на палубе. После короткой речи Федора Козлова вместо старого, обтрепанного подняли на мачте новый флаг Советского Союза. За счастье и спасение в новом году подняли кружки с кипятком. После праздника вновь потянулись серые и стылые бесконечные дни одной из самых удивительных тихоокеанских одиссей прошлого века. А начиналась она 1 декабря 1953 года и длилась 82 дня!

Катер проекта «ЖС», именуемый в просторечье «жучком», вернулся в родную гавань уже в сумерках. Суденышко имело водоизмещение 30 тонн, высота его бортов составляла 1,93 метра, длина – около 17 метров. Радиостанции на некоторых из «жучков» не устанавливали. Катер, обозначенный в судовых регистрах под номером 257, принадлежал китокомбинату поселка Подгорный, расположенному на океанской стороне острова Парамушир.

Капитан Владимир Мережко и механик Григорий Иванец, жившие в поселке с семьями, сошли на берег. На катере остались почти 50-летний помощник капитана Федор Козлов, помощник механика Сейм Облязов, повар Николай Воронков, матросы Виктор Шлык, Александр Жебровский и Рувим Мирсофаров.

1 декабря погода начала портиться. Открытая всем ветрам бухта поселка Подгорного неважное место для укрытия от штормов. Суда, застигнутые непогодой возле китокомбината, как правило, уходили в Северо-Курильск, расположенный севернее. Исключений решили не делать и в этот раз. Экипаж Ж-257 сколько мог ждал на рейде капитана и механика. Но те не появлялись, а ветер крепчал. Ударил снеговой заряд, и команда катера 2 декабря решила идти в Северо-Курильск самостоятельно.

«Жучок» шел вслепую. Плотная пелена снега не позволяла из рубки разглядеть даже бака суденышка, не то что берегов острова. Ориентируясь по компасу, держали курс на север. А тут еще в довесок ко всем бедам у катера вскоре после начала перехода отказалась работать помпа, охлаждающая пресной водой двигатель. Козлов предложил Облязову использовать забортную воду, но тот уперся: «Двигатель запорем! Будем помпу ремонтировать». С ней провозились два часа.

Шторм к тому времени совсем осатанел. Ветер погнал катер в океан. Слабенький дизель «жучка» не мог справиться с титаническим напором волн. Топлива на катере оставалось в обрез еще в Подгорном. Ж-257 после завершения сезона промысла китов готовили к стоянке на берегу, а потому запасы солярки на судне не пополняли.

С наступлением ночи двигатель пришлось заглушить. Экипаж нес вахту в рубке на руле, не имевшем ни электропривода, ни гидроусиления, по 20 минут – больше руки не выдерживали. Моряки старались держать катер носом к волне. Её удар по борту мог опрокинуть «жучок».

Шторм длился четверо суток. Экипаж катера, смертельно уставший, уже расстался с надеждой увидеть спокойное море. Но утро пятого дня порадовало команду появлением неяркого красноватого зимнего солнца, к восходящим лучам которого волны и ветер продолжали гнать катер. Моряки не знали, где они находятся. На борту имелись карта и лоция прибрежных вод Парамушира, да еще компас. Однако пользы посреди океана они принести не могли. О том, что катер находится вдали от берегов, команде Ж-257 подсказало отсутствие морских птиц.

Парус, сшитый из одеял

Свалившуюся на них беду команда встретила мужественно. Сразу после шторма моряки установили позади рубки парус, сшитый из одеял, приспособив под мачту багор. За время трехмесячной одиссеи ветер несколько раз срывал его. Но всякий раз команда не позволяла унести парус в море. Моряки его чинили и возвращали на прежнее место. Парус для экипажа символизировал надежду на возвращение домой.

Несколько раз волны разбивали руль. Моряки, пока еще оставались силы, ремонтировали его, ныряя в ледяную воду. Но одной ненастной ночью руль заклинило, и команда, как ни старалась, не могла его заставить слушаться штурвала.

В 82-дневной одиссее экипаж проявлял удивительную смекалку и находчивость. Команда сумела наладить обогрев кубрика и получение пресной воды. Идею системы отопления подсказал Сейм Облязов. Он рассказал, как у них на Каспии решали эту задачу: кирпич обливают нефтью, кладут в жаровню, и от кирпича долго исходит тепло. На катере в ход пошли матерчатые шланги – дюриты. Их, обваляв в тертых белилах и пропитав остатками солярки из танков, клали в алюминиевую миску и ставили в печь. Потом в ход пошло всё, что могло гореть: мебель, обшивка катера, личные вещи…

В основу опреснителя воды, изготовленного из огнетушителя «Богатырь», положили процесс дистилляции, хорошо известный всем самогонщикам. Получить пригодную для питья воду удалось только с третьего раза, после того, как создатель опреснителя Александр Жебровский сообразил, что для дистилляции требуется медленный подогрев огнетушителя. В полученную дистиллированную воду добавляли немного морской, чтобы окончательно не испортить желудки.

