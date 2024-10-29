РОКОВЫЕ ЯЙЦА

29 Октября 2024



Птичий грипп «прилетел» на Камчатку

В последнее время Камчатке удивительно «везет» на инфекционные болезни. Сначала, 12 октября, в елизовской школе № 1 более 35 учеников и педагог попали в больницу с сальмонеллезом. Они отравились, поев блинчиков в школьной столовой. Сальмонелла попала в продукт, сделанный Петропавловским хлебокомбинатом, вместе с яйцами новосибирской птицефабрики «Алмаз», которые добавляли в тесто. Деятельность хлебокомбината остановили на 45 дней, к новосибирскому предприятию тоже обещали принять меры, а к нам пришла новая беда. В воскресенье жителям объявили о вспышке птичьего гриппа на птицефабрике АО «Пионерское» Елизовского района. На Камчатке ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера, если верить заявлению министра по чрезвычайным ситуациям региона Сергея Лебедева. Теперь жди подорожания куриных яиц.

Согласно сайту АО, поголовье кур на птицефабрике составляет 200 тысяч голов, а яиц производится до 50 млн штук в год. На предприятии имеются инкубаторы, цеха для выращивания молодняка, производственные помещения для содержания кур-несушек, убойную линию, цех по глубокой переработке мяса и производству меланжа. Так что опасная и высокопатогенная болезнь поразила птиц главного курятника Камчатки.

Казалось бы, после этого жители региона должны были услышать не просто сообщение о выявлении птичьего гриппа, но и внятные объяснения о том, какие именно меры будут приняты к предприятию и его продукции, чтобы не дать инфекции распространиться дальше. Однако те сведения, что опубликовало краевое министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, вызывают только досаду и недоумение.

«В ночь с 25 на 26 октября на птицефабрике «Пионерская» был зафиксирован в одном из птичников повышенный падеж. Выехали специалисты, провели необходимые мероприятия, в том числе отбор проб. Пробы были направлены в лабораторию. К сожалению, диагноз высокопатогенного гриппа птиц подтвердился. На сегодняшний день уведомлены все службы. Проводятся мероприятия по ликвидации источника заражения и действия, связанные с предотвращением распространения данного вируса на территории Елизовского муниципального района, а также на части территории города Петропавловск-Камчатский. Проведена противоэпизоотическая комиссия, на которой принято решение о восстановлении (наверное, министр хотел сказать установлении?) зоны очага и угрожаемой зоны радиусом 5 километров. Также будут установлены зоны наблюдения, в рамках которых будут проводиться мероприятия, направленные на предотвращение распространения данного вируса», – сказал министр сельского хозяйства Камчатского края Вячеслав Черныш.

О каких мероприятиях идет речь? Что будет с птичьим поголовьем? Не опасны ли куриные яйца и мясо АО «Пионерское», которые находились в продаже накануне этого сообщения? Кто будет снабжать жителей Камчатки курятиной и яйцом во время карантина на предприятии? Согласитесь, из ответов министра это понять невозможно.

Вышедший следом пресс-релиз с пояснениями руководителя краевого Роспотребнадзора Яны Господарик ясности не добавил. В первую очередь она постаралась успокоить население тем, что «специалистами проводится эпидемиологическое расследование». Во-вторую, сообщила, что «в настоящий момент выясняются объемы и движение выпущенной продукции». Затем призвала «приобретать продукцию птицеводства только в установленных местах и при наличии ветеринарных сопроводительных документов». И под конец посоветовала варить яйца не меньше 10 минут, а мясо, как минимум, получаса, и вакцинироваться от гриппа. Сведения, конечно, ценные, но ситуацию не проясняющие.

Чтобы уточнить невнятную, на мой взгляд, информацию, я позвонила туда, откуда пришла беда, то есть в АО «Пионерское». Из трех телефонов, указанных на сайте предприятия, действовал только один, но трубку никто не брал. Другой был отключен, а третий просто не существует, что говорит о некоторой информационной безалаберности со стороны этого предприятия.

Птичий грипп на Камчатке выявляют не впервые. Как стало известно нашей газете, эта опасная болезнь была зафиксирована два года назад в одном из личных подворий в селе Никольское Алеутского муниципального округа. Тогда приняли решение вакцинировать несчастных куриц и объявили карантин. Вакцинация и наблюдения за птицей продлились год. И только убедившись, что угроза заболевания миновала, карантин в 2023 году сняли.

Есть и другой вариант – его применяют на птицефабриках. При нём в очаге заболевания уничтожают всех птиц до единой и взамен на обеззараженную территорию ввозят яйцо для инкубации из благополучных хозяйств.

Судя по заявлению губернатора Владимира Солодова, опубликованному на сайте краевого правительства, именно это и происходит на зараженной территории.

