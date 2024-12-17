Однажды на экзамене

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17 Декабря 2024

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает «Однажды…»

Когда-то я мечтала быть учителем начальных классов, а в подростковом возрасте грезила преподаванием истории нашей великой страны. Точные даты памятных событий я запоминала с трудом, но судьбоносные повороты в жизни Отечества прекрасно знала в хронологическом порядке. Увлекаясь дополнительной литературой из жизни российских царей, хлынувшей в середине девяностых годов прошлого столетия на полки книжных магазинов, я не переставала удивляться талантам многих из них. Однако в обычной школе, где я училась, образовательный процесс в области истории по старинке сводился к советским принципам, согласно которым, причинами всех бед страны были исключительно императоры, угнетающие бедный, несчастный российский народ.

Учительница истории Маргарита Федоровна была женщиной волевой и очень властной. Когда я завершала обучение в школе, мне казалось, она была невероятно пожилой, хотя на самом деле в ту пору ей едва стукнуло сорок. Она туго затягивала пучок волос на своей голове, носила огромные очки и всегда густо пахла розовым маслом. Несмотря на то, что после распада Советского Союза учебники истории России претерпели существенные изменения, Маргоша (так за глаза мы называли своего учителя) сопротивлялась новому прочтению старых событий и готовилась к урокам, исключительно руководствуясь своим социалистическими убеждениями.

Иногда её жаркие речи о великой миссии революционеров пугали меня. В них историчка с особым остервенением убеждала наши неокрепшие души в правильности поступков декабристов 1825 года, планирующих уничтожить всю императорскую семью, включая царевичей и царевен, живущих за границей; восхваляла Игнатия Гриневицкого, убившего императора Александра II; восхищалась Яковом Яровским, лично руководившим казнью семьи императора Николая II. Мне казалась странной её яростная ненависть к главам государства, которые развивали и любили свою страну. Особенно поражала злоба к последнему императору России, чьи останки усердно начали искать в начале девяностых годов прошлого века. В то время как по телевизору в новостях диктор рассказывала о проведении генетической экспертизы и планируемом последующем захоронении останков семьи Николая II в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, Маргарита Федоровна не унималась и на каждом уроке твердила о гениальном решении свергнуть царя таким чудовищным способом.

Однажды я не выдержала и решила поспорить с учительницей. Подняв руку на контрольном опроснике, я высказала своё мнение по поводу кровавой расправы над царской семьей. Нюансы дня казни больше не были под грифом «секретно», поэтому мне не составило особого труда подобрать материалы и рассказать о беспорядочной стрельбе 17 июля 1918 года в Ипатьевском доме, добивании беззащитных людей штыками, мародерстве и бесчеловечном уничтожении трупов с использованием серной кислоты…

Одноклассники слушали меня, раскрыв рот. Впечатлительные девчонки хлюпали носами, даже отпетые хулиганы затихли. Маргарита Федоровна вдруг стала кричать на меня и потребовала выйти из класса. Я попыталась объяснить, что такая жестокость не может быть оправдана, даже если речь идет о плохом правителе, но Маргоша вскочила из-за стола и выбежала в коридор. Девчонки стали шушукаться, мальчишки крутили у виска. Спустя несколько минут меня вызвали к директору.

Пожилую некрасивую женщину с водянистыми глазами и седыми волосами, собранными в пучок на затылке, звали Сталина Игнатьевна. Она руководила нашей школой, казалось, сто лет, имела уйму наград за особые достижения в области образования, давно перестала преподавать уроки и, откровенно говоря, испытывала личную неприязнь к детям любого возраста, которую даже не скрывала. Увидев в проеме двери мое лицо, она сморщилась и предложила зайти. Назвав меня по фамилии, директриса глубоко вздохнула и скрипучим голосом, похожим на несмазанную карусель, стала вещать об уважительном отношении к учителям. Я попыталась доказать, что на уроке просто отстаивала свое мнение, но Сталина Игнатьевна стукнула костлявой рукой по столу и потребовала замолчать. Мне осталось опустить глаза и дослушать её нудный монолог.

