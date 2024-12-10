Однажды на рынке

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10 Декабря 2024

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает «Однажды…»

Мое первое знакомство с рынком случилось в начале девяностых годов прошлого века. Тогда в нашей стране с новым экономическим курсом для покупки продуктов и некоторых товаров народного потребления выдавали талоны. Заменой денег эти разноцветные бумаги не являлись, при тотальном дефиците они просто давали возможность купить жизненно важные товары. Причем, чтобы отоварить талоны, нужно было проявить смекалку, иметь связи в сфере торговли, уметь «крутиться». Все эти качества моим родителям были чужды, поэтому в те времена в нашем доме вареная колбаса была редкостью, а шампуня «Азалия», хозяйственного мыла и махорки – «выше крыши».

Воспитание, высшее образования и так называемая советская закалка не позволили моим родителям начать торговать. Получая гроши на своих «умирающих» предприятиях, работу на рынке они все равно считали унизительной.

Я была общительной и веселой девчонкой, любила выступать на школьной сцене, в компании была заводилой, за спиной не имела стыдливых предрассудков про работников рынка и в одиннадцать лет на летних каникулах решила встать за прилавок местного рынка. Мама долго сопротивлялась моей идее, но отцу это предложение очень понравилось. Окончательное решение было принято, когда родителям снова не выплатили заработную плату.

Перед выходом из дома в мой первый рабочий день мама положила мне с собой два пирожка с капустой, украдкой смахнула слезу со щеки и сказала: «Прости». «Мамуль, не переживай, мы скоро будем очень богаты», – ответила я и с удовольствием отправилась «на заработки».

Отец, озираясь по сторонам, донес сумку с товаром до рынка, показал лоток, где я должна была работать, и сказал, что вернется к семнадцати часам. Разложив скромный ассортимент для торговли, я стала ждать своих покупателей.

Через час стали подтягиваться мои «коллеги». Раскладывая разноцветные диковинные вещи и коробочки, они откровенно смеялись над моим товаром; кто-то ругал моих родителей, кому-то было жаль маленькую худенькую продавщицу. Их речи меня не трогали, передо мной была одна цель – вернуться домой с пустой сумкой без товара и кошельком, наполненным деньгами.

Когда моя персона всем надоела, продавцы затихли в ожидании будущей выручки. Мимо стали проходить потенциальные покупатели с угрюмыми лицами. Останавливаясь у соседних лотков, узнавая цены, они охали, иногда выкрикивая слово «спекулянты», значение которого я не понимала.

Летнее ласковое солнышко дарило радость. Учебный год был позади, перспектива не садиться за парту целых три месяца приводила меня в восторг, хотелось петь и танцевать. Устав сидеть на деревянной лавке под навесом, я вышла в проход лотков, чтобы немного погреться. «Как торговля, девчушка?» – послышался ехидный голос из соседнего лотка. «Пока никак, но впереди целый день!» – бодро ответила я. Заметив пожилых дачников, проходящих мимо, я решила, что им непременно будет нужна махорка. Схватив несколько пачек с прилавка, я подбежала к пенсионерам и предложила купить самый лучший табак нашего города. Они рассмеялись, ответили, что это не табак, но две пачки все же купили. Моей радости не было предела. Вернувшись обратно, я стала громко зазывать прохожих, предлагая купить лучшее средство для стирки современности, шикарную пену для ванны и несравненное курево. Учитывая скромные цены и мою активность, товар оказался востребованным. К трем часам я смогла продать большую часть наших накопленных запасов «Азалии», махорки и хозяйственного мыла. Я планировала продать все, что принес отец в сумке, но моим планам помешал крупный усатый мужчина с наколкой на руке. Когда он появился на рынке в компании еще трех мужчин, продавцы заволновались, закрутились, стали приветствовать его по имени-отчеству, протягивать какие-то свертки из белой бумаги, виновато улыбаясь. Важный мужчина продвигался неспешно, грубо шутил и производил неприятное впечатление. Подойдя ко мне, спросил: «Ты кто?» «Новый сотрудник рынка», – гордо ответила я. «Кто тебя поставил сюда?» – зевая, продолжил он. «Папа», – заявила я. «Где деньги?» – продолжил усач. «Какие деньги?» – испуганно спросила я. «МОИ ДЕНЬГИ», – заорал незнакомец. От неожиданности я растерялась и заплакала.

Из соседнего лотка выскочила пухлая продавщица, она объяснила, что я не знаю местных порядков, товар продаю, купленный по талонам, семья моя нищенствует. Неприятный мужчина вытащил из кармана перочинный нож, лезвием воткнул в пачку махорки, поднял к носу, понюхал и сказал: «Мммм, родная». Потом объяснил, чтобы я проваливала с рынка и без оплаты места никогда не приходила. Быстро собрав остатки товара, я бегом отправилась домой.

