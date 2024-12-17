Не культурное, но нашенское!

17 Декабря 2024



В Москве прошел федеральный конкурс «Культурная столица 2026 года». 15 декабря озвучили итоги состязания субъектов РФ. О результатах сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в Telegram-канале (https://t.me/HocenkoVP) (цитирую): «Наш Омск – лучший город земли! Самый солнечный, современный и яркий! Приезжайте к нам и сами всё узнаете! Мы всегда рады гостям».

Конкурс «Культурная столица года» проводится второй год подряд. Как сообщило федеральное новостное интернет-издание «Комсомольская правда» в 2024 году победителем стал Нижний Новгород. Культурной столицей 2025 года выбрали город Грозный.

Прекрасной иллюстрацией к решению жюри конкурса послужил снимок арт-объекта «Памятник слесарю Степанычу», расположенный прямо на прогулочной части главной улицы Омска.

Когда в первый раз видишь бронзового сантехника, выглядывающего из стилизованного канализационного колодца, не сразу понимаешь, что это не живой человек, а всего лишь бронзовая копия. Причем омский «Степаныч» поневоле вызывает улыбку, другими словами, улучшает настроение. И вообще, Омск славится своими арт-объектами, гармонично вписавшимися в центральную, культурную часть города. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Омск победил в федеральном конкурсе «Культурная столица 2026 года».

Если омичам есть чему порадоваться, то жителям Петропавловска-Камчатского остается только огорчаться, что арт-кластер «Икра», который с легкой руки заместителя председателя Правительства Камчатского края Александры Лебедевой и министра культуры Оксаной Прокопенко должен служить источником креативных индустрий уже в 2025 году, навевает неизбывную тоску на людей, попадающих в «волшебное» арт-пространство, цепляющееся за торцевую часть здания театра драмы и комедии, некогда носившего имя знаменитого советского полярника Отто Юльевича Шмидта.

Как мы уже рассказывали, арт-кластер «Икра» включает в себя четыре объекта культурного наследия, расположенные на улице Красинцев, дома № 11, 13, 15, 19. По итогам года реставрация объекта культурного наследия (ОКН) из состава арт-кластера «Икра» (дом на улице Красинцев, 13) затягивается на неопределенное время. Другой «Икряной» ОКН (дом № 15 на той же улице), находящийся в частной собственности у ООО «КОЕН», похоже, в ближайшие пять лет отреставрирован не будет, и вот почему.

Еще в июле 2023 года Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края обратилась в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «КОЕН» о понуждении к исполнению обязательств в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объекта культурного наследия в натуре, а также о взыскании судебной неустойки. Претензии к ООО «КОЕН» были связаны с реставрацией дома № 15 на улице Красинцев. По сути дела, это был вновь возведенный объект с нарушениями проектной документации. Выявленные нарушения и требовал устранить истец. Суд принял сторону Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края и решил иск удовлетворить (цитирую): «1. Обязать общество с ограниченной ответственностью «КОЕН» в течение восемнадцати месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» в соответствии с проектной документацией на проведение работ по сохранению объекта, разработанной обществом с ограниченной ответственностью «АСР» в 2018 году (шифр: 170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К) и в установленном порядке согласованной со Службой охраны объектов культурного наследия Камчатского края.

В случае неисполнения вышеуказанной обязанности взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КОЕН» в доход бюджета Камчатского края судебную неустойку в сумме 1 000 руб. за каждый день просрочки, начиная с 1-го календарного дня девятнадцатого месяца со дня вступления решения в законную силу по день его фактического исполнения.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «КОЕН» в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу получить в Службе охраны объектов культурного наследия Камчатского края разрешение на строительство в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации с обязательным прохождением градостроительной экспертизы.

В случае неисполнения вышеуказанной обязанности взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КОЕН» в доход бюджета Камчатского края судебную неустойку в сумме 1 000 рублей за каждый день просрочки, начиная с 1-го календарного дня седьмого месяца со дня вступления решения в законную силу по день его фактического исполнения.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «КОЕН» в течение одного месяца с момента получения разрешения на строительство организовать получение в Службе охраны объектов культурного наследия Камчатского края разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском».

В случае неисполнения вышеуказанной обязанности взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КОЕН» в доход бюджета Камчатского края судебную неустойку в сумме 1 000 руб. за каждый день просрочки, начиная с 1-го календарного дня второго месяца со дня вступления решения в законную силу по день его фактического исполнения».

