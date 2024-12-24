Гороскоп на 2025 год для всех знаков зодиака

24 Декабря 2024



Наступающий 2025, в отличие от 2024, весьма богат на интересные астрологические события и крутые виражи звезд на небосклоне. Основное действо будет разворачиваться именно в первой половине года – с января по июль. Давайте посмотрим, какие сюрпризы и веяния приготовили нам планеты.

Сначала я дам основной прогноз на 2025 год, а потом расскажу о том, что приготовил год каждому знаку зодиака.

Начало года будет, пожалуй, самым непростым: весь январь и февраль на небе петля Марса – планеты войны и разрушений. В этот период стоит ожидать обострения общемировой обстановки, множества провокаций и конфликтов как в межгосударственных отношениях, так и внутри каждой отдельной страны. С этим мы ничего сделать не можем, таков ход мировой истории. Но в наших силах повлиять на собственную жизнь, избежать ненужных рисков и неправильных решений.

А именно: в период ретроградности Марса не стоит ввязываться в конфликты (любые), судиться, начинать бизнес, делать плановые хирургические операции, пытаться продвинуться в спорте или военной профессии, подвергать себя физическому риску (лучше поставить на паузу экстремальные хобби и скоростной стиль вождения). Особенно эти советы касаются Раков и Козерогов – они первые стоят у Марса «на прицеле».

А что принесет пользу? Переосмыслить свой способ действий, переделать какую-то старую работу, пересмотреть режим тренировок или другой физической активности.

Следом почти без передышки наступит март с двумя затмениями, ретроградностью Венеры и Меркурия. Это будет сложная точка для всего человечества, и от каждого из нас зависит то, как мы её пройдем. Важно сохранять внутреннее равновесие, не поддаваться воздействию разрушительных эмоций: страха, гнева, вины, стыда. В это время начнут трещать по швам отношения как между странами, так и между людьми. Приготовьтесь к проверкам своих отношений на прочность, возможно, к необходимости что-то в них менять. Договориться о чём-то будет почти нереально, поэтому любые переговоры отложите до апреля. И ни в коем случае не регистрируйте брак в марте, если не хотите потом жить на пороховой бочке. Самое сильное влияние планет испытают на себе Овны и Рыбы: именно им стоит быть предельно осторожными, не делать резких движений в своих союзах.

Однако что одному смерть, то другому… Некоторые отдельные счастливчики сумеют извлечь выгоду даже из угрожающей небесной конфигурации. Например, возобновят деловые или личные отношения из прошлого. Да так быстро, что окружающие будут в легком шоке. В основном эти счастливчики будут из числа Львов, Стрельцов и Скорпионов.

В апреле накал звездных страстей поутихнет, и мы, наконец, получим благоприятное окошко для воплощения своих идей, планов, инициатив. Но без происшествий этот месяц всё равно не останется: здесь состоится переход Нептуна из знака Рыб в знак Овна. Это достаточно масштабное небесное событие, которое случается раз в 14 лет. А если взять еще шире, то Нептун в 2025 году начинает свой новый цикл по зодиаку, который длится 165 лет.

Что нам «светит» в связи с этим?

Во-первых, Нептун отвечает за всё иллюзорное, виртуальное (это и интернет в том числе), тайное, за религию, музыку, дурманящие вещества любого вида, фармацевтику, за стихию воды, океаны и моря, природные ресурсы. А Овен – знак новаторства и открытий, знак-первопроходец. Поэтому можно ожидать рождения чего-то принципиально нового в сферах кино, музыки, видеоигр, тайных знаний, водных технологий и т.д. Например: появление инноваций в добыче нефти или в кораблестроении, разработка новых типов психотропных веществ, новых лекарств. Конечно, всё это не случится за год, а будет растянуто на 14 лет пребывания Нептуна в Овне. Но первые звоночки этих открытий мы увидим уже сейчас.

Также в Овне окажется и Сатурн – начиная с июня. Сатурн – планета ограничений, препятствий, «сужения» чего-либо. Заходя в знак Овна, он наложит некие ограничения (возможно, путем принятия новых законов) на такие сферы, как: производство и оборот оружия, военные действия, металлургию, спорт, малый и средний бизнес. Но поскольку осенью он снова вернется в Рыбы, то принятые решения не будут носить стабильный и постоянный характер.

Из всего сказанного вы уже наверняка догадались, какой знак зодиака выйдет на передовую в новом году. Это, конечно, Овен. Именно люди, рожденные под этим знаком, будут проводниками перемен. И одновременно теми, с кем больше всего этих перемен случится в ближайшие 12 месяцев.

Но на этом список важных событий не заканчивается. В том же июне меняет знак и Юпитер – антагонист Сатурна, планета расширения, роста и удачи. Он покидает воздушные Близнецы и попадает в объятия Рака. И становится намного сильнее, влиятельнее. Потому что Рак – пространство усиления Юпитера, в отличие от Близнецов, где он слаб. Это хорошие новости для всех нас, потому что планета-благодетель становится на небе сильнее, её влияние растет. А значит, растут и возможности, которые она способна подарить нам.

