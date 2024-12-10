ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

10 Декабря 2024



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Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трёх революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью, а также приблизившие крах советского строя. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.

Алексей Николаевич Толстой

(1882–1943)

Алексей Толстой – автор большого числа популярных произведений: от любимых детьми «Приключений Буратино» до ценимых поклонниками фантастики «Аэлиты» и «Гиперболоида инженера Гарина». Миллионные тиражи, десятки экранизаций, три Сталинские премии. Несмотря на всеобщее признание, судьба автора, как и судьбы его героев, познала много изгибов и переломов. Однако ни в минуты отчаяния, ни в мгновения счастья природный дар слова не изменял Алексею Толстому, который заслуженно входит в когорту самых выдающихся русских писателей XX века.

Алексей Толстой родился 29 декабря 1882 года (10 января 1883 года по новому стилю) в городе Николаевске Самарской губернии (ныне Пугачёв Саратовской области). Его рождение породило пересуды, сопровождавшие писателя всю жизнь. Алексей появился на свет в момент разрыва отношений его матери Александры Леонтьевны, урожденной Тургеневой, с супругом – графом Николаем Александровичем Толстым, результатом которого стал уход женщины к А. А. Бострому. Воспитание будущий писатель получил в семье отчима. Несмотря на многочисленные споры и сплетни о том, кто был биологическим отцом мальчика, современные биографы А. Н. Толстого на основе писем Александры Леонтьевны безоговорочно признают его сыном графа.

Детство Алексея Толстого прошло на хуторе Сосновка (ныне село Павловка Самарской области) в благожелательной обстановке патриархальной семьи. В 15 лет мальчик вместе с матерью перебрался в Самару, где в 1898–1901 гг. получал образование в реальном училище. Своим однокашникам он запомнился живым и даже озорным характером. В 1901 году Толстой окончил училище и перебрался в Петербург, где поступил в Технологический институт на механическое отделение. Но естественные науки отступили перед соблазнами столичной жизни, которыми отмечена юность Алексея Толстого. Не будучи прилежным студентом, он не завершил обучение, не получил диплом и в поисках нового в 1907 году записался в художественную школу. Тогда же проявился подлинный интерес Толстого к сочинительству.

Первые литературные опыты 24-летнего Алексея Толстого – прежде всего, поэтический сборник «Лирика» (1907) – отличались подражательством и влиянием декадентской среды. Но спустя всего три года Алексей был замечен литературной общественностью. Сборник рассказов «Заволжье» (1910), романы «Чудаки» (1911) и «Хромой барин» (1912) снискали благосклонность искушенных столичных критиков и приобрели популярность у читающей публики.

К началу Первой мировой войны Толстой имел репутацию талантливого и перспективного писателя, вхожего во все модные салоны и редакции Петербурга. С началом боевых действий он стал военным корреспондентом «Русских ведомостей» и неоднократно выезжал на фронт. Под влиянием увиденного он быстро остыл к декадентству и стал искать новые темы и художественные образы, работая над романом «Егор Абозов» (не закончен).

После февраля 1917 года Толстой пребывал в приподнято-идиллическом состоянии: он грезил о новом человечестве и светлом будущем, но реальность быстро разрушила простодушные упования. В горниле Гражданской войны сгинули восемь его родственников, в их числе брат Александр, белогвардейский офицер. Потрясенный происходящим, Толстой, по его словам, «физически возненавидел большевиков». Эта «ненасытная злоба проклятий» пронизывала рассказы, написанные по горячим следам событий, в 1918–1920 гг. Не видя себя в новом государстве, весной 1919 года Толстой покинул Россию и перебрался сначала в Париж, а затем в Берлин.

Годы в эмиграции Толстой считал самыми тяжелыми в своей жизни. На бытовую неустроенность накладывалось безрадостное общение с беженцами, потерявшими на Родине всё и наполнившими сердца бесконечной ненавистью к «чудовищной революции». Только литературная деятельность спасала от гнетущей безысходности окружающего мира. За несколько лет Толстой написал многие знаковые работы. Среди них следует упомянуть ностальгическую повесть «Детство Никиты» (1921), которая многими литературоведами рассматривается как высшее достижение писателя, а также утопически-фантастический роман «Аэлита» (1922), несовершенный с точки зрения сюжета, но излучающий горячую веру в грядущее, где доброта всё же восторжествует, пусть и на Марсе. Тогда же родился роман «Сестры» (1919–1922) – первая книга трилогии «Хождение по мукам», посвященная осмыслению прокатившихся по России грандиозных и трагических событий.

В 1922 году Толстой полностью разочаровался в эмигрантской среде и идее монархистского реванша. В знаменитом открытом письме к видному деятелю «белого дела» Н.В. Чайковскому писатель признал советскую власть единственной силой, способной вывести страну из тупика. На следующий год Толстой вернулся в Россию, а точнее, в новую и неведомую для себя страну – Советский Союз.

