РОКОВЫЕ ЯЙЦА – 2

12 Ноября 2024



Куриный апокалипсис, настигший птицефабрику АО «Пионерское» после выявления там высокопатогенного птичьего гриппа, на Камчатке запомнят надолго. Надо думать, что особенно сильно он врежется в память жителям поселков, расположенных к главному краевому курятнику ближе всего. Во-первых, именно этим людям пришлось вдыхать тот едкий специфический запах, который вместе с дымом распространился по окрестностям, когда сжигали кур. Во-вторых, у тех из них, кто держал птиц, пернатых с подворья изъяли.

Увы, надежды на то, что удастся отделаться утилизацией куриного поголовья только на двух зараженных птичниках, не оправдались. 30 октября эпизоотическим очагом признали всю территорию птицефабрики и принялись избавляться от всех содержащихся там 239 тысяч птиц. Избавление от несчастных куриц в нашем славном своими экологическими форумами регионе проходило, мягко говоря, не экологично. Птиц, предварительно умерщвленных бескровным способом, сжигали в вырытых рвах. Чтобы горело лучше и быстрее, туда кидали старые автомобильные покрышки. Грузовики с этим «топливом», въезжающие в ворота птицефабрики, жители сфотографировали и выложили в соцсети. А вскоре над территорией АО «Пионерское» поднялся густой черный дым, видный издалека. Уничтожение птичьего поголовья заняло неделю, и последних несушек сожгли 3 ноября. Сколько покрышек извели при этом, нам никогда не скажут, да и вряд ли велись такие подсчеты. Но зато известно, что при горении на открытом воздухе из одной тонны старых автомобильных шин в атмосферу попадает около 270 кг сажи и 450 кг токсичных газов. «Зеленые» (российская экологическая партия), которые когда-то дружно возмущались «техногенным загрязнением» океана у побережья Камчатки во время красных приливов, на этот раз не протестовали. Почему-то видный издалека густой черный дым их не вдохновил.

Но вернемся к карантинным мерам и ликвидации птиц на предприятии. Накануне этой неприятной, но предписанной законом процедуры, камчатский министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев, комментируя положение дел, сказал: «Все необходимые действия Правительством Камчатского края и нашими коллегами из Главного управления МЧС по Камчатскому краю предпринимаются». Видимо, штатных сотрудников не хватило, потому что вскоре после лебедевских заверений гражданам в соцсетях стали предлагать подзаработать на утилизации куриц. В видео телеканала «41 регион» представитель такого работодателя в телефонном разговоре предлагал потенциальному работнику заработок свыше трех тысяч рублей за одну смену. При этом аванс в размере полутора тысяч рублей обещали платить ежедневно, а остальные деньги – «по понедельникам», в зависимости от отработанных часов. Надо было собирать куриные тушки в мешки и уносить в стоящую рядом с птичником емкость. Работодатель обязался выдавать защитные костюмы, перчатки и маски. Речь о прививках или опасности подхватить инфекцию в этом разговоре не шла. Напротив, будущего работника уверяли, что птичьим гриппом от мертвых птиц заразиться нельзя. Приблизительно в это же время краевой Роспотребнадзор предостерегал: «Заражение человека и домашней птицы птичьим гриппом происходит при тесном контакте с инфицированной и мертвой дикой или домашней птицей». Словом, всё шло в лучших камчатских традициях, когда одна информация противоречила другой, и понять что-либо было невозможно. Официальных объяснений происходящему, как водится, не последовало.

У нас в регионе работает множество казенных служб и ведомств, ответственных за проведение мероприятий при возникновении птичьего гриппа. Более того, несколько лет назад на Камчатке проводили командную тренировку, и даже не одну, чтобы знать, как действовать, если вдруг у нас обнаружат птичий грипп. О ходе этих учений широко оповещали общественность. И ни разу нигде не упоминалось, что для обеспечения необходимых мер в эпизоотическом очаге можно привлекать людей со стороны. Напротив, везде говорилось, что во время учений в карантинных мероприятиях «были задействованы диагностическая, противоэпизоотическая, медицинская, охранно-карантинная группы, в состав которых вошли представители различных ведомств: ветеринарные врачи, медики, спасатели, полицейские, сотрудники Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Они продемонстрировали знания нормативной базы, а также навыки обращения со специальной дезинфицирующей техникой» (цитата с сайта ГУ МЧС Камчатского края).

Почему же, когда пришло время действовать в реальных, а не придуманных обстоятельствах, утилизировать птиц предлагали случайным людям, знания и навыки которых никого не интересовали? От них, если верить телеканалу, требовали только паспорт.

