В тесноте и обиде?

26 Ноября 2024



Давненько я не видел в Петропавловске-Камчатском столь единодушного возмущения, демонстрируемого жителями, которые собрались в микрорайоне Зазеркальный для отстаивания своих, как они считают, попранных прав. На своём собрании они записали видеообращение, зачитанное одним из активистов. После чего в печатном виде принесли его в редакцию газеты «Вести».

Если вкратце, часть жителей Зазеркального выступают против строительства жилого комплекса на проспекте Циолковского, потому что обеспокоены, не станет ли у них меньше парковок, не «заберет» ли новый ЖК ресурсы – тепло, горячую воду – у существующих домов, будет ли справляться ливневая канализация и так далее. На мой взгляд, доводы жителей выглядят убедительными. И вообще вместо новых домов жители микрорайона хотели бы видеть под своими окнами благоустроенный сквер. Но, как следует из официальной информации администрации ПКГО (цитирую): «Проект предусматривает постройку пяти зданий высотой от 9 до 12 этажей, в которых разместятся 484 квартиры. Здания спроектированы с учетом существующих в квартале домов на расстоянии 22–38 метров до ближайших зданий. По их словам, 4/5 площади участка будут свободными от застройки, на них расположатся деревья, прогулочные дорожки, детская и спортивная площадки. Новый жилой комплекс не станут огораживать забором, и территория останется доступной для всех. На территории комплекса будут наземная парковка и подземный паркинг, мест в них, в соответствии с нормативом, будет достаточно, чтобы обеспечить потребности всех жителей комплекса в парковочных местах, не создавая дополнительной нагрузки на соседние дворы».

Ну что ж, давайте разбираться.

Итак, почему проспект Циолковского?

Мы решили провести собственное расследование и узнать, почему выбран именно этот участок и законно ли вести на нём стройку? Как выяснилось, еще в 2009 году был утвержден генплан развития этой территории, об этом сообщила руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации ПКГО Ольга Пась. (Более 20 лет работает в этой должности. Как говорится, она пережила шестерых руководителей муниципалитета, двое из которых были осуждены за уголовные преступления.) Проектантом объектов застройки явилось местное Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-архитектурный центр «Новый город» (ООО «ИАЦ «Новый город») во главе с генеральным директором и постоянным членом Инвестсовета Иваном Валентиновичем Захарченко. Так называемый ИАЦ находится на улице Озерновская Коса в доме № 11, офис 1. По словам госпожи Пась, территория, на которой планируется строительство, расположена в жилой зоне в соответствии с генеральным планом ПКГО, утвержденным еще 15 лет назад. И даже публичные слушания по планировке территории проводились дважды: в 2019 и в 2023 годах. Любопытно узнать, жители микрорайона присутствовали на них? Если нет, то почему? Хотя власть отчиталась, что всё было проведено по правилам – жителей предупреждали. Получается, что жители не внимательны, пока петух, как говорится, не клюнет? Или надо бы пересмотреть правила, по которым оповещают о публичных слушаниях?

Мы нашли сведения о застройщике, практически неизвестной на Камчатке строительной компании «Новые Регионы». Из полученной информации выяснилось, что изучаемая компания пыталась зайти с вышеуказанным проектом в городе Петропавловске-Камчатском еще в 2021 году: тогда предполагалось строительство многоквартирных жилых домов на земельном участке на улице Пограничной. Однако Министерство земельных и имущественных отношений, а затем Минстрой края отказали, так как земельный участок не числился в краевой собственности. Министром строительства в то время был господин Дегодьев. Наша газета неоднократно подвергала его критике. Но, как говорится, плюй в глаза – всё Божья роса. Мы еще вернемся к этому персонажу в других статьях.

В октябре того же года «Новые Регионы» и «Корпорация развития Камчатского края» (КРКК) заключили соглашение о сопровождении инвестпроекта на улице Пограничной, чтобы корпорация оказала содействие в получении земельного участка. Похоже, что КРКК ничем не помогла, учитывая, что застройщику участок так и не достался. Интересно, что сейчас на этом участке работает другая строительная компания. Впрочем, это предмет исследования уже для другой статьи. Вернемся к «Новым Регионам».

