«Устой-М» обидели, и поделом

17 Декабря 2024



Морозный понедельник, выпавший на 16 декабря, прервал свой скучный временной бег ровно в 11 часов заседанием Петропавловск-Камчатского городского суда. Под сводами зала камчатской Фемиды оказались истец, печально известный бизнесмен, генеральный директор и владелец ООО «Устой-М» Михаил Ломакин и ответчик, популярный блогер Алексей Николаев.

Суть претензии со стороны истца сводилась к следующему (цитирую): «Признать порочащим и не соответствующими действительности сведения, распространенные Николаевым А. В. 24 июня 2024 года в сети «Интернет», видеохостинге «YouTub» на канале «Алексей Николаев» в видеоролике с названием «Дороги на Камчатке строит иноагент?», а именно:

«- «Я уже несколько раз рассказывал, как в нарушение закона «Устой-М» достаются госконтракты».

- «Одно дело, когда Ломакин получает от властей контракты на десятки миллиардов, спонсирует «Единую Россию» на выборах, жертвует десятки миллионов, а другое дело, когда часть прибыли тратится в недружественных странах. Для многих, наверное, станет шокирующей новостью, что Михаил Ломакин, который сейчас является и учредителем, и директором «Устой-М», имеет двойное гражданство. Первое – это, понятно, российское, а второе – германское».

- «Помимо гражданства, проверяющие нашли у Ломакина в Германии бизнес. В аналитической справке, которую ФСБ представила руководству региона, указан гостиничный комплекс и пивоваренный завод».

- «То есть из-за санкций, введенных Германией против России, подряд отдали гражданину Германии. Логика председателя Правительства Чекина, а также курирующих – зампреда Миронова и министра Сафонова в том, что подряд на восемь миллиардов рублей должен делать гражданин Германии Ломакин, для того чтобы потом прибыль с этого контракта поехала в Германию, где будет уплачен налог в бюджет члена НАТО. Впоследствии эти средства пойдут на строительство «леопардов» для передачи сами знаете куда».

Признать порочащими и не соответствующими действительности сведения, распространенные Николаевым А. В. 08 июля 2024 года в сети «Интернет» на видеохостинге «YouTub» на канале «Алексей Николаев» в видеоролике с названием «Гражданин Германии оккупирует Камчатку?» и распространенные 09 июля 2024 года в сети «Интернет» на видеохостинге «YouTub» на канале «Новости Камчатки Масс Медиа Камчатка» в видеоролике с названием «Земельный скандал – подробности», а именно:

- «Я, естественно, отказался, поскольку принципиально не работаю с махинаторами и прохиндеями, я их разоблачаю».

- «разрывайте контракты с этим шарлатаном и бегите от Ломакина, пока тень его преступных деяний не легла на вас».

- «А так вам сейчас придется прикрывать и покрывать махинатора».

- «С Ломакиным всё понятно, он просто делает бабки для жизни на новой Родине – в Германии. Там у него семья, и, поговаривают, что у него там какой-то бизнес».

- «это гражданин Германии господин Михаил Ломакин, генеральный директор и учредитель компании «Устой-М».

- «вот такие вот Ломакины граждане Германии просто захватывают всю Камчатку».»

В заключение господин Ломакин требует взыскать со своего обидчика, т. е. Алексея Николаева, компенсацию морального вреда в размере сто тысяч рублей. В подтверждение своих слов господин Ломакин, депутат Начикинского сельского поселения, предоставил якобы из центрального административного ведомства города Кельн справку о том, что он не является гражданином Германии. Подлинность самой справки лично у меня вызывает сомнения. К сожалению, эти сомнения не беспочвенны, т. к. мы уже были свидетелями того, как некоторые камчатские депутаты предоставляли в избирательные комиссии фальшивые дипломы. Эти случаи наша газета в своё время подробно освещала. Если недобросовестным депутатам под силу «нарисовать» дипломы, то изобразить справку – вообще плевое дело.

