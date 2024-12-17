ВОПРОС – ОТВЕТ

17 Декабря 2024



Считанные дни остались до встречи Нового года. Подготовка к главному зимнему празднику с его елками и сказочными персонажами, поздравлениями и конкурсами, а также итоги уходящего года – вот основные темы нашей сегодняшней рубрики, составленной по вопросам читателей.

— Когда в городе будут проводить новогодний праздник на площади? Ольга Меерова, г. Петропавловск-Камчатский

— В настоящее время решается вопрос о дате проведения основной новогодней программы: 31 декабря с 22:00 или 1 января с 16:00. Об этом объявили в городской мэрии. Там уточнили, что решение будет принято по результатам голосования, которое проводится в телеграм-канале администрации ПКГО по ссылке https://t.me/pkgo_official_telegram/32949 до 18 декабря 2024 года. Голосовать можно всем.

«В прошлом году на празднике присутствовали около 200 человек, поэтому, возможно, верным будет провести новогоднюю программу не 31 декабря, а 1 января. Мы обязаны руководствоваться пожеланиями жителей, для чего и запустили онлайн-голосование, чтобы общими усилиями определить дату проведения праздничной новогодней программы», – сказал Евгений Беляев. Напомним, что в 2022 году в Петропавловске-Камчатском уже переносили празднование на 1 января по погодным условиям. Мероприятие собрало несколько тысяч жителей города.

— Что будет в программе новогодних праздников в городе? Марина Леонова, г. Петропавловск-Камчатский

— О новогодней программе рассказал мэр города Евгений Беляев. По его словам, главный новогодний праздник на основной сцене в центре Петропавловска-Камчатского будет включать в себя большую семейную концертную программу. На центральной площади жители смогут выйти в прямой эфир с военнослужащими, находящимися в зоне СВО, а также увидеть их видеопоздравления с большого экрана сцены.

Для гостей праздника пройдет развлекательная программа с конкурсами и призами для семей, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, хороводы со сказочными персонажами и новогодняя дискотека.

Кроме того, с 28 декабря на площадке у Култучного озера откроется резиденция Деда Мороза, которая будет работать до 8 января. Для создания новогоднего настроения на городские маршруты выйдут семь автобусов, в которых пассажиров будут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка.

Дополним, что с 1 декабря елки поочередно открывались в разных микрорайонах города, а 14 декабря зажгли огни на главной елке Камчатки. По данным городской мэрии, её высота составила 18 метров, ширина основания около семи метров.

— Будет ли городской новогодний салют в новогоднюю ночь? Артем Чащин, г. Петропавловск-Камчатский

— В городской мэрии объявили, что салюта не будет. «На оперативном совещании, проведенном губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, принято решение не проводить в этом году праздничный фейерверк. В нынешних условиях я полностью поддерживаю это решение. Администрация города приложит максимальные усилия, чтобы и без фейерверка сделать праздник ярким», — сказал мэр города Евгений Беляев.

— Где в городе на новогодних каникулах будут работать катки? Алексей Максимов, г. Петропавловск-Камчатский

— Катки планируют открыть к Новому году на территории семи школ ПКГО. Заливать их начнут при благоприятных для этого погодных условиях, ориентировочно с 20 декабря. Об этом сообщили в городской мэрии. Там уточнили, что покататься на коньках можно будет на площадках при школах № 3, 11, 27, 30, 36, 42 и 45.

В учебные дни посещать ледовые площадки можно будет в вечернее время, в выходные дни – в утренние и вечерние часы согласно расписанию.

Исключение могут составить дни после снегопадов, когда необходимо будет проводить расчистку площадок, а также в дни проведения спортивных турниров.

Кроме того, к Новому году катки появятся возле физкультурно-оздоровительных комплексов «Звездный» и «Водник», у фонтана на 6-м километре, в спортивном парке «Спартак».

— Раньше на Новый год проводили конкурс на самый красивый двор. Будет ли такой конкурс нынче? И если да, то как в нём поучаствовать и какой главный приз? Ирина Федченко, г. Петропавловск-Камчатский

— Как сообщили в городской мэрии, конкурс на лучшее новогоднее оформление двора в ПКГО проводится четвертый год подряд. В этом году прием заявок от жителей, желающих принять в нём участие, продлится до 22 декабря. Им понадобится отправить фотографии двора многоквартирного дома, украшенного новогодней атрибутикой, на электронную почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Лучший двор определит народное голосование, которое пройдет с 22 по 26 декабря на платформе «Камчатка в порядке» по ссылке https://clck.ru/3ErHzH.

Итоги конкурса «Новогодний двор» станут известны 27 декабря. Приз для двора-победителя – праздничная программа от Деда Мороза и Снегурочки, которая будет организована во дворе.

