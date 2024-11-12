Однажды в медицинском центре

12 Ноября 2024



«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает «Однажды…»

Мои родители были обыкновенными учителями. Папа преподавал физику, мама учила детей биологии и химии. Несмотря на то, что оба всю жизнь занимались точными науками, имели абсолютно разное отношение к религии и вере в Бога. Они уважали мнение друг друга, но при столкновении интересов могли жарко поспорить на предмет возникновения жизни на Земле. Отец утверждал, что мы появились вследствие некогда взорвавшихся звезд, мама настаивала на божественном происхождении человечества на земле. Я всегда с интересом слушала доводы каждого из них, соблюдая при этом нейтралитет. Была крещена в детском возрасте и обожала фильмы про инопланетян. Мне нравилась теория, о которой говорил папа: ведь так романтично думать, что мы созданы из звездной пыли. Но и теория мамы вдохновляла меня, придавая уверенность, что Господь, создавший нас, милосерден, Он слышит все наши чаяния и никогда не оставит в беде. Однако после того, как у мамы обнаружили глиобластому (опухоль головного мозга) последней стадии, эта уверенность пошатнулась.

С раннего детства я знала, что у мамы были частые головные боли и проблемы с давлением. Она нередко принимала болеутоляющие средства и туго перевязывала голову махровым полотенцем, сложенным вдвое. Никто из нас даже не предполагал, что причиной этих болей будет не смена погоды или климата, а злокачественный процесс, которых разрушал её мозг. Мама мужественно приняла свой диагноз и до последнего вздоха сохраняла покой и веру в Бога. Она просила нас не страдать, горько не плакать и отпустить её с миром, убеждала, что её душа вернется «домой», чтобы сверху следить и поддерживать нас с папой. Когда мне исполнилось четырнадцать лет, мамы не стало…

Её просьбу мы не исполнили. Были безутешны на похоронах и весь следующий год не могли оправиться от горя. Отец в отчаянии выбросил из дома все иконы, библию и церковные свечи. В доме было запрещено говорить о вере, православные праздники попали под запрет. На любое предложение покрасить яйца на Пасху, сходить в церковь, чтобы помолиться или поставить свечку за упокой маминой души, воспринимались им в штыки.

После окончания школы я решила пойти по стопам родителей и поступить в педагогический институт, но «завалила» экзамен по русскому языку. Приемная комиссия предложила весь следующий год посвятить подготовительным курсам и еще раз попробовать попасть в ряды студентов. Мне не хотелось терять целый год, поэтому я отправилась учиться в педагогическое училище, но после первого года обучения поняла, что совершенно не могу работать с детьми. Мне не хотелось огорчать отца, но перспектива приобрести профессию, которую буду ненавидеть всю жизнь, была страшнее. Я забрала документы из педучилища и отправилась покорять торгово-кооперативный техникум. К моменту его окончания эпоха центральных универмагов прошла, на смену ей пришел парад павильонов, ларьков и точек по продаже продуктов, предметов первой необходимости и вещей. Знания и умения по выкладке товаров, ГОСТы и СТАНДАРТЫ, которыми меня обучали несколько лет в техникуме, были почти бесполезными. Основной задачей товароведа в магазине стало умение быстро продать всё, что привез на реализацию хозяин торговой точки, которого в быту называли «челночником». Тогдашние предприниматели мотались за товаром в Китай туда-обратно, словно маленькие лодки под названием челноки, откуда и получили это замысловатое прозвище. Отцу в ту пору заработную плату не выплачивали по несколько месяцев. Единственный доход, которым жила наша семья, был от моей работы на продуктовом рынке. Это правильное решение позволило заниматься делом, которое мне было по душе. Кроме того, я не представляла, на какие деньги нам с папой пришлось бы жить, если бы в доме появился еще один учитель.

