Однажды на рок-концерте

26 Ноября 2024



«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает «Однажды…»

С будущим мужем Володей мы вместе учились в одном классе. Сначала он мне вовсе не нравился, казался страшненьким и вредным, но когда в старших классах нам вместе поручили подготовить сценарий праздника осени, мы подружились. Вскоре Володя стал за мной ухаживать, приглашать в кино, предложил встречаться. Наши чувства не были вспышкой, их возникновение напоминало долгий медленный путь друг к другу. Мы вместе познавали мир новых ощущений, нежности и любви. Заметив наше влечение, мои родители запаниковали. Мама стала проводить со мной разъяснительную работу о правилах предохранения и последствиях первых абортов. Отец пригласил Володю на серьезный мужской разговор и предупредил, что может сделать с ним, если тот посмеет меня обидеть. Отца у Володи не было, он умер почти сразу после его рождения от сердечного приступа. Моего возлюбленного воспитывала мама вместе со старшим сыном по имени Константин, который был как две кали похожим на Володю, но на двенадцать лет старше него. Будучи знакомым с мамой моего одноклассника, папа решил поговорить с ней по поводу нашего романа. Мама Володеньки (тетя Зина) работала поваром в нашей школе. Была доброй, отзывчивой, но очень впечатлительной женщиной. Выслушав угрозы заботливого отца, она запретила Володе приближаться ко мне, но доводы любимого сына успокоили встревоженную мать, она сдалась и одобрила наш роман. Вскоре все привыкли, что мы всегда были вместе…

Окончив школу, мы решили поступить в один вуз, только я пошла на педагогический факультет, чтобы стать учителем, а Володя решил связать свою судьбу с точными науками, сдав документы для углубленного изучения информационных технологий. Расставались мы только на ночь, что безумно расстраивало нас обоих. Жить с родителями мы не хотели и в тайне мечтали заработать денег, чтобы хватило хотя бы на аренду жилья. После окончания первого курса мы оба отправились работать на рынок. Я продавала колготки, Володя стал грузчиком в камере хранения. Заработок давал возможность баловать друг друга, но этих денег все равно не хватало для самостоятельной жизни. Но мы смело строили планы на будущее и точно знали, что эти временные трудности скоро преодолеем.

После второго курса тяжело заболела бабушка по линии отца. Она была суровой, даже иногда жестокой женщиной. Невестку, то есть мою маму, она терпеть не могла, со мной не любила проводить время, многие годы жила в одиночестве и обидах, природу которых уже никто не помнил. Узнав об инсульте бабушки, отец бросился ей помогать без лишних рассуждений, после выписки из больницы забрал к нам в квартиру для ухода. Внутренняя неприязнь бабы Зои ко мне и маме не позволили старушке прожить долго. Через несколько месяцев она умерла, оставив в наследство двухкомнатную квартиру в центре города. Это было единственное светлое пятно в наших с ней отношениях.

Всем сердцем я любила родителей мамы, которые жили в пригородном поселке и часто забирали меня на лето погостить. Бабушка Нюра, по паспорту Анна Александровна, очень вкусно готовила, была хохотушкой, певуньей и просто очень теплой и жизнерадостной женщиной. Дедушка Федя любил читать книги, возился с домашними птицами и скотинкой, был мастеровым мужчиной. Он научил меня стрелять из ружья, забивать гвозди, доить козу. В их доме мне всегда было уютно и хорошо.