Первые по прибытии домой произведения «красного графа», как стали называть Толстого за его политическую позицию, наполнены драмой эмиграции, утопающей в мечтах и нищете («Ибикус, или Похождения Невзорова», 1924 год), сатирой на мир чистогана («Мираж», «Союз пяти», «Гиперболоид инженера Гарина», 1924–1927 гг.) и судьбой героев Гражданской войны, оказавшихся лишними во времена НЭПа («Разговор на балконе», «Гадюка», 1927–1928 гг.). Одновременно автор работал над масштабным полотном «Хождений по мукам», завершая вторую часть трилогии («Восемнадцатый год», 1927–1928 гг.).

В 1930-е гг. Толстой всё больше вписывался в культурный официоз, и некоторые его произведения той поры не лишены идеологических штампов и славословий. Особенно это заметно в «Хлебе» (1937) и «Пути к победе» (1938), повествующих о ведущей роли Сталина в Гражданской войне. Толстой оставался активным в самых разных областях творчества: обрабатывал русские народные сказки, создавал по итальянским мотивам знаменитого Буратино (1936), много сил отдавал публицистике и общественной деятельности как депутат Верховного Совета СССР.

Особое место в творчестве Алексея Толстого занимает «петровская тема». Еще в 1918 году он написал рассказ «День Петра», посвященный русскому царю, а с 1930 года приступил к монументальному роману о петровской эпохе. Толстой штудировал источники, консультировался с историками, впитывая «ощущение эпохи». Работа над романом продолжалась 15 лет. В итоге был создан величественный образ венценосца, строящего новую державу из обветшавшего царства.

Перед Великой Отечественной войной Толстой написал роман «Хмурое утро» (1940–1941) – последнюю часть «Хождений по мукам». К сожалению, веяния эпохи заставили писателя смягчить противоречия, сгладить финал, что не пошло на пользу произведению. Во время войны Толстой активно бил врага словом. Им опубликованы десятки статей с яростными призывами к бескомпромиссной борьбе с фашизмом, созданы фронтовые «Рассказы Ивана Сударева» (1941–1942) и «Русский характер» (1944). Постепенно из этого массива созревал замысел большого романа «Огненная река» о подвиге русского народа – увы, не осуществившийся.

Алексей Толстой стал одним из немногих авторов, получивших Сталинскую премию I степени в области литературы и искусства несколько раз. В 1941 году он был удостоен её за первые две части «Петра I», в 1943 году – за трилогию «Хождение по мукам», в 1946 году, уже посмертно, – за пьесу «Иван Грозный».

Особые отношения сложились у писателя с кинематографом. Начиная с 1915 года, произведения Алексея Толстого экранизировались десятки раз. Самыми известными постановками стали немой фильм «Аэлита» Я. А. Протазанова (1924), биографическая картина «Пётр Первый» В. М. Петрова (1938), историческая драма Г.Л. Рошаля «Хождение по мукам» (1957–1958), детская сказка «Приключения Буратино» Л. Нечаева (1975), истории об инженере Гарине – «Гиперболоид инженера Гарина» А. И. Гинцбурга (1965) и «Крах инженера Гарина» Л. А. Квинихидзе (1973).

Человек бурного темперамента, Алексей Толстой сполна проявлял его и в личной жизни: у писателя было четыре брака и четверо детей, а также несколько сильных влюбленностей. Первой женой молодого Алексея стала Юлия Рожанская, с которой он встречался в Самаре и продолжил отношения в Петербурге в 1901–1907 гг. Но Юлия хотела видеть мужа добропорядочным инженером, а того влекло в литературу, и поэтому последовал неизбежный разрыв. Их 5-летний сын Николай умер вскоре после расставания родителей в 1908 году.

Со второй женой, молодой художницей Софьей Дымшиц, Толстой познакомился в Дрездене в 1907 году. В 1911 году у них родилась дочь Марианна, впоследствии профессор химии. В 1914 году в жизни Толстого возникла Наталья Крандиевская, женщина красивая и незаурядная. Вскоре она стала женой писателя и матерью двух его сыновей – Никиты (1917), будущего ученого-физика, и Дмитрия (1923), ставшего композитором. Последней, четвертый раз семью Алексей Толстой создал в 1935 году – избранницей его стала Людмила Крестинская (Баршева), прежде работавшая у писателя секретарем.

В декабре 1943 года, присутствуя в Харькове на первом показательном процессе против немецких офицеров, виновных в злодеяниях против мирного населения, Алексей Толстой сильно простудился. После этого случая он так и не смог оправиться, работая через силу.

В 1944 году врачи обнаружили у писателя рак легких, который и стал непосредственной причиной смерти Алексея Толстого. Болезнь прогрессировала быстро, и 23 февраля 1945 года классик отечественной литературы умер. 24 февраля его тело было кремировано, а 26 февраля урну с прахом торжественно захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

История.РФ

«Очаровательный негодяй». Как судачили о «красном графе» Алексее Толстом

140 лет назад, 10 января 1883 года, в городе Николаевск, что в Самарской губернии, родился мальчик, о котором впоследствии скажут: «В нём течет кровь классиков русской прозы, черноземная, щедрая, помещичья кровь...»

