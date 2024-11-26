ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

26 Ноября 2024



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Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трёх революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью, а также приблизившие крах советского строя. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.

Василий Семёнович Гроссман

(1905–1964)

Гроссман Василий Семенович родился в г. Бердичеве (Киевская губерния, Российская империя, ныне Житомирская область Украины) в еврейской семье. Его отец Соломон Иосифович (Семен Осипович) Гроссман (1873–1956) принадлежал к купеческому сословию, окончил Бернский университет (Швейцария), получив профессию химика, работал горным инженером на шахтах в Донбассе. Мать Екатерина Савельевна (урожденная Малка Зайвелевна Витис, 1872–1941), получила образование во Франции, преподавала французский язык.

В 1912–1913 гг. вместе с матерью проживал во Франции и Швейцарии. В 1914 г. переехал в Киев к отцу, был принят в приготовительный класс Киевского реального училища 1-го общества преподавателей. Спустя пять лет вернулся в Бердичев, где продолжил учебу в гимназии, параллельно подрабатывая пильщиком дров.

В 1921 г. поступил на подготовительный курс Киевского высшего института народного образования. В 1923 г. перевелся в 1-й Московский университет (ныне Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова) на химическое отделение физико-математического факультета. Окончил его в 1929 г. Во время учебы работал воспитателем в коммуне беспризорных детей, давал уроки.

В 1929–1933 гг. Гроссман жил в Донбассе, работал в Макеевском научно-исследовательском институте по безопасности горных работ, заведовал химической (газоаналитической) лабораторией на шахте № 11 «Смолянка». Был также сотрудником химической лаборатории Донецкого областного института патологии и гигиены труда, старшим научным сотрудником, затем ассистентом кафедры химии Сталинского медицинского института (г. Сталино, ныне Донецк).

В 1933 г. переехал в Москву. В 1933–1934 гг. старший химик, заведующий лабораторией, помощник главного инженера на Государственной карандашной фабрике им. Сакко и Ванцетти.

В конце 1920-х гг. Василий Гроссман начал заниматься литературной деятельностью. В 1928 г. две его статьи, написанные по итогам поездки в Узбекистан, были опубликованы в «Нашей газете» и газете «Правда». В 1929 г. в еженедельном журнале «Огонек» вышел очерк «Бердичев не в шутку, а всерьез».

В начале 1930-х годов он отправил несколько своих произведений, включая рукопись «Глюкауф» о жизни донбасских шахтеров, известному советскому литератору Максиму Горькому. Горький дал положительную оценку работам Гроссмана. В апреле 1934 г. в «Литературной газете» вышел рассказ начинающего писателя «В городе Бердичеве» (по его мотивам в 1967 г. снят художественный фильм «Комиссар», реж. Александра Аскольдова; впервые показан в 1988 г.). В том же году при поддержке Горького была опубликована повесть «Глюкауф». В последующие годы были изданы несколько сборников рассказов Василия Гроссмана, включая «Счастье» (1935), «Четыре дня» (1936), повесть «Кухарка» (1937).

В 1937–1940 гг. опубликованы первые части романа «Степан Кольчугин» (в 1957 г. вышла одноименная экранизация реж. Тамары Родионовой). В 1937 г. Гроссман стал членом Союза писателей СССР. Военный корреспондент. Летом 1941 г. с началом Великой Отечественной войны Василий Гроссман был отправлен на фронт в звании интенданта 2-го ранга. С августа 1941 г. по август 1945 г. – специальный военный корреспондент газеты «Красная звезда» на Центральном, Брянском, Юго-Западном, Сталинградском, Воронежском, 1-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах. Прошел с советскими войсками до Берлина. В 1942 г. он получил увольнительную, во время которой закончил работу над первым крупным произведением о Великой Отечественной войне – повести «Народ бессмертен» (печаталась летом того же года в «Красной звезде»). После возвращения из отпуска был направлен в Сталинград (ныне Волгоград), где оставался до января 1943 г. Покинул город незадолго до окончания Сталинградской битвы и капитуляции командующего 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. В должности фронтового корреспондента Гроссмана сменил Константин Симонов. В 1943 г. ему было присвоено звание подполковника. В 1944 г. в Бердичеве Василий Гроссман участвовал в поиске мест массовых захоронений евреев, расстрелянных нацистами, в одной из таких братских могил находилось тело его матери (убита в сентябре 1941 г.). Занимался расследованием событий под Бердичевым. Собранные им факты впоследствии вошли в «Черную книгу», а история гибели матери была отражена в самом известном романе писателя «Жизнь и судьба». В ноябре 1944 г. в журнале «Знамя» был опубликован очерк Василия Гроссмана «Треблинский ад», написанный после посещения Треблинки (Польша), где до 1943 г. располагался концентрационный лагерь. По разным оценкам в Треблинке было убито от 750 до 810 тысяч человек, подавляющее большинство которых – польские евреи. Произведение Гроссмана, изданное в виде брошюры, было распространено обвинением на Нюрнбергском процессе как одно из доказательств преступлений нацизма. События войны легли в основу многих рассказов и очерков писателя (вошли в книгу «Годы войны», 1945). На стене мемориального комплекса на Мамаевом кургане (Волгоград) выбиты слова из его произведения «Направление главного удара» (1942): «Железный ветер бил им в лицо, а они всё шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?»