После похорон бабы Зои, отец объявил, что оформит квартиру, полученную в дар, на мое имя, и дал согласие на наш гражданский брак. Нашему с Володей счастью не было границ. Через несколько дней начался первый совместный ремонт. Прежняя хозяйка квартиры - баба Зоя, была директором когда-то самого известного и огромного ресторана, в её доме до сих пор угадывались признаки благополучия и достатка, но после выхода на заслуженный отдых, она нигде не работала, кроме пенсии не имела другого дохода. Жила скромно, в дом много лет ничего не покупала. Когда мы разобрали старый шкаф с антресолью, обнаружили сверток с золотыми ювелирными изделиями в общей массе граммов на пятьдесят, саквояж с деньгами, выпущенными до денежной реформы 1991 года, и конверт с кругленькой суммой в долларах США. Все были в шоке. Я видела, как расстроился отец, который в конце восьмидесятых годов прошлого столетия просил у бабушки одолжить денег на покупку кооперативной квартиры, но та отказала, сославшись на полное отсутствие средств. Чтобы переехать из коммунальной квартиры в собственное жилье, родителям пришлось многое преодолеть, отец даже временно работал на укладке асфальта, где получил тяжелую травму спины. С тех пор многое изменилось, но в глазах отца я все равно увидела горечь и досаду из-за поступка своенравной матери, ведь в саквояже лежала сумма, позволяющая купить в те времена две приличные квартиры. Я обняла папу и просила не грустить, пыталась рассказать, что бабушка дорого заплатила за свою скупость, поскольку денег вскоре лишилась, не успев их вовремя обменять. Он поцеловал меня в лоб, обещал не принимать эту находку близко к сердцу, но я видела, как папа еще некоторое время перебирал руками эту кучу когда-то нужных, но теперь бесполезных бумажек, словно пытаясь найти оправдание поступку матери.

Через несколько месяцев мы с Володенькой стали жить вместе, но сюрпризы судьбы нас не покидали. В августе того же года, когда вся страна переживала «черную пятницу», наша семья прыгала от счастья. Найденные доллары отец спрятал в укромном месте, они должны были стать подспорьем в трудную жизненную минуту, но в одночасье сделали нас богатыми людьми. Курс доллара за ночь увеличился почти в пять раз. Отец долго сомневался, производить обмен или нет, но, пригласив нас с Володей на ужин, объявил, что обменяет деньги только при одном условии: если мы наконец-то поженимся и устроим настоящую свадьбу. Ссылаясь на отсутствие средств, Володя не хотел проводить пышное торжество, но теперь причин отказывать себе в этой радости не было. Мы сыграли шикарную свадьбу, я была самой красивой невестой на свете…

Когда мы окончили институт, я устроилась в центр дополнительного образования детей и вела курсы по подготовке ребятишек к школе. Володя получил предложение трудиться в компании по установке и настройке компьютеров. Началось лучшее время в нашей жизни. Не нужно было готовиться к лекциям, появились свободные деньги и планы на их использование. Через год мы съездили отдохнуть на Средиземное море, по возвращении поняли, что скоро станем родителями. Беременность проходила в обычном режиме. Вскоре у нас родилась дочка, которую мы назвали Аннушкой в честь моей горячо любимой бабушки. Наш дом был полная чаша, в котором главное место занимали любовь и забота друг о друге. Конечно, с Володей бывали ссоры, но родство наших душ не позволяло долго дуться друг на друга. Просыпаясь утром, я была уверена, что проживу с моим Володей всю жизнь, вместе с ним увижу многие страны, через время рожу сыночка и тихо состарюсь вместе со своим любимым мужем. Но моим мечтам не суждено было сбыться. Когда Анечке исполнилось два года, Володя умер…

С детства Володя мучился головными болями, но в институте практически забыл о них. Медицинские комиссии никогда не выявляли у него проблем со здоровьем. Мы перестали тревожиться и вскоре совсем забыли о необходимости дополнительных обследований. Однажды мы решили сделать перестановку в нашей спальне и сами стали двигать мебель. От моей помощи супруг оказался, дернул шкаф, потом резко побледнел, сел на кровать и, успев сказать: «Мне что-то не хорошо», – рухнул замертво на пол. Сначала я подумала, что Володя шутил, у него была странная привычка меня пугать, но когда я поняла, что он не дышал, вызвала скорую помощь. Врачи приехали очень быстро, но успели лишь зафиксировать время смерти.