Несмотря на неудачное сотрудничество с корпорацией, компания «Новые Регионы» не оставила идею строительства в Петропавловске-Камчатском жилого комплекса и продолжила поиск места под застройку. К середине 2022 года администрацией города в лице госпожи Пась был определен участок на Циолковского. На сайте Минстроя появился опрос жителей, пришло около 150 отзывов, причем далеко не все были отрицательные. И вот 28 октября 2022 года на заседании отраслевой группы Инвестсовета, куда вошли уже упомянутые бывший министр строительства и жилищной политики Камчатского края Андрей Дегодьев и бессменный руководитель Управления архитектуры и земельных отношений Ольга Пась, инвестиционный проект по строительству «Жилых комплексов со встроенными помещениями и подземно-надземными автостоянками (на двух земельных участках)» был признан соответствующим критериям масштабного инвестпроекта.

Как удалось выяснить редакции, перспективность участка оценивали по нескольким параметрам. Основным из них посчитали хорошую транспортную развязку (по-моему, это в условиях плотной жилой застройки, отсутствия достаточных мест для парковки автомобилей, узких межквартальных проездов и основных дорог перестает быть преимуществом). А вот сети застройщику придется тянуть свои, хотя это и лучше, чем протягивать их в «чистое поле», но удовольствие тоже явно не из дешевых. Что касается юридических вопросов, то сейчас правомерность выделения этого участка изучает прокуратура, за ней и будет решающее слово на данном этапе.

Кому должно быть хорошо?

Как только стало известно о грядущей стройке, местные жители более чем полноценно включились в выяснение и обсуждение. И дело не только в обращении, которое поступило в редакцию. Было еще несколько эмоциональных встреч жителей Зазеркального с новым главой ПКГО Евгением Беляевым, а также представителями Правительства Камчатского края и застройщика. Состоявшийся диалог нельзя назвать доброжелательным или конструктивным. Страсти со стороны «зазеркальцев» кипели нешуточные.

Основная претензия, озвученная жителями соседних домов, заключается в том, что появление нового ЖК осложнит жизнь в микрорайоне. Они беспокоятся за: солнечный свет в своих квартирах, обеспеченность парковками, сохранение деревьев, хорошую работу ливневок, освещение проездов, а еще, чтобы в детских садах и школах хватало мест и т. д.

То есть ситуация накалилась в первую очередь потому, что вокруг пресловутого участка на проспекте Циолковского существует множество проблем. А тут, наконец, жителям дали возможность высказаться и быть услышанными. Ведь длительное время земельные вопросы в городе решались кулуарно (и продолжают решаться). Власть не выходила на общественный диалог и поэтому получила маленький социальный взрыв. Складывается впечатление, что новый глава города пытается говорить открыто. Однако диалог пока не выстраивается. Слишком много проблем накопилось: люди не могут реагировать спокойно, у каждого есть что-то наболевшее. Все претензии, адресованные застройщику со стороны горожан, на мой взгляд, идут не по адресу.

Выше мы уже сообщали, что проект генеральной застройки возник еще в 2009 году. На территории, прилегающей к проспекту Циолковского, еще тогда решили возводить жилой комплекс. Как бы я ни сочувствовал жителям микрорайона, где планируют строить жилой комплекс, не могу не вспомнить, что депутаты, которых они избирали в своем округе, голосовали как за предложенный генеральный план развития жилищного строительства в ПКГО, так и за инвестиционные проекты, включая мастер-план, где было предусмотрено строительство новых жилых корпусов. К сожалению, те, кто стоял за идеями подобного развития этой территории, уже не «у руля» (за исключением Ольги Пась) и вряд ли ответят за свои решения. Они-то в диалоге с возмущенными жителями не участвуют.

Что дальше?

Сложилась тупиковая ситуация, поставившая застройщика между молотом и наковальней. То есть между руководством города, края и жителями Зазеркального. Теперь и представители компании общаются напрямую с горожанами, погружаются в бытовые проблемы жителей и стараются их решить. Интересно, надолго ли застройщику хватит терпения?

Любопытно узнать, как себя поведут жители микрорайона Зазеркальный, если прокуратура не найдет нарушений в действиях муниципальных, региональных властей и представителей застройщика? Тогда их возмущение достигнет точки кипения? Что будут делать местные власти? Вызовут ОМОН? Ситуация усугубляется тем, что всё это происходит накануне выборов губернатора Камчатского края. Поэтому проблему придется решать, как ни крути, краевым властям. Быстро и решительно, если, конечно, они хотят улучшить социальное самочувствие в отдельно взятом микрорайоне краевого центра. Однако в столь щекотливом вопросе, как поиск эффективных инструментов для формирования электоральных предпочтений, к помощи ОМОН нужно прибегать в последнюю очередь. Иначе результат голосования рискует быть намного хуже ожидаемого.

Может, представителям региональной власти и вправду надо подыскать другое место для строительства жилого комплекса?

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