Труднее всего приходилось с продовольствием. На борту имелся недельный запас продуктов, основу которого составлял сушеный картофель. Но экипаж с первого дня одиссеи ввел режим строгой экономии, поэтому провизии хватило до 15 января. Через пять дней после того, как закончились продукты, катеру стала попадаться морская капуста, сорванная штормами. Она и стала единственным продуктом питания экипажа в оставшиеся дни одиссеи.

Александр Жебровский под влиянием рассказов Джека Лондона, герои которого, побеждая голод, питались ремнями из сыромятной кожи, попытался поджарить яловые сапоги. Их незадолго до 1 декабря моряк обменял у пограничников на литр спирта. Джек Лондон, однако, не поделился рецептом приготовления кожи, и Александру пришлось изобретать его самому. Он порезал сапоги в соломку и поджарил их на солидоле. Лапша из сапог, прошедших химическую обработку, в пищу оказалась непригодной…

До берегов Америки оставалось несколько миль

Власти Парамушира поиск катера начали только 10 декабря. Директор китокомбината Леонид Редькин о том, что Ж-257 не пришел в Северо-Курильск, знал уже на следующий день после исчезновения «жучка», но о происшествии никому не сообщил. Ограничился отправкой вдоль побережья второго катера. Тот, дойдя до Северо-Курильска, вернулся ни с чем.

Тревогу забили в расположенной в поселке Подгорном комендатуре 60-го пограничного отряда после того, как директор китокомбината не смог внятно объяснить исчезновение Ж-257. Только тогда Леонид Редькин, потерявший семью в катастрофическом цунами ноября 1952 года, сообщил о пропаже судна во Владивосток, где находился трест, которому подчинялся китокомбинат. Начались поиски катера, но к тому времени волны успели унести его далеко в океан, в направлении Америки.

Впоследствии окажется, что Ж-257 не дошел до Нового Света всего несколько миль. У берегов Америки катер едва не выбросило на какой-то остров. Но ветер изменился, и «жучок» начал дрейфовать в обратном направлении – к Азии.

Долгие дни одиссеи ослабевшие моряки коротали за игрой в домино, пересказывали прочитанные когда-то книги… Особой популярностью пользовались подшивки газеты «Водный транспорт», которые аккуратно вел капитан катера. Еще на борту имелся баян, но никто из членов экипажа не мог на нём играть. И съесть его никто не догадался. Схарчить гармонь, и то, по непроверенным сведениям, смогла только команда Зиганшина, во время своего вынужденного путешествия на барже.

Надежды на спасение экипаж Ж-257 не терял даже после того, как в первых числах февраля катер из полосы теплого течения, омывающего берега США и Канады, вынесло в холодные воды. В них «жучок» начал обмерзать. Команда, пока хватало сил, выходила скалывать лед. Но к последним дням одиссеи без посторонней помощи могли передвигаться только Виктор Шлык и Александр Жебровский.

Труднее всего приходилось самому старшему по возрасту из членов экипажа – повару Николаю Воронкову. Незадолго до спасения он, чувствуя себя совсем плохо, подозвал Жебровского, с отцом которого повар дружил. Заставив Николая наклониться к нему, Николай, превозмогая слабость, устало и обреченного зашептал: «Я к утру, наверное, умру… Тело не выбрасывайте… Когда поймете, что умер, порежьте на куски и варите в морской воде… Вы молодые, должны жить… Мою волю-завещание запиши, я распишусь…».

Жебровский отшутился, пообещав, что если они и умрут, то только на берегу, от смертельной дозы коньяка…

«Камчадал» приходит на помощь

Стойкость экипажа Ж-257 поражает. Все шестеро в невероятно экстремальных условиях смогли сохранить человечность. Выдержка и взаимовыручка не оставили моряков до самого последнего дня. Когда у них из съестного ничего, кроме питьевой воды, не оставалась. Восемь её столовых ложек на день выдавали только тяжелобольным, по четыре – тем, кто мог двигаться…

Появление 20 февраля в снежней пелене контура траулера на катере восприняли как галлюцинацию. Но силуэт судна не исчезал. На самом траулере «Камчадал», заметив полузатонувший, обросший глыбами льда катер, тоже поначалу растерялись. К тому времени поиски Ж-257 завершились. Катер и его экипаж записали в погибшие и почти забыли…

С борта «Камчадала» признаков жизни на полузатопленном катере не заметили. Никто на «жучке» не отреагировал на поданную траулером сирену. Её на катере тоже посчитали галлюцинацией, только звуковой. Но на «Камчадале решили твердо убедиться, что на «жучке» никого в живых не осталось. Траулер подошел к катеру вплотную. Тут способные передвигаться Козлов, Шлык и Жебровский поняли, что судно реально. Они вышли на палубу катера. Моряки «Камчадала» заметили три фигуры.

