ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

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12 Ноября 2024

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Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трёх революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью, а также приблизившие крах советского строя. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.

ВАСИЛЬ ВЛАДИМИРОВИЧ БЫКОВ

(1924–2003)

Василь (Василий) Владимирович Быков – советский и белорусский писатель, общественный деятель, представитель «лейтенантской прозы». Принимал участие в Великой Отечественной войне, окончил войну в звании старшего лейтенанта. Большинство художественных произведений Василя Быкова представлены повестями, действие которых разворачивается во время войны. В них читатель сталкивается с нравственным выбором героев, который им приходится делать в наиболее драматичные моменты их жизни.

Василь Быков родился 19 июня 1924 года в небольшой деревне Бычки Ушачского района Витебской области. Будущий писатель родился в достаточно бедной крестьянской семье. Позднее он говорил, что не любит своего детства. Это была голодная жизнь, когда надо было ходить в школу, было нечего надеть и нечего поесть. Единственной его отрадой в то время была природа и книги. Летом он, как и многие белорусские мальчишки, бегал в лес, на озеро, на рыбалку. Если на это имелось свободное время, конечно. После окончания 8-го класса Быков поступил в Витебское художественное училище на скульптурное отделение (будущий писатель, помимо всего прочего, достаточно хорошо рисовал). Но доучиться ему не удалось: после отмены стипендий он покинул училище и вернулся в родную деревню. В июне 1941 года Василь экстерном сдал экзамены за 10 класс.

Отец Владимир Федорович одно время отправлялся на заработки в Латвию, затем служил в царской армии в Гродно. Во время Первой мировой войны мужчина попал в плен и оказался в Германии, где трудился у Бауэра. Впоследствии родитель рассказывал детям о том, как сражался на фронте и как попался немцам в Восточной Пруссии. Василь при этом внимательно слушал, внимая каждому слову, и с любопытством задавал вопросы.

Мать Анна Григорьевна происходила из простой семьи, которая жила в деревне Заулок, находящейся на территории Польши. В отличие от главы семейства, которого дети побаивались, Анна была женщиной мягкой и доброй. Родители Быкова жили бедно и еле сводили концы с концами, поэтому сытный обед был большой редкостью. Кроме того, будущему литератору порой нечего было надеть, поскольку у него не было даже смены одежды.

Война застала писателя на Украине, где он принимал участие в создании оборонительных рубежей. Во время отступления на восток, в Белгороде, он отстал от своей колонны и был арестован. Его даже чуть не расстреляли, приняв за немецкого шпиона. Зимой 1941–1942 годов он жил на станции Салтыковка, а также в городе Аткарске Саратовской области, обучался в железнодорожной школе. Летом 1942 года был призван в армию, окончил Саратовское пехотное училище. Осенью 1943 года Василю Быкову было присвоено звание младшего лейтенанта. Он принимал участие в боях за Александрию, Кривой Рог, Знаменку. Во время проведения Кировоградской наступательной операции получил ранение в живот и в ногу (по ошибке был записан как погибший).

Воспоминания об этом и события после ранения легли в основу его будущей повести «Мертвым не больно». В начале 1944 года он 3 месяца провел в госпитале, после чего принял участие в Ясско-Кишиневской наступательной операции, участвовал в освобождении Румынии. С действующей армией прошел по территории Болгарии, Венгрии, Югославии и Австрии. Дослужился до старшего лейтенанта, командовал артиллерийским взводом. За время войны дважды был ранен. Имеет боевые награды: в годы войны награжден орденом Красной Звезды, после войны получил Орден Отечественной войны 1 степени.

После демобилизации поселился в городе Гродно (с 1947 года). Здесь будущий писатель работал сначала в мастерских, а потом в редакции областной газеты «Гродненская правда». В Гродно он проработал до 1949 года, после чего вновь продолжил службу в рядах Советской армии, служил в одном из отдаленных гарнизонов на Курилах. Окончательно Василь Быков демобилизовался из вооруженных сил лишь в 1955 году уже в звании майора.

Свои первые произведения будущий писатель опубликовал еще в 1947 году. Однако сам писатель свою творческую деятельность отсчитывал с 1951 года: в этом году в гарнизоне на Курилах он написал рассказы «Обозник» и «Смерть человека». На многие годы главными героями его произведений стали солдаты и офицеры, а главной темой – Великая Отечественная война – эпоха «колоссальных усилий советского народа». Позднее критики отнесут его произведений к так называемой «лейтенантской прозе», яркими представителями которой были Юрий Бондарев, Константин Воробьев и многие другие, воевавшие писатели.