Мама нашла меня в слезах. Я отдала ей деньги и рассказала про мужиков с рынка. Вечером родители сильно поругались. Оказалось, отец был убежден, что рынок народный и платить за место не нужно, хотя знающие люди его предупреждали про некий оброк, обязательный к уплате местным дельцам…

С тех пор как отца сократили на работе, их отношения с мамой окончательно испортились. Трудиться простым рабочим он не хотел, говорил, что достоин другой жизни. Обладая сложным неуживчивым характером, руководящий пост он так и не занял. Через год родителя развелись. Отец вернулся в городской поселок к своей матери, вскоре женился и больше никогда не появлялся в моей жизни…

Так мы с мамой остались одни. Денег катастрофически не хватало, алименты отец платить отказался. Судиться с ним мама не стала, ей было стыдно требовать деньги через исполнительный лист. Кроме того, после развода отец забрал лишь свои вещи, поэтому она решила, что не имела права обирать своего бывшего супруга.

Благодаря импортным товарам, в нашем рационе появились новые дешевые сублимированные продукты, такие как соевое мясо, древесные грибы, лапша «кукси» (значительно позже она получила название «Доширак»). Взамен синим курицам-несушкам пришли бройлерные окорочка, в народе «ножки Буша». Сосиски Chuck Wagon (вагоновские сосиски), изготовленные из мясных отходов, предназначенные, судя по составу, для кормления животных, вообще казались роскошной вкуснятиной.

Рынок тоже претерпел существенные изменения. Внешний вид стал намного приличнее. Лотки остались только для продажи продуктов питания. Вещевая часть рынка перешла в ларьки (в них можно было хранить товар и согреться). Появились примерочные, общественные туалеты и камера хранения товара. Оплату за торговые места брали не проходящие мимо бывшие заключенные, а те, кто охранял свой объект торговли, крышевал, одним словом. Добросовестно выплачивая ежедневный патент (оплату на право торговли), новоявленным предпринимателям можно было избежать многих проблем. Однако пламя иногда все же уничтожало товар и ларьки неуживчивых кооператоров.

Одним из «шустрых» предпринимателей того непростого времени оказался соседский сын Тарас. Тридцатилетний молодой нагловатый «челночник» возил из Турции хорошую дорогую кожаную верхнюю одежду и обувь. Его молодая жена считала себя мисс Вселенной, поэтому «расталкивать» товар по точкам не любила, продавцов считала быдлом, всегда скандалила, если в их огромной машине лежали полосатые сумки с товаром. Купив новый ларек на нашем рынке, Тарас подыскивал приличного продавца. Предыдущие сотрудницы маленького ЧП (частное предприятие) исчезли с парой туфель и небольшой выручкой.

Увидев, как мама вечером снова зашивает свои изношенные весенние сапоги, поскольку даже на их ремонт не было денег, я решалась предложить Тарасу свою кандидатуру на должность лучшего продавца. С учетом того, что я еще училась в школе, работать могла во второй половине дня и по выходным. Про новую работу маме решила пока ничего не говорить…

Тарас знал меня с раннего детства. По нашей одежде и образу жизни он понимал, как мы плохо жили, но уважал маму за то, что она никогда ничего не просила, в отличие от других соседей, бесконечно клянчащих деньги взаймы. Мое решение работать на рынке он поддержал, объяснил, где и как хранить товар, написал ценники, познакомил меня с соседями по ларьку, которые быстро познакомили меня с новым миром и образом жизни, неизвестным мне прежде.

Справа от моего ларька торговала семейная пара средних лет. Ольга и Виктор ездили в Китай за товаром. Они реализовывали женские сумки, парики и бижутерию. Возле их ларька всегда крутилось много девчонок, с прилавка часто пропадали мелкие безделушки, позже они стали пришпиливать товар на булавки. Слева от меня торговала молодая женщина с Украины Аленка. Она, как и я, была «процентщица», то есть получала зарплату в размере десяти процентов от проданного товара. Хозяин этого ларька возил женские брюки и колготки. Напротив торговали блузками, рядом – женским бельем. Лишь через несколько дней мне объяснили, если бы Тарас торговал товаром, похожим на соседний, его бизнесу быстро пришел бы конец. «Коллеги» его называли барыгой, но при встрече улыбались, шутили и хвалили за предпринимательскую хватку и изделия из качественной кожи, которые шли нарасхват.