«Третий Толстой»

Автор этих слов, поэт Максимилиан Волошин, отлично осознавая, что такую лестную характеристику могут умыкнуть и присвоить кому-то ещё, уточнит, о ком именно это сказано: «По отцу он – Толстой; по матери – Тургенев, с какой-то стороны близок не то с Аксаковым, не то с Хомяковым...»

Это, как говорят в детской игре, уже «теплее». Окончательно же точку поставил хороший знакомый и некогда даже друг этого загадочного человека писатель Иван Бунин, назвав одну из глав своих воспоминаний просто и со вкусом: «Третий Толстой».

Впрочем, это было уже посмертным признанием. Буквально через пару фраз Бунин сам признается, что при жизни и он, и другие современники называли его иначе: «То пренебрежительно Алешкой, то снисходительно и ласковое Алешей». Тут уже ошибиться невозможно, конечно, это Алексей Николаевич Толстой. Советский классик, тот самый, который «Буратино», «Гиперболоид инженера Гарина», «Аэлита», «Хождение по мукам», «Пётр I»...

Этот вот разлет – от пренебрежительного «Алёшки» до почтительного «Третий Толстой» можно встретить не только у известного своей желчностью Бунина, но и у других современников. Такая широта натуры не могла остаться незамеченной, что подтверждается чисто количественными методами. Алексей Толстой по упоминанию в исторических анекдотах уступает только Александру Пушкину. Другое дело, что «Солнце русской поэзии» предстает там перед нами как человек довольно-таки симпатичный и даже добрый, пусть временами резкий и чудаковатый. Толстого же почти везде и всегда рисуют негодяем. Но, подобно Анне Ахматовой, обязательно уточняют: «Очаровательный негодяй», отдавая должное его таланту и обаянию.

Справедлива ли такая оценка? Это можно проверить, если посмотреть, кто, как и за что склонял «Третьего Толстого».

«Едок-объедало»?

«Приехал Толстой. Рассказывал, как питался во время писательской поездки по Волге. Ежедневно – икра, копчёная рыба, чудесные сливки, фрукты и какие-то особенные огурцы... А ведь в стране голод», – с явным неудовольствием и очевидным укором писала об Алексее Николаевиче поэтесса Анна Ахматова. Дело было в 1923 году, том самом, когда Толстой вернулся в Россию из эмиграции.

«Я не только лакомка. Я едок-объедало, – с гордостью говорил он. – Я могу один съесть целого гуся...» Усевшись, он долго и основательно изучал меню, потом, подозвав хозяйку, заказывал ей: «Борщ. Пирог с капустой. Свиную отбивную в сухарях и блинчики с вареньем. С клубничным вареньем». Сейчас меня удивляет, что я могла спокойно слушать его, глядя на «свиную отбивную в сухарях», чувствуя её запах. Ведь я столько месяцев не ела ни кусочка мяса. И как мне хочется обгрызть хоть оставшуюся у него на тарелке косточку... Мне и сейчас непонятно, как можно есть в присутствии голодного человека». А это о ком? Если тоже о Толстом, то придется признать – действительно негодяй.

Однако это не Толстой. Так, писательница Ирина Одоевцева вспоминает о первом муже Анны Ахматовой, поэте Николае Гумилёве. И воспоминание относится к 1920–1921 гг. Как раз к самому разгару голода в молодой советской республике. В 1923 году, когда вернулся Толстой, голод уже заканчивался. Но Толстого за его кулинарную слабость, свойственную вообще-то многим русским литераторам, упрекают. А Гумилева, который, к слову, делает свой заказ в подпольном нелегальном ресторане, – почему-то нет.

Лжец и плагиатор?

Среди русскоязычных блогеров, пишущих о литературе, хорошим тоном считается пройтись по одному из самых успешных произведений Толстого – сказке «Золотой Ключик, или Приключения Буратино», которая сплошь и рядом объявляется злостным плагиатом: «Герои и часть сюжетной линии «Буратино» списаны с «Пиноккио», итальянской сказки Карла Коллоди, что вышла лет на 50 раньше. Мудрый сверчок, девочка с лазурными волосами, пудель Медоро, разбойники Кот и Лиса, злой кукольник – всё это уже было у Коллоди. Толстой целиком списал даже целые сцены (например, нападение Лисы и Кота в масках-мешках, врачебный консилиум из докторов-животных над раненым Пиноккио, сцену в таверне «Красный Рак» и многие другие). В дальнейшем Толстой, близкий к правительственным кругам, добился запрета на переиздания «Пиноккио» и, наоборот, пролоббировал выход своего «Буратино» огромными тиражами».

aif.ru