Подняться на борт траулера самостоятельно никто из команды катера не смог. Моряков переносили на руках. Весил каждый из них не более 30 килограммов. Все китобои остались живы. Камчатские врачи каждого из них выхаживали по месяцу.

Капитан траулера «Камчадал» Станислав Медведев, вернувшись в Петропавловск-Камчатский, составил для капитана порта рапорт. Текст его сохранился:

«При следовании с промысла в порт 20.II.54 года при ветре норд-ост 7-8 баллов, море 6 баллов, в снеге видимость 5 кабельтовых до 1 мили, в районе мыса Поворотный, счисление 52° 5 северной широты и 158° 5 восточной долготы, в 11 часов 40 минут судового времени слева по борту была обнаружена плавающая единица, неподходящая по силуэту ни под какой вид судна. Подошли ближе для уточнения. Определили катер «ЖС» с парусом на мачте, идущий полным ветром, без признаков жизни.

Дали серию сигналов тифоном. На сигнал вышли три человека на палубу, также дали сиреной сигнал и одну зеленую ракету…

Убедившись, что люди находятся в крайнем истощении и принять буксир не могут, сделали циркуляцию и, выйдя с наветренной стороны лагом, стали работать переменными ходами, приближаясь к катеру, держа его перпендикулярно корпусу судна. Боцман Вирясов и матрос Карлсон выпрыгнули на катер, приняли выброску с ваером… За время работы на катере судно от него сдрейфовало. Продолжая работать переменными ходами, подошли к катеру в прежнее положение. Приняли команду катера – шесть человек – на борт. Потравив буксира 250 метров, дали полный ход и легли на прежний курс, следуя в порт…»

В одной из книг довелось прочитать, что судьба участников 82-дневной эпопеи сложилась трагически: «кто-то спился, кто-то повесился». У меня несколько другие сведения о дальнейшей жизни моряков. Все шестеро были награждены орденами, в том числе Федор Козлов – орденом Ленина. Большинство моряков продолжали трудиться в Подгорном, пока комбинат не закрылся. Жебровский перебрался во Владивосток, где еще долгие годы ходил в море на зверобойных судах, затем возглавил команду пассажирского катера.

Несчастливый «жучок»

На Ж-257 остался только Виктор Шлык. Его, несмотря на молодость, назначили помощником капитана катера, который после ремонта в Петропавловске-Камчатском вернулся в Подгорный. К рубке «жучка» прикрепили латунную табличку с текстом указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении экипажа катера орденами за мужество и героизм.

Комсомольские функционеры в 1961 году организовали встречу экипажа Ж-257 и квартета Асхата Зиганшина на каком-то молодежном празднике во Владивостоке. Дружбы между сторонами не случилось. То ли разница в возрасте сказалась, то ли ревновали к славе друг друга… Зиганшин и его товарищи получили поздравления от тогдашнего советского лидера Никиты Хрущева, Тура Хейердала, Эрнеста Хемингуэя. Вся четверка стали почетными жителями Сан-Франциско.

Слава экипажа Ж-257 не перешагнула границ СССР. Им посвятили очерк в «Комсомольской правде». В издательстве «Советский писатель» вышла небольшая повесть Александра Борщаговского «Пропали без вести». Со временем о 82-дневном дрейфе, главная уникальность которого состоит в том, что все его участники выжили, забыли. Но за эту удачу океан сурово отомстил и катеру, и его новому экипажу.

Судьба уготовила Ж-257 тяжелую жизнь. Еще до описываемых событий катер едва не погиб во время катастрофического цунами в ночь с 4 на 5 ноября 1952 года.

А затонул Ж-257 при таинственных и невыясненных обстоятельствах у мыса Васильева на южной оконечности острова Парамушир 18 декабря 1961 года. Вместе с катером погиб и его экипаж. Изуродованные тела моряков океан выбросил на берег…

Владимир СЛАБУКА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."