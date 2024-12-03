ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

03 Декабря 2024



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Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трех революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью, а также приблизившие крах советского строя. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.

Юрий Васильевич Бондарев

(1924–2020)

Юрий Васильевич Бондарев – советский писатель, публицист, сценарист, член Союза писателей, занимался общественной деятельностью, участник Великой Отечественной войны.

Вчерашние мальчишки, которые едва успели окончить школу, во время войны становились солдатами и шли защищать свою Родину. Ярким представителем того легендарного поколения является Юрий Васильевич Бондарев. К празднованию дня победы 9 Мая в нашей стране по всем каналам показывают военные кинофильмы. Одними из самых волнующих и любимых являются киноленты: «Батальоны просят огня» и «Горячий снег». Эти фильмы сняты по одноименным произведениям Юрия Бондарева. Он принимал участие в съемках фильмов, был автором и сценаристом.

Юрий Васильевич родился 15 марта 1924 года в городе Орске. Его, отец Бондарев Василий Васильевич, работал следователем и являлся участником Первой мировой войны. Мать писателя, Клавдия Иосифовна, занималась домашним хозяйством и воспитывала единственного сына.

Юра рос в любящей и заботливой семье, мать дарила ребенку любовь и ласку, а отец воспитывал сына бесстрашным и стойким. Родители часто вечерами читали книги, которые в семье Бондаревых занимали почетное место. Как правило, читалась классика, которая впоследствии оказала влияние на творческое развитие ребенка.

Мальчик мечтал стать моряком, эта мечта родилась тоже из книг, зачитывался Джеком Лондоном, заучивал наизусть морские термины. Юрий стал закаляться, тренировал свой организм, готовил его к сложным обстановкам. Но всё изменилось на одном уроке литературы. После летних каникул детям нужно было написать сочинение о том, как они провели лето. Учительница на весь класс зачитала сочинение Юры, в котором он описал свою поездку к дяде и двоюродному брату Сашке, как он учился тонкостям охоты и рыбалки, в подробностях описал строительство шалаша и жизни на природе, на реке Белой, которая находится под Уфой.

Преподавательница заметила способность ученика к литературе и рекомендовала ему развивать этот талант. Юра последовал её совету, он организовал выпуск школьного журнала в своей 516-й школе города Москвы.

Но юношеские мечты прервала война. Беззаботное детство закончилось для всех ребят того поколения. Позднее Юрий Васильевич в рассказе «Степь» поделится с читателями о том счастливом и мирном времени. 17-летний подросток принимал участие в сооружении укреплений под Смоленском и вернулся с последним эшелоном в Москву. Но затем семью эвакуировали в Казахстан. Как только Юра окончил среднюю школу (летом 1942 года), его направили на обучение во второе Бердичевское пехотное училище.

А уже осенью, в октябре 1942 года, молодых курсантов отправляют под Сталинград. Юрия Васильевича зачисляют командиром минометного расчета 308 полка 98-й стрелковой дивизии.

Под Котельниками он получил первое ранение, был контужен и получил обморожение. А дальше он принимал участие в освобождении Киева и Житомира, там он был ранен во второй раз, участвовал в боях в Польше и Чехословакии. Победу встретил младшим лейтенантом в Чкалове.

А после окончания войны и демобилизации Юрий поступает в Литературный институт, который закончит с отличием.

Его дебют в печати состоялся в 1949 году (это был небольшой сборник рассказов «На большой реке»), а далее последовал целый ряд повестей, романов и рассказов, которые стали классикой произведений о Великой Отечественной войне. В 1956 году автор напишет повести «Юность командиров», «Батальоны просят огня» (по которому в 1985 году будет снят четырехсерийный фильм), в 1959 году выйдет в свет повесть «Последние залпы» (по ней снимут кинокартину в 1961 году). Потом будут написаны романы «Горячий снег» и «Берег» (которые тоже экранизированы) и еще многие другие популярные произведения о войне.

Позднее Бондарев напишет: «После войны я начал писать о войне. Всё, что мною написано о ней, – это искупление долга перед теми, кто остался там… Я постарался осмыслить их судьбы».

Юрий Васильевич в своих произведениях, написанных в 70-е годы, размышляет о судьбе Родины, он даже предвидит распад Советского Союза и последующую деградацию общества. В 1973 году советские писатели составили групповое письмо, отправленное в редакцию газеты «Правда», о Солженицыне и Сахарове, под которым он тоже поставил свою подпись.