«Глава Камчатского края подчеркнул, что уничтожение поголовья на птицефабрике должно происходить с соблюдением всех санитарных требований, и поручил продолжить работу в полном взаимодействии с федеральными организациями – Минсельхозом РФ и Россельхознадзором. Заместитель председателя правительства Роман Василевский сообщил, что птицефабрика обратилась в ветеринарную службу, и сейчас она отрабатывает мероприятия, связанные с уничтожением заболевшей птицы, где зафиксированы случаи падежа», – сообщили в официальном пресс-релизе.

По словам Василевского, уничтожат только тех птиц, кто был на зараженном птичнике. «Птичники, которые не были подвержены падежу, продолжают работать. На птицефабрике введен особый режим, территория полностью закрыта, увеличено количество санитарных постов. В ближайшее время очаг будет уничтожен. В дальнейшем, после прохождения карантина, нужно будет восстановить работу птицефабрики. Для этого уже сегодня мы ведем переговоры с поставщиками инкубационного яйца», – отчитался чиновник, еще больше запутав население.

В самом деле, как понять из его слов, сколько продлится карантин? Что будет с продукцией? И откуда такая уверенность, что инфекция не распространится в других птичниках? Чиновник даже не потрудился назвать документ, предписывающий порядок действий при выявлении птичьего гриппа, так что впору усомниться, знает ли он о нём. А между тем такой документ есть. Это «Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц», утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства РФ № 158 от 24 марта 2021 года.

Если говорить кратко, этот документ предписывает определить очаг заболевания, от его границ установить зону в радиусе от 5 до 10 км, которая называется угрожаемой, и от неё, в свою очередь, в радиусе от 10 до 100 км установить зону наблюдения. Угрожаемая зона у нас, как мы помним, имеет радиус 5 км, о границах зоны наблюдения министр не сообщил.

Документ дает не более семи суток на то, чтобы в очаге заболевания уничтожить поголовье птиц. За этот же срок должна быть изъята и уничтожена вся продукция производства. Корма, с которыми контактировала зараженная птица, положено сжечь. Лечение птиц в зоне очага заболевания запрещено, так же как их ввоз и вывоз. Нельзя ввозить сюда инкубационное яйцо, перемещать птиц, вывозить корма и инвентарь, с которыми могли иметь контакт больные куры. Посторонним лицам запрещено посещать эту зону, исключение составляют лишь специалисты госветслужбы и работники, привлеченные для ликвидации очага заболевания. Запрещен также въезд и выезд транспортных средств, кроме тех, что задействованы в ликвидации очага заболевания.

А вот что должно осуществляться: санитарно-душевая обработка людей со сменой одежды и обуви при входе и выходе с территории; дезинфекция одежды и обуви; дезинфекционная обработка транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.

В угрожаемой зоне, то есть на установленном пятикилометровом пространстве, запрещен ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, выгульное содержание птиц, заготовка и вывоз кормов. Вакцинация птиц на птицефабриках не проводится. Всех кур на этой территории полагается осматривать при установлении и снятии карантина.

И, наконец, в третьей зоне должен быть проведен такой же осмотр птиц во всех хозяйствах.

Как видим, перечень жестких, но необходимых мероприятий довольно обширен, дорогостоящ и трудозатратен. К тому же надо выдержать карантин. Упомянутый документ по этому поводу говорит: «Отмена карантина осуществляется через 21 календарный день после убоя последней птицы <…> и проведения других мероприятий, предусмотренных настоящими Правилами».

Так что новая продукция АО «Пионерское» появится на прилавках магазинов еще не скоро. А жителям Камчатки придется привыкнуть к куриному мясу и яйцу от других производителей. Кому-кому, а конкурентам крупнейшего на Камчатке производителя куриных яиц птичий грипп на руку. Правда, губернатор Камчатского края Владимир Солодов уже поручил своим подчиненным «установить особый контроль за ценообразованием на куриное яйцо и провести дополнительные закупки на других птицефабриках» (цитата с сайта Правительства Камчатского края). Скоро мы не понаслышке узнаем, как выполнено это поручение.

Наталья МАКСИМИШИНА,

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ





Справка «Вестей»

Грипп птиц – острая инфекционная опасная болезнь, передаваемая человеку от животных, возбудителем которой является вирус типа А.

Болезнь не вызывает массового заболевания диких птиц и протекает у них бессимптомно, однако среди домашних птиц может вызывать тяжелое заболевание и гибель. Данное заболевание характеризуется потенциально высокой опасностью возбудителя для человека.

Заражение человека и домашней птицы происходит при тесном контакте с инфицированной и мертвой дикой или домашней птицей. В отдельных случаях возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.

(источник – сайт Роспотребнадзора по Камчатскому краю)