ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

12 Ноября 2024



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Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трёх революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью, а также приблизившие крах советского строя. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.

ВАСИЛЬ ВЛАДИМИРОВИЧ БЫКОВ

(1924–2003)

Василь (Василий) Владимирович Быков – советский и белорусский писатель, общественный деятель, представитель «лейтенантской прозы». Принимал участие в Великой Отечественной войне, окончил войну в звании старшего лейтенанта. Большинство художественных произведений Василя Быкова представлены повестями, действие которых разворачивается во время войны. В них читатель сталкивается с нравственным выбором героев, который им приходится делать в наиболее драматичные моменты их жизни.

Василь Быков родился 19 июня 1924 года в небольшой деревне Бычки Ушачского района Витебской области. Будущий писатель родился в достаточно бедной крестьянской семье. Позднее он говорил, что не любит своего детства. Это была голодная жизнь, когда надо было ходить в школу, было нечего надеть и нечего поесть. Единственной его отрадой в то время была природа и книги. Летом он, как и многие белорусские мальчишки, бегал в лес, на озеро, на рыбалку. Если на это имелось свободное время, конечно. После окончания 8-го класса Быков поступил в Витебское художественное училище на скульптурное отделение (будущий писатель, помимо всего прочего, достаточно хорошо рисовал). Но доучиться ему не удалось: после отмены стипендий он покинул училище и вернулся в родную деревню. В июне 1941 года Василь экстерном сдал экзамены за 10 класс.

Отец Владимир Федорович одно время отправлялся на заработки в Латвию, затем служил в царской армии в Гродно. Во время Первой мировой войны мужчина попал в плен и оказался в Германии, где трудился у Бауэра. Впоследствии родитель рассказывал детям о том, как сражался на фронте и как попался немцам в Восточной Пруссии. Василь при этом внимательно слушал, внимая каждому слову, и с любопытством задавал вопросы.

Мать Анна Григорьевна происходила из простой семьи, которая жила в деревне Заулок, находящейся на территории Польши. В отличие от главы семейства, которого дети побаивались, Анна была женщиной мягкой и доброй. Родители Быкова жили бедно и еле сводили концы с концами, поэтому сытный обед был большой редкостью. Кроме того, будущему литератору порой нечего было надеть, поскольку у него не было даже смены одежды.

Война застала писателя на Украине, где он принимал участие в создании оборонительных рубежей. Во время отступления на восток, в Белгороде, он отстал от своей колонны и был арестован. Его даже чуть не расстреляли, приняв за немецкого шпиона. Зимой 1941–1942 годов он жил на станции Салтыковка, а также в городе Аткарске Саратовской области, обучался в железнодорожной школе. Летом 1942 года был призван в армию, окончил Саратовское пехотное училище. Осенью 1943 года Василю Быкову было присвоено звание младшего лейтенанта. Он принимал участие в боях за Александрию, Кривой Рог, Знаменку. Во время проведения Кировоградской наступательной операции получил ранение в живот и в ногу (по ошибке был записан как погибший).

Воспоминания об этом и события после ранения легли в основу его будущей повести «Мертвым не больно». В начале 1944 года он 3 месяца провел в госпитале, после чего принял участие в Ясско-Кишиневской наступательной операции, участвовал в освобождении Румынии. С действующей армией прошел по территории Болгарии, Венгрии, Югославии и Австрии. Дослужился до старшего лейтенанта, командовал артиллерийским взводом. За время войны дважды был ранен. Имеет боевые награды: в годы войны награжден орденом Красной Звезды, после войны получил Орден Отечественной войны 1 степени.

После демобилизации поселился в городе Гродно (с 1947 года). Здесь будущий писатель работал сначала в мастерских, а потом в редакции областной газеты «Гродненская правда». В Гродно он проработал до 1949 года, после чего вновь продолжил службу в рядах Советской армии, служил в одном из отдаленных гарнизонов на Курилах. Окончательно Василь Быков демобилизовался из вооруженных сил лишь в 1955 году уже в звании майора.

Свои первые произведения будущий писатель опубликовал еще в 1947 году. Однако сам писатель свою творческую деятельность отсчитывал с 1951 года: в этом году в гарнизоне на Курилах он написал рассказы «Обозник» и «Смерть человека». На многие годы главными героями его произведений стали солдаты и офицеры, а главной темой – Великая Отечественная война – эпоха «колоссальных усилий советского народа». Позднее критики отнесут его произведений к так называемой «лейтенантской прозе», яркими представителями которой были Юрий Бондарев, Константин Воробьев и многие другие, воевавшие писатели.

