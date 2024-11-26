КОВИД ЕСТЬ, НО ВАКЦИН НЕТ

26 Ноября 2024



Недавно в нашу редакцию обратилась постоянная читательница «Вестей» Надежда Володина, проживающая в Петропавловске-Камчатском. Она обратила внимание, что в последнее время во всех новостях медики говорят об опасности гриппа и советуют прививаться от него. «А куда делся коронавирус? И нужно ли ставить прививки от ковида каждые полгода в поликлиниках, как настойчиво призывали раньше?» – спросила она.

Действительно, в обращениях медиков, в том числе в Камчатском крае, сейчас на первом плане вакцинация от гриппа. Но это не значит, что ковид побежден, периодически он напоминает о себе ростом заболеваемости. Не стала исключением и эта осень. За неделю с 11 по 17 ноября в России зарегистрировали более 25,4 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, что на 21,6 процента выше, чем в предыдущие семь дней. Число госпитализаций тоже увеличилось: на больничные койки попали 3 363 ковидных пациента, или на 19,5 процентов больше, чем неделей раньше. Цифры привел федеральный штаб по борьбе с коронавирусом, отметив, что увеличение количества госпитализаций произошло в 53 субъектах РФ. Попала в их число и Камчатка.

Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю отчиталось, что с 11 по 17 ноября в регионе отмечено 43 случая COVID-19, а это на 26,5 процента больше, чем неделей раньше. Из еженедельной сводки федерального штаба следует, что за указанные семь дней на Камчатке в больницу положили восемь человек с ковидом, неделей раньше было госпитализировано два таких пациента.

В камчатском Роспотребнадзоре заверили, что эпидситуация по ОРВИ, куда входит и коронавирус, расценивается как благополучная: заболеваемость как в целом, так и по отдельным возрастным группам не превысила недельные эпидпороги в крае. «В структуре установленных респираторных вирусов выявляются вирусы негриппозной этиологии: риновирус, парагрипп, COVID-19, аденовирус, коронавирус сезонный, бокавирус, РС-вирус», – сообщили в надзорном ведомстве.

В декабре инфекционисты предрекают еще больше заражений ковидом из-за новогодних праздников с их каникулами и массовым скоплением людей. И хотя, по мнению медиков, существующие и прогнозируемые колебания в приросте числа заболевших и госпитализированных большой угрозы не представляют, люди всё же заражаются. А поскольку у всех еще свежа в памяти кампания по вакцинации от ковида, особенно требования обязательных прививок, интерес к теме понятен.

Напомню, что на Камчатке обязательные прививки против ковида начали ставить в июле 2021 года. Сначала они полагались медикам, педагогам, работникам торговли, общепита, соцзащиты, культуры, транспорта, ЖКХ, госслужащим. Затем в список внесли спортсменов, строителей, работников промпредприятий и представителей некоторых других профессий. Через год, летом 2022 года, местный Роспотребнадзор обязательную вакцинацию отменил. Решение объяснили улучшением эпидситуации и тем, что уровень иммунизации от ковида в крае превысил 80 процентов. Но рекомендации прививаться остались.

Вот как ответил на вопрос корреспондента «Коммерсанта», нужно ли вакцинироваться от ковида в этом году, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России профессор Владимир Чуланов.

«Сейчас не нужна массовая вакцинация, как было вначале, когда вакцина только появилась. В тот момент было важно привить максимальный процент популяции. И тогда мы рекомендовали это делать раз в полгода, чтобы поддерживать уровень иммунитета. Но потом так или иначе большинство людей встретились с вирусом, переболели легче или тяжелее, в том числе с серьезными последствиями для здоровья. Сформировался гибридный иммунитет, частично обеспеченный вакцинацией, частично – встречей с вирусом, и это привело к тому, что пандемия стала во всем мире потихоньку спадать. Сегодня мы рекомендуем прививку лицам из групп риска – людям старше 60 лет, с хроническими заболеваниями» (цитата с сайта «Ъ»).

В декабре прошлого года Минздрав РФ внес изменения в национальный календарь прививок, согласно которым вакцинация от коронавируса предусмотрена теперь лишь для уязвимых категорий граждан. По документу прививки против коронавирусной инфекции показаны лишь лицам старше 18 лет, ранее не болевшим или не привитым против ковида, гражданам в возрасте 60 лет и старше. Также к уязвимой категории Минздрав отнес людей с хроническими болезнями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, с первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.

Повторная вакцинация может проводиться не ранее, чем через год после предыдущей, отмечено в приказе. Документ вступил в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

Согласно Государственному реестру лекарственных средств, в России используются следующие вакцины от COVID-19: «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), первая в мире и самая известная вакцина, её же версия под названием «Спутник Лайт», затем «ЭпиВакКорона» и «Ковивак».

Но если в Петропавловске-Камчатском и найдется человек, желающий в настоящее время привиться от коронавируса, ему придется нелегко. Дело в том, что в поликлиниках таких вакцин не оказалось. На прошлой неделе на вопросы сотрудников нашей редакции, можно ли поставить прививку от ковида и в какое время, в регистратурах городских поликлиник № 1 на ул. Ленинградской и № 2 на ул. Индустриальной объяснили, что нельзя, потому что вакцин нет в наличии. На вопрос, когда будут, регистраторы отвечали «неизвестно». В городской поликлинике № 3 на пр. Рыбаков тоже ответили отказом привить от ковида из-за отсутствия вакцин, но настоятельно рекомендовали сделать прививку от гриппа. В регистратуре Камчатского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями отвечали, что вакцинацией не занимаются. Ни в одном из этих медучреждений регистраторы не поинтересовались ни возрастом позвонивших, ни тем, болел ли человек ковидом раньше и был ли привит от него, не узнали о наличии хронических заболеваний.

Так что жителям краевой столицы для профилактики новой коронавирусной инфекции остается следовать советам Роспотребнадзора. Там не устают напоминать, что в сезон подъема заболеваемости важно мыть руки перед едой и после посещения общественных мест, избегать близкого контакта с людьми с признаками заболевания и регулярно проветривать помещения. При первых признаках недомогания ведомство рекомендует обратиться к врачу, «чтобы избежать негативных последствий для своего здоровья».

Наталья МАКСИМИШИНА