После того как птичники на территории АО «Пионерское» опустели, заволновались владельцы птиц, чьи подворья вошли в так называемую угрожаемую зону. (Она уставлена в радиусе 5 км от эпизоотического очага.) На своей официальной странице «ВКонтакте» министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Вячеслав Черныш сообщил: «В соответствии с правилами ликвидации очага высокопатогенного гриппа птиц предусмотрено изъятие всей сельскохозяйственной птицы в радиусе 5 километров в угрожаемой зоне, то есть в 5 километрах от очага заболевания – территории птицефабрики «Пионерское». Изъятие проводится специалистами государственной ветеринарной службы совместно с сотрудниками Россельхознадзора. При каждом изъятии составляется соответствующий акт. После изъятия сельскохозяйственной птицы собственники имеют право на возмещение ущерба, понесенного в результате реализации карантинных мер. За каждую голову предусмотрена компенсация: за курицу в размере одной тысячи рублей; за гуся – 4 000 рублей, за утку – 1 500 рублей, за перепелку – по 250 рублей за голову».

Пока длится карантин, введенный постановлением губернатора Камчатского края от 28.10.2024 года, в угрожаемую зону нельзя ввозить птиц и инкубационное яйцо, там запрещено изготавливать и вывозить птичьи корма, проводить сельскохозяйственные мероприятия с участием птиц и животных. Охотиться на пернатых, отнесенных к охотничьим ресурсам, тоже нельзя, если только это не делается для регулирования их численности.

Дату снятия карантина в краевом правительстве не называют, но в постановлении указано, что его отменят после проведения всех необходимых мероприятий, «но не ранее чем через 21 день после убоя последней птицы, за исключением дикой <…> и проведения других мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами». Вообще, судя по официальным пресс-релизам, работа кипит: губернатор Владимир Солодов активно раздает поручения своим подчиненным, зампред краевого правительства Роман Василевский отчитывается, что «рассматривается вариант завоза живой птицы» на птицефабрику. Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю проводит эпидемиологическое расследование и инструктирует население, как правильно варить яйца и курятину.

Население Камчатки, привыкшее за много лет к продукции АО «Пионерское», поставляющего до 50 миллионов яиц в год, утешают тем, что предприятие застраховало всех кур и разорение ему не грозит. Но жители почему-то не утешаются, а переживают за свой привычный рацион и кошельки. Их можно понять. Если раньше куриное яйцо «Пионерское» продавали в торговых точках предприятия по цене чуть выше 14 рублей за одно яйцо отборное и по 12 рублей с копейками за яйцо первой категории, то на прошлой неделе в сети магазинов «Шамса» появился ценник с надписью: «173 рубля 50 копеек за 10 яиц первой категории производства Новосибирск». А в первые дни после выявления инфекции цена на этот продукт взлетала до двухсот и даже до трехсот рублей за десяток. Теперь к куриным яйцам из Новосибирска добавились еще уссурийские.

Зампред правительства Камчатского края Юлия Морозова уверяет, что дефицита яиц в регионе нет. Как это может быть, непонятно, потому что в том же официальном пресс-релизе указано, что каждый месяц в край надо завозить до семи миллионов штук этого ценного продукта. И только тогда получится закрыть потребность населения в курином яйце. Пока же с начала ноября на Камчатку поступил 1 миллион 428 тысяч яиц. Их распределили между магазинами и учреждениями социальной сферы. В супермаркетах «Шамса» вывесили объявление: «Яйцо куриное – не более двух десятков в одни руки». А в отдельных торговых точках «Агротека» прямо на входных дверях красуется надпись: «Куриных яиц в продаже нет!»

И только к концу ноября краевые власти обещают поступление еще 2 миллионов 400 тысяч куриных яиц, а необходимые семь миллионов планируют завезти в течение декабря. Так что и цифры, и факты с уверениями зампреда, к сожалению, не совпадают. И еще долго не совпадут.

Карантин из-за высокопатогенного птичьего гриппа введен в эти дни и у наших соседей в Сахалинской области. Там инфекцию выявили на два дня раньше, чем у нас. Правда, не на предприятии, а в одном из частных подворий. Но владельцам птиц из карантинной зоны от этого не легче. У сахалинцев такая беда не впервые. В феврале этого года из-за вспышки птичьего гриппа там уничтожили всё поголовье кур на крупной птицефабрике «Островная». Первые упаковки с яйцом от этого производителя жители Сахалина увидели на прилавках лишь к концу сентября. Они продавались поначалу только в трех фирменных магазинах предприятия. И граждан просили не закупать их помногу, предупреждая, что производство куриного яйца на фабрике растет медленно.

Наталья МАКСИМИШИНА