Оказалось, что кроме исторички на меня жаловались учителя информатики, литературы и английского языка. Старая шепелявая преподавательница вычислительной техники оскорблялась, когда я отказывалась тренироваться печатать тексты на картонке с изображением клавиатуры. Ведь главное в этом занятии было запомнить местонахождение букв, чтобы потом, в будущем, с легкостью пользоваться настоящим компьютером. Я сопротивлялась составлять бесконечные блок-схемы, состоящие из квадратиков и стрелочек, и наотрез отказывалась учить язык программирования, о котором сама информатичка имела смутное представление. Услышав эти претензии, я засмеялась и стала объяснять всю глупость этих занятий. Директриса злобно посмотрела на меня и заявила: «Но ты же знаешь, у школы нет денег на приобретение компутеров». «Значит, нужно придумать другие занятия на этом предмете», – резонно заявила я. Сталина Игнатьевна сама с трудом понимала необходимость этого предмета, поэтому заострять на данной жалобе внимание не стала и перешла к литераторше.

Претензия этого учителя состояла в том, что я имела наглость не согласиться и поспорить с ней о сюжете и главных героях романа Михаила Булгакова «Собачье сердце», некоторое время назад включенного в школьный план внеклассного чтения старшеклассников. По мнению учителя литературы, роман был посвящен жестокому обращению с животными, наглости недобитой интеллигенции и недопустимому пренебрежительному отношению к людям, которые строили новую страну. Откровенно говоря, одноименная экранизация романа режиссером Владимиром Бортко, вышедшая на экраны в конце восьмидесятых годов прошлого столетия, мне нравилась больше первоисточника, но согласиться с доводами учителя я не могла. На том уроке я пыталась рассказать, что поняла горечь и душевную боль профессора Преображенского, осознавшего, какая разруха ждала впереди Великую державу, когда к власти пришли «шариковы», уровень интеллектуального развития которых был равен собачьему. После этих слов прозвенел звонок, прекратив наш спор.

«Понятно, а чем тебе Яна Карловна не угодила? Почему она вечно ходит в слезах после занятий в твоем классе?» – язвительно спросила Сталина Игнатьевна. «Ничем, только тем, что она учитель не английского, а немецкого языка», – глубоко вздыхая, ответила я.

Мне хотелось рассказать директрисе о том, как проходили наши занятия в сопровождении немецких высказываний учителя, но немолодая женщина, порядком уставшая от моих речей, потребовала замолчать и без родителей в школу не возвращаться.

Я встала со стула, вышла из кабинета и поплелась в гардероб, чтобы забрать куртку и отправиться домой. Мне хотелось «помягче» подготовить родителей перед походом к директору, но школьная секретарша опередила меня и позвонила маме на работу, сказав, что завтра будет решаться вопрос о моём исключении из школы. Вечером разразился настоящий скандал.

Сначала родители кричали на меня, требовали объяснений, которые им совсем не понравились, потом стали стыдить и рассказывать, как сами всю учебу «висели» на доске почета и считали школу вторым домом, уважали учителей и боялись расстроить своих родителей. Потом отец «перешел» на мой внешний вид, который, по его мнению, не соответствовал образу школьницы. Я кричала в ответ, что школьную форму давно отменили. Он вышел из себя и переключился на маму: «Это ты её распустила, потакаешь всему, книжки какие-то гадкие разрешаешь читать, помаду покупаешь, в парикмахерскую водишь. Допрыгалась. Теперь твоя дура будет всю жизнь полы мыть». Мама расплакалась, отец вскочил с дивана, словно ошпаренный, и отправился в спальню, громко хлопнув дверью.

Мне было очень обидно за то, что родители встали на сторону учителей, но слезы мамы вызывали в моём сердце нестерпимую боль. Я присела рядом и попросила её успокоиться. «Мамочка, ты же всегда учила меня думать. Так в чём я теперь виновата?» – осторожно спросила я. «Девочка моя, – заикаясь от слез, сказала мама, – ты не сможешь изменить весь мир, но тебе испортить жизнь эти люди сумеют. Я прошу тебя, перестань спорить, прими всё как есть и окончи школу». Мне хотелось многое объяснить, но глядя на страдания мамы, я утвердительно кивнула и пообещала больше не конфликтовать с учителями.

