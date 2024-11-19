ВОПРОС-ОТВЕТ

19 Ноября 2024



Предвестник зимы ноябрь принес с собой слякоть, холод и новые заботы для горожан. Предстоящие выборы главы Петропавловска-Камчатского, подготовка к Новому году, вакцинация от гриппа, зимнее содержание городских дорог – вот основные темы нашей сегодняшней традиционной рубрики, составленной по вопросам читателей. Не забывают жители и о благоустройстве краевой столицы – вопросы на эту тему мы тоже включили в рубрику.

– Когда начнут избирать постоянного главу нашего города и кто выдвинулся в кандидаты на эту должность? Игорь Пашин, г. Петропавловск-Камчатский

– 12 ноября состоялся первый этап конкурса по отбору кандидатов на должность главы Петропавловск-Камчатского городского округа. Как сообщили в городской думе ПКГО, конкурсная комиссия допустила к нему двух участников: временно исполняющего полномочия главы ПКГО Евгения Беляева и его заместителя Сергея Борискина.

«Нами были проверены на полноту и достоверность предоставленные кандидатами документы, и уже 19 ноября мы заслушаем презентации и зададим интересующие вопросы, после чего депутаты на сессии выберут главу краевой столицы», – сказал министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа, член комиссии Денис Прудкий.

Голосование за подходящую кандидатуру на должность мэра состоится на заседании сессии городской думы 27 ноября.

Решение о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы ПКГО приняли в связи с досрочной отставкой по собственному желанию бывшего мэра Константина Брызгина.

– Как Петропавловск готовится к новогодним праздникам? Чем порадуют горожан? Людмила Меерова, г. Петропавловск-Камчатский

– Подготовка к праздникам в краевой столице уже идет. Украшать улицы города начнут 1 декабря. На столбах наружного освещения появится около 1 100 светодиодных консолей. В районах города будет установлено 25 малых архитектурных форм.

«На центральной площади уже установлены две деревянные зимние горки. Это сделано заранее, чтобы обеспечить своевременную регистрацию Ростехнадзором в соответствии с требованиями. Помимо этого, в городе появится восемнадцать новогодних елок, они будут установлены поэтапно во всех микрорайонах города, в каждом из которых будет проходить праздничная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. Открытие главной елки состоится 14 декабря. Главная площадь станет центральным местом празднования Нового года, где будут традиционно установлены различные декорации. Кроме того, сейчас ведется работа по оформлению семи городских автобусов в соответствии с новогодней тематикой. Такая инициатива была реализована в Петропавловске-Камчатском в прошлом году и получила позитивный отклик у жителей», – сказал временно исполняющий обязанности главы ПКГО Евгений Беляев.

Дополню, что в этом году состоится акция «Елка желаний», ставшая традиционной. Об этом сообщили в краевом правительстве. «Елка желаний» будет проводиться для детей участников специальной военной операции, сирот и детей из малообеспеченных многодетных семей.

«В этом году мы будем достаточно широко публиковать списки детей и перечень подарков, которые они хотят получить. Данные будут размещены, в том числе на центральной елке, и каждый желающий сможет выбрать новогодний шарик с указанием имени ребенка и его желания. Принять участие в данной акции смогут как члены правительства, так и каждый житель Камчатского края», – сообщил заместитель председателя Правительства Камчатского края Павел Ясевич.

Кроме того, в декабре планируют провести праздничную предновогоднюю ярмарку в городе Елизово. Местом для её проведения выбрали парк «Сказка». «Предусмотрено около 60 торговых мест. Ярмарка будет работать 14, 15, 21, 22 и 24–29 декабря с 11:00 до 20:00. Кроме того, на этой площадке после Нового года пройдут рождественские мероприятия. Сейчас проводим инвентаризацию катков, которые будут заливаться», – сказала заместитель главы Елизовского района Елена Щербак.

– С какого возраста можно прививать детей от гриппа и какую вакцину ставят им в поликлиниках Петропавловска? Оксана Дементьева, г. Петропавловск-Камчатский

– В этом году иммунизация от гриппа проводится трехкомпонентными вакцинами «Ультрикс» и «Флю-М». Детям в возрасте до трех лет вакцинация проводится двукратно, с трех лет – однократно, сообщили в Министерстве здравоохранения Камчатского края. Там подчеркнули, что вакцинация показана всем группам населения, начиная с шестимесячного возраста. Иммунитет формируется в течение 2–4 недель и сохраняется на протяжении года. Перед тем как поставить ребенку прививку, необходимо пройти осмотр у врача-педиатра.

«Основным методом специфической профилактики против гриппа является вакцинация. Она на 90 % снижает заболеваемость и на 60 % – госпитализацию. Сотрудники нашего учреждения проводят вакцинацию детского населения как в условиях детской поликлиники, так и на базе детских садов и школ. В нашем арсенале имеется достаточное количество вакцин против гриппа», – сообщили в Петропавловск-Камчатской городской детской поликлинике № 1.

В детской поликлинике № 1 осмотр ведет участковый врач-педиатр по предварительной записи, а также проводится осмотр в кабинете № 106б в порядке живой очереди.