Отца очень угнетало безденежье. Он извинялся, что не приносит доход в дом, обещал найти другую работу, но никак не мог бросить своих учеников, которые были привязаны к нему. Я утешала его, говорила, что временные трудности скоро закончатся, а сама тайком подкладывала в его портмоне небольшую сумму денег, чтобы отец не чувствовал себя униженным и раздавленным.

Прошло несколько лет, прежде чем отец снова научился улыбаться и шутить. Вскоре мне в руки попались странные книги, которые он прятал на нижней полке своего шкафа. Издания были посвящены эзотерике, хиромантии, картам таро, космической энергии и прочей малоизученной и совершенно бесполезной ерунде. На выходные дни отец больше не назначал факультативы для своих нерадивых учеников. С раннего утра гладко брился, надевал белую рубашку и до позднего вечера где-то пропадал. На вопрос, чем он занят и где проводит время, отец отмахивался, отвечал сухо и неохотно.

Однажды он попросил придать его пуловеру свежий вид. Я пришила недостающие пуговицы, перед стиркой проверила карманы и обнаружила удостоверение «Адепта Герметического ордена «Золотого рассвета» над строкой «ФИО» красивым каллиграфическим почерком была написана фамилия и инициалы отца…

Эта странная безумная корочка сначала рассмешила меня, но, вспомнив соседку, которая с трудом спасла дочь от каких-то сектантов, лишивших наивную дуреху денег и квартиры, я начала переживать. Нужно было решить, как начать разговор с отцом и выяснить степень опасности нового увлечения папы. С трудом дождавшись его возвращения, я достала из халата удостоверение, протянула его отцу и задала вопрос прямо в лоб: «Что это такое?» Отец, не обращая внимания на мой встревоженный вид, выхватил «ксиву» из моих рук и стал радоваться тому, что его главный документ нашелся. Когда восторженные возгласы закончились, я повторила свой вопрос. Отец немного помолчал, а потом ответил: «Ты ничего не понимаешь и не поймешь. Я один из самых сильных адептов нашего ордена. Мне осталось совсем немного, чтобы получить статус магистра». «Папа, какой адепт, какой магистр, ты в своем уме?!» – закричала я. Отец попросил успокоиться и продолжил, что Вселенная одарила его умением видеть души и чакры людей, лечить больных руками, заряжать своей энергией воду. Он был уверен, что если бы раньше обнаружил свой талант, смог бы спасти маму. В орден его привела молоденькая учительница географии, недавно устроившаяся работать в школу. Она с первого взгляда поняла, что отец был одаренным человеком, которому нужно было развить свои таланты. Это сообщество магов, чародеев и экстрасенсов собиралось в местном доме культуры. С понедельника по пятницу они были обыкновенными рабочими, учителями или служащими, лишь по субботам каждый из них мог встретиться с единомышленниками и поделиться новостями о своих успехах в области развития космических дарований.

Я слушала проникновенный рассказ отца и никак не могла понять, как этот прагматичный ортодоксальный атеист, который во всем и всегда искал логику и причинно-следственные связи, мог попасться на этот лохотрон. Отец так яростно защищал свои дарования, что мне пришлось отступить. Насмешничать и язвить я не стала, задала лишь два вопроса: сколько денег он платить этому ордену и какие отношения связывают его с молоденькой географичкой? Про деньги отец ответил четко и внятно, что членам ордена платить ничего не нужно, лишь изредка покупать чай, кофе и сладости. Но про любовь в своём сердце немного замялся. Отчего я поняла, что оно уже отдано экстрасенсорной училке.

Отцу не было пятидесяти лет, он сохранил хорошую фигуру и привлекательность, нравился женщинам и мечтал обрести счастье. Я знала, что другая женщина когда-нибудь появится в его жизни, но мне совсем не хотелось, чтобы она разбила ему сердце или обманом вытянула деньги, которых и так катастрофически не хватало. Мне оставалось лишь глубоко вздохнуть и предложить отцу взять меня с собой на предстоящую встречу этих «талантливых» людей, чтобы с ними познакомиться и быть в курсе событий его жизни. Отец противиться не стал, но взял с меня обещание вести себя хорошо. Это выглядело по-детски, но смеяться и спорить я не стала, лишь утвердительно кивнула и ответила: «Обещаю».