Весь следующий день я не могла найти себе место, на уроках была рассеянной и не могла дождаться вечера, чтобы услышать историю, как прошла встреча родителей с директором. К моему удивлению оба вернулись в прекрасном расположении духа и сообщили, что всё уладили. После ужина я осталась на кухне и попросила маму сообщить подробности. Она посмотрела на меня и сказала, что вместе и директором была завуч по учебной части, которая преподавала нам физику. С Ольгой Степановной у нас были очень натянутые отношения, но она вдруг почему-то встала на мою защиту и сказала, что видит во мне интересного человека, способного думать и развиваться. Отец, услышав слова похвалы, сменил гнев на милость и перед сном сообщил мне, что не держит на меня зла.

Мне пришлось исполнить слово, данное маме, и прекратить спорить с учителями. Как и все, я тыкала в картонную клавиатуру, молча принимала приливы агрессии Маргоши и немецкую речь Яны Карловны на уроках английского языка, морщась, слушала критику в адрес творчества и образа жизни Сергея Есенина и не могла дождаться последнего звонка.

Получив заветный аттестат, я отправилась в педагогический институт. Мне казалось, что, став настоящим учителем, я смогу многое изменить в школе. Но на этом пути меня ждали нешуточные препятствия. Первый экзамен был по русскому языку, мы писали сочинение на заданную тему. В том году свои мысли абитуриенты должны были изложить про героев нашего времени в русской литературе. Я обрадовалась этому заданию и с воодушевлением приступила к испытанию, взяв за основу комедию в стихах Александра Грибоедова «Горе от ума». Мне казалось, красноречивые монологи главного героя Александра Чацкого, в которых он не стесняясь критикует московское окружение за пустое проведение времени и предсказуемую глупость, его ирония над людьми, готовыми лебезить и преклоняться перед начальством, чтобы заслужить высокое положение в обществе, являлись настоящими героическими поступками для человека того времени. Несколько часов прошли на одном дыхании. Завершая работу, я снова проверила сочинение на грамотность и отдала экзаменационной комиссии.

В отличие от школьной методики оценки сочинения в институте отметки за его содержание и ошибки плюсовали, делили пополам и ставили итоговый результат. Для прохождения в следующий тур нужно было получить хотя бы тройку, но, чувствуя свой потенциал, я была уверена, что с этим экзаменом я справилась на отлично. Однако моя фамилия была указана в списках, получивших трояк.

Я не могла поверить своим глазам и решила, что приемная комиссия допустила ошибку. В деканате мне объяснять ничего не стали, предложили лучше готовиться к следующему испытанию, посвященному истории России. Лишь пожилая женщина в углу кабинета сообщила: «Деточка, тебе повезло, что за грамматику твое, так сказать сочинение, получило четверку, а содержание бреда, который ты написала, нами было оценено на два шара». «Господи, какой бред, какие шары?..» – хлюпая носом, спросила я. Старушка встрепенулась и закричала: «Что, представитель уродского поколения, вам Василий Теркин не герой, «А зори здесь тихие» – не книга о патриотизме? Мересьев просто чокнутый инвалид?» Я растерялась на мгновение, а потом опомнилась и ответила, что тема сочинения не была посвящена Великой Отечественной войне. «Ничего святого! Ты хоть была комсомолкой?» – трясясь от гнева, закричала женщина. «Простите, но причем тут святость и комсомол? В Советском Союзе Бога не было», – язвительно ответила я. Окончательно потеряв самообладание, женщина вскочила с места и прокричала: «Пошла вон, мерзавка!» Позже я узнала, что со мной разговаривала доцент кафедры русского языка и литературы педагогического института.