Ошеломленная случившимся, я не знала, как сообщить тете Зине о смерти её сына. Она много лет была вдовой, сама говорила, что привыкла к своему одиночеству, но известие о страшной утрате могло привести к непоправимым последствиям. Мне хватило сил только для звонка Константину. Он примчался через четверть часа. С братом мужа мы общались крайне редко, он работал старшим помощником капитана на рыбодобывающем судне. Часто находился в рейсах, редко бывал на семейных застольях. Его личная жизнь складывалась менее удачно, чем у Володи. Костик был несколько раз женат, но брошен своими ветреными избранницами вследствие пребывания его в длительных рейсах. За время работы он смог приобрети хорошую квартиру, крутую машину, но так и оставался одиноким. Увидев мой растерянный и заплаканный вид, Костик обнял меня и попытался утешить. Потом собрался и сказал, что хлопоты, связанные с похоронами, возьмет на себя. Перед уходом взял обещание связаться с родителями и ни в коем случае не оставаться одной. Почти сразу я позвонила маме и, рыдая в трубку телефона, кое-как объяснила, что произошло, в сущности, не понимая, как жить дальше.

После вскрытия у Володи обнаружили аневризмы сосудов головного мозга. Врачи объяснили, что спасти моего мужа было невозможно. Они говорили слова соболезнования, но уверяли, что без развернутого обследования сосудов эту трагедию предвосхитить было сложно. У тети Зины случился инфаркт, она попала в реанимацию и на похоронах не присутствовала. Несчастная мать не видела своего сына мертвым, отчего еще долго говорила, что Вова просто уехал в длительную командировку. Костик выполнил своё обещание и сделал всё, что нужно в таких случаях. После завершения ритуальных панихид и поминальных обедов он отправился в очередной рейс. Но, уезжая, пообещал матери списаться с корабля для поиска работы на берегу. Тетя Зина после инфаркта так и не восстановилась, она получила инвалидность и нуждалась в постоянном уходе. С Костиком мы договорились, что в его отсутствие роль сиделки я возьму на себя. Три месяца подряд мне приходилось слушать от тети Зины всякий бред про ошибку врачей и насильственную смерть сына, заговор и проклятье её давних родственников. Когда Костик вернулся, заботу о свекрови я передала старшему сыну, и наконец-то смогла побыть одна, чтобы привести мысли в порядок и понять, как жить, чтобы не умереть от горя. Аннушку на всё лето я отправила к своей бабушке, чтобы она немного развеялась, подзагорела и от души полакомилась дарами огорода и сада.

Днем на работе я писала отчеты, готовила новые планы занятий, а вечерами погружалась в тоску и горе. Володя иногда приходил ко мне во сне. Он говорил со мной, обещал вернуться. Однажды я проснулась оттого, что он обнимал меня. Спросонок мне показалось, что похороны были ночным кошмаром. Лихорадочно я стала искать мужа руками на холодной стороне кровати, но, осознав происходящее, снова горько заплакала. Омут уныния обволакивал мою душу, забирая все крепче в свой плен. Я перестала отвечать на звонки друзей, с родителями общалась через силу. От еды не испытывала удовольствия и вскоре решила свести счеты с жизнью. Поточив любимый кухонный нож, я налила ванну горячей воды, чтобы распарить руки и вскрыть себе вены. Не задумываясь о последствиях, я сделала надрез вдоль левой руки, начиная от запястья. Кровь брызнула из раны, окрасив горячую воду в красный цвет. Резкая боль привела меня в чувство. На мгновение я представила себя в гробу, увидела несчастную маму, сошедшего от горя с ума отца, дочь, ставшую сиротой. Мне стало стыдно за свое малодушие. Выскочив из ванной, зажимая рану рукой, я побежала в спальню в поисках бинта и перекиси водорода. Обработав разрез, убедилась, что не смогла глубоко вонзить лезвие. Перемотав руку, вернулась в санузел, чтобы уничтожить следы своего безрассудного поступка. Когда чистота и порядок были восстановлены, я услышала телефонный звонок. В трубке рыдала мама. Она утверждала, что почувствовала какую-то беду. Я попыталась успокоить её, сказала, чтобы она перестала так реагировать на глупости, хотя в глубине души знала, что материнское сердце никогда не ошибалось. Мама предложила встретиться в кафе, чтобы немного развеяться и поболтать. Я согласилась и на следующий день, надев кофту с длинными рукавами, отправилась на встречу с мамой.