Однако ООО «КОЕН» не согласилось с вышеизложенным решением и обратилось с кассационной жалобой в Арбитражный суд Дальневосточного округа. 2 ноября этого года суд постановил (цитирую): «…решение от 19.04.2024, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 19.07.2024 по делу А24-1714/2023 Арбитражного суда Камчатского края оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».

Полагаю, ООО «КОЕН» не собирается выполнять решения судов и будет всячески тянуть время для того, чтобы завести ситуацию в окончательный юридический тупик, выход из которого он видит только один – продать Правительству Камчатского края возведенное сооружение за хорошую цену. Процесс этот щекотливый и, главное, длительный.

Теперь поговорим о доме № 11 на улице Красинцев, который также является объектом культурного наследия регионального значения, включенным в арт-кластер «Икра». Его состояние настолько плачевное, что от созерцания сей культурной достопримечательности у туристов и гостей Камчатского края наступает устойчивая депрессия. Если большинство разваленных памятников архитектуры в краевом центре с легкой руки Службы объектов культурного наследия затянуты непроницаемой, красиво разрисованной тканью, то дом № 11 не попал под плотную материю. В настоящее время он находится в оперативном управлении Камчатского центра народного творчества, только почему-то его двери и окна забиты наглухо. Наверно, это сделано для того, чтобы креативные индустрии не заражали ни туристов, ни коренных жителей полуострова.

Дом № 19 можно назвать одним из образцов реставрации в Камчатском крае. Это здание принадлежит Территориальному управлению федерального агентства по управлению госимуществом в Камчатском крае (Росимуществу). Руководитель этого учреждения Дмитрий Бондаренко наотрез отказался съезжать куда-либо с насиженного места.

Таким образом, арт-кластер «Икра» усох как минимум на два объекта (дома № 19 и 15). Судьба двух оставшихся (дома № 11 и 13) представляется весьма туманной. Когда они будут отреставрированы, точно неизвестно, а генератор креативных индустрий по своему объему уменьшился в два раза. Но министр культуры Оксана Прокопенко, одна из авторов «икряного» проекта, не сдается. Она по-прежнему уверена (цитирую): «…направления деятельности арт-кластера будут объединены единой философией».

А философия, как известно, бессмертна и, как наука, живет сама по себе. Поэтому состояние домов на улице Красинцев влияют на неё ровно так же, если верить флотским остротам, как лунный свет на рост телеграфного столба. Главное, уверена госпожа Прокопенко (цитирую): «Мы (имеются в виду жители Камчатки. – Прим. ред.) вдохновляем себя и всю страну на новый день».

Не вняв трескучей браваде камчатского министра культуры, Прокуратура Камчатского края в ноябре этого года провела проверку соблюдения законодательства, касающегося объектов культурного наследия (цитирую): «Вопреки требованиям закона в отношении восьми таких сооружений не установлены охранные зоны, по двум не утверждены охранные обязательства (в них должны содержаться сроки и периодичность мероприятий по сохранению).

Также осуществлен осмотр «Казенного дома Министерства юстиции», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красноармейская, д. 14, содержание которого в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии не обеспечивается.

Доступ в здание не ограничен, внутренние помещения захламлены бытовыми, строительными и иными отходами, обнаружены признаки пребывания сторонних лиц. Первый заместитель прокурора региона Альберт Новопашин во внесенном представлении потребовал от руководителя Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края принять действенные меры по исполнению непосредственных функций органа региональной власти, а также привлечения виновных к ответственности. Устранение нарушений поставлено на контроль».

Разумеется, стоит порадоваться, что после четырех лет непрерывных публикаций в нашей газете о плачевном состоянии объектов культурного наследия в Камчатском крае камчатская прокуратура, наконец, обратила на них внимание. Правда, меня удивляет необъяснимая избирательность состоявшейся проверки. Судите сами. Рядом с объектом культурного наследия дом № 14 на улице Красноармейской находится другой ОКН – дом № 12, представляющий собой огромную кучу мусора, состоящую из полусгоревших дров и бревен. Не заметить его невозможно, т. к. по сравнению с ним (домом № 12) проверенный прокуратурой ОКН (дом № 14) выглядит роскошным дворцом.

В таких случаях в Одессе говорят: «И где же были Ваши глаза?»

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