В следующую субботу мы отправились в местный дом культуры, сторож которого был основателем «Герметического ордена «Золотого рассвета», – это объясняло выбор места сборов и встреч его членов. Лысоватому полному мужчине на вид было около шестидесяти лет. Из разговора с ним я поняла, что он был одиноким вдовцом без детей и внуков. Клубы «кому за тридцать» уже давно вышли из моды, поэтому мужчине пришлось проявить смекалку, чтобы придумать новомодную организацию, которая будет притягивать к себе людей. Корыстных целей он не преследовал, просто хотел общаться с интересными людьми. Экстрасенсорика оказалась привлекательнее, чем занятие пением или танцами, которых в доме культуры было хоть отбавляй. К моменту моего появления в ордене в нём насчитывалось двадцать четыре человека, включая моего отца. На встречи ходили не все, костяк состоял из двенадцати магов и чародеев. Сторож уверял, что видит будущее, остальные пытались убедить, что разговаривают со Вселенной. Узнав многих поближе, я поняла, что, по сути, это просто одинокие несчастные люди, которым не с кем проводить субботние вечера. Они верили в свою мощь и таланты, убеждали друг друга в собственной индивидуальности и не представляли опасности для нашего дохода или имущества. Молодая географичка выглядела немного смешной: у неё всегда был полуоткрыт рот и удивленное выражение лица. Она с нежностью смотрела на моего отца и производила впечатление влюбленной женщины. Рисование чакр разноцветными карандашами, погружение в транс, использование погнутых спиц как инструмента - уловителя отрицательной энергии, шепот над банками с водой – всё это можно было назвать неадекватным хобби и, кроме улыбок, во мне ничего не вызывало. Моя душа успокоилась, я решила больше не вмешиваться в жизнь отца и занялась своей судьбой.

После нескольких лет работы на продуктовом рынке я надсадила спину, приобрела первые симптомы варикоза и вечно обветренное лицо. Торговать на улице я больше не хотела, поэтому решилась получить высшее образование. Имея корочку товароведа, я без труда поступила в институт торговли для получения специальности технолога пищевого производства. Учитывая красный диплом техникума, в институт меня зачислили сразу на третий курс. Училась я на заочном отделении и после окончания вуза смогла устроиться на предприятие по производству кондитерских изделий.

Новая работа мне очень нравилась, коллектив был веселым и трудолюбивым. Я перестала тягать коробки с продуктами, целыми днями стоять и мерзнуть за прилавком, терпеть хамство от посетителей, наблюдать за воришками или бомжами, готовыми ухватить всё, что плохо лежало на витрине. Теперь на мне был надет беленький халат, на голове красовался милый колпак, я участвовала в создании рецептуры тортов и пирожных, дегустировала их, следила за сохранением пропорций и качеством нашей продукции. Вскоре за мной ухаживать мужчина.

Игорь отвечал за кольцевой завоз кондитерской продукции в наши сетевые магазины, не был красавцем, звезд с неба не хватал, но обладал хорошим чувством юмора. У него была небольшая однокомнатная квартира, которая осталась в наследство от недавно умершей бабушки. Мы сделали скромный ремонт и почти сразу после знакомства стали жить вместе. Отец очень переживал за меня, он понимал, что я давно выросла и вольна сама выбирать свою судьбу, но ему так не понравился Игорь, что даже в загсе он просил передумать и расстаться с этим посредственным, неинтересным человеком. Я отшучивалась, говорила, будто причиной недовольства отца зятем является обыкновенная ревность. Папа не унимался, напомнил про свои экстрасенсорные данные, долго убеждал, что чакры воли и страсти у моего избранника закрыты, просил не совершать поступки, вследствие которых я обязательно стану несчастным человеком. Я успокаивала отца и обещала непременно стать счастливой женщиной, родить целую кучу ребятишек, не подозревая тогда, с какими сложностями мне придется вскоре столкнуться.

