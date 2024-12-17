ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

17 Декабря 2024



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Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трёх революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью, а также приблизившие крах советского строя. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.

Чингиз Торекулович Айтматов

(1928–2008)

Чингиз Торекулович Айтматов – выдающийся прозаик киргизской и русской литературы, дипломат и общественный деятель, еще при жизни достигший славы и признания. Его замечательные произведения, наполненные гуманизмом, переведены на 150 языков, а заслуги в области литературы высоко оценены мировым сообществом.

Родина Чингиза Айтматова – небольшое село Шекер Киргизской АССР, где он появился на свет 12 декабря 1928 года в семье второго секретаря ЦК Компартии Киргизии, наркома торговли Киргизской АССР, Торекула Айтматова. Мать, Нагима Абдувалиева, происходила из татарской купеческой семьи, была членом КПСС и общественным работником. Кроме Чингиза, в семье родились еще четверо детей, но один ребенок умер в младенческом возрасте.

В 1933 году отец Чингиза получил повышение по службе, и семья переехала в Москву. Но в 1937 году начались репрессии, и Торекул Айтматов был арестован, этапирован на родину и приговорен к расстрелу. После смерти отца в 1938 году, мать Чингиза получила статус жены врага народа. К счастью, детей эти обстоятельства обошли стороной.

Великую Отечественную войну Чингиз встретил четырнадцатилетним подростком. Почти все мужчины села были призваны на фронт, и юноша оказался едва ли не единственным грамотным человеком. Поэтому его, несмотря на возраст, назначили секретарем сельского совета. После войны он с отличием окончил Джамбульский зооветеринарный техникум и в 1848 году стал студентом Киргизского сельскохозяйственного института. С 1953 по 1956 годы Айтматов работал в Киргизском НИИ животноводства в должности старшего зоотехника.

Уже в 1952 году появились первые рассказы будущего писателя, которые были опубликованы в местной газете. Молодой человек в совершенстве владел как киргизским, так и русским языком, поэтому его литературные творения выходили на обоих языках. В 1956 году Айтматов продолжил обучение в Москве на высших литературных курсах, которые окончил в 1958 году.

Вернувшись из столицы, Чингиз Торекулович вступил в должность главного редактора журнала «Литературный Киргизстан», работал он и корреспондентом газеты «Правда». В 1958 году в свет вышла его знаменитая повесть «Джамиля», которую напечатал журнал «Новый мир». В ней автор описал историю молодой замужней женщины, которая не побоялась бросить вызов семье, традициям и обычаям ради любви к простому бедняку. Эта повесть была переведена на французский язык Луи Арагоном и принесла молодому писателю международную известность.

Литературоведы делят творчество Айтматова на два периода. К первому относятся ранние произведения, написанные в духе соцреализма, второй этап включает в себя поздние работы писателя, в основном созданные за пределами СССР. Ранние произведения насыщены романтикой, они лишены пафоса, в них не поднимаются глобальные проблемы о мироустройстве, отсутствуют глубокие размышления. Герои рассказов и повестей этого периода – мечтатели, окрыленные настоящими и будущими успехами, где-то наивные, но почти все кристально чистые и честные.

В 1963 году вышел сборник «Повести гор и степей» («Джамиля», «Тополек мой в красной косынке», «Первый учитель», «Верблюжий глаз»), за который писателю была присуждена Ленинская премия. В этих повестях поднимались проблемы философского и нравственного толка, которые искусно переплетались с восточным жизненным укладом и традициями.

В произведениях Айтматова поднимались непростые проблемы окружающего мира, описывались сложные ситуации, в которых оказывались герои. Поражала глубина и ширина охвата описываемых картин, стремление проникнуть во все тайны бытия, попутно осветив острейшие проблемы, порожденные современной действительностью.

