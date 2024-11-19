ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

19 Ноября 2024



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Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трёх революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью, а также приблизившие крах советского строя. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.

Виктор Платонович Некрасов

(1911–1987)

Виктор Платонович Некрасов – советский писатель, диссидент и эмигрант. Участник Великой Отечественной войны, лауреат Сталинской премии 2-й степени 1947 года. Получил премию за произведение, которое сделало его знаменитым, – повесть «В окопах Сталинграда». Данная повесть стала первым послевоенным художественным произведением о войне в уникальном жанре, который позднее получил название «окопная проза». Из-за своих политических взглядов и жизненной позиции писатель вынужден был покинуть СССР и переехать во Францию. В 1987 году в Париже на 77-м году жизни Виктор Некрасов скончался от рака легких, был похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Виктор Некрасов появился на свет еще в царской России в Киеве 17 июня 1911 года. Происходил он из интеллигентной семьи. Его отец был банковским служащим, а мать – врачом. В самом раннем детстве он был увезен матерью в Лозанну, где та заканчивала учебу на медицинском факультете. После Лозанны семья на время перебралась в Париж, но с началом Первой мировой войны Некрасовы вернулись в Киев. Они вернулись на родину в 1915 году в надежде обрести здесь уют и защиту, но оказались в самом омуте Гражданской войны.

Любопытный факт, но в Париже в 1915 году Некрасовы жили в одном доме, в соседних квартирах с будущим наркомом просвещения Страны Советов Луначарским. Во Франции же маленький Виктор начал говорить на французском языке. Русский язык он выучит позднее.

К началу новой эпохи недавние европейцы Некрасовы отнеслись, как к неизбежному злу, с которым они не смогут бороться, и начали решительно приноравливаться к железной поступи нового века. Будущего писателя отдали учиться в передовую профсоюзную железнодорожную школу, после окончания которой Некрасов поступает сразу в 2 вуза: в строительный институт на отделение архитектуры и в театральный институт на актерский факультет. В 1936 году Виктор окончил Киевский строительный институт, а в следующем году студию при Театре русской драмы. До начала Великой Отечественной войны Виктор Некрасов успел поработать сначала архитектором, а затем актером и театральным художником в различных театрах: в Киеве, Кирове, Ростове-на-Дону и даже во Владивостоке. К этому же времени относят и первые литературные опыты Некрасова, которые, однако, носили «домашний» характер и не предназначались для широкой публики.

На войну с гитлеровской Германией Виктор Некрасов попал в августе 1941 года. Как специалиста со строительным образованием его отправили в инженерные войска. Бывший архитектор стал сначала полковым инженером, а затем командовал саперным батальоном. Принимал участие в боях под Сталинградом, на Украине, в Польше. В годы войны два раза был ранен. Кульминацию мировой бойни он встретил на Волге, в окопах Сталинграда он провел все 200 кошмарных дней натиска и обороны. Воспоминания об этих днях и сражении за город позднее лягут в основу самой известной книги писателя. В начале 1945 года в звании капитана Некрасов был демобилизован по инвалидности после ранения. В годы войны Некрасов вступил в коммунистическую партию (исключен из КПСС в 1973 году). Награжден боевыми орденами и медалями: орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда».

Вчерашний капитан Красной Армии, раненный в бою под Варшавой и демобилизовавшийся в начале 1945 года, вернувшись в родной Киев, устроился на работу в местную газету «Советское искусство», где проработал до 1947 года. Здесь же в Киеве Виктор Некрасов практически с ходу написал свою самую знаменитую повесть «В окопах Сталинграда». Данное художественное произведение оказалось написано таким новым и свежим языком и так честно, что дебют начинающего писателя уже в 1946 году был опубликован в именитом московском военном журнале «Знамя».

Повесть была посвящена изнурительной окопной, а не фанфарной войне, рассказывала читателю о войне, как об очень тяжелой работе и была написана в очень хмурой, практически документальной форме. Данная повесть принесла Виктору Некрасову подлинную славу и популярность. Книга была переиздана тиражом в несколько миллионов экземпляров и переведена на 36 языков мира. За повесть «В окопах Сталинграда», после ее прочтения Иосифом Сталиным, писатель в 1947 году был удостоен Сталинской премии 2-й степени. Позднее по мотивам данного художественного произведения был снят кинофильм «Солдаты», который был отмечен премией Всесоюзного кинофестиваля. Одну из своих первых больших ролей в кино в этом фильме сыграл Иннокентий Смоктуновский.