Говорят, самым сложным в жизни молодоженов является первый год совместной жизни. Но наше «притирание» затянулось на долгие два года. В быту Игорь был абсолютно бесполезен, имея возможность «срубить» шабашку – никогда не стремился зарабатывать денег больше, чем было написано в зарплатной ведомости предприятия, улучшить жилищные условия он не хотел, выходные дни проводил в гараже в компании друзей и пива. Долгие разговоры о будущих совместных планах, перспективах развития, негативном влиянии алкоголя результата не приносили. Тогда я приняла решение родить ребенка, чтобы изменит нашу жизнь в лучшую сторону.

Весь следующий год я безуспешно пыталась забеременеть и решила пройти полное обследование. Врачи дали заключение о моём безупречном здоровье и предложили проверить супруга. Игорь категорически отказывался от посещения врачей, утверждал, что здоров, словно бык. Но через полгода согласился и сдал все анализы. По результатам обследования врачи диагностировали гипофизарную недостаточность – заболевание, для которого характерно снижение выработки половых гормонов. Курс лечения положительных результатов не принес. Тогда я впервые услышала об экстракорпоральном оплодотворении, которое в быту называется ЭКО. Эта вспомогательная репродуктивная технология, позволяющая осуществить оплодотворение яйцеклетки вне организма женщины, то есть в искусственных условиях. Моя мечта родить ребенка превратилась в навязчивую идею. Я взяла кредит в банке и обратилась в медицинский центр.

Меня встретила приятная молодая женщина, она представилась психологом и предложила провести со мной собеседование, где рассказала обо всех процессах, манипуляциях и последствиях, с которыми мне придется столкнуться. Потом она стала расспрашивать про мою личную жизнь, после чего предложила развестись и найти мужчину, который мне подарит другую жизнь и здорового ребенка. Когда она произнесла последнюю фразу, в кабинет зашел пожилой мужчина в белом халате. Он представился главным врачом этого медицинского центра и с порога стал отчитывать психолога за такие советы.

Между ними начался спор о возникновении жизни на Земле, схожий с теми, что велись родителями в моем детстве. Врач уверял, что медицинский центр, который был создан «его руками», является подтверждение тому, что рождение ребенка целиком и полностью зависит только от усилий человека, а не божественного благословения. Психолог в свою очередь стала настаивать на статистике разводов, смертей, тяжелых болезнях матерей и детей, родившихся с использованием ЭКО, что, по её мнению, связано с вмешательством в судьбу и волю Высших сил. Главврач усмехнулся и сказал, что в нынешнее время на сто заключенных браков приходится восемьдесят разводов в первые годы жизни. Из-за плохой экологии люди болеют и умирают от разных болезней, при этом использованием ЭКО, по его словам, было не при чем. Спорщица не унималась и заявляла, что нужно научиться «слышать и видеть» знаки судьбы, чтобы обрести счастье. В свою очередь врач утверждал, что женщина, родившая долгожданного и такого желанного ребенка, в сто крат счастливее той, которая получила дитя без усилий. Он предложил психологу подыскать другую работу, а мне пройти в его кабинет.

Главврач еще некоторое время был возмущен поведением своей сотрудницы. Он недоумевал, как впустил в свой коллектив такую «змею». В последнее время в клинику стало общаться меньшее количество женщин, поэтому он решил лично проконтролировать процесс консультирования новых пациенток и наконец-то понял, в чем, собственно, дело. После того как главврач успокоился, попросил представить все документы, связанные с моим здоровьем и здоровьем мужа.