Во время XIX партийной конференции в 1988 году Бондарев, выступая с трибуны, сравнил перестройку Горбачева с самолетом, который был поднят в воздух, но никто не знал, есть ли в конечном пункте назначения посадочная площадка. Он резко высказывался в адрес тех, кто очернял советское прошлое, и отстаивал свои политические и жизненные убеждения на всех уровнях.

В 1994 году Бондарев не принял орден «Дружбы народов» по случаю 70-летия, который хотел ему вручить Борис Ельцин. Юрий Васильевич ответил президенту: «Сегодня это уже не поможет доброму согласию и дружбе народов нашей великой страны».

15 марта 2019 года Дмитрий Медведев поздравил писателя с 95-летием.

За заслуги в творчестве и общественной деятельности Юрия Васильевича отмечали 19 премиями, а произведения писателя переведены на более чем 70 языков мира.

Будущая жена Юрия Васильевича жила с ним по соседству, более того, Валентина была одноклассницей его сестры. Молодые люди встречались, много гуляли и разговаривали, а потом и поженились. В семье родились две дочери: Елена в 1952 году и Екатерина в 1960 году.

Юрий Васильевич всегда был примером во всём своим детям и внукам.

В 2018 году к годовщине Великой Победы Юрий Васильевич дал редкое интервью. Он рассказал о малоизвестных фактах своей биографии, поделился со своими читателями воспоминаниями о войне, размышлял о современном мире и человеке.

До самого последнего дня жизни писатель оставался неравнодушным к происходящим событиям в стране. Он до последнего твердо отстаивал выбранную позицию и не шел на компромисс со своей совестью.

Юрий Васильевич умер 29 марта 2020 года. Похороны состоялись 2 апреля. Писателя похоронили на Троекуровском кладбище.

***

Юрий Бондарев – последний писатель-фронтовик. Рассказывая нам о войне – настоящей, не плакатной, он описывал свои чувства, свою боль. Потому что сам прошел через ад Сталинграда, участвовал в форсировании Днепра и освобождении Киева, получил несколько ранений.

Юрий Васильевич не раз встречался с журналистами «АиФ» – как правило, на своей даче, истинно писательской, в просторном кабинете. Говорил вдумчиво, искренне, много. Сейчас в память о великом писателе мы публикуем отрывки из его интервью, которое стало одним из последних.

«Война для меня – святое, великое действо, через которое прошла наша страна. И прошла достойно. Меня порой упрекали: «Почему у вас все герои погибают?» Да потому, что из нашего поколения ушло на войну 99 процентов, а вернулось 3 процента. Я долгое время с радостью общался с одним ветераном, он был хорошим наводчиком-артиллеристом. Несколько лет уже не звонит. Писем тоже нет. Он был старше меня. Думаю, его уже нет. Это был последний однополчанин, с которым сохранилась связь...

Молодые люди, да и их родители не могут знать атмосферу, воздух, настроения, мечты, удачи и неудачи того времени. Мы мыслили несколько иначе. Я прекрасно всё это помню. И с таким удивлением смотрю на некоторых представителей, близких к моему поколению, которые начинают повторять то, что говорила «пятая колонна» – те, кто не признает ни войну, ни революцию, ни все те достижения, которые были сделаны нашей страной. Они, наверное, плохо знают, что в войне Россия потеряла 9 млн солдат, а американцы – 275 тысяч. США участвовали в войне на 8 процентов по сравнению с Россией, но всё равно хотят присвоить, украсть Победу. Вот и пишут их журналисты, что Америка и Англия сыграли огромную роль, что это они победили в войне. Но они не побеждали! Мы знаем! С представителями разных европейских стран я пересекся, как ни странно, в Сталинграде. Там были представлены почти все национальности. И все радостно сдавались нам в плен, когда мы их окружили.

Я знаю, что тот пессимизм, который есть у нашего народонаселения – специально говорю не о народе, а о народонаселении – то нытье, те стоны сквозь ругательные фразы в отношении своей страны – это дешево стоит и далеко от правды.

Для пессимизма возникает повод, когда нет хлеба и картошки в магазинах. Того, от чего непосредственно зависит жизнь. А продукты – это жизнь. В плане культуры и технологий – всё терпимо. Но когда дело касается жизненно важных вещей, которые необходимы человеку каждый день, но не каждый ими может воспользоваться, это, конечно, вызывает определенные чувства.