Однако «охранная грамота» Сталинской премии не распространилась на дальнейшее творчество писателя. То, что Виктор Некрасов писал потом, как правило, подвергалось критике руководящих идеологических служб СССР. Так, в частности, произошло с повестью «В родном городе» (1954 год), рассказывающей о драматической судьбе бывших фронтовиков, которые по возвращении в долгожданную мирную жизнь столкнулись с трудностями разрухи, разорения, непробиваемого партийно-бюрократического бездушия. Подверглась критике и повесть «Кира Георгиевна» (1961 год), в которой причины душевной опустошенности, конформизма, нравственных недугов части советской интеллигенции Некрасов объяснял разлагающей общество нехваткой воздуха свободы.

Официальная советская критика встречала в штыки и эссе писателя, которые он писал по вопросам искусства. Так, его статья «Слова «великие» и «простые» (1959 год) критиковалась за то, что он отвергал напыщенную героическую патетику, которая уводила людей от правды. Статью о современной архитектуре «О прошлом, настоящем и чуть-чуть о будущем» (1960 год) критиковали за то, что он писал в ней об убогом однообразии и безвкусной монументальности тогдашнего советского стиля градостроительства. Эстетические взгляды Виктора Некрасова в те годы классифицировались как идейно порочные.

Настоящая травля писателя началась после того, как Никита Хрущев ополчился против зарубежных очерков писателя «По обе стороны океана» (1962 год). Генсек тогда заявил, что Виктору не место в партии. Некрасова перестали печатать, на собраниях его клеймили позором, на него было заведено персональное дело и вынесен выговор. После падения Никиты Хрущева писателя на время снова оставили в покое. Но в 1969 году за то, что он подписал коллективное письмо в защиту украинского диссидента Вячеслава Черновила, а также принял участие в выступлении по поводу 25-летия расстрела евреев в Бабьем Яру, на Виктора Некрасова снова было заведено персональное дело, которое завершилось вынесением 2-го строгого выговора.

В 1973 году писатель был исключен сначала из КПСС, а затем и из Союза писателей. После этого им занялось КГБ: прослушивающийся телефон, слежка на улице, унизительный обыск с изъятием рукописей и книг, частые допросы, на которых ему дали понять, что, если он не «исправится» или не покинет страну, ему придется отправиться «в места не столь отдаленные».

Из справки Управления КГБ УССР, г. Киев:

«Отрицательные моменты в поведении Некрасова вызваны отчасти тем, что в 1963 г. он подвергался резкой критике за путевые очерки «По обе стороны океана», что повлекло за собой устранение его от активного участия в творческом процессе...»

Некрасов характеризуется сотрудниками КГБ как «морально разложившийся тип, алкоголик, который окружил себя пьяницами и тунеядцами», а его квартира как «перевалочный пункт для распространения политически вредных документов».

За подобную деятельность любой диссидент подлежал обыску и аресту, но Некрасов – всемирно известный писатель, его книги переведены на 36 языков мира, напечатаны миллионы экземпляров, по его произведениям сняты кинофильмы «Солдаты» и «Город зажигает огни».

Из отчетов оперативных сотрудников о беседах Некрасова с другими лицами:

«Я чувствую мазохистические чувства, когда беседую со своими так называемыми партийными следователями... Они добиваются от меня покаянного письма, но они его не дождутся, и я до конца жизни останусь на прежних позициях».

Из разговора с Андреем Сахаровым: «Я знаю, что, если вы уедете, я перехвачу вашу эстафету. Есть невероятно важная вещь в нашей жизни – доказать, что мы еще есть. Причем, учтите, я не из тех, кто хочет славы, я уже перенес свою советскую славу».

17 января 1974 года у Некрасова проводят обыск. Обыск длится 42 часа, изъятое помещается в 7 мешков, протокол обыска насчитывает 61 страницу. У писателя изымают печатную машинку, книги, рукописи, дневники, фотографии, пластинки, награды.

Пока шла процедура обыска – об этом заговорили на антисоветском Би-Би-Си. Несмотря на предостережения сотрудников КГБ никому об обыске не рассказывать, Некрасов позвонил Сахарову и Войновичу. У писателя отключают телефон. Выступать с публичным покаянием он отказался. Арестовывать Виктора Платоновича не стали.

5 марта 1974 года он пишет открытое письмо Л. И. Брежневу с жалобой на преследования и просьбой разрешить ему выезд за границу.