Он назначил ряд дополнительных анализов и обследований. Через полгода лабораторией медицинского центра было создано десять эмбрионов наших с Игорем детей. Было странно осознавать, что в каком-то холодильнике хранились наши маленькие ребятишки. Тогда я впервые после долгого перерыва начала молиться Богу и просить подарить жизнь хотя бы одному из них.

Я выполняла все предписания врачей, старалась правильно питаться, вовремя принимать гормональные препараты и витамины, но не смогла сохранить первую «подсадку». Врачи предложили набраться терпения, передохнуть несколько месяцев и снова попробовать стать матерью. Для меня потеря первых эмбрионов стала настоящей трагедией. Несмотря на то, что выкидыш случился на очень маленьком сроке, моей душе было так больно, будто я теряла частицу себя или близкого родного человека.

Отец успокаивал меня и снова завел свою пластинку про слабые чакры мужа и неправильный выбор судьбы. К этому времени он разочаровался в ордене «Золотого рассвета», уличив его членов в предательстве и вранье, расстался с географичкой, которая «душила» его своей любовью и ревностью, но по-прежнему убеждал меня в своих экстрасенсорных способностях и связью со Вселенной.

Он жил один, устроился работать в педагогический университет, защитил диплом кандидата наук в области физики, но всё равно свято верил в свой дар ясновидящего.

Игорь мою печаль не разделял. Он утверждал, что нельзя полюбить эмбрион размером с виноградину. Предложил успокоиться и продолжать жить. Его равнодушие больно кольнуло мое сердце, но я была убеждена, что Игорь должен стать отличным отцом, ведь он с удовольствием возился с многочисленными племянниками и соседскими мальчишками.

Через несколько месяцев руководство предприятия предложило мне занять более высокую должность. Вместо обыкновенного технолога я стала заместителем руководителя, отвечающим за весь производственный процесс выпускаемой продукции. Игорь «расти» и развиваться на работе не хотел, как и прежде, занимался организацией развоза продукции в наши фирменные магазины, дружил с автослесарями и водителями, мечтал лишь о будущих выходных, которые можно было провести в гараже в компании приятелей и пенных напитков.

Новая интересная работа только через год позволила снова вернуться к вопросу материнства. Пришлось заново готовиться, принимать огромное количество препаратов, правильно питаться, вовремя ложиться спать. Но все усилия оказались тщетными: три подсаженных эмбриона не смогли сохраниться в моем теле…

Я снова перестала улыбаться и радоваться жизни, ведь врачи не смогли объяснить причину неудачи. Эту потерю я смогла разделить только с отцом. Игорь уехал в командировку для организации строительства фирменных ларьков для продажи нашей продукции в соседнем городе.

Папа больше не пытался меня воспитывать или вспоминать о плохом здоровье моего мужа, просто гладил по голове и говорил ласковые слова. Я плакала на его груди и утверждала, что родилась бракованной. Отец накапал каких-то успокоительных капель, я выпила горькую микстуру и уснула. В полусне я увидела маленького румяного мальчика с голубыми глазами, который тянул свои пухлые ручки ко мне и пытался назвать мамой. Протянув руки в ответ, я вдруг проснулась, поняла, что это был только сон, уткнулась в подушку и проплакала до самого утра.

В медицинском центре оставалось пять эмбрионов. Я решила не спешить и пройти еще одно обследование. Но чем больше проходило времени, тем отчетливее я понимала, что живу этой мечтой в одиночку. Идея родить ребенка затмила мой разум, я перестала обращать внимание на то, что по-настоящему твориться в моей жизни. От бесконечного обилия препаратов и воздержания мы с Игорем давно жили как брат и сестра, отпуска не планировали, вместе нигде не бывали. Мне раньше казалось, ребенок должен был всё изменить или исправить, но только теперь я не питала никаких иллюзий. Своего ребеночка я всё равно должна была родить, но осознавала, что воспитывать его буду одна.

Понадобился еще год прежде чем я снова решилась обратиться в медицинский центр. Набрав давно знакомый номер телефона, я записалась на прием к врачу, чтобы сдать анализы и приступить к процессу имплантации.