В годы войны вместе с публицистом, литератором, военным корреспондентом «Красной звезды» Ильей Эренбургом Василий Гроссман возглавил проект литературной комиссии Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) по сбору документов и свидетельств массовых убийств евреев нацистами на оккупированных территориях СССР и Польши. Собрание этих документов в литературной обработке получило название «Черная книга». Непосредственно Василий Гроссман создал для неё десять статей.

В СССР книга так и не была опубликована. В 1947 г. Управление пропаганды ЦК ВКП(б) запретило её издание в связи с «серьезными политическими ошибками». Уже подготовленный для печати набор книги со вступительной статьей Гроссмана был изъят. Подготовительные материалы – 27 томов, составленных из авторских текстов, стенограмм, фотографий и карт, – помещены сначала в архив Министерства госбезопасности, затем переданы в Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства (ныне Государственный архив РФ).

Во время судебного процесса над членами ЕАК (1948–1952), начавшегося в рамках развернутой в СССР антисемитской кампании и борьбы с космополитизмом, создание «Черной книги» стало одним из пунктов обвинения. Составителей обвинили в национализме, «выпячивании» страданий евреев в годы войны, а также в пропаганде нацизма. Василий Гроссман к уголовной ответственности не привлекался. 13 человек, осужденных по делу ЕАК, были расстреляны. Первое издание «Черной книги» на русском языке (неполное) вышло в 1980 г. в Иерусалиме (Израиль). Доступ к архивным материалам был открыт в 1989 г. Послевоенные годы, опала. В июле 1946 г. в журнале «Знамя» была опубликована пьеса Василия Гроссмана «Если верить пифагорейцам», написанная еще в довоенные годы. Однако в августе вышло постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», и в стране развернулась идеологическая кампания против литераторов и деятелей культуры, «искажающих советскую действительность». Пьеса Гроссмана была расценена официальной критикой как «вредная» за «чуждую историческому материализму мысль о неизбежности повторения одних и тех же конфликтов в разные исторические эпохи».

С 1946 г. писатель работал над романом-эпопеей о Сталинградской битве, который в первоначальном варианте получил название «Сталинград». В 1949 г. рукопись была отправлена Гроссманом в журнал «Новый мир» (главный редактор в 1946–1950 гг. Константин Симонов, в 1950–1954 гг. и 1958–1970 гг. – Александр Твардовский), однако публикация постоянно откладывалась, автору пришлось несколько раз перерабатывать свое произведение.

В июле-октябре 1952 г. роман вышел в «Новом мире» под названием «За правое дело» («Наше дело правое», – слова из речи наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова Отдельным изданием «За правое дело 22 июня 1941 г.). Изначально произведение получило положительные отзывы критиков и читателей. Сразу после его выхода в печать глава Союза писателей СССР Александр Фадеев инициировал выдвижение Гроссмана на Сталинскую премию.

Однако в январе 1953 г. газета «Правда» сообщила об аресте группы врачей, обвиняемых в заговоре и убийстве ряда советских лидеров. «Дело врачей» стало частью антисемитской кампании в СССР 1947–1953 гг. Ровно месяц спустя «Правда» опубликовала разгромную статью критика Михаила Бубеннова «О романе В. Гроссмана «За правое дело», в которой писатель был обвинен в идейной слепоте и беспринципности. Негативные отзывы вышли и в других периодических изданиях. Редакция «Нового мира», а также генсек Союза писателей СССР Александр Фадеев публично признали, что решение напечатать роман было ошибкой.