Вернемся к обидному для Михаила Ломакина тексту, изложенному выше. Предположу, что немало людей, которые знают «гендира» ООО «Устой-М» лично (то бишь Ломакина-младшего), сталкивались с ним по работе, будут аплодировать словам камчатского блогера Алексея Николаева стоя. И уже совсем смешной выглядит беспомощность Михаила Юрьевича Ломакина, когда он пишет заявление в суд о том, что не смог получить сведения о месте проживания его ответчика – Алексея Валерьевича Николаева. Согласитесь, очень богатый человек Михаил Ломакин, владелец крупнейшей строительной фирмы на Камчатке, ездит в Германию, как в Елизово, легко и быстро получает справку, которую при нынешних международных обстоятельствах другие ждали бы годами, расписывается в своём организационно-юридическом бессилии. Самое неожиданное в этой истории, что судья Галеева принимает решение о проведении заседания суда без ответчика, невзирая на то, что Николаев не был извещен о проведении судебного заседания (он узнал об этом случайно и не от секретаря городского суда).

Допустим, что Михаил Юрьевич Ломакин действительно не является гражданином Федеративной Республики Германии. Однако впервые информация о его двойном гражданстве появилась в сети «Интернет» на информационной площадке РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ». Полагаю, её автором была Гузель Латыпова, председатель местного отделения Союза журналистов России, находящаяся в тесных приятельских отношениях с Михаилом Ломакиным. Уверен, на не безвозмездной основе. Почти одновременно такая же информация появилась в интернет-пространстве на ресурсе Kamchatka.life, автором которой, по моей версии, является Александра Новикова, депутат Законодательного собрания Камчатского края от КПРФ. Она также на тот момент приятельствовала и сотрудничала (вряд ли бесплатно) с Михаилом Ломакиным. После того, как эту информацию, сославшись на первоисточники, считай, повторил Алексей Николаев, с вышеупомянутых интернет-площадок её быстро удалили. Но две хитрые дамы не учли, что Алексей Николаев сделал копии с их сообщений (одна из них в редакции имеется). К тому же я сам читал эти сообщения и могу подтвердить, что информация о двойном гражданстве Ломакина-младшего сначала появилась на упомянутых информационных ресурсах. Остается лишь понять, зачем это нужно было самому Михаилу Ломакину и почему он не обратился с иском в суд на двух веселых дам – Шуру Новикову и Гузель Латыпову?

После того, как по просьбе Алексея Николаева судебное заседание было перенесено, я пригласил его в редакцию газеты «Вести» и задал несколько интересующих меня вопросов:

Корр.: Алексей, у Вас есть официальная регистрация места жительства в Камчатском крае?

А.В.: Да, я зарегистрирован по месту жительства в Усть-Камчатском районе (при этом он показал штамп в паспорте об официальной регистрации).

Корр.: Откуда Вы родом? Где учились? Кто Ваши родители?

А.В.: Я родился на Камчатке в семье обыкновенных советских тружеников. Моя мама, Михайлова Надежда Марковна, работала рыбообработчицей на одном из предприятий Усть-Камчатска, отец, Николаев Валерий Васильевич, трудился механизатором широкого профиля на лесоперевалочной базе в том же районе. Вообще, моя родня по матери ведет свое начало на Камчатке еще с дореволюционных времен. Я окончил Усть-Камчатскую школу № 3, а затем Камчатский финансово-экономический колледж по специальности «юриспруденция». С четырнадцати лет вместе с другими одноклассниками во время путины работал на рыбозаводе «Ильчинец».

Корр.: Как складывалась Ваша трудовая биография после окончания учебного заведения?

А.В.: Мне выпало трудиться в городской гимназии № 39 педагогом дополнительного образования, сантехником, грузчиком. В 2011 году я занялся предпринимательством и тогда же пошел в политику. Был женат, моей дочери Алисе недавно исполнилось семнадцать лет. На YouTub веду свой блог, который называется «Алексей Николаев».

Корр.: Алексей, как Вы думаете, почему Михаил Ломакин, герой Ваших видеосюжетов, не обратился в суд на видеоблог Kamchatka.life и РИА «КАМЧАТКА-ИНФОРМ»?

А.В.: Не знаю, но всё это мне представляется какой-то глупостью со стороны Михаила Ломакина.

Корр.: Что Вы ждете от предстоящего суда?

А.В.: Наверное, как и все – справедливости.