Я пришла раньше назначенного времени и обнаружила в очереди женщину с очень знакомым лицом. Присмотревшись, я узнала в ней того самого психолога, которая когда-то пыталась убедить меня в разводе и греховных мыслях, связанных с ЭКО. Я подошла ближе, поздоровалась и спросила о причине её визита. Женщина узнала меня не сразу, смутилась, стала прятать глаза, в конце концов она сдалась и призналась, что пришла на контрольное УЗИ своей беременности, срок которой был уже около шестнадцати недель. Четыре месяца назад она сделала ЭКО и успешно забеременела. Я улыбнулась ей в ответ и спросила: «А как же знаки судьбы? Воля Бога?» Психолог посмотрела на меня и раздраженно ответила: «Вы здоровая женщина и ничего не понимаете, а у меня нашли патологию, которая не позволила забеременеть самостоятельно, муж мечтал о продолжении рода. Этот ребенок спасет наш брак». Я не стала язвить и раздражать беременную женщину, развернулась и пошла на прием к своему врачу. Очередная попытка тоже оказалась неудачной…

Муж стал чаще ездить в командировки, был всегда раздражен, требовал прекратить тратить деньги на бесполезное ЭКО. Мы окончательно отдалились друг от друга, но я не могла избавиться от трех последних эмбрионов, которые ждали своего часа. Через год я снова прошла все этапы и манипуляции, став для медицинского центра «своим» человеком, на примере которого описывали неудачные случаи искусственного оплодотворения. Последняя несчастливая попытка забеременеть приблизила меня к мысли о расставании с Игорем.

Гормональные препараты, неудачи, потери превратили меня в истеричку. Я плакала по пустякам, часто скандалила с мужем. Меня в нём раздражало абсолютно всё. Постоянные долги, крошечная квартира, пустота в душе сломили меня, погрузив в депрессию.

Однажды муж пришел домой позже обычного времени и был изрядно выпившим. Извиняться за свой пьяный вид он не стал, с порога заявил, что устал от меня и моей мании родить ребенка. Выяснилось, что он вообще никогда не хотел иметь детей. Потом стал грязно ругаться и рассказывать о своих похождениях на стороне, моей фригидности и желании поскорее развестись. Не дожидаясь продолжения этого мерзкого монолога, я собрала нужные вещи и уехала к папе, который ждал меня за накрытым столом. Он объяснил, что почувствовал мой приход верхним чутьем и теперь предложил руками полечить мои душевные раны. Я противиться не стала, села на стул и через несколько минут действительно почувствовала тепло, которое исходило от рук отца. Он что-то шептал, и мне действительно становилось лучше. Потом мы поужинали, вспомнили маму и разошлись по своим комнатам.

Утром Игорь примчался до начала рабочего времени, стал извиняться, умолял вернуться, обещал вместе сходить к врачу, чтобы сдать биоматериал для создания новых эмбрионов, вместе со мной ходить на приемы к специалистам, взять кредит на покупку новой квартиры. Я смотрела на мужчину, которому подарила около десяти лет своей жизни, и не могла понять, за что любила этого нелепого, примитивного человека. Муж что-то мямлил, пытался выдавить из себя слезу, но его слова меня не трогали. Я в грубой форме объяснила, что больше не хочу жить с ним под одной крышей, презираю его как мужчину и подаю на развод.

Супруг пытался найти поддержку у моего отца, на работу стал приносить цветы, которые никогда не дарил просто так, уверял коллег в любви ко мне, засылал «переговорщиков». Но свое решение я не изменила и в скором времени получила новый паспорт с девичьей фамилией, без отметок на листе «семейное положение». Я была свободна и счастлива, выбросила кучу лекарств и старый гардероб, постригла коротко волосы и поменяла их цвет, посетила косметолога, изменила форму губ и контур лица, измученного от слез и уныния.