Из обращения к Брежневу:

«Пусть лучше уж читатель обойдется без моих книг, он поймет, почему их не видно. Он, читатель, ждет. Но не пасквилей, не клеветы, он ждет правды. Я никогда не унижу своего читателя ложью...»

В мае 1974 года Виктора Некрасова исключают из рядов Союза писателей УССР. Формулировка: «...опозорил высокое звание писателя своей антисоветской деятельностью и аморальным поведением».

Летом 1974 года Некрасов и его жена Галина Базий обращаются в ОВИР с просьбой разрешить им выезд в Швейцарию – к дальнему родственнику, на два года.

Из отчета КГБ УССР:

«В контролировавшемся нами разговоре со Снегиревым, касаясь мотивов своего выезда за границу, Некрасов заявил, что он решился на этот шаг, так как считает, что «лучше умереть от тоски по Родине, чем от ненависти к ней»

Власть понимала, что возвращаться они не собирается. Судьба писателя решалась на самом высоком уровне.

Первый секретарь КПУ В. Щербицкий в ЦК КПСС: «Учитывая, что Некрасов является морально разложившейся личностью и по своим возможностям вряд ли сможет за границей играть заметную роль в антисоветской эмиграции, а также то, что он и его жена не располагают сведениями секретного характера, представляется целесообразным не препятствовать ему и его жене в поездке в Швейцарию».

Выездные визы были получены. 12 сентября 1974 года супруги вылетели в Цюрих. В ходе таможенного досмотра у писателя изымаются 23 фотографии поврежденного памятника Сталину и два снимка «с сюжетами тенденциозного содержания». В аэропорту Цюриха их встречает поэт-эмигрант Александр Галич.

Так в 1974 году Виктора Некрасова, по сути, вытолкнули в эмиграцию. После того как в 1979 году, выступая на радио, он иронически отозвался о «трилогии» Брежнева, в основном о её военной части – «Малая земля», Некрасова лишили советского гражданства. После этого почти 2 десятка лет его книги на родине не издавались, они были изъяты из библиотек, а имя Виктора Некрасова было запрещено упоминать в прессе, его вычеркивали даже из библиографических справок.

И всё-таки его книги пережили его самого, оставив заметный след в русской литературе. Безусловно, его главной книгой стала первая его повесть «В окопах Сталинграда». Которая стала самым высоким художественным достижением писателя. Позднее он написал несколько очень сильных рассказов о Великой Отечественной войне, к примеру, «Судак» (1958 год) или «Вторая ночь» (1960 год). Данные произведения можно поставить в один ряд с его первой повестью, но не над ней. Книга «В окопах Сталинграда» стала первой в отечественной литературе, которая была не о войне, а изнутри войны. Это было повествование не наблюдателя, а непосредственного участника, который находился на переднем крае сражения. Данная повесть как будто возвращала всем «окопникам» их незаживающее прошлое, которое было перечеркнуто массово тиражируемыми и официально признанными фанфарными, парадными сочинениями.

Повесть «В окопах Сталинграда» стала той книгой, которая определила целое направление в отечественной литературе и военной прозе. Именно под влиянием данной повести на рубеже 1950–1960-х годов заявила о себе литература фронтового поколения, которую затем назвали «лейтенантской прозой». У истоков этого пласта российской литературы и находилась повесть Некрасова, которая служила ориентиром и была общепризнанным лидером, о чём говорили многие военные литераторы, в частности Василь Быков и Григорий Бакланов. Позднее писатели фронтового поколения так описывали роль повести Виктора Некрасова в их сложившейся творческой судьбе: «Все мы вышли из некрасовских «окопов».

Самым тяжелым днем за границей для Виктора Некрасова был День Победы. Писатель-фронтовик Вячеслав Кондратьев вспоминал: «В этот день он бродил по Парижу в безуспешных поисках хотя бы одного русского, который бы воевал, чтобы с ним, а не одному выпить рюмку водки...»

Несмотря на все удары судьбы, Некрасов никого не винил: «...Нет, всё сложилось так, как и должно было сложиться. Ни на что не сетую, ни на что не жалуюсь. Ну какое я имею право жаловаться, если, оттрубив весь Сталинград от первого до последнего дня, остался жив? И дошел до самой Польши, и вернулся в родной Киев, и обнял маму...»

Виктора Платоновича Некрасова не стало 3 сентября 1987 года. Похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Источник: citizen-science.ru

«Военное обозрение»

«Военвед»