Юпитер в Раке – это прекрасное время создавать или расширять семью, решать жилищные вопросы, улучшать место жительства, заниматься хозяйственными вопросами и домом. Приятные и понятные хлопоты, которые мы любим. С июня по декабрь нас ждет больше удачи и помощи обстоятельств в этих делах. А для представителей водной стихии эта удача будет умножена х2, х3.

И последняя звездная перестановка случится в июле: Уран впервые войдет в знак Близнецов. Это тоже усилит его, потому что Воздух – родная стихия Урана. В отличие от Земли, в которой он находился последние 7 лет. Уран не такой добрячок, как Юпитер, по своей природе он скорее разрушитель-революционер. Но смена знака на более естественный как раз сделает его добрее. А значит, те революции, которые он принесет с собой в сферы Близнецов, будут носить более мягкий и деликатный характер, пройдут спокойнее и легче для нас. Проходя по Тельцу, Уран «тряс за грудки» мировую экономику, а будучи в Близнецах, начнет реформировать транспорт, связь, школьное образование, журналистику, СМИ и соцсети. Ждем непредсказуемых изменений и революций в этих сферах. Например, в 1860-е годы, когда Уран тоже был в Близнецах, отменили цензуру в российской журналистике. И эта сфера начала переживать небывалый подъём.

Самим Близнецам тоже стоит приготовиться к периоду некой турбулентности и небольшого «шухера» в своей жизни – сейчас он только начинается.

Вторая половина года выглядит гораздо спокойнее: в это время мы будем постепенно осваивать те новые энергии, которые принесет с собой движение планет с января по июль. Самыми спокойными и стабильными месяцами года, на которые можно планировать всё важное, будут: май, август (вторая часть), октябрь и декабрь.

Какой главный совет на 2025 год могут дать звезды?

Развивайте решимость, самостоятельность, не бойтесь брать на себя роль лидера и первопроходца. Реформируйте свой круг общения, заводите новые знакомства и связи, учитесь новому, будьте активны, подвижны и любознательны. Именно этого требуют огненно-воздушные энергии года. В то же время важно не забывать о своём внутреннем мире, душе, чувствах – своих и чужих. Юпитер в Раке – хорошее время изучить себя, погрузиться в глубину. И, возможно, отыскать там новые смыслы, которые подтолкнут вас к неожиданным и чудесным свершениям.

Гороскоп для Овна на 2025 год

Овен (21 марта – 20 апреля) – амбициозный, независимый, нетерпеливый.

В первой половине года у вас во многом продолжатся тенденции 2024, так как цикл затмений в знаке Овна еще не завершен. Вы будете наносить финальные штрихи на ту картину, которой занимались последний год-полтора. Будь это карьера, личная жизнь или вопросы здоровья – все точки над и будут расставлены самое позднее к маю. Главное – не сворачивайте назад и не отступайтесь от своего намерения, вы уже близки к завершению персонального шедевра!

Гороскоп для Тельца на 2025 год

Телец (21 апреля – 20 мая) – основательный, музыкальный, практичный.

Маленькими и пока еще робкими шажочками вы будете входить на территорию стабильности, размеренности и комфорта – туда, где вы не были уже несколько лет, поэтому практически позабыли дорогу. После всех перипетий ваша жизнь понемногу начнет входить в привычное русло. Это покажется вам необычным и даже странным: за последние два-три года вы уже привыкли к разного рода коллапсам и неожиданностям.

Гороскоп для Близнецов на 2025 год

Близнецы (21 мая – 21 июня) – любопытный, нежный, добрый.

Если вы умудрились пропустить подарочки от Юпитера в прошлом году, то уж сейчас хватайте свое без всяких реверансов. В первом полугодии планета счастья продолжает двигаться по вашему знаку и одаривать вас: удачными стечениями обстоятельств, нужными знакомствами, ростом благосостояния и вашей популярности в окружении, новыми карьерными возможностями, перспективами создания собственной семьи… Всего и не перечислишь на самом деле.

Гороскоп для Рака на 2025 год

Рак (22 июня – 22 июля) – интуитивный, эмоциональный, умный, страстный.

Для вас пребывание в зоне комфорта, которое длилось практически весь прошлый год, подошло к концу. В 2025 нагрянут к вам и вызовы, и перемены, и страсти, даже если вы всё это не заказывали небесной канцелярии. Начало года будет самым острым из-за ретроградной петли Марса в вашем знаке. Марс – планета конфликтов, труда и спорта, поэтому всех этих вещей в вашей повседневности прибавится. А вы обычно не слишком-то любите ни одно, ни другое, ни третье.

Гороскоп для Льва на 2025 год

Лев (23 июля – 22 августа) – горделивый и самоуверенный.

Начало года пройдет для вас спокойно. В отличие от большинства других представителей зодиака вы окажетесь вдали от воинственного ретро Марса. Но вот окружающим будет несладко, им может понадобиться ваше горячее сердце и холодная голова. Помогайте, если вас об этом попросят – у вас на это сейчас достаточно ресурсов и сил.