Увидев её, я ужасно корила себя за малодушие. Моей слабости не было оправдания. Тогда я пообещала себе остаться в живых, но мне не хватало сил снова научиться дышать. Видя мой измученный вид, мама пыталась шутить, рассказывать истории из жизни наших странных соседей и её коллег. Потом вдруг замолчала и, будто подбирая темы для диалога со мной, больше похожей на мумию, чем на молодую красивую женщину, предложила сходить на какой-нибудь концерт. Я вяло согласилась, но, учитывая полную потерю связи с внешним миром, мне не были знакомы новости о культурных мероприятиях нашего города. В гардеробе кафе мы обнаружили рекламные контрамарки на рок-концерт в исполнении неизвестной мне ранее группы. Мы решили рискнуть и послушать новые для себя песни, пообещав друг другу уйти из зала в случае неудачного выбора. Папа нас отпустил без лишних вопросов, он знал, что мне жизненно необходимы были хоть какие-то эмоции. Одевшись поярче, мы отправились на встречу новым впечатлениям.

Зал оказался полным. Фанаты были разного возраста. Половина зала в руках держала огромные букеты роз. Когда свет погас, все стали свистеть и аплодировать. Через мгновение кулисы распахнулись, и сцену озарил яркий луч. Началась динамичная музыка, которая повергла в экстаз зрителей. Солисткой группы оказалась маленького роста худенькая молодая женщина в черной одежде, с невероятным количеством татуировок на руках. Первая песня была про любовь и розы, которые дарила ей возлюбленная перед расставанием. Девчонки толпой ринулись, чтобы засыпать солистку цветами. Никогда прежде я не слышала песни о женской любви друг к другу. Я не была ханжой, но подобные откровения для меня звучали дико. Мы переглянулись с мамой, но решили остаться. Следом одна за другой были песни о потерях, разбитом сердце, предательстве и боли, пронизывающей всю жизнь молодой рок-певицы. Её слова сразу попадали в душу, вызывая у меня приступы слез. Хорошие откровенные тексты сопровождались прекрасной музыкой. Команда отработала концерт на одном дыхании. Два с половиной часа пронеслись незаметно. Энергия этой внешне вовсе неинтересной женщины оказалась сумасшедшей, она заряжала своим боевым духом и лозунгами про борьбу за любовь. Я поняла, что хочу лучше узнать о творчестве этой команды. Оглушенные новыми ощущениями после концерта, мы с мамой решили заглянуть в кафе и выпить по бокалу вина. Впервые после смерти мужа я почувствовала себя живой. Я поняла, что соскучилась по Анютке и решила в конце следующей недели отправиться в деревню к родным, чтобы немного погостить и забрать ребенка домой. Теперь я не помню, о чем говорила с мамой в тот вечер, в памяти остался лишь восторг от этого рок-концерта и музыки, вселившей в мое сердце надежду на то, что я когда-нибудь смогу оправиться от этого удара судьбы…

В назначенное время я отправилась деревню. Увидев меня возле забора, Анечка, словно поплавок, стала подпрыгивать на месте, громко крича: «Мама, мама приехала!». Я открыла калитку и побежала навстречу своей крошке. Мы крепко обнялись и поцеловались. Анечка заметно подтянулась за это лето, стала лучше говорить. Её светленькие волосы окончательно выгорели и приобрели белоснежный цвет, красиво подчеркивая синие глаза, доставшиеся ей от отца. Аннушка вдруг отстранилась от меня и спросила про папу. Сразу после смерти Володи я сказала дочери про его длительную командировку на Северный полюс. Как и тогда, мне не хватило сил объяснить ребенку, что такое смерть, поэтому легенду о долгом отъезде отца я решила сохранить. Анютка с понимающим видом махнула головой и предложила показать грядки, которые полола от сорняков вместе с бабушкой. Вечером состоялся праздничный ужин и вручение подарков моим родным людям. Отдых в доме, наполненном детскими приятными воспоминаниями, любовью и заботой, позволил развеяться и немного зарядиться для нового учебного года.