Появление повести «Материнское поле» в 1965 году стало началом перехода Айтматова на рельсы холодного реализма. Наиболее ярко это проявилось в повестях «Прощай, Гульсары!» (1966), «Белый пароход» (1970), «Ранние журавли» (1975), в романе «И дольше века длится день» (более позднее название «Буранный полустанок») (1980). Эти работы уже не ограничивались рамками описания отдельных жизненных историй, в них просматривался целый мир, нередко выходящий за пределы Земли. Так, в повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», вышедшей в 1977 году, описаны события, произошедшие в древние времена на берегах Охотского моря. Произведение пронизано верой в чудесные силы, которые являются мальчику и спасают его.

Основной темой произведений Айтматова была судьба обычного человека, который представлял собой весь человеческий род. Наиболее полно эта тема проявилась в романах «И дольше века длится день» и «Плаха», который вышел в 1986 году. В романе поднимались проблемы веры, гибели природы, коррупции, наркомании, о которых в Советском Союзе нельзя было говорить вслух из-за цензуры, и только с наступлением в СССР эпохи перестройки у людей появилась такая возможность.

В 70-е–80-е годы Чингиз Торекулович занимался общественно-политической работой, занимал высокие государственные должности, был депутатом Верховного Совета СССР. После распада Советского Союза писатель покинул страну. За границей он был назначен послом Киргизии в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург). В этот период изменилось и направление творчества Айтматова, о чём ярко свидетельствует появление такого неоднозначного романа, как «Тавро Кассандры». По жанру это произведение можно отнести к антиутопии. Для тех, кто был близко знаком с ранними произведениями писателя, было непривычно осознавать, что это написал один и тот же человек. Проблема, поднимаемая в романе, касалась создания искусственного разума, что также было не характерно для раннего Айтматова с его проникновенными рассказами о любви, его повестями, украшенными мифами и легендами. За время пребывания за границей Айтматовым было написано еще несколько повестей и рассказов, которые вышли на немецком языке. Они также свидетельствовали о полном перерождении творчества писателя.

В 2006 году Айтматов стал основателем благотворительного фонда «Диалог без границ», на основе которого появился проект «Мир без границ» и программа развития и поддержки русского языка в республиках СНГ.

Одними из лучших произведений Айтматова считаются повести «Прощай, Гульсары!» и «Белый пароход», а также романы «И дольше века длится день» и «Плаха».

В повести «Прощай, Гульсары!» описывается жизнь старого крестьянина Тананбая. Главный герой участвовал в коллективизации, не пожалев при этом своего родного брата. Волею судьбы Тананбай сам в какой-то момент попал под жернова партийных карьеристов. С большим чувством описаны отношения героя с иноходцем Гульсары. Верный конь служил своему хозяину на протяжении долгих лет, и теперь пришла пора проститься Тананбаю со своим преданным другом.

В повести «Белый пароход» автор вскрывает самые гнусные человеческие пороки, показывает, насколько низменными и жестокими могут быть поступки людей. Основная тема произведения – противостояние зла и добра, отношение человека к природе, к животному миру. Мальчик, главный герой повести, одновременно существует в вымышленном и реальном мирах. Он любит фантазировать, представлять, как оживают предметы, наделяет животных человеческими чертами. Но жестокая действительность всё расставляет по своим местам, а жизнь задает ребенку непростые вопросы: «Почему одни счастливы, а другие – нет?»; «Почему добро не всегда выходит победителем в схватке со злом?». Эти вопросы остаются открытыми, и автор дает возможность порассуждать над ними самому читателю.

Роман «И дольше века длится день» – первое крупное произведение Чингиза Айтматова. Названием для него послужила строка из стихотворения Бориса Пастернака «Единственные дни». Но если стихотворение Пастернака наполнено радостью и светом, то в романе эта строчка обретает совсем иное звучание. Вечный день здесь – не время для счастья и любви, а проводы в последний путь лучшего друга главного героя. Произведение наполнено глубоким философским смыслом, а главной темой становится тема одиночества.