Спустя несколько дней я пришла на экзамен по истории Отечества. В коридоре перед аудиторией толкались абитуриенты и ждали своей очереди. В «пыточную» запускали по десять человек. Я шла в третьей десятке. Трясясь от волнения, я потянулась за билетом, перевернула его и с восторгом обнаружила два вопроса, которые знала назубок. Первый был посвящен правлению императрицы Екатерины II Великой, второй вопрос был связан с политикой Никиты Хрущева.

Вспомнив главные заслуги императрицы, на бумаге, выданной приемной комиссией, я написала: расширила империю путем завоеваний и дипломатии, сделав её одной из ведущих держав Европы; провела серию важных реформ в сфере образования и эффективного правления государством (губернскую реформу); освободила российских дворян от обязательной военной или государственной службы; занялась прививанием от оспы, и сама вакцинировалась первой; стала создателем крупнейшей коллекции изобразительного искусства, ставшего основой музея «Эрмитаж», привлекла к управлению государством и вооруженными силами талантливых людей. Остальное я планировала рассказать без шпаргалки.

Про Хрущева мне вспомнилась провальная аграрная реформа, но пришлось «откинуть» негатив и записать его главные заслуги: про строительство крупнейших предприятий, жилищную и пенсионную реформы, развитие ракетостроения и первый полет человека в космос.

Потратив время, отведенное на подготовку, я собиралась предстать перед комиссией, состоящей из пяти педагогов, но во второй половине дня преподаватели изрядно устали и для ускорения процесса принятия экзамена решили разделиться, чтобы по одному принимать каждого абитуриента. Мне досталась несимпатичная женщина средних лет, одетая в строгий черный костюм.

Уставшими глазами она взглянула на мой сияющий вид и предложила присесть напротив. В аудитории начался гул: каждый претендент на место в институте пытался очаровать своего «судью», стараясь громче обычного отвечать на вопросы. Я немного растерялась, но не собиралась сдаваться. Громко прочитала первый вопрос и начала свое повествование. Женщина стала стряхивать перхоть с отложного воротника своего пиджака и, не глядя в глаза, протяжно в нос сказала: «Давайте ко второму вопросу». «Но ведь я ничего не успела рассказать, я готовилась и по праву считаю эту женщину самой великой правительницей страны», – возмущенного ответила я. «Чтооо?!» – зашипела преподаватель. – Распутная немка, которая незаконно зашла на престол и рожала от кого попало без брака, меняя любовников как перчатки – великий правитель?!» «Причем тут её личная жизнь?» – неуверенно сказала я. «Уважаемый абитуриент, – ядовито процедила экзаменаторша, – или вы рассказываете про достижения Никиты Сергеевича Хрущева, его заслуги перед Отечеством, или потрудитесь покинуть аудиторию». Я посмотрела в глаза педагогу и поняла, что больше не хочу быть учителем истории, встала со стула и пошла к выходу. Преподавательница что-то говорила мне в след, но её слова утонули в шуме правильных ответах покладистых абитуриентов.

Я вышла из института, посмотрела на здание, в котором мечтала учиться, и, едва сдерживая слезы, отправилась домой. Мои мечты разбились вдребезги, душу охватило отчаяние. Я вспомнила слова отца про судьбу поломойки и зарыдала. Мама, вернувшись с работы, сильно испугалась, она подумала, что меня кто-то ударил, и пыталась отыскать на моем лице следы побоев, но, услышав горький рассказ об экзамене, сказала: «Не отчаивайся, значит это не твоя судьба».

С тех пор прошло четверть века. Жизнь я не связала с учительством, но благодаря упорству и уму смогла стать хорошим специалистов в своём деле. Я наблюдала, как менялась страна и учебники по истории, всем сердцем радовалась фильмам и передачам, посвященным династии Романовых, впечатлялась техническому оснащению современных школ и технологическому прогрессу в целом. С возрастом в моей душе не осталось обид на учителей и педагогов, которым, уверена, самим было несладко перестраиваться и переучиваться в эпоху перемен, но я не ищу с ними встреч. Однако они, случайно увидев меня на улице, с жаром приветствуют меня и утверждают, что всегда знали о моих талантах и были уверены в будущих успехах.

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."