В 1966 году шквал официальной критики вызвала опубликованная в журнале «Новый мир» повесть «Мертвым не больно», в которой «мясорубка» прошедшей войны была показана с присущим всему творчеству Василя Быкова беспощадным реализмом. Несмотря на это, произведение принесло писателю уже мировую славу. А сам Быков очень высоко оценивал свой «новомировский период» жизни и дружбу с известным редактором журнала поэтом Александром Твардовским. В 1970-е годы, когда поток фронтовой прозы в стране пошел на убыль, Быков и не подумал расставаться со званием «окопного летописца». Он не стал менять тему большинства своих произведений и не собирался забывать о трагедии военных лет. Повести Василя Быкова стали классикой отечественной литературы: «Сотников» (1970), «Дожить до рассвета» (1973), «Волчья стая» (1975), «Его батальон» (1976), «Пойти и не вернуться» (1978).

Излюбленным жанром для писателя стала повесть. В центре каждого из своих произведений Быков старался поставить нравственную проблему, которую «растворял» в напряженных военных эпизодах, как правило, не очень протяженных по времени. Часто Василь Быков говорил и писал о том, что интерес для него представляют те жизненные ситуации, которые позволяют наиболее полно раскрыть характеры героев, позволяют представить человеческую сущность наиболее зримой, показать её в момент самого яркого проявления. При этом обычно духовные взлеты героев его произведений завершались смертью. Так, например, герой его повести «Альпийская баллада» (1964) – русский военнопленный Иван, погибал, спасая итальянку Джулию, с которой судьба свела его всего лишь на несколько дней, для того чтобы после ада концентрационного лагеря испытать скоротечное счастье любви. Повесть «Альпийская баллада» стала одним из первых советских литературных произведений, в котором плен показывался не как вина солдата, а как его трагедия.

Также действие многих героев произведений Василя Быкова было связано с жизнью советских граждан во время фашистской оккупации – в белорусских деревнях и в партизанских отрядах. При этом центральной темой таких произведений становится тема предательства. Так, главный герой повести «Сотников» в состоянии сохранить в себе верность долгу и человечность, а вот в его спутнике Рыбаке страх смерти берет верх, и он становится предателем. В итоге Сотникова казнят фашисты, а Рыбак сумел сохранить себе жизнь ценой чужих смертей, что обрекает его на вечные нравственные муки. Шел на добровольную гибель и герой другой его военной повести «Обелиск». Школьный учитель пожертвовал собой, спасая своих учеников. В повести «Обелиск» рассказ ведется от лица одного из выживших подростков, поэтому читателю предоставляется возможность самостоятельно разобраться и сделать выводы о мотивах поступков погибшего учителя.

За повести «Обелиск» и «Дожить до рассвета» Василю Быкову была присвоена Государственная премия СССР. Живя и работая в Бресте, народный писатель Белоруссии печатался в журнале «Новый мир», а в 1970–1980-е годы входил в состав руководства Союза писателей СССР. С 1978-го года Быков избирался депутатом Верховного Совета Белорусской ССР, а в перестройку возглавил Белорусский народный фронт, который выступил против союза Белоруссии и России. Быков считал, что его стране следовало повернуться лицом к Западу. Сегодня многие критики по праву считают его творчество неотъемлемой частью русской литературы. Его повесть «Пойти и не вернуться» (1978), действие которой происходило на территории оккупированной Белоруссии в 1942 году, была инсценирована автором и с успехом ставилась в театрах в России и Белоруссии. В 1980 году Василь Быков получил звание Народного писателя Беларуси. В 1986 году его заслуги на писательском поприще были отмечены Ленинской премией.

С началом перестройки Василь Быков стал одним из первых писателей в стране, которые показали трагедию русской деревни в 30-е годы XX века, когда сталинские методы довели крестьян практически до состояния крепостных и нищенского существования. Нелегкую судьбу русского крестьянства он описал в повести «Знак беды», за неё же Быков был удостоен Ленинской премии. В повести описывалась судьба белорусских хуторян Степаниды и Петрока, которые несмотря на все унижения отказывались служить фашистам. В данной повести воплотилась важнейшая для творчества Василя Быкова идея: человеческое достоинство дороже человеческой жизни. Также в этой повести появляется новая для его творчества мысль – что страдания советского народа в годы Великой Отечественной войны не являются случайными, они, скорее всего, закономерны.