В сентябре Анечка вновь отправилась в детский садик, я набрала новую группу ребятишек, нуждающихся в дополнительной подготовке для учёбы в школе. Со временем мы привыкли обходиться без мужчины в доме. Я всерьёз увлеклась творчеством недавно полюбившейся мне рок-группы: купила все их альбомы, стала следить за судьбами новых кумиров. Чем больше я узнавала жизненные истории рок-исполнителей, тем сильней удивлялась, как достойно они переносили свои испытания. Гитарист потерял дочь, она выпала из окна в годовалом возрасте. Клавишник родился в тюрьме и вырос в детском доме, ударник потерял родителей в автокатастрофе, солистка с рождения видела только одним глазом. Можно было предположить, что эти истории были легендами, созданными для привлечения особого внимания к малоизвестным музыкантам. Но тексты их песен были реалистичными и глубокими, написанными людьми, действительно пережившими настоящие драмы. Лишь спустя несколько лет я узнала, что участники группы не являлись авторами своих произведений, но эта новость не смогла оттолкнуть меня от творчества прекрасной рок-группы.

Когда Анютка пошла в старшую группу, тетя Зина умерла. Об этом мне сообщил Костик, который к тому времени так и не женился. Он позвонил на домашний телефон, на звонок ответила Анечка. Она обескуражено передала мне трубку и сказала, что звонит мужчина с голосом папы. Мне показалось странным, как спустя два года дочка помнила голос отца, но, услышав Костика, поняла, что она не ошиблась, мне самой на секундочку показалось, будто звонил Володя. С Костиком мы встретились через полчаса в квартире тети Зины. После смерти мужа со свекровью мы практически не виделись. Со временем она стала винить меня в этой трагедии. Анечку видеть отказывалась и стала напоминать бабушку Зою, обиженную на весь мир.

В квартире я заметила свежий ремонт и похвалила Костика за умение проявлять заботу даже в самых сложных обстоятельствах. Я знала, как ему было нелегко после потери брата терпеть сумасшествие матери, но, как и прежде, он был собран и сосредоточен. Мой деверь сменил прическу, стиль одежды и выглядел значительно моложе своих лет. Мы прошли на кухню, чтобы обсудить детали похорон. Костик, как всегда, всё грамотно продумал, меня просил лишь подстраховать в кафе на поминальном обеде. Несмотря на внешнее сходство с Володей, Костик по характеру сильно от него отличался. Был очень дисциплинированным и ответственным. Всегда сам принимал решения и доводил начатое до конца. Мой супруг с детства походил на весеннюю погоду, был рассеян, впечатлителен и вспыльчив. Со временем я привыкла к особенностям нрава любимого мужа, но значительно позже узнала, что такие качества только портят мужчину. Я смотрела на повзрослевшую мудрую копию моего мужа и понимала, что до сих пор скучаю по своему Володеньке. Костик завершил свой диалог и спросил про мою личную жизнь. Я грустно улыбнулась и ответила, что до сих пор одна.

С тетей Зиной пришли проститься все сотрудники школы, и даже её ученики. Вместе с Костиком мы смогли достойно проводить его маму в последний путь и похоронили рядом с сыном. Вечером Костя подошел ко мне, обнял и поблагодарил меня за помощь. Я прижалась к нему, а потом тихонько спросила о том, как он будет жить дальше. На минуту броня вечно собранного мужчины с Константина слетела, он глубоко вздохнул и ответил: «Не знаю, родная, еще не думал об этом». Эти несложные слова были одновременно наполнены грустью и нежностью. Я поцеловала Константина в щеку и предложила увидеться с племянницей. Деверь обрадовался и пообещал купить Анютке самую красивую куклу.

Мы встретились в парке через неделю. Несмотря на то, что доченька хорошо выговаривала все звуки, своего дядю Анютка по-прежнему называла Кофтей. Увидев его, она выдернула ручонку из моей руки и бросилась в его объятия. Костик подбросил Анютку к небесам. Потом поставил на ножки и сказал, что она сильно выросла. Племяшка начала без умолку рассказывать о своих поделках в детском саду, но, получив куклу в подарок, замерла от изумления. Вместе мы немного погуляли, сходили в кинотеатр, поужинали в кафе. Перед расставанием пообещали друг другу чаще встречаться. Так и случилось. Кофтя заваливал подарками юную модницу, водил нас в лучшие кафе, везде и всегда рассчитывался сам. Через несколько месяцев мы не могли представить наши выходные без любимого дяди. Эти встречи преобразили меня. Я стала эффектней одеваться, сделала модную стрижку, чем начала привлекать внимание других мужчин. Со мной пытались знакомиться даже в общественном транспорте, и вскоре я встретила молодого красавца, который вскружил мне голову.