В 1966 году шквал официальной критики вызвала опубликованная в журнале «Новый мир» повесть «Мертвым не больно», в которой «мясорубка» прошедшей войны была показана с присущим всему творчеству Василя Быкова беспощадным реализмом. Несмотря на это, произведение принесло писателю уже мировую славу. А сам Быков очень высоко оценивал свой «новомировский период» жизни и дружбу с известным редактором журнала поэтом Александром Твардовским. В 1970-е годы, когда поток фронтовой прозы в стране пошел на убыль, Быков и не подумал расставаться со званием «окопного летописца». Он не стал менять тему большинства своих произведений и не собирался забывать о трагедии военных лет. Повести Василя Быкова стали классикой отечественной литературы: «Сотников» (1970), «Дожить до рассвета» (1973), «Волчья стая» (1975), «Его батальон» (1976), «Пойти и не вернуться» (1978).

Излюбленным жанром для писателя стала повесть. В центре каждого из своих произведений Быков старался поставить нравственную проблему, которую «растворял» в напряженных военных эпизодах, как правило, не очень протяженных по времени. Часто Василь Быков говорил и писал о том, что интерес для него представляют те жизненные ситуации, которые позволяют наиболее полно раскрыть характеры героев, позволяют представить человеческую сущность наиболее зримой, показать её в момент самого яркого проявления. При этом обычно духовные взлеты героев его произведений завершались смертью. Так, например, герой его повести «Альпийская баллада» (1964) – русский военнопленный Иван, погибал, спасая итальянку Джулию, с которой судьба свела его всего лишь на несколько дней, для того чтобы после ада концентрационного лагеря испытать скоротечное счастье любви. Повесть «Альпийская баллада» стала одним из первых советских литературных произведений, в котором плен показывался не как вина солдата, а как его трагедия.

Также действие многих героев произведений Василя Быкова было связано с жизнью советских граждан во время фашистской оккупации – в белорусских деревнях и в партизанских отрядах. При этом центральной темой таких произведений становится тема предательства. Так, главный герой повести «Сотников» в состоянии сохранить в себе верность долгу и человечность, а вот в его спутнике Рыбаке страх смерти берет верх, и он становится предателем. В итоге Сотникова казнят фашисты, а Рыбак сумел сохранить себе жизнь ценой чужих смертей, что обрекает его на вечные нравственные муки. Шел на добровольную гибель и герой другой его военной повести «Обелиск». Школьный учитель пожертвовал собой, спасая своих учеников. В повести «Обелиск» рассказ ведется от лица одного из выживших подростков, поэтому читателю предоставляется возможность самостоятельно разобраться и сделать выводы о мотивах поступков погибшего учителя.

За повести «Обелиск» и «Дожить до рассвета» Василю Быкову была присвоена Государственная премия СССР. Живя и работая в Бресте, народный писатель Белоруссии печатался в журнале «Новый мир», а в 1970–1980-е годы входил в состав руководства Союза писателей СССР. С 1978-го года Быков избирался депутатом Верховного Совета Белорусской ССР, а в перестройку возглавил Белорусский народный фронт, который выступил против союза Белоруссии и России. Быков считал, что его стране следовало повернуться лицом к Западу. Сегодня многие критики по праву считают его творчество неотъемлемой частью русской литературы. Его повесть «Пойти и не вернуться» (1978), действие которой происходило на территории оккупированной Белоруссии в 1942 году, была инсценирована автором и с успехом ставилась в театрах в России и Белоруссии. В 1980 году Василь Быков получил звание Народного писателя Беларуси. В 1986 году его заслуги на писательском поприще были отмечены Ленинской премией.

С началом перестройки Василь Быков стал одним из первых писателей в стране, которые показали трагедию русской деревни в 30-е годы XX века, когда сталинские методы довели крестьян практически до состояния крепостных и нищенского существования. Нелегкую судьбу русского крестьянства он описал в повести «Знак беды», за неё же Быков был удостоен Ленинской премии. В повести описывалась судьба белорусских хуторян Степаниды и Петрока, которые несмотря на все унижения отказывались служить фашистам. В данной повести воплотилась важнейшая для творчества Василя Быкова идея: человеческое достоинство дороже человеческой жизни. Также в этой повести появляется новая для его творчества мысль – что страдания советского народа в годы Великой Отечественной войны не являются случайными, они, скорее всего, закономерны.