Отдельным изданием «За правое дело» вышло только в 1954 г. (в переработанном варианте, с купюрами), после смерти главы советского государства Иосифа Сталина и прекращения кампании по борьбе с космополитизмом. В 1956 г. роман был переиздан в расширенной версии. В декабре 1954 г. на Втором съезде Союза писателей СССР Александр Фадеев признал, что критика романа Гроссмана была несправедливой.

В 1950-е гг. были переизданы сборники рассказов Василия Гроссмана, его роман «Степан Кольчугин». В 1955–1956 гг. им была написана повесть «Все течет» – о человеке, который возвращается домой после 30 лет, проведенных в сталинских лагерях.

В 1950-х гг. Василий Гроссман работал над своим главным произведением – романом «Жизнь и судьба» о Сталинградской битве (посвящен матери писателя). Фактически произведение стало второй частью дилогии, начатой «За правое дело».

В 1960 г. автор представил рукопись Александру Твардовскому, главному редактору «Нового мира», однако получил отказ. В результате Гроссман в декабре того же года заключил договор об издании «Жизни и судьбы» с журналом «Знамя» (главный редактор Вадим Кожевников). В начале 1961 г. при обсуждении рукописи коллектив редакции решил отказать автору в публикации. Роман, в котором Гроссман размышляет о природе тоталитаризма, сходстве и различиях тоталитарных систем Советского Союза и нацистской Германии, был назван «идейно порочным».

В феврале 1961 г. дом Гроссмана был обыскан сотрудниками КГБ, рукописи и черновики романа конфискованы. Также были изъяты копии романа из редакций журналов. 23 февраля 1962 г. Василий Гроссман обратился к первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву с просьбой вернуть рукопись. Спустя несколько месяцев писатель был принят Михаилом Сусловым, членом Президиума ЦК КПСС, отвечающим за идеологические вопросы. По воспоминаниям Гроссмана, Суслов назвал его роман «гораздо опаснее, чем «Доктор Живаго» (Пастернака. – Прим. ТАСС-ДОСЬЕ)» и заявил, что он никогда не будет опубликован.

В 1970-х гг., уже после смерти Гроссмана, копия «Жизни и судьбы», сохраненная поэтом Семеном Липкиным, была переправлена на Запад при помощи академика Андрея Сахарова и писателя Владимира Войновича. Роман был опубликован в Швейцарии в 1980 г. на основе сделанных Войновичем фотокопий (издательство L’Âge d’Homme, Лозанна). В СССР «Жизнь и судьба» был издан с купюрами в 1988 г. в журнале «Октябрь» (на основе швейцарской публикации). Наиболее полная версия романа впервые вышла в свет в 1989 г. (издательство «Книжная палата»).

В 2013 г. рукопись романа Василия Гроссмана из Центрального архива ФСБ России была передана Министерству культуры РФ.

В последние годы жизни Василий Гроссман практически не публиковался. Несколько его рассказов были напечатаны в 1961 г. в журналах «Новый мир» и «Москва» («Дорога», «Несколько печальных дней», «Лось» и «Молодая и старая»). В том же году писатель совершил двухмесячную поездку в Армению, по итогам которой написал сборник рассказов с рабочим названием «Путевые заметки пожилого человека» (опубликован в 1967 г. с купюрами под заголовком «Добро вам!»). В 1963 г. создал новый вариант повести «Все течет» (в 1970 г. опубликована за рубежом, в 1989 г. – в СССР).

Василий Гроссман скончался 14 сентября 1964 г. после неудачной операции по удалению раковой опухоли. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Василий Гроссман был награжден орденами Красной Звезды (1943), Красного Знамени, Трудового Красного Знамени (1956), медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы».

Первой супругой писателя в 1928–1933 гг. была Анна Петровна Мацук. Второй женой Василия Гроссмана в 1936 г. стала Ольга Михайловна Губер, бывшая супруга прозаика, участника литературного объединения «Перевал» Бориса Губера. В 1938 г., после ареста и расстрела первого мужа, Ольга Губер была арестована как член семьи врага народа. Освобождена по ходатайству Василия Гроссмана, который также усыновил двух её сыновей – Михаила (погиб в 1942 г.) и Федора. С 1955 по 1958 г. супруги проживали раздельно: в этот период Василий Гроссман состоял в гражданском браке с Екатериной Васильевной Заболоцкой (1906–1997), бывшей женой поэта Николая Заболоцкого.

Дочь Василия Гроссмана от первого брака Екатерина Короткова-Гроссман (1930–2020), была переводчицей английской литературы.

tass.ru