Наша встреча была, словно в кино. Я возвращалась с работы домой, как вдруг на небе налетела огромная туча, и начался ливень. Не успев придумать, где спрятаться от стихии, я вдруг увидела огромный зонт над моей головой. Его распахнул для меня незнакомец. Он представился, пригласил в кафе. После третьего свидания мы стали близки. Кирилл работал руководителем туристической фирмы, был разведен и находился в поисках своей половины. Знакомить ребенка с новым избранником я не спешила, наш роман держала в тайне даже от мамы. Но счастье в моих глазах тут же отметил Константин. Он вдруг сказал, что любовь меня украшает. Мне было неловко от его наблюдательности, словно я изменяю своему Володе. Костик, будто прочитав мои мысли, сказал, что я никому ничего не должна объяснять или стыдиться желания снова быть счастливой. Ему было непонятно, как такая красотка, как я до сих пор оставалась одна. Поблагодарив Костика за понимание, я вдруг заметила грусть в его глазах. Он немного помолчал, а потом сказал, что серьезно болен. Эта новость была громом среди ясного неба. В воздухе повисло неловкое молчание. Потом Костик продолжил, что сразу после смерти матери у него случился сердечный приступ. Тогда он не придал значения этой ерунде, но когда резкая боль в груди повторилась, обратился к врачу. Проведя полное обследование, врачи настоятельно рекомендовали сделать операцию. В нашем городе с передовыми технологиями в области кардиологии лекари были незнакомы. Учитывая достаточное количество денег, Костик смог договориться о прохождении операции в Южной Корее. Он купил билеты на самолет, но перед отъездом он попросил зарегистрировать наш брак…

По его мнению, этот союз должен был фиктивным, но крайне необходимым. В случае неудачной операции имущество и сбережения должны были достаться Анечке и мне – единственным родным ему людям. Кроме того, забрать тело из-за границы смогла бы только законная жена. Чужим женщинам он не доверял, был убежден, что может рассчитывать только на меня. В практичности Константина я никогда не сомневалась, но выходить замуж без любви не планировала. Костик прервал мои мысли и пообещал, что если все закончится благополучно, мы разведемся сразу после его возращения. Он предложил моим родителям ничего не говорить, а самой продолжать жить своей жизнью. В ответ я сказала, что готова ехать с ним в больницу, чтобы помочь и поддержать. Но Костик наотрез отказался, для него было недопустимым показаться передо мной в больничном халате и разбитом виде. Я попросила дать время подумать, но сразу услышала дату и время встречи в загсе.

При встрече с Кириллом в моей душе начинали зарождаться новые чувства, которые должны были перерасти в крепкие отношения. Я снова стала мечтать о свадьбе, но с избранником по сердцу, как вдруг судьба преподнесла мне такой тяжелый выбор. За последнее время мы с Костиком стали родными людьми. Я видела, как тянулась к нему Анютка, и понимала, что должна была пойти на этот шаг, но не знала о реакции возлюбленного на этот поступок. В конце концов, я решила воспользоваться советом Костика и ничего никому не говорить. Я была уверена в благополучном исходе операции, знала, что после возвращения брак будет аннулирован, но на душе все равно почему-то было грустно. Весь вечер я думала о своей жизни, смотрела свадебные фотографии, спрятанные в дальний угол шкафа, вспоминала тетю Зину и её трагедии, думала о Костике, знала, как невыносимо одиночество, но никак не могла придумать, чем помочь такому далекому, но все же родному человеку. Не выдержала и позвонила маме. Про фиктивный брак я говорить ничего не стала, объяснила, что Костик уезжает на операцию и попросила дать совет, как ему помочь. Мама немного помолчала и сказала: «Подари ему плеер с музыкой нашей любимой рок-группы! Вряд ли после операции он захочет читать книги, телевизор в палате будет вещать на корейском языке, музыка будет в самый раз». «А вдруг Костику не понравится мои музыкальные пристрастья?» – уточнила я. «Это вряд ли, тексты песен должны его поддержать!» – ответила мама. Я поблагодарила её за помощь и побежала делать сборник для плеера.