С приходом к власти в Белоруссии Александра Лукашенко, Василь Быков, который выступил с резкой критикой установившегося в государстве режима, подвергается преследованию властей, которые начинают против него кампанию: его начинают шельмовать в СМИ, а произведения не печатаются. В конце 1997 года он вынужден был покинуть страну и уехать в Европу. Некоторое время он жил в Финляндии, Германии, Чехии. В «эмиграции» он написал некоторое количество притч и рассказов, а также повесть «Волчья яма», которая была посвящена нравственным последствиям Чернобыльской катастрофы. К курьезам можно отнести тот факт, что однажды в Беларуси выпустили школьную тетрадь, поместив на обложке стих за авторством Василя Быкова, который на самом деле ему не принадлежал.

Василь Владимирович был женат дважды. Первой его избранницей стала Надежда Кулагина, которая преподавала в школе русский язык и литературу. За долгую совместную жизнь жена подарила возлюбленному двух сыновей, немногочисленные фото которых можно найти в Сети.

После 30 лет брака личная жизнь пары закончилась, и вскоре мастер слова женился на Ирине Суворовой. Супруга работала в редакции, набирала на печатной машинке произведения писателя, поэтому всегда оказывалась его первой читательницей. С 1979-го до самой смерти литератора она оставалась рядом с ним.

Скончался писатель 22 июня 2003 года в день начала Великой Отечественной войны в онкологическом госпитале под Минском. На Родину он вернулся за месяц до своей смерти. Похоронен на Восточном кладбище в Минске. В честь писателя были названы улицы в Белостоке, Гродно, а также поселке Ждановичи. Большую часть своих повестей и рассказов Быков писал на белорусском языке, многие из них он сам же переводил на русский язык. При жизни и после смерти писателя его произведения были переведены на многие языки.

19 июня исполнилось ровно сто лет со дня рождения белорусского советского писателя Василя Быкова, автора великолепных повестей, одного из флагманов «лейтенантской прозы», далеко вышедшего за её пределы, человека с очень неоднозначной политической позицией, за которую многие давно уже исключили его из поля своего зрения.

Василь Быков – явление крайне интересное, сложное, провокационное, особенно сейчас, когда мир бесповоротно делится на черное и белое, стоя по разные стороны баррикад. Он из поколения тех, кто пацаном ушел на самую страшную войну в истории. Ту, где смерть приходила ежесекундно. У самого Быкова, к слову, были очень странные отношения со смертью: та подкрадывалась к нему, хватала, казалось, крепко, но по итогу отступала. Прожил Василь Владимирович немалых 79 лет и, что характерно, умер 22 июня, в тот день, когда началась война. «Тот самый длинный день в году / С его безоблачной погодой», – как писал Константин Симонов.

Быков родился в деревне Бычки в простой крестьянской семье. В 17 лет оказался на войне, но не солдатом – Великая Отечественная застала его на Украине на оборонительных работах. После было Саратовское пехотное училище, а после уже и месиво войны.

В самом начале, когда он строил оборонительные укрепления, Быков отстал от товарищей. Годы были катастрофические: красноармейцы отступали, мирные жители покидали свои дома. Отбившегося, блуждавшего Быкова встретили особисты и хотели расстрелять, видимо, подозревая то ли в работе на немецкую разведку, то ли в дезертирстве. И тех и других тогда хватало. К счастью и для Василя, и для всей советской литературы, особисты в ситуации разобрались.

Вторая липкая причуда смерти подстерегала Быкова уже на фронте. Воевал он на Украине, освобождал те места, которые после станут промышленной мощью УССР: Кривой Рог, Александрия. Во время Кировоградской наступательной операции Василя ранило в ногу и живот. Его посчитали мертвым, но он выжил и двинулся дальше – в Венгрию, Югославию, Австрию. Дослужился до лейтенанта и командовал артиллерийским взводом. Свою главную награду Быков уже получил в мае 1945 года – он остался в живых.

Из выживших родилась та самая «лейтенантская проза»: Юрий Бондарев, Виктор Курочкин, Григорий Бакланов, Константин Воробьев – действительно значительное явление русской литературы. Есть мнение, что Василь Быков был одним из лучших представителем этого направления.