На работе комплименты сыпались из уст даже самых равнодушных коллег. Бывший муж начал крепко пить, отчего через несколько месяцев после нашего развода был уволен «за пьянку» на рабочем месте. Вступаться за него я не стала, была рада тому, что больше никогда его не увижу.

Вскоре у нашего предприятия появились инвесторы, которые решили увеличить ассортимент выпускаемой продукции. Они вложились в строительство дополнительных цехов, закупили оборудование, для установки которого пригласили ведущих инженеров из крупнейших городов нашей страны. Лицом, ответственным за ввод в эксплуатацию техники, поставили меня. Я должна была встретить в аэропорту представителя завода-производителя техники, вникнуть во все процессы пусконаладочных работ, а после запустить новые линии продукции. Перед приездом инженера я сильно волновалась, ведь на кону была моя репутация и дальнейшая работа на этом развивающемся предприятии.

В назначенный час я стояла в зале ожидания с табличкой в руках и никак не могла справиться с волнением. Нашего гостя в лицо я не знала, поэтому широко улыбалась всем прохожим. Вдруг ко мне подошел высокий кудрявый мужчина лет сорока и низким голосом сказал: «Степанов Илья Владимирович – это я!»

Его серые глаза были украшены черными, как уголь, ресницами, я посмотрела в них и утонула. С первого взгляда мы понравились друг другу и не стали препятствовать нашим порывам. Этот сумасшедший роман продлился две недели. За это время мы практически не расставались. Днем мы занимались оборудованием, ночью погружались в сладкий мир любви и страсти. Никогда прежде я не знала, что могу так увлечься мужчиной. Но командировка Ильи заканчивалась, нужно было возвращаться с небес на землю. В аэропорту он нежно поцеловал меня, поблагодарил за лучшую поездку в его жизни и пообещал вернуться через пару недель. Я прижалась к этому горячему и такому желанному мужчине и ответила: «Буду ждать», – понимая, что акт приема работ по контракту был подписан обеими сторонами, поэтому шансов увидеть этого красавца не было. В душе я поблагодарила Илью за сладкий сон и отпустила. Через десять дней я узнала, что беременна…

Сначала я не поверила этому чуду, выкинула кучу денег на тесты, потом сдала кровь на анализ. Диагноз был подтвержден: в моем теле зародилась новая жизнь. Чтобы не спугнуть удачу, отцу это новость я не сказала. Но домашний экстрасенс, глядя в мои светящиеся от счастья глаза, обо всем догадался сам. Он был убежден, что это его дар помог вылечить мою душу и тело. Я спорить не стала, поблагодарила за помощь отца родного и небесного.

Илье я говорить ничего не стала. Я не знала, был он женат или находился в отношениях с другой женщиной, но привязывать мужчину ребенком считала подлым поступком. Моя заветная мечта сбылась, и я всем сердцем благодарила Бога за этот неожиданный подарок. На маленьком сроке я встала на медицинский учет и стала ждать назначенного часа, когда увижу своего сыночка, который мне снился когда-то.

Илья звонил, спрашивал про работу оборудования, извинялся, что у него не было возможности приехать. Через пару месяцев звонки раздавались всё реже. Я устала от пустого ожидания, сообщила, что встретила другого мужчину и попросила больше меня не тревожить. С тех пор звонки прекратились, но моя душа летала от счастья. Беременность прошла словно на одном дыхании, осенью того же года я родила дочку, которую назвала в честь мамы Ириной…

Я немножко удивилась полу моего ребенка, ведь УЗИ и мои сны говорили о появлении на свет мальчика, но впервые взяв на руки свое крошечное отражение, поняла, что никогда прежде не была так счастлива…

Из роддома нас встречал новоиспеченный дедушка с огромным букетом желтых роз. Он смотрел на малышку и плакал от умиления, что-то пошептал над её головой и объявил, что ребенок теперь под защитой Вселенной. В ответ я улыбнулась и продолжила: «Может, ангела-хранителя?» Отец спорить не стал, забрал вещи и отвез домой.