С приходом к власти в Белоруссии Александра Лукашенко, Василь Быков, который выступил с резкой критикой установившегося в государстве режима, подвергается преследованию властей, которые начинают против него кампанию: его начинают шельмовать в СМИ, а произведения не печатаются. В конце 1997 года он вынужден был покинуть страну и уехать в Европу. Некоторое время он жил в Финляндии, Германии, Чехии. В «эмиграции» он написал некоторое количество притч и рассказов, а также повесть «Волчья яма», которая была посвящена нравственным последствиям Чернобыльской катастрофы. К курьезам можно отнести тот факт, что однажды в Беларуси выпустили школьную тетрадь, поместив на обложке стих за авторством Василя Быкова, который на самом деле ему не принадлежал.

Василь Владимирович был женат дважды. Первой его избранницей стала Надежда Кулагина, которая преподавала в школе русский язык и литературу. За долгую совместную жизнь жена подарила возлюбленному двух сыновей, немногочисленные фото которых можно найти в Сети.

После 30 лет брака личная жизнь пары закончилась, и вскоре мастер слова женился на Ирине Суворовой. Супруга работала в редакции, набирала на печатной машинке произведения писателя, поэтому всегда оказывалась его первой читательницей. С 1979-го до самой смерти литератора она оставалась рядом с ним.

Скончался писатель 22 июня 2003 года в день начала Великой Отечественной войны в онкологическом госпитале под Минском. На Родину он вернулся за месяц до своей смерти. Похоронен на Восточном кладбище в Минске. В честь писателя были названы улицы в Белостоке, Гродно, а также поселке Ждановичи. Большую часть своих повестей и рассказов Быков писал на белорусском языке, многие из них он сам же переводил на русский язык. При жизни и после смерти писателя его произведения были переведены на многие языки.

19 июня исполнилось ровно сто лет со дня рождения белорусского советского писателя Василя Быкова, автора великолепных повестей, одного из флагманов «лейтенантской прозы», далеко вышедшего за её пределы, человека с очень неоднозначной политической позицией, за которую многие давно уже исключили его из поля своего зрения.

Василь Быков – явление крайне интересное, сложное, провокационное, особенно сейчас, когда мир бесповоротно делится на черное и белое, стоя по разные стороны баррикад. Он из поколения тех, кто пацаном ушел на самую страшную войну в истории. Ту, где смерть приходила ежесекундно. У самого Быкова, к слову, были очень странные отношения со смертью: та подкрадывалась к нему, хватала, казалось, крепко, но по итогу отступала. Прожил Василь Владимирович немалых 79 лет и, что характерно, умер 22 июня, в тот день, когда началась война. «Тот самый длинный день в году / С его безоблачной погодой», – как писал Константин Симонов.

Быков родился в деревне Бычки в простой крестьянской семье. В 17 лет оказался на войне, но не солдатом – Великая Отечественная застала его на Украине на оборонительных работах. После было Саратовское пехотное училище, а после уже и месиво войны.

В самом начале, когда он строил оборонительные укрепления, Быков отстал от товарищей. Годы были катастрофические: красноармейцы отступали, мирные жители покидали свои дома. Отбившегося, блуждавшего Быкова встретили особисты и хотели расстрелять, видимо, подозревая то ли в работе на немецкую разведку, то ли в дезертирстве. И тех и других тогда хватало. К счастью и для Василя, и для всей советской литературы, особисты в ситуации разобрались.

Вторая липкая причуда смерти подстерегала Быкова уже на фронте. Воевал он на Украине, освобождал те места, которые после станут промышленной мощью УССР: Кривой Рог, Александрия. Во время Кировоградской наступательной операции Василя ранило в ногу и живот. Его посчитали мертвым, но он выжил и двинулся дальше – в Венгрию, Югославию, Австрию. Дослужился до лейтенанта и командовал артиллерийским взводом. Свою главную награду Быков уже получил в мае 1945 года – он остался в живых.

Из выживших родилась та самая «лейтенантская проза»: Юрий Бондарев, Виктор Курочкин, Григорий Бакланов, Константин Воробьев – действительно значительное явление русской литературы. Есть мнение, что Василь Быков был одним из лучших представителем этого направления.