Гороскоп для Девы на 2025 год

Дева (23 августа – 23 сентября) – элегантный, организованный, добрый.

То, каким для вас будет 2025 год, сильно зависит от того, как вы прожили предыдущие два года. Потому что в эти 2 года на вас давил Сатурн – планета-начальник, судья, прокурор. Он проверял вас на трезвомыслие, самостоятельность, наличие крепкого стержня внутри, умение исполнять свой долг и брать на себя ответственность. Если вы успешно прошли эти проверки, то ближе к концу года получите заслуженную награду, связанную либо с повышением статуса в обществе, либо с недвижимостью. Например, для кого-то из вас это будет приглашение на руководящую должность, повышение, даже смену профессии на более престижную. А для кого-то – получение в собственность квартиры, дома, земельного участка.

Гороскоп для Весов на 2025 год

Весы (24 сентября – 23 октября) – дипломатичный, артистичный.

У вас в этом году картина, схожая с Овнами. Весной завершается цикл затмений по вашему знаку, который принесет вам некий урожай с последних двух лет. Первые 3 месяца года будут эмоциональными и непредсказуемыми – запасайтесь терпением и мятным чаем. На первый план выйдут темы борьбы и конкуренции, справедливости и баланса как в коллективе, так и в отношениях с близкими. Ситуации заставят вас поразмыслить о несдержанных обещаниях, незакрытых конфликтах, нарушенных договоренностях. Но голых размышлений, как вы понимаете, недостаточно. Звезды намекают, что придется всё это разруливать, искать компромисс и договариваться. Но не обещайте того, чего не сможете исполнить, иначе уйдете в кармический минус.

Гороскоп для Скорпиона на 2025 год

Скорпион (24 октября – 22 ноября) – чарующий, страстный, независимый.

Вам – одним из немногих представителей зодиака – удастся избежать почти всех опасных конфигураций, которые будут на небе в 2025. Можно сказать, что свою «школу жизни» вы прошли чуть раньше. И сейчас будете спокойно курить в сторонке с хорошим аттестатом подмышкой.

Гороскоп для Стрельца на 2025 год

Стрелец (23 ноября – 21 декабря) – авантюрный, творческий, волевой.

У вас первое полугодие продолжает тенденции 2024 года: по-прежнему дела не идут гладко – то тут, то там на пути встречаются кочки. Много стресса и разочарований в этот период вам могут принести завышенные ожидания и требования как к самим себе, так и к миру в целом. Особенно могут обостриться отношения с Близнецами. Постарайтесь не влетать в гордыню и позицию «мне все должны» или «всё должно быть так, как я себе придумал / придумала». Тогда есть шансы, что обойдется малой кровью в виде вашего легкого недовольства текущим положением дел.

Гороскоп для Козерога на 2025 год

Козерог (22 декабря – 20 января) – дотошный, умный, деятельный.

В новом году Козероги будут испытывать сильное влияние противоположного знака – Рака. С одной стороны, это говорит о высокой степени конфликтности, множестве разногласий и размолвок в близких отношениях на протяжении года. По принципу «ты противоположен мне – значит, мы не можем найти общий язык». С другой стороны, возрастают шансы встретить свою настоящую половинку в любви или в дружбе. Потому что противоположности, как вы помните, могут и притягиваться именно за счет своей разности. Свой отрицательный принцип Рак проявит в основном в начале года: январь-февраль. А положительный – во втором полугодии, особенно в июне-июле.

Гороскоп для Водолея на 2025 год

Водолей (21 января – 18 февраля) – одаренный воображением и интуитивный.

Для вас 2025 – переломный год, когда Уран (ваша планета-управитель) наконец перейдет из Тельца, в котором он был целых семь лет, в Близнецы. Что это значит? Что предыдущие семь лет Уран показывал вам свою худшую сторону: срывал планы и надежды, устраивал шоки в личной жизни и карьере, толкал на странные поступки, о которых вы жалели впоследствии. Потому что между Тельцом и Водолеем конфликт на астрологическом круге. А вот Близнецы – это родственный Водолею знак, и сейчас Уран, наконец, начнет поворачиваться к вам своей лучшей стороной.

Гороскоп для Рыбы на 2025 год

Рыбы (19 февраля – 20 марта) – творческий, чувствительный, артистичный.

Ваш год будет полон самых разных настроений, приключений и испытаний. В первом полугодии по вашему знаку продолжают идти: Сатурн – планета кармы, и Нептун – планета чудес. Так что и того и другого будет вдоволь. Сатурн преподносит вам уроки трезвости и взросления, возвращает наработанную карму, показывает вашу жизнь и вас самих как есть, без иллюзий и приукрашиваний. Этот процесс идет уже с 2023 года и закончится к концу 2025. Как правило, Сатурн заставляет от чего-то отказаться, ограничить себя в чём-то. Ведь способность к разумному самоограничению есть признак сложившейся личности. Особенно жестко эта планета настроена к разного рода зависимостям: будь это зависимость финансовая, эмоциональная или пищевая.

Астролог Ася МИЛЛЕР

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