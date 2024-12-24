Гороскоп на 2025 год для всех знаков зодиака

Печать
PDF

24 Декабря 2024

Наступающий 2025, в отличие от 2024, весьма богат на интересные астрологические события и крутые виражи звезд на небосклоне. Основное действо будет разворачиваться именно в первой половине года – с января по июль. Давайте посмотрим, какие сюрпризы и веяния приготовили нам планеты.

Сначала я дам основной прогноз на 2025 год, а потом расскажу о том, что приготовил год каждому знаку зодиака.

Начало года будет, пожалуй, самым непростым: весь январь и февраль на небе петля Марса – планеты войны и разрушений. В этот период стоит ожидать обострения общемировой обстановки, множества провокаций и конфликтов как в межгосударственных отношениях, так и внутри каждой отдельной страны. С этим мы ничего сделать не можем, таков ход мировой истории. Но в наших силах повлиять на собственную жизнь, избежать ненужных рисков и неправильных решений.

А именно: в период ретроградности Марса не стоит ввязываться в конфликты (любые), судиться, начинать бизнес, делать плановые хирургические операции, пытаться продвинуться в спорте или военной профессии, подвергать себя физическому риску (лучше поставить на паузу экстремальные хобби и скоростной стиль вождения). Особенно эти советы касаются Раков и Козерогов – они первые стоят у Марса «на прицеле».

А что принесет пользу? Переосмыслить свой способ действий, переделать какую-то старую работу, пересмотреть режим тренировок или другой физической активности.

Следом почти без передышки наступит март с двумя затмениями, ретроградностью Венеры и Меркурия. Это будет сложная точка для всего человечества, и от каждого из нас зависит то, как мы её пройдем. Важно сохранять внутреннее равновесие, не поддаваться воздействию разрушительных эмоций: страха, гнева, вины, стыда. В это время начнут трещать по швам отношения как между странами, так и между людьми. Приготовьтесь к проверкам своих отношений на прочность, возможно, к необходимости что-то в них менять. Договориться о чём-то будет почти нереально, поэтому любые переговоры отложите до апреля. И ни в коем случае не регистрируйте брак в марте, если не хотите потом жить на пороховой бочке. Самое сильное влияние планет испытают на себе Овны и Рыбы: именно им стоит быть предельно осторожными, не делать резких движений в своих союзах.

Однако что одному смерть, то другому… Некоторые отдельные счастливчики сумеют извлечь выгоду даже из угрожающей небесной конфигурации. Например, возобновят деловые или личные отношения из прошлого. Да так быстро, что окружающие будут в легком шоке. В основном эти счастливчики будут из числа Львов, Стрельцов и Скорпионов.

В апреле накал звездных страстей поутихнет, и мы, наконец, получим благоприятное окошко для воплощения своих идей, планов, инициатив. Но без происшествий этот месяц всё равно не останется: здесь состоится переход Нептуна из знака Рыб в знак Овна. Это достаточно масштабное небесное событие, которое случается раз в 14 лет. А если взять еще шире, то Нептун в 2025 году начинает свой новый цикл по зодиаку, который длится 165 лет.

Что нам «светит» в связи с этим?

Во-первых, Нептун отвечает за всё иллюзорное, виртуальное (это и интернет в том числе), тайное, за религию, музыку, дурманящие вещества любого вида, фармацевтику, за стихию воды, океаны и моря, природные ресурсы. А Овен – знак новаторства и открытий, знак-первопроходец. Поэтому можно ожидать рождения чего-то принципиально нового в сферах кино, музыки, видеоигр, тайных знаний, водных технологий и т.д. Например: появление инноваций в добыче нефти или в кораблестроении, разработка новых типов психотропных веществ, новых лекарств. Конечно, всё это не случится за год, а будет растянуто на 14 лет пребывания Нептуна в Овне. Но первые звоночки этих открытий мы увидим уже сейчас.

Также в Овне окажется и Сатурн – начиная с июня. Сатурн – планета ограничений, препятствий, «сужения» чего-либо. Заходя в знак Овна, он наложит некие ограничения (возможно, путем принятия новых законов) на такие сферы, как: производство и оборот оружия, военные действия, металлургию, спорт, малый и средний бизнес. Но поскольку осенью он снова вернется в Рыбы, то принятые решения не будут носить стабильный и постоянный характер.

Из всего сказанного вы уже наверняка догадались, какой знак зодиака выйдет на передовую в новом году. Это, конечно, Овен. Именно люди, рожденные под этим знаком, будут проводниками перемен. И одновременно теми, с кем больше всего этих перемен случится в ближайшие 12 месяцев.

Но на этом список важных событий не заканчивается. В том же июне меняет знак и Юпитер – антагонист Сатурна, планета расширения, роста и удачи. Он покидает воздушные Близнецы и попадает в объятия Рака. И становится намного сильнее, влиятельнее. Потому что Рак – пространство усиления Юпитера, в отличие от Близнецов, где он слаб. Это хорошие новости для всех нас, потому что планета-благодетель становится на небе сильнее, её влияние растет. А значит, растут и возможности, которые она способна подарить нам.