Роман «Плаха» – одно из самых драматичных произведений Чингиза Айтматова с чрезвычайно напряженным сюжетом. Тяжелые сцены, созданные автором, имели целью привлечь внимание читателей к человеческим порокам, в том числе и к жестокому отношению к живой природе. В романе Айтматов применил специальный прием очеловечивания животных, наделил их такими чертами, как благородство, забота о ближнем. Люди же, утратившие эти качества, противопоставляются нашим меньшим братьям. Всё их существование подчинено стремлению к наживе. Ради этого они не гнушаются ничем: воруют, убивают, распространяют наркотики. За предельно реалистическое освещение злободневных тем роман «Плаха» занял достойное место в золотой коллекции современной прозы.

В последние годы Чингиз Торекулович страдал от диабета. В 2008 году в Татарстане снимался фильм по роману «И дольше века длится день», премьеру которого планировали к юбилею писателя. Во время съемок Айтматов сильно простудился. Через некоторое время простуда осложнилась пневмонией, и писатель был доставлен на лечение в Германию. К сожалению, медики не смогли помочь больному, Чингиз Айтматов ушел из жизни 10 июня 2008 года. Ему было 79 лет. Похоронен писатель на родине в Киргизии, на том же кладбище, где покоится его отец.

Первой женой Чингиза Айтматова была Керез Шамшибаева. На момент знакомства она была студенткой медицинского института. Девушка любила литературу, чем вызвала большой интерес к себе со стороны молодого Айтматова. В этом браке у супругов родилось двое сыновей – Санджар и Аскар.

Большое чувство пришло к Чингизу Торекуловичу, когда он познакомился с балериной Бюбюсарой Бейшеналиевой. Роман, основанный на взаимных чувствах, длился четырнадцать лет, но так и не завершился браком. В те годы для депутата Верховного Совета СССР, коммуниста оставить семью и детей было равносильно преступлению, да и женщина в звании народной артистки Советского Союза не рискнула бы создать семью с разведенным мужчиной. В 1973 году Бейшеналиева скончалась от онкологического заболевания, что стало огромным ударом для Айтматова.

Через некоторое время писатель женился во второй раз на Марии Урматовне, которая уже воспитывала дочь от первого брака. В этом союзе у Айтматовых родилось двое детей – сын Эльдар и дочка Ширин.

Произведения Чингиза Айтматова переведены более чем на 150 языков мира; писатель был награжден Ленинской премией, тремя Государственными премиями СССР и носил звание Героя Социалистического труда. Айтматов был любимым писателем вокалиста известной рок-группы «Rammstein». В некоторых произведениях писателя присутствуют фантастические элементы. Большинство произведений Айтматова были экранизированы или поставлены в театрах. В 2008 году в Турции Чингиза Айтматова выдвинули на Нобелевскую премию. Решение было принято на 24-м заседании Постоянного Совета министров культуры тюркоязычных стран организации ТЮРКСОЙ. Президент Турции Абдуллах Гюль поддержал выдвижение Айтматова, который, по его словам, «культурное достояние и совесть всего тюркоязычного мира, а его произведения имеют общемировое значение». Ранее Айтматов получил премию ТЮРКСОЙ, которая присуждается раз в пять лет. В Киргизии 2008-й год был объявлен годом Айтматова. Даже в Шри-Ланке в 2016-м году был снят фильм по повести «Первый учитель»;

Имя Чингиза Айтматова присвоено городскому парку Бишкека и Русскому драмтеатру в этом же городе. В Турецком городе Эль-Азык парк также носит имя известного писателя. Улицы Чингиза Айтматова есть во многих городах Кыргызстана, Казахстана, России, Турции, Азербайджана, а также в Люксембурге.

Памятники писателю установлены в Москве, Бишкеке, Турции, в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан). Мемориал, посвященный Чингизу Айтматову, был открыт в 2013 году в комплексе «Ата-Бейит», где похоронен писатель.

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