После школы, не успев пообедать, я мчалась на рынок, брала небольшую тележку, забирала огромные сумки с товаром из камеры хранения и быстренько раскладывала обувь на прилавке. Кожаные вещи набрасывала на плечики и с помощью палки с крючком развешивала их на длинные пластмассовые цепочки так, чтобы показать товар лицом. В три часа дня рынок обходила Мария Степановна (когда-то учитель младших классов) с большим термосом кипятка и ларем на стропленте с горячими беляшами. Ее прихода все ждали с нетерпением. Цены Мария Степановна ставила демократичные, иногда баловала сосисками в тесте, с использованием все тех же вагоновских сосисок. Плотно перекусив, можно было дальше трудиться в любую погоду. Около пяти вечера мои соседи начинали накрывать импровизированный стол и выпивать. «Баловались» коммерсанты исключительно водочкой. Часто звали меня к столу, не обращая внимания на возраст. Кушать «на шару» я не привыкла, тратить деньги на кутеж не могла, а запах водки вообще не переносила, поэтому всегда отказывалась от посиделок. В семь вечера начинала собирать товар, полосатые сумки складировала на тележку и везла в камеру хранения. Так проходили мои трудовые будни. После ужина дома меня сильно клонило в сон, но нужно было делать уроки, готовиться к школе, которая к тому времени начинала сильно раздражать из-за разницы в том, чему учили преподаватели и реальностью жизни.

Мама быстро раскусила мой вид занятий, но как в прежние времена ругаться не стала. Годы безденежья, бесперспективная работа и социальные потрясения примирили ее с моей профессией продавщицы рынка. Она не одобряла это занятие, но и противиться не стала. Я рассказывала истории судеб моих «соседей» по ларьку и словоохотливых покупателей, про приключения, произошедшие в течение рабочего дня, в красках делилась тем, как ловко могла продать любой товар. Однажды, заболтав мужчину про несравненное качество замшевой обуви, которую он мерил, продала ему два левых ботинка, на следующий день его супруга закатила мне грандиозный скандал. Пришлось сделать скидку, в ущерб своему проценту от продажи. Тарас был доволен моими успехами. Он повысил мой процент, но попросил не распространяться об этом на рынке. К концу лета я смогла к последнему учебному году в школе прилично одеться и обуться, купить маме несколько пар шикарной обуви.

Получив повышенный процент, я решила подружиться с продавцами бакалеи для покупки продуктов со скидкой (когда срок хранения истекал, особо приближенные люди имели возможность все купить практически даром). Я придумала скидочную систему на товар Тараса, в счет своей зарплаты. Так на домашнем столе у нас впервые появились киви, «сникерсы», «марсы». Из холодильника перестала исчезать колбаса и сыр, а сезонные кожаные вещи, привезенные Тарасом из Турции, разлетались как горячие пирожки.

Рынок жил своей жизнью. Чужие друг другу люди, проводя целые дни вместе, становились ближе родни по крови. Неправильные поступки или суждения наказывались. Никто не прятал камни за пазухой, обиды выговаривались в лицо и сразу. Все разговоры крутились вокруг товара и своего бизнеса, и для его защиты врагов старались не наживать.

Однажды на крайнем заброшенном лотке появилась женщина около шестидесяти лет. Обладательница небесно-голубых глаз была аккуратно и бедно одета, но на ее руках было огромное количество золотых колец. Она ничем не торговала, просто сидела, иногда предлагала погадать.

В шестнадцать лет мне непременно хотелось узнать свою судьбу, но рыночные коллеги категорически запрещали к ней приближаться. Каждый из них рассказывал совершенно необычные истории про эту женщину. Одни говорили, что она ведьма, другие рассказывали, что она сошла с ума после того как потеряла в пожаре дом и маленького внука, кто-то утверждал, что она заворожила насмерть директора рынка, требующего от нее платы за место, и тот умер от инсульта после перепалки с «ведьмой». Но я видела в ней только скромную одинокую женщину, тихонько сидевшую на своем месте. Она никому не мешала, свои услуги не навязывала. Глядя на этот божий одуванчик, невозможно было поверить в эти чудовищные истории, но подойти к ней я так не решалась.