Юпитер в Раке – это прекрасное время создавать или расширять семью, решать жилищные вопросы, улучшать место жительства, заниматься хозяйственными вопросами и домом. Приятные и понятные хлопоты, которые мы любим. С июня по декабрь нас ждет больше удачи и помощи обстоятельств в этих делах. А для представителей водной стихии эта удача будет умножена х2, х3.

И последняя звездная перестановка случится в июле: Уран впервые войдет в знак Близнецов. Это тоже усилит его, потому что Воздух – родная стихия Урана. В отличие от Земли, в которой он находился последние 7 лет. Уран не такой добрячок, как Юпитер, по своей природе он скорее разрушитель-революционер. Но смена знака на более естественный как раз сделает его добрее. А значит, те революции, которые он принесет с собой в сферы Близнецов, будут носить более мягкий и деликатный характер, пройдут спокойнее и легче для нас. Проходя по Тельцу, Уран «тряс за грудки» мировую экономику, а будучи в Близнецах, начнет реформировать транспорт, связь, школьное образование, журналистику, СМИ и соцсети. Ждем непредсказуемых изменений и революций в этих сферах. Например, в 1860-е годы, когда Уран тоже был в Близнецах, отменили цензуру в российской журналистике. И эта сфера начала переживать небывалый подъём.

Самим Близнецам тоже стоит приготовиться к периоду некой турбулентности и небольшого «шухера» в своей жизни – сейчас он только начинается.

Вторая половина года выглядит гораздо спокойнее: в это время мы будем постепенно осваивать те новые энергии, которые принесет с собой движение планет с января по июль. Самыми спокойными и стабильными месяцами года, на которые можно планировать всё важное, будут: май, август (вторая часть), октябрь и декабрь.

Какой главный совет на 2025 год могут дать звезды?

  1. Развивайте решимость, самостоятельность, не бойтесь брать на себя роль лидера и первопроходца.
  2. Реформируйте свой круг общения, заводите новые знакомства и связи, учитесь новому, будьте активны, подвижны и любознательны. Именно этого требуют огненно-воздушные энергии года.
  3. В то же время важно не забывать о своём внутреннем мире, душе, чувствах – своих и чужих. Юпитер в Раке – хорошее время изучить себя, погрузиться в глубину. И, возможно, отыскать там новые смыслы, которые подтолкнут вас к неожиданным и чудесным свершениям.

Гороскоп для Овна на 2025 год

Овен (21 марта – 20 апреля) – амбициозный, независимый, нетерпеливый.

В первой половине года у вас во многом продолжатся тенденции 2024, так как цикл затмений в знаке Овна еще не завершен. Вы будете наносить финальные штрихи на ту картину, которой занимались последний год-полтора. Будь это карьера, личная жизнь или вопросы здоровья – все точки над и будут расставлены самое позднее к маю. Главное – не сворачивайте назад и не отступайтесь от своего намерения, вы уже близки к завершению персонального шедевра!

Гороскоп для Тельца на 2025 год

Телец (21 апреля – 20 мая) – основательный, музыкальный, практичный.

Маленькими и пока еще робкими шажочками вы будете входить на территорию стабильности, размеренности и комфорта – туда, где вы не были уже несколько лет, поэтому практически позабыли дорогу. После всех перипетий ваша жизнь понемногу начнет входить в привычное русло. Это покажется вам необычным и даже странным: за последние два-три года вы уже привыкли к разного рода коллапсам и неожиданностям.

Гороскоп для Близнецов на 2025 год

Близнецы (21 мая – 21 июня) – любопытный, нежный, добрый.

Если вы умудрились пропустить подарочки от Юпитера в прошлом году, то уж сейчас хватайте свое без всяких реверансов. В первом полугодии планета счастья продолжает двигаться по вашему знаку и одаривать вас: удачными стечениями обстоятельств, нужными знакомствами, ростом благосостояния и вашей популярности в окружении, новыми карьерными возможностями, перспективами создания собственной семьи… Всего и не перечислишь на самом деле.

Гороскоп для Рака на 2025 год

Рак (22 июня – 22 июля) – интуитивный, эмоциональный, умный, страстный.

Для вас пребывание в зоне комфорта, которое длилось практически весь прошлый год, подошло к концу. В 2025 нагрянут к вам и вызовы, и перемены, и страсти, даже если вы всё это не заказывали небесной канцелярии. Начало года будет самым острым из-за ретроградной петли Марса в вашем знаке. Марс – планета конфликтов, труда и спорта, поэтому всех этих вещей в вашей повседневности прибавится. А вы обычно не слишком-то любите ни одно, ни другое, ни третье.

Гороскоп для Льва на 2025 год

Лев (23 июля – 22 августа) – горделивый и самоуверенный.

Начало года пройдет для вас спокойно. В отличие от большинства других представителей зодиака вы окажетесь вдали от воинственного ретро Марса. Но вот окружающим будет несладко, им может понадобиться ваше горячее сердце и холодная голова. Помогайте, если вас об этом попросят – у вас на это сейчас достаточно ресурсов и сил.