Мы снова стали жить втроем: Иришка, папа и я. Мне доставляло удовольствие наблюдать, как растет наша избалованная вниманием и любовью маленькая принцесса. За это время бывший муж несколько раз пытался восстановить отношения, обещал любить мою дочь, словно его родную, клялся в любви, но не смог подобрать нужных слов, чтобы я поверила в его басни. Часто наведывался после жутких пьянок либо «под мухой». Этим он раздражал меня еще больше, чем в первое время после развода.

Когда Иришке исполнилось два года, я вышла из отпуска по уходу за ребенком и приступила к работе, по которой изрядно соскучилась. Наше предприятие работало, делая упор на расширение ассортимента выпускаемой продукции. Мне было поручено восстановить связи со специалистами завода-изготовителя нашего оборудования. Я надеялась, что за прошедшее время Илья нашел другую работу, но ошиблась. Услышав мой голос, он без лишних вопросов и разговоров сказал, что вылетает первым рейсом.

Меня снова захватило странное волнение, я с трудом дождалась, когда увижу этого красивого и желанного мужчину. Не сказав даже слов приветствия, мы кинулись друг другу в объятия, осыпая поцелуями лица. Деловые переговоры были перенесены на другое время. Получив багаж, мы отправились в гостиницу, чтобы сполна насладиться друг другом.

Когда жар в наших сердцах немного остыл, мы смогли поговорить. Три года назад Илья действительно был женат, после той командировки он решил развестись, но родная бабушка супруги скоропостижно умерла. Бросить жену в такой сложный час он не решился, ждал нужного момента, чтобы уйти, но моя новость про нового спутника жизни остановила влюбленного мужчину. Он не разрушил семью, о чём вскоре пожалел. За прошедшие полтора года супруга сделала несколько абортов, объяснив свои поступки нежеланием испортить фигуру. Молодой мужчина осознал, что хочет жить с любимой женщиной в семье с детьми, поэтому подал на развод и вскоре обрел статус холостяка. Он пытался найти другую женщину, но после моего звонка понял, что все это время любил только меня.

Илья поцеловал меня и спросил, как я прожила это время. Тянуть с откровенным разговором я не хотела и рассказала о неудачном браке, попытках стать матерью, отчаянии и чуде, которое Илья подарил мне. «Ты про нашу любовь?» – спросил он. «Нет, про нашу дочь», – ответила я…

Эта новость шокировала молодого отца, он ругал меня за молчание и одновременно благодарил за то, что я сохранила нашу малышку. Илья нежно поцеловал меня и сказал, что за такой подарок я могу просить у него всё что угодно. Я улыбнулась и ответила: «Подари мне сына». Вскоре мы поженились.

Когда на свет появился наш сын Славик, я встретила того самого психолога из медицинского центра, которая предложила мне найти достойного мужчину и никогда не делать ЭКО. Мы поздоровались, я сказала, что воспользовалась её советом, нашла другого мужа и получила в подарок двух здоровеньких и очаровательных детей. Она стала извиняться, утверждала, что стыдится своих речей и философии, которую навязывала многим женщинам, не способным забеременеть. Женщина уверяла, что её ребенок смог сохранить брак, сделав мужа счастливым, однако поспешно надела перчатки, скрывающие отсутствие кольца на безымянном пальце правой руки.

В наши дни счастье женщины перестало зависеть только от рождения детей, но если в жизни появляется эта цель, я уверена, что без Божьего промысла здесь не обойтись, ведь даже развитие медицины невозможно без благословения Высших сил. Быть может, люди созданы от звездной пыли, наверное, нами руководит Вселенная, дарующая сверхъестественные силы, а может, всё давно мудро придумано Богом. Главное – идти к своей мечте и верить, что наши желания обязательно сбудутся, вне зависимости от того, КТО или ЧТО нам в этом помогает.

Ариша ЗИМА