— Где в городе продают елки? Светлана Хромова, г. Петропавловск-Камчатский

— В Петропавловске-Камчатском торговые точки по розничной продаже елей и хвойных букетов открылись с 15 декабря. В этом году на территории города их четырнадцать. В городской мэрии перечислили адреса елочных базаров, которые разместились: в районе ул. Сахалинская, 1; в районе автобусной остановки «Госпиталь»; с правой стороны от остановки «Улица Владивостокская», в сторону 10 км; в районе площади Труда; на проспекте Победы, 27; на ул. Вулканная, 59 (ТЦ «Глобус»); на Северо-Восточном шоссе у дома 27; возле ТЦ «Шамса», Петропавловское шоссе, 19; ТЦ «Фамилион»; ТЦ «Галант Плаза», ТЦ «Вега»; ТЦ «Шамса», пр. Победы, 67; ТЦ «Пирамида», Космический проезд, 3а; ТЦ ЦУМ «Петропавловск», пр. 50 лет Октября, 15а. Елочные ярмарки будут работать в Петропавловске-Камчатском до 31 декабря 2024 года.

— Что за этот год было сделано в нашем городе для его благоустройства? Людмила Савина, г. Петропавловск-Камчатский

— По информации городской мэрии, в уходящем году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в ПКГО благоустроили три общественные территории: сквер по ул. Войцешека, сквер по ул. Ленинградская, 100 (у Дома быта) и сквер Строителей на проспекте Победы. Кроме того, установили системы видеонаблюдения на детских площадках на ул. Тушканова, 29 и Савченко 19, а также в скверах по улицам Сахалинская, пр. Победы, 61, Кирдищева.

На Никольской сопке выполнили комплексные работы, а именно: проложили сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения; обустроили бетонное основание под размещение объектов и подпорную стену со встроенными лавочками; сделали покрытие из брусчатки.

По муниципальной программе «Формирование современной городской среды в ПКГО» благоустроили дворы пяти многоквартирных домов по адресам: ул. Академика Королева, д. 13; Орбитальный проезд, д. 14; ул. Мишенная, д. 110; ул. Лермонтова, д.10а; ул. Дальняя, д. 32. В зависимости от потребности жителей там поставили скамейки, провели озеленение, сделали автомобильные парковки, ремонты подпорной стены и лестниц.

По проекту «Решаем вместе» (проводится по поручению губернатора Камчатского края) обустроили две общественные территории, предложенные жителями годом ранее. Одну – возле многоквартирных домов на ул. Попова, 37, 33, 35, 33/1, другую между многоквартирными домами № 13/1-13/3, 15 и 15/1 на пр. Рыбаков. На первой установили малые архитектурные формы и уложили тротуарную плитку. На второй поставили детскую площадку, сделали пешеходную зону, озеленение возле подъездов.

И наконец, по федеральному проекту «1000 дворов Дальнего Востока» выбрали пять площадок по адресам: ул. Ларина, д. 16, 16/1, 16/2, 16/3; ул. Ларина, д. 18, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5; ул. Ларина, 18/1, 22/6, 22/8, 22/9; ул. Штурмана Елагина, д. 11, 19; переулок Садовый, д. 10 и ул. Обороны 1854 года, д. 22, 24, 26. Там подрядные организации установили скамейки, урны, огородили палисадники; сделали ремонт придомовых проездов и лестниц; обустроили тротуары, парковки, детские и спортивные площадки, подпорную стену, площадки для сбора ТБО (твердых коммунальных отходов); сделали уличное освещение и озеленение.

«На всех перечисленных объектах работы завершены», – сообщили в мэрии.

— Осенью жителей призывали вносить свои предложения по благоустройству города. Интересно, сколько человек откликнулись и что они предложили? Владимир Пашин, г. Петропавловск-Камчатский

— В Петропавловске-Камчатском сбор предложений жителей в программу развития «Город 20/30» еще продолжается. По последним данным администрации ПКГО, от горожан поступило 1 408 предложений о благоустройстве как отдельных микрорайонов, так и всего города. Из них 435 касаются ремонта внутриквартальных и придомовых проездов, автобусных остановок; 209 – строительства детских спортивных площадок и площадок для выгула собак; 119 – строительства новых скверов и парков. Есть пожелания и по другим направлениям.

В мэрии уточнили, что большая часть предложений была собрана в октябре во время встреч с жителями, которые провел мэр города. Встречи прошли во всех округах, на них присутствовали 1 332 человека.

В настоящее время внести свои предложения можно по номеру Единого кол-центра Камчатского края: 8-800-141-00-00 или заполнив онлайн соответствующую форму анкеты на специализированном сайте город2030.рф.

Работу по формированию программы «Город 20/30» в администрации Петропавловска-Камчатского планируют завершить до конца февраля, чтобы уже в марте представить её горожанам.

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

по материалам,

предоставленным администрацией

Петропавловск-Камчатского

городского округа