Через несколько дней Костик ждал возле загса. Он поблагодарил меня за этот поступок, поскольку переживал, что я не приду. «Жених» взял меня за руку и поцеловал её, чем очень удивил. Никогда раньше он не проявлял ко мне ничего подобного, но теперь был невероятно милым и приятным мужчиной. Нас расписали без лишних слов и клятв. Выходя, Костик предложил вместе поужинать, я согласилась.

Он пригласил меня в лучший ресторан, где заранее забронированный столик был уже накрыт. Я удивилась такой предусмотрительности своего псевдомужа. В голове крутился только один вопрос: «Как у него получается все предугадать наперед?» – и тут же услышала ответ Константина вслух: «Не получается, просто, мне кажется, я немного знаю тебя». От этого совпадения по моим рукам побежали мурашки. Я не знала, что сказать, но Костик снова заполнил наше молчание предложением выпить хорошего вина. Этот вечер пролетел на одном дыхании. Мы говорили о всякой ерунде, при этом я испытывала невероятную легкость в общении. Он рассказывал про работу в морском торговом порту, я о ребятишках, которых учила. Перед расставанием я предложила проводить Костика в аэропорт, он сопротивляться не стал. Через несколько дней он улетел, получив от меня заветный плеер с нужной музыкой, оставив все необходимые документы и ключи на сохранение…

В моей душе что-то изменилось, воспоминания о нашем ужине и расставании в аэропорту не выходили из моей головы. Горячие руки Костика и аромат дорогого одеколона волновали мое сердце.

Вечером мы встретились с Кириллом, он поцеловал меня, но вместо прилива счастья, я вдруг почувствовала неприятные ощущения. Он пригласил меня в кафе, чтобы поужинать. Мы сели друг напротив друга я посмотрела на своего избранника и вдруг ощутила раздражение. Он противно жевал кусок плохо прожаренного мяса, всё время мерзко шмыгал носом, вытирая сопли руками, говорил глупости и нелепо улыбался. Я старалась не смотреть на своего собеседника и молча разглядывала силуэты за окном. Его длинный и скучный монолог прервал телефонный звонок от бывшей супруги. Мне не удалось услышать слова женщины, но по истошному крику Кирилла я поняла, их разговор был явно на неприятную тему. Он бросил трубку, перезвонил своей дочери и накричал на нее за двойку по алгебре. Кирилл объяснил, что его бывшая жена и дочь были полными дурами и продолжил жевать свой стейк. Мы никогда не говорили о своих прежних отношениях, но мне было неприятным слышать такие гадости о его семье. Во время десерта позвонила его мать и попросила привезти немного денег. Нерадивый сынок наорал на женщину, используя в речи исключительно нецензурную брань, и бросил трубку. Я посмотрела на Кирилла и осознала всю нелепость отношений с мужчиной, который так презирал и ненавидел своих родных людей. Не дождавшись кофе, я встала из-за столика и заявила, что вышла замуж, развернулась и ушла. Кирилл удерживать меня не стал и без лишних слов исчез из моей жизни.

Когда наступили следующие выходные, Анютка задала вопрос про Кофтю и горько расплакалась, узнав, что он уехал в командировку. Со временем она поняла, что её папа умер и никогда не вернется, теперь, услышав про отъезд еще одного любимого человека, расценила это как очередную потерю. Я обняла свою крошечку, объяснила, что Кофтя обязательно вернется, зная, что мы его так ждем. «А когда он вернется, он будет жить с нами?» – вдруг спросила моя дочь. Этот вопрос поставил меня в тупик. Я отшутилась, а сама вдруг задумалась. Однажды я слышала про традицию восточных семей, потерявших сына, оставлять невестку в доме брата, но никогда не задумывалась о её мудрости: ведь тогда детей погибшего отца воспитывал не чужой мужчина, а родной дядя. Но мне так хотелось жить в окружении любви, а не доживать свой век по инерции. Я отрицательно помотала головой и отогнала прочь мысли о сохранении фиктивного брака.