Вскоре на рынке появились цыгане с огромным количеством мужских свитеров и женских дубленок жуткого качества. Разноцветно одетые женщины с золотыми зубами за место для своей торговли не платили, забросив сумки на спину, они целыми днями ходили вдоль торговых рядов и продавали свою низкопробную одежду. К тому времени я стала хорошо разбираться в тканях, кожаных изделиях и обуви. Мне не составило труда понять, что эту помойку даже в руки брать было нельзя, но очень низкая цена этого барахла делала свое дело. Спрос на изделия из Турции резко снизился. Через месяц цыгане навезли такой же обуви и текстиля. Они вели себя нагло, говорили, что русские тупые овцы, хвастались своими успехами. Продавцы на рынке стали возмущаться, они требовали, чтобы нежданных гостей не пускали торговать. Однако новое руководство рынка объясняло, что цыгане на месте не стоят, поэтому не торгуют, просто ходят и за патент платить не должны.

Возмущению рыночных торговцев не было предела. Предприниматели встречались со «смотрящими» за рынком, требовали справедливости, перестали платить за свои места и готовили настоящий бунт. Вялотекущие переговоры не приносили результатов, отчего стало понятно, что цыгане все же оплачивали свое право торговать, но в другой карман. Последней каплей в чаше терпения коммерсантов стало нападение цыган на нашу бабулю-гадалку. Кочевники хотели отобрать золотые украшения у беззащитной женщины. Добровольно кольца бабуля отдавать не захотела, тогда кто-то из толпы сильно ударил ее по голове. Она стала кричать и просить помощи. Ее голос стал призывом для всех нас. Без колебаний и обсуждений мы побросали свой товар и бросились на защиту своего микромира, бизнеса, устоев и бабули, которая уже давно стала нашей частью.

Потасовка была беспощадной. У Виктора с собой оказалась резиновая дубинка и кастет, милая украиночка Аленушка мотала битой для бейсбола так, будто всю жизнь занималась разборками. Остальные защитники справлялись только кулаками. Участвовать в драке я побоялась, отвела испуганную женщину в сторону и наблюдала за этой жестокой расправой. Прибывшие милиционеры вмешиваться не стали, они покурили, поохали и посоветовали не переусердствовать. Когда цыгане перестали сопротивляться, драка была закончена. Отобрав мешок с товаром, Виктор сказал, что немедленно все сожжет, если еще раз увидит этих торгашей здесь. Самый старый цыган, вытирая кровь с лица, поклялся, что больше здесь не появится, и попросил вернуть его вещи.

Средневековая расправа была закончена. Я поздравила своих коллег с победой. Одновременно мне стало страшно осознавать, что только силой можно защитить себя и свои интересы. Я видела, как мои спокойные, уравновешенные с виду соседи были готовы на все ради защиты бизнеса – единственного источника дохода их семей.

Бабуля поблагодарила нас за помощь. Глядя в мои глаза, сказала, что впереди меня ждет много испытаний, потерь и приобретений. Она уверила, что я через несколько лет стану мамой, но счастливой буду лишь в третьем браке. Похвалила за целеустремленность, сняла с пальца золотое кольцо и сказала, что женщина не может быть счастливой без украшений. Это был июль 1998 года…

Месяц спустя страну потрясло событие, навсегда изменившее многие жизни. В стране объявили дефолт. Курс доллара за одни сутки вырос с шести до двадцати восьми рублей. Это новое иностранное слово я запомнила на всю жизнь. Долларовых долгов у нас с мамой не было, поэтому «черный» четверг для нас стал лишь началом сумасшедшего роста цен. Но мои рыночные друзья не смогли оправиться от этого удара. Заняв накануне экономического кризиса тридцать тысяч долларов для покупки товара, Тарас повесился в туалете своего дома, понимая, что никогда не сможет вернуть долг. Ольга и Виктор, раздав остатки товара за бесценок, стали тосковать и никогда больше не занимались бизнесом. Аленка на Украину не вернулась, несколько раз пыталась работать у других продавцов, стала много выпивать и после большой недостачи выбросилась из окна. Судьбы остальных продавцов и бабули-гадалки мне были неизвестны. С ними я больше не встречалась. В начале нулевых годов открытые рынки объявили незаконными и снесли. Наш рынок не стал исключением. На его месте сейчас стоит большой торговый центр.

Свою профессиональную деятельность с торговлей я не связала, чем, безусловно, радовала свою маму, но до сих пор прекрасно разбираюсь в кожаных изделиях, тканях и мехах, при необходимости пользуюсь своим талантом успешного продавца.

Слова голубоглазой гадалки оказались пророческими, все случилось так, как она предсказала. Мой единственный ребенок давно вырос, только третий муж сделал меня счастливой, а украшения действительно наполнили мою судьбу и жизнь особым светом. В моей огромной шкатулке нет свободного места. Но кольцо той самой бабушки до сих пор хранится у меня, напоминая о тех дня, когда я работала на обыкновенном рынке небольшого города, расположенного на самом краю света.

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."