После разговора с Алексеем Николаевым я попытался понять, что за дрянную игру ведет Михаил Ломакин и почему он решил потрясти дерево с шишками? Ведь ясно, на чью голову они упадут. Смею предположить, что Ломакин-младший, как человек, обладающий непомерными амбициями, родившийся с золотой ложкой во рту, и, видимо, поэтому не научившийся внятно излагать свои мысли и адекватно оценивать ситуацию, возомнил себя стратегом-политтехнологом. Возможно, «неоценимую» помощь в этом вопросе ему оказали Шура Новикова и Гузель Латыпова. Когда-то они убедили себя в собственном пиар-величии и придумали правила политтехнологи, которые работают только в их перегретых фантазиях. Другими словами, они напоминают балалайку, которая сама себе аплодирует. Своего работодателя (читай: Ломакина-младшего) они заразили теми же «недугами», которыми страдают сами – гипертрофированным тщеславием и самомнением. Полагаю, суть их плана заключалась в следующем: спровоцировать негативный информационный поток, подсунув липовые сведения о нём, чтобы потом через суды доказать, что их клиент «белый и пушистый». Как раз к выборам в Законодательное собрание Камчатского края он должен был отмыться от «грязи» и даже вызвать некоторую жалость у избирателей, как человек, понесший незаслуженные обиды. Всё это время (до выборов) ему предстояло быть на слуху, получая необходимую известность. Столь извращенное понимание «популярности». Такое формирование по новиково-латыпово-ломакинскому сценарию общественного мнения со знаком минус приводит к полному абсурду, когда для заказчика черное становится белым, а хорошее – плохим. В их понимании негативная информация, в данном случае против Ломакина-младшего, должна способствовать продвижению его в сознании людей как достойного кандидата в депутаты на предстоящих выборах в Заксобрание Камчатского края в сентябре 2026 года, но при одном условии: в судах он докажет свою правоту. Во-первых, суды не обязательно примут решения в пользу Ломакина-младшего. Во-вторых, судебные тяжбы могут длиться очень долго. В-третьих, пиар-сопровождение победных судебных процессов требует немалых денег. В-четвертых, даже если суды встанут на сторону истца, это совсем не означает, что общественное мнение тоже окажется на его стороне. В-пятых, исполнители этого доморощенного плана, на мой взгляд, являются настолько убогими, что о каких-либо серьезных идеологических потенциях с их стороны говорить не приходится. В-шестых, противники господина Ломакина-младшего, разумеется, не будут сидеть сложа руки. Тогда, спрашивается, чей имидж в этой драке пострадает больше всего? Ответ очевиден – Ломакинский.

В своё время судьба сыграла злую шутку с Гузелью Латыповой, когда её черт дернул возглавить пресс-службу бывшего губернатора Камчатского края Алексея Кузьмицкого. Многие камчатцы помнят, что газета «Вести» не оставила от его так называемого имиджа камня на камне. Гузель Велюровна тогда убеждала своего работодателя и всех вокруг, что любая информация, кроме некролога, является рекламой. Правда, эта счастливая мысль попала в её голову, надеюсь, после прочтения американского писателя Марка Твена (приведенные слова принадлежат его перу). И лишь когда рейтинг губернатора Алексея Кузьмицкого стал до неприличия низок, упав до отметки в 14 процентов, он, наконец, заподозрил что-то неладное. Но было поздно. Господину Кузьмицкому оставалось только философствовать о несправедливом мироустройстве и неблагодарности подданных, отвергнувших его строгие, но справедливые правила игры. Хотя, по правде сказать, никаких правил не было, присутствовала лишь одна управленческая дурь с необузданной капризностью, мстительностью, злопамятством и несдержанностью, о чём газета «Вести» постоянно рассказывала. Наши читатели помнят, что бывший губернатор Алексей Кузьмицкий подал в отставку, досрочно сложив с себя полномочия руководителя региона.

Неужели Ломакин-младший забыл эту захватывающую историю?

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

P.S.

Хотелось бы узнать, правда ли, что жена Ломакина-младшего является гражданкой ФРГ? Тогда их дети, рожденные в Германии, тоже стали немцами? Это я возвращаюсь к вопросу, что у Михаила Ломакина, по сути дела, два Отечества? И, наверное, неизвестно, какое из них он больше любит.