Через несколько дней в нашем доме зазвенел телефон. Анютка бросилась отвечать и, услышав родной голос в трубке, стала кричать: «Кофтя, Кофтя звонит!!!» Я попыталась отнять трубку, но маленькие сильные ручки не сдавались. «Кофтя, ты когда приедешь? – кричала в телефон Аннушка. – Мы тебя с мамой ждем. Она сказала, что ты будешь жить с нами!» После последней фразы мне пришлось применить силу и выхватить трубку из рук юной интриганки. «Бусинка, скоро, конечно буду», – приятным голосом ответил Константин. Я пыталась перевести разговор на тему здоровья, но связь внезапно оборвалась, в трубке послышались короткие гудки.

Следующий звонок раздался только через три недели. За это время я часто слушала мои любимые песни. Мне казалось, что так я была ближе к Костику, хотя сама не знала, включали ли он плеер или сразу отправил эту безделушку в мусор. Он сообщил, что операция прошла успешно, без осложнений и патологий. В разговоре Костик был сдержан и напряжен, он сообщил, что прилетал на следующей неделе. Почувствовав его холод, я вдруг осознала, что нафантазировала этот несостоявшийся роман. Костик шел на поправку, сиделка или наследница ему больше была не нужна.

Собрав документы и ключи, оставленные мне на хранение, я отправилась в аэропорт, чтобы встретить своего родственника. Костя немного осунулся, но в целом выглядел очень хорошо, даже немного помолодел. Мы поздоровались, в воздухе снова повисло неловкое молчание. Я собиралась спросить про его здоровье, но Костик подошел ближе, крепко обнял меня и прошептал на ухо: «Спасибо, родная, ты спасла мою жизнь, теперь мое сердце принадлежит тебе». Он стал осыпать поцелуями мое лицо, а потом поцеловал в губы. Я прижалась к этому сильному надежному мужчине и еще некоторое время не могла от него оторваться…

Костик рассказал, как тяжело пережил операцию, а по телефону просто соврал, чтобы не пугать меня. Только благодаря музыке, преодолевая боль, он брал себя в руки и смог восстановиться, её он слушал по ночам, когда особенно сильно саднили швы, и мучило удушье. Включая сборник через наушники, он часами гулял по огромным коридорам больницы для восстановления тонуса мышц сердца. Рассказал, что всегда испытывал симпатию ко мне, но, почувствовав такую необычную заботу и настоящую поддержку, осознал, что полюбил. Никогда прежде он не слышал этих песен, но его «раненое сердце» отозвалось на каждое слово этих талантливых текстов. Он мысленно был всё время рядом со мной и точно понял, что не собирается аннулировать брак. Его целью, позволившей встать на ноги, стало – завоевание моего сердца. Наступление началось прямо в аэропорту. Эти слова, нежные объятия и поцелуи захватили мою душу, с тех пор мы больше не расставались.

Когда мы объявили родственникам о нашем союзе, все облегченно вздохнули, поскольку сильно тревожились за мою судьбу и крепко уважали Костика, но потребовали проведения настоящей свадьбы. Супруг не дал мне времени подумать и вскоре заказал шикарный банкет в ресторане, на котором надел мне на палец роскошное обручальное кольцо.

Став настоящей женой этого закрытого, сдержанного, сурового и всегда собранного человека, я поняла, что на самом деле имею дело с трогательным заботливым романтиком, который волею судьбы стал главной опорой своей матери, а потом нашей семьи. Совсем скоро Анютка стала называть Кофтю папой, через несколько лет попросила родить ей сестренку или братика, но судьбе не было угодно подарить нам общих детей. Возможно, наш союз не одобрен небесами, но для себя мы решили подчиниться воле верхних сил.

Иногда, просыпаясь ночью, я смотрю на своего мужа и благодарю Бога за то, что тогда оставил его в живых, вернув смысл моей жизни. Теперь мне даже страшно подумать, что случилось бы со мной, если бы его не стало. Он всегда рядом, что придает огромные силы и желание жить.

Когда в наш город с гастролями снова приехала любимая рок-группа, на концерт мы отправились вместе. На нем звучали старые песни, и новые композиции. Я, как все сумасшедшие фанаты, подбежала к сцене, чтобы подарить розы, о которых пела исполнительница. Эта была небольшая благодарность за тот самый рок-концерт, который сначала спас меня, а потом помог сохранить жизнь мужчине, подарившему мне свое сердце навсегда…

Ариша ЗИМА