Проза Василя Быкова была другой, нежели у остальных «лейтенантских» авторов. Она, конечно же, коррелировала и с «Южнее главного удара» Бакланова, и «Батальоны просят огня» Бондарева, и с «В августе сорок четвертого» Богомолова, но, как бы странно это сейчас ни прозвучало, переплеталась быковская проза и с творчеством, например, Альбера Камю. Не в том смысле, что утверждала верховенство истины над верой, хотя и это тоже, а в том, что в первую очередь изучала, препарировала человека в обстоятельствах необыкновенных, критических.

И зачастую герои прозы Быкова поступали парадоксальным образом, во всяком случае не так, как было принято говорить о подобных людях и ситуациях. Их задачей было выжить, но и выжить в подобных убийственных обстоятельствах было сродни предательству. Поэтому и цензурировали тексты Василя Владимировича. Писал он их, к слову, в основном на белорусском языке, и это тоже несомненно влияло. Раздвоенность языка, раздвоенность сознания.

В том, как поступали его герои – например, в повести «Мертвым не больно» (Быков всегда оставался мастером великолепных названий), – и крылась настоящая правда. Даже не окопная правда войны, как принято говорить, а правда человеческая. Потому что Быков писал в первую очередь о душе человеческой, о её скитаниях, терзаниях и мытарствах.

Прочтите или перечитайте повесть Василя Владимировича «Сотников» – удивительное произведение. Есть такое выражение: «Каждый найдет что-то свое». И действительно, в «Сотникове» читатель может увидеть правду войны, а может узреть евангельский сюжет – своего рода восхождение на Голгофу. Когда дух оказывается сильнее тела – собственно, только дух и кует победу. Это во многом объясняет, почему наши великие деды и прадеды победили в бойне, где у них, казалось бы, изначально не было никаких шансов. Но дух, воля, ум проложили им путь в бессмертие; помните, как у Василия Гроссмана: «…люди ли шли в атаку, смертны ли они?»

О цензурировании Василя Быкова. Тут надо сделать важные ремарки. В корне неправильно представлять Быкова кем-то вроде Варлама Шаламова или даже Александра Солженицына, преследуемых системой. Более того, утверждается, что Василь Владимирович поставил свою подпись под обвинительным письмом советских литераторов, клеймивших Сахарова и Солженицына. Сам Быков всегда этот факт отрицал.

Так или иначе, свои почести от советского государства Василь Быков, конечно же, получил: Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Государственной премии и прочее, прочее. В этом он похож на другого военного писателя, Виктора Астафьева, столетие со дня рождения которого мы отметили первого мая. У того, правда, наград и почестей было еще больше. Но и Быков на внимание властей никогда не жаловался и жил, в общем-то, комфортно и сыто.

Однако был одним из тех – и радикальнее, чем, к примеру, Астафьев, – кто на закате советского государства выступил против него. А после ратовал совсем за другую Белоруссию – ту, что с Западом, а не с Россией, ту, что с набором характерных либеральных штампов и «ценностей». В 1996-м, когда власть отстоял Александр Лукашенко, Василь Быков, поддержавший другую сторону, покинул Родину. Жил то в Чехии, то в Финляндии, то в Германии.

Там он много выступал с лекциями, с интервью, конъюнктурно вещая о Чернобыле и КГБ; однако довольно быстро понял, что там, на Западе, интересен сугубо как политический деятель, проговаривающий определенные нарративы. И исключительно здоровый, пламенный – белорусским старикам-писателям в Европе не было места. Как тут не вспомнить классическое пелевинское о том, что русский художник нужен Западу только в России – как таран для системы, а за пределами России от него никакого проку. На Родину Быков вернулся за месяц до смерти. На его похороны в 2003 году пришли десятки тысяч людей, а Лукашенко так и не появился.

Сравнения Быкова и Астафьева по-своему неизбежны. Виктор Петрович разрушал и обличал всё то, что когда-то давало ему славу и жизнь. Однако в случае Астафьева действовала иная мотивационная сила. Он был разочарован, озлоблен, казалось, во всём. Это было доживание во многом сломленного человека. Василь же Быков, по сути, делал то, что он делал всегда – осваивал и практиковал науку выживания. И в этом чувствовалось ровно то же, что он описывал в своей прозе – парадоксальность поступка в переломное время. И все же умирать он приехал на Родину.

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