Проза Василя Быкова была другой, нежели у остальных «лейтенантских» авторов. Она, конечно же, коррелировала и с «Южнее главного удара» Бакланова, и «Батальоны просят огня» Бондарева, и с «В августе сорок четвертого» Богомолова, но, как бы странно это сейчас ни прозвучало, переплеталась быковская проза и с творчеством, например, Альбера Камю. Не в том смысле, что утверждала верховенство истины над верой, хотя и это тоже, а в том, что в первую очередь изучала, препарировала человека в обстоятельствах необыкновенных, критических.

И зачастую герои прозы Быкова поступали парадоксальным образом, во всяком случае не так, как было принято говорить о подобных людях и ситуациях. Их задачей было выжить, но и выжить в подобных убийственных обстоятельствах было сродни предательству. Поэтому и цензурировали тексты Василя Владимировича. Писал он их, к слову, в основном на белорусском языке, и это тоже несомненно влияло. Раздвоенность языка, раздвоенность сознания.

В том, как поступали его герои – например, в повести «Мертвым не больно» (Быков всегда оставался мастером великолепных названий), – и крылась настоящая правда. Даже не окопная правда войны, как принято говорить, а правда человеческая. Потому что Быков писал в первую очередь о душе человеческой, о её скитаниях, терзаниях и мытарствах.

Прочтите или перечитайте повесть Василя Владимировича «Сотников» – удивительное произведение. Есть такое выражение: «Каждый найдет что-то свое». И действительно, в «Сотникове» читатель может увидеть правду войны, а может узреть евангельский сюжет – своего рода восхождение на Голгофу. Когда дух оказывается сильнее тела – собственно, только дух и кует победу. Это во многом объясняет, почему наши великие деды и прадеды победили в бойне, где у них, казалось бы, изначально не было никаких шансов. Но дух, воля, ум проложили им путь в бессмертие; помните, как у Василия Гроссмана: «…люди ли шли в атаку, смертны ли они?»

О цензурировании Василя Быкова. Тут надо сделать важные ремарки. В корне неправильно представлять Быкова кем-то вроде Варлама Шаламова или даже Александра Солженицына, преследуемых системой. Более того, утверждается, что Василь Владимирович поставил свою подпись под обвинительным письмом советских литераторов, клеймивших Сахарова и Солженицына. Сам Быков всегда этот факт отрицал.

Так или иначе, свои почести от советского государства Василь Быков, конечно же, получил: Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Государственной премии и прочее, прочее. В этом он похож на другого военного писателя, Виктора Астафьева, столетие со дня рождения которого мы отметили первого мая. У того, правда, наград и почестей было еще больше. Но и Быков на внимание властей никогда не жаловался и жил, в общем-то, комфортно и сыто.

Однако был одним из тех – и радикальнее, чем, к примеру, Астафьев, – кто на закате советского государства выступил против него. А после ратовал совсем за другую Белоруссию – ту, что с Западом, а не с Россией, ту, что с набором характерных либеральных штампов и «ценностей». В 1996-м, когда власть отстоял Александр Лукашенко, Василь Быков, поддержавший другую сторону, покинул Родину. Жил то в Чехии, то в Финляндии, то в Германии.

Там он много выступал с лекциями, с интервью, конъюнктурно вещая о Чернобыле и КГБ; однако довольно быстро понял, что там, на Западе, интересен сугубо как политический деятель, проговаривающий определенные нарративы. И исключительно здоровый, пламенный – белорусским старикам-писателям в Европе не было места. Как тут не вспомнить классическое пелевинское о том, что русский художник нужен Западу только в России – как таран для системы, а за пределами России от него никакого проку. На Родину Быков вернулся за месяц до смерти. На его похороны в 2003 году пришли десятки тысяч людей, а Лукашенко так и не появился.

Сравнения Быкова и Астафьева по-своему неизбежны. Виктор Петрович разрушал и обличал всё то, что когда-то давало ему славу и жизнь. Однако в случае Астафьева действовала иная мотивационная сила. Он был разочарован, озлоблен, казалось, во всём. Это было доживание во многом сломленного человека. Василь же Быков, по сути, делал то, что он делал всегда – осваивал и практиковал науку выживания. И в этом чувствовалось ровно то же, что он описывал в своей прозе – парадоксальность поступка в переломное время. И все же умирать он приехал на Родину.

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."