Гороскоп для Девы на 2025 год

Дева (23 августа – 23 сентября) – элегантный, организованный, добрый.

То, каким для вас будет 2025 год, сильно зависит от того, как вы прожили предыдущие два года. Потому что в эти 2 года на вас давил Сатурн – планета-начальник, судья, прокурор. Он проверял вас на трезвомыслие, самостоятельность, наличие крепкого стержня внутри, умение исполнять свой долг и брать на себя ответственность. Если вы успешно прошли эти проверки, то ближе к концу года получите заслуженную награду, связанную либо с повышением статуса в обществе, либо с недвижимостью. Например, для кого-то из вас это будет приглашение на руководящую должность, повышение, даже смену профессии на более престижную. А для кого-то – получение в собственность квартиры, дома, земельного участка.

Гороскоп для Весов на 2025 год

Весы (24 сентября – 23 октября) – дипломатичный, артистичный.

У вас в этом году картина, схожая с Овнами. Весной завершается цикл затмений по вашему знаку, который принесет вам некий урожай с последних двух лет. Первые 3 месяца года будут эмоциональными и непредсказуемыми – запасайтесь терпением и мятным чаем. На первый план выйдут темы борьбы и конкуренции, справедливости и баланса как в коллективе, так и в отношениях с близкими. Ситуации заставят вас поразмыслить о несдержанных обещаниях, незакрытых конфликтах, нарушенных договоренностях. Но голых размышлений, как вы понимаете, недостаточно. Звезды намекают, что придется всё это разруливать, искать компромисс и договариваться. Но не обещайте того, чего не сможете исполнить, иначе уйдете в кармический минус.

Гороскоп для Скорпиона на 2025 год

Скорпион (24 октября – 22 ноября) – чарующий, страстный, независимый.

Вам – одним из немногих представителей зодиака – удастся избежать почти всех опасных конфигураций, которые будут на небе в 2025. Можно сказать, что свою «школу жизни» вы прошли чуть раньше. И сейчас будете спокойно курить в сторонке с хорошим аттестатом подмышкой.

Гороскоп для Стрельца на 2025 год

Стрелец (23 ноября – 21 декабря) – авантюрный, творческий, волевой.

У вас первое полугодие продолжает тенденции 2024 года: по-прежнему дела не идут гладко – то тут, то там на пути встречаются кочки. Много стресса и разочарований в этот период вам могут принести завышенные ожидания и требования как к самим себе, так и к миру в целом. Особенно могут обостриться отношения с Близнецами. Постарайтесь не влетать в гордыню и позицию «мне все должны» или «всё должно быть так, как я себе придумал / придумала». Тогда есть шансы, что обойдется малой кровью в виде вашего легкого недовольства текущим положением дел.

Гороскоп для Козерога на 2025 год

Козерог (22 декабря – 20 января) – дотошный, умный, деятельный.

В новом году Козероги будут испытывать сильное влияние противоположного знака – Рака. С одной стороны, это говорит о высокой степени конфликтности, множестве разногласий и размолвок в близких отношениях на протяжении года. По принципу «ты противоположен мне – значит, мы не можем найти общий язык». С другой стороны, возрастают шансы встретить свою настоящую половинку в любви или в дружбе. Потому что противоположности, как вы помните, могут и притягиваться именно за счет своей разности. Свой отрицательный принцип Рак проявит в основном в начале года: январь-февраль. А положительный – во втором полугодии, особенно в июне-июле.

Гороскоп для Водолея на 2025 год

Водолей (21 января – 18 февраля) – одаренный воображением и интуитивный.

Для вас 2025 – переломный год, когда Уран (ваша планета-управитель) наконец перейдет из Тельца, в котором он был целых семь лет, в Близнецы. Что это значит? Что предыдущие семь лет Уран показывал вам свою худшую сторону: срывал планы и надежды, устраивал шоки в личной жизни и карьере, толкал на странные поступки, о которых вы жалели впоследствии. Потому что между Тельцом и Водолеем конфликт на астрологическом круге. А вот Близнецы – это родственный Водолею знак, и сейчас Уран, наконец, начнет поворачиваться к вам своей лучшей стороной.

Гороскоп для Рыбы на 2025 год

Рыбы (19 февраля – 20 марта) – творческий, чувствительный, артистичный.

Ваш год будет полон самых разных настроений, приключений и испытаний. В первом полугодии по вашему знаку продолжают идти: Сатурн – планета кармы, и Нептун – планета чудес. Так что и того и другого будет вдоволь. Сатурн преподносит вам уроки трезвости и взросления, возвращает наработанную карму, показывает вашу жизнь и вас самих как есть, без иллюзий и приукрашиваний. Этот процесс идет уже с 2023 года и закончится к концу 2025. Как правило, Сатурн заставляет от чего-то отказаться, ограничить себя в чём-то. Ведь способность к разумному самоограничению есть признак сложившейся личности. Особенно жестко эта планета настроена к разного рода зависимостям: будь это зависимость финансовая, эмоциональная или пищевая.

Астролог Ася МИЛЛЕР
rambler.ru

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."