Большие запросы уже зависят от степени ума. Как народ говорит: глаза завидущие. Кто-то действительно посмотрит, позавидует: «Вот я хотел бы этого». А пробовал он это? Вот я пробовал эти кушанья заграничные. Они что, вкуснее наших? Нет! Наоборот! Гранд-отель. Официанты бегают на носочках, официантки трясут юбками. И всё! Вся разница! А у нас, может, на носочках не ходят, но накормят так, что еле из-за стола вылезешь.

То, что можно увидеть по телевизору, есть и в реальной жизни. Наши граждане умеют устраивать шикарные банкеты. Я сам на такие банкеты не хожу, где есть всё, что угодно – вот вам шампанское, будем умываться. Нет, умывайтесь сами! Там столы ломятся. Я во Франции, где люди считаются гурманами, такого не видел. Наши же так постоянно справляют дни рождения, свадьбы. А это уже называется роскошь.

Я ставлю культуру и особенно литературу по сравнению с экономикой на первое место. Потому что человек, который вооружен мировой культурой, принимает правильные решения в жизни. А жизнь ведь состоит из принятий решений. Поэтому просвещение должно быть на первом месте. Всё остальное – на втором. Только представьте общество без культуры! Это уже и обществом не назовешь. Даже у зверей есть культура и уважение друг к другу. Я с детства был голубятником. Видел, как голубь ухаживает за голубкой, за птенцами, как он кормит их из своего клюва. Видел, как взлетает голубка, а голубь, как бы сопровождая, взлетает следом за ней. А если кто-то чужой тронет голубку, он растопырит крылья и, как бомбардировщик, пойдет на защиту. А волки какие семьянины! И это всё – тоже культура.

Но я замечаю, что в нашей стране градус культуры снизился. Появилось больше равнодушных: когда сильный бьет слабого, кто-то да пройдет мимо. А равнодушие – это и есть бескультурье.

Думаю, что показателем и барометром того, куда идет страна, во все времена была молодежь. Вот вам как пример одна деталь. 1941 год. Немцы подошли вплотную к Москве, на 37 км, полтанкового броска. Когда объявили, что собирается народное ополчение, какой был энтузиазм у молодежи! Записывались не под угрозой, не под приказом, не из-под палки – в очереди стояли добровольно.

То, что я познаю через своих молодых знакомых, меня не пугает. Но то, что идет по телевизору, совсем не радует. Какие-то идиотские драки, многие из которых спровоцированы нанятыми людьми, получающими в руки по бумажке. Много разных шоу, фестивалей: показывают залы, набитые зрителями, чуть ли на люстрах не висят. Да, есть у нас талантливые люди, молодые певцы, артисты балета. Но в основном то, что я вижу, – клоунада. В данном случае молодежи трудно что-либо посоветовать. У нашего поколения тоже были периоды, когда мы любили одно направление, потом другое. У них сейчас период любви к зрелищам. Посмотрели, тут же забыли и пошли есть мороженое или пить нарзаны.

Может быть, время такое? Может, и ворчать на него не нужно? Вы замечаете, как всё быстро меняется? Два года назад было немного иначе, пять лет – совсем по-другому, а в 1990-е годы вообще черт знает что творилось. История не подвержена нашим слабым человеческим советам. Она не прислушивается к нашим словам, не воспринимает наши впечатления.

Деньги сегодня стали парусом. Мы должны пройти через эту эпоху. А заодно вспомнить и другие подобные меркантильные эпохи. Сегодня молодой человек думает, какую профессию выбрать: чисто теоретическую или связанную с жизненной практикой, с хорошими доходами? Квартиры-то у него нет, места твердого тоже нет, богатых родственников и подавно... Поэтому каждый думает о материальном устройстве. И пусть это не моя эпоха. Но она такая.

Я вам приведу одну цитату: «Что ж, и сбылось то немногое, о чём бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына... Это было всё, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром». Конец «Тихого Дона». Прекрасный и умный финал с двойным смыслом.

В чём смысл жизни? Такой вопрос я задавал более тысячи раз – профессорам, большим людям, студентам, своим товарищам, писателям, художникам. Человек родился, чтобы познать этот мир, познать самого себя. Ведь мы себя совершенно не знаем. Если кто-то говорит: «Я знаю всё о себе!» – он не обманывает, а просто врет, брешет или дурак. Ничего мы не знаем о себе. Мы не можем порой объяснить какой-то свой поступок или слово высказанное, которое не стоило высказывать. Так что не суета сует, не богатства, не власть, а познание самого себя – вот самое главное наше предназначение. То, о чём написал Шолохов. Но пока мы идем в другую сторону от этого финала...»

Источник: biographe.ru

aif.ru