Медики отметили, что прививаться необходимо каждый год. Сделанные вовремя прививки – наиболее эффективная мера профилактики гриппа, рост заболеваемостью которым начинается примерно в ноябре-декабре.

Врачи предупреждают: лучше, чтобы в течение двух недель, предшествующих вакцинации, у ребенка не было простудных заболеваний. Противопоказанием в прививке являются острое заболевание или обострение хронической болезни в день вакцинации, аллергия на белок куриных яиц, другие компоненты вакцины, тяжелая реакция на предыдущее введение вакцины.

– Какие выводы сделали городские власти после первого снегопада, который привел к пробкам и авариям на дорогах? Как зимой снег чистить будем? Юрий Беляков, г. Петропавловск-Камчатский

– Как сообщили в городской администрации, с 1 ноября в ПКГО начался период зимнего содержания дорог. В мэрии провели рабочее совещание с подрядными организациями и представителями управляющих компаний, ответственными за уборку снега в городе.

«Управляющие компании у нас ответственны за содержание придомовых территорий, подрядные организации – за внутриквартальные проезды и магистральные дороги. Мы обсудили проблемы, которые могут возникать в связи с предстоящим зимним периодом, проговорили механизмы информационного взаимодействия», – сказал временно исполняющий полномочия главы ПКГО Евгений Беляев.

Представители управляющих компаний обратили внимание на автотранспорт, который горожане зачастую не убирают с придомовых территорий, что усложняет работу по уборке снега. Евгений Беляев призвал автолюбителей не оставлять машины на дорогах, чтобы подрядчик мог провести свою работу, а также своевременно очищать от снега транспортные средства. «Хочу отметить, что понимание качественно выполнять свои обязанности у всех ответственных за содержание зимних дорог и территорий есть. Допущенные ошибки будут учтены, и мы сможем удовлетворительно пройти новый зимний период», – сказал он.

В мэрии уточнили, что было принято решение создать единый ресурс в социальных сетях для оперативного обмена важной информацией, в том числе размещения графиков снегоочистки.

– В прошлом номере газеты прочла про благоустройство дворов в нашем городе, оно было в разгаре. Уже ноябрь идет к концу. Успели завершить работы? Ирина Зимина, г. Петропавловск-Камчатский

– Как сообщили в городской мэрии, заключительное в этом году пятое дворовое пространство благоустроили вблизи домов № 18/1, 22/6, 22/8, 22/9 на ул. Ларина. Комиссия приняла его в ноябре. Работа была выполнена в рамках проекта «1000 дворов» на Дальнем Востоке.

«Собственниками помещений многоквартирных домов совместно с управляющей компанией на общем собрании было принято решение о модернизации имеющейся детской площадки и установке спортивной площадки для маломобильных групп населения. Также здесь произведено устройство щебеночных парковочных зон, установлена подпорная стена, произведено обустройство тротуара, отремонтирована брусчатка придомовой территории», – сообщили в Управлении коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации ПКГО.

Там отметили, что ранее на ул. Ларина по той же программе благоустроили еще два двора: в районе домов № 16, 16/1, 16/2, 16/3 и вблизи домов № 18, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5. Кроме того, обустроены две дворовые территории на ул. Штурмана Елагина и в микрорайоне Завойко.

На данных объектах сделали ливневую канализацию, отремонтировали проезды и ограждения палисадников, обустроили новые площадки для сбора твердых бытовых отходов, лестничные переходы, поставили скамейки, урны, выложили тротуарной плиткой пешеходные дорожки.

В мэрии напомнили, что впервые Петропавловск-Камчатский принял участие в проекте «1000 дворов» на Дальнем Востоке в 2022 году. За весь период, с учетом объектов этого года, по данному проекту в краевой столице благоустроено 20 дворов, которыми могут пользоваться жители 70 многоквартирных домов.

– Слышала, от жителей принимают предложения по благоустройству города. Что предлагают и до какого времени можно вносить пожелания? Вера Панченко, г. Петропавловск-Камчатский

– Как сообщили в городской мэрии, в Петропавловске-Камчатском сбор предложений от жителей в программу развития «Город 20/30» продлится до 31 декабря 2024 года.

На сегодняшний день поступило около 600 предложений. Они касаются ремонта внутриквартальных и придомовых дорог, обустройства тротуаров, ливневок, освещения, строительства новых детских и спортивных площадок, скверов, улучшения дорожной инфраструктуры и пр. Свыше двухсот предложений было собрано на встречах с жителями, которые временно исполняющий полномочия мэра ПКГО Евгений Беляев провел в разных микрорайонах города. Остальные поступили в электронном виде и по телефону.

Предложения можно вносить, позвонив по номеру Единого колл-центра Камчатского края: 8-800-141-00-00.

Кроме того, можно заполнить соответствующую форму анкеты в специализированном разделе на сайте администрации города https://pkgo.ru/region/gorod-2030/

Перспективные предложения войдут в программу развития «Город 20/30» на период до 2030 года, пообещали в администрации ПКГО.

Ответы подготовила Наталья МАКСИМИШИНА

(По материалам, предоставленным администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа)