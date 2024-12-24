ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

24 Декабря 2024



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Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трех революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью, а также приблизившие крах советского строя. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.

Даниил Александрович Гранин

(1919–2017)

Даниил Гранин – известный писатель, сценарист, общественный деятель. Имеет множество наград и премий правительства, удостоен звания Почетного гражданина Санкт-Петербурга. Широкая популярность пришла к нему после выпуска книг «Зубр», «Эта странная жизнь», «Блокадная книга» и других.

Книги писателя Даниила Гранина любят уже несколько поколений читателей. И это неудивительно, потому что они близки многим из нас. Его герои – простые люди со своими маленькими проблемами и радостями, которые ищут собственный путь и противостоят соблазнам.

Родился Даниил Герман (Гранин – творческий псевдоним) 1 января 1919 года. В разных источниках значатся противоречивые сведения о месте его рождения. По одним данным, это произошло в городе Вольск Саратовской области, другие же свидетельствуют, что его родина – село Волынь Курской области.

Отца звали Александр Герман, он долгие годы трудился лесником, поэтому семья часто переезжала с места на место. Мама писателя, Анна Бакировна, была младше мужа на два десятка лет, занималась домом и детьми. Даниил всегда говорил, что у них была идеальная семья, основанная на любви и уважении. Мама имела отличный голос, часто пела сыну любимые романсы.

Ранние годы Даниила прошли в деревне, но вскоре отец получил новое назначение, и семья переехала в Ленинград. Больше всех радовалась Анна Бакировна – она откровенно скучала в селе. Мальчик тоже был в восторге от таких перемен, город ему очень понравился. Но счастье длилось недолго. Отца арестовали и отправили в сибирскую ссылку. Матери пришлось найти работу – теперь она была единственным кормильцем в семье.

Гранин учился в школе на Моховой, которая считалась лучшей в Ленинграде. Он любил физику и литературу. Впоследствии часто вспоминал учительницу по литературе, которая пыталась научить школьников писать стихи.

Ему это мастерство так и не поддалось, и потому Даниил всю жизнь считал поэтов настоящими небожителями.

После окончания школы он стал студентом политехнического института, диплом об окончании которого получил в 1941 году, перед началом войны. Однако диплом инженера-электрика ему так и не понадобился, биография его круто изменилась – будущий писатель отправился на фронт.

Вначале его отправили на Прибалтийский фронт, потом был Ленинградский фронт, пехота, танковые войска, награждение боевыми орденами. Победу Гранин встретил в Восточной Пруссии, на тот момент он уже успел стать командиром танковой роты. Он не делился своими воспоминаниями о войне ни с кем и даже не собирался писать об этом.

После победы Даниил продолжил учебу в аспирантуре, нашел себе работу в Ленэнерго.

Впервые Гранин попробовал свои силы в писательском деле еще в конце 30-х. Его рассказы «Родина» и «Возвращение Рульяка» напечатал журнал «Резец» в 1937 году. Но настоящая творческая биография писателя началась в 1949 году после публикации рассказа под названием «Вариант второй». Именно тогда он взял себе творческий псевдоним Гранин и сделал это по личной просьбе однофамильца Юрия Германа, который к тому времени уже был известным прозаиком.

В 1951 году Даниил напечатал два романа – «Ярослав Домбровский» и «Спор через океан», но они не принесли ему широкой известности. Популярность пришла к нему в 1955-м, когда Гранин представил на суд читателей свое новое детище – роман «Искатели». Главный герой романа – ученый Андрей Лобанов, увлеченный своим делом, но вынужденный тратить силы на борьбу с бюрократической машиной.

Героями произведений Гранина еще не раз становились аспиранты, ученые, изобретатели и их отношения с начальством. Именно на эту тему написаны книги «Неизвестный человек», «Иду на грозу», «Кто-то должен», «Собственное мнение». Одновременно с этим писатель работает и над историческими произведениями: «Повесть об одном ученом и одном императоре», «Размышления перед портретом, которого нет».

Даниил Гранин очень интересовался биографиями талантливых современников. Он написал повесть «Эта странная жизнь» о биологе Александре Любищеве, потом вышла его книга «Зубр», где главный герой – генетик Николай Тимофеев-Ресовский, и роман под названием «Выбор цели» о физике Игоре Курчатове. В 1994-м Гранин выпустил роман «Бегство в Россию», в котором снова поднимает тему ученых. Но на этот раз писатель изменил жанр и написал не биографию, а приключенческий детектив.

Военная тема занимает отдельное место в творчестве писателя. Самыми выдающимися произведениями автора стал сборник рассказов, получивший название «Еще заметен след», и книга «Блокадная книга», которую Гранин написал в соавторстве с Алесем Адамовичем. В основу этого произведения легли документальные источники, записи людей, переживших блокаду, и воспоминания фронтовиков.

Есть у Гранина еще несколько документальных произведений, написанных в виде очерков и рассказов: «Сад камней» и «Неожиданное утро». В них воспоминания о посещении Австралии, Японии и нескольких европейских стран.

Последние годы жизни писатель посвятил мемуарам. Именно в этом жанре вышли его книги «Причуды моей памяти», «Мой лейтенант», «Всё было совсем не так», которые напечатали уже в новом веке.

В 2013 году писатель переиздал свою «Блокадную книгу». В качестве дополнения к ней использованы фотографии военной поры, которые предоставил петербургский исторический музей, а также личные фото, хранившиеся у Гранина. В 2014 году писатель выступил в немецком бундестаге. Его пригласили на вечер, посвященный 70-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим и памяти жертв фашистского режима. Слушатели даже не пытались сдержать слезы, настолько эмоционально выступал Гранин. Ему аплодировали стоя.

Несколько произведений Даниила Александровича стали основой для сценария к художественным картинам. В 1957-м режиссер Михаил Шапиро экранизировал роман «Искатели». Спустя несколько лет на суд зрителей были представлены картины «Дождь в чужом городе», «Выбор цели», «После свадьбы», также снятые по мотивам произведений Даниила Гранина.

Судьба не очень баловала писателя, послала ему достаточно испытаний на его век. Зато в личной жизни Даниила Александровича всё сложилось хорошо. В самом начале Великой Отечественной войны он женился. Его избранницей стала Римма Майорова.

Прошло всего несколько дней с дня росписи, и молодожен ушел воевать. В 1945 году у них родилась дочка Марина. Супруги прожили вместе до самой смерти Риммы в 2004 году.

Преклонный возраст Гранина давал о себе знать всё чаще. Он часто болел, а в 2017 ему стало совсем плохо. Его госпитализировали в первых числах июня, сразу подключив к аппаратам жизнеобеспечения. Однако это не помогло, и сердце прозаика остановилось 4 июня 2017 года. На тот момент ему шел 99-й год.

Поклонники творчества писателя были потрясены новостью о его смерти, хоть и понимали, что это неизбежно в таком возрасте. Местом упокоения прозаика стало Комаровское кладбище близ Санкт-Петербурга.

https://biographe.ru/znamenitosti/danil-granin

Даниилу Гранину 105 лет

Его молодые инженеры были одновременно физиками и лириками

105 лет назад, 1 января 1919 года, в семье «приказчика по лесной части» в Курской губернии родился писатель Даниил Гранин. Впрочем, сначала он носил фамилию Герман. Псевдоним взял в 1949 году, когда начал много печататься, по просьбе известного писателя Юрия Германа. Читатели могли бы запутаться в двух прозаиках Германах, которые к тому же не были родственниками.

С юности он разбирался в технике, которая стала почти религией того времени. Успел поработать шофером, потом учился в Ленинградском электротехническом, оттуда перевелся в Ленинградский индустриальный. Учился в аспирантуре, работал инженером электросилового цеха на Кировском заводе, стал там комсомольским секретарем и часто выступал со статьями в многотиражке. Всё, что он видел в аспирантуре и на заводе, надолго стало основой гранинской прозы.

Войну Гранин закончил в звании капитана, с ранениями и орденами. Был политруком. Много лет спустя писатель вспоминал: «В этой войне для меня было два самых важных события. Первое – ленинградская блокада, второе – Сталинград. Блокада была как бы Сталинградом духа, а Сталинград был образцом блокадной стойкости. Я был из 900 дней примерно 600 на Ленинградском фронте, потом уехал в танковое училище. Ленинградский фронт с блокадой был связан не почтой, а трамваем».

Рассказы он писал и публиковал еще в студенческие годы. Первые повествовали об истории Парижской коммуны. Он называл себя универсальным дилетантом – человеком, который занимается тем, что приносит ему удовольствие. Это и есть настоящее долгое счастье. Тогда о писательстве мечтали многие, но Гранин сразу оказался востребованным. Уже в 1954 году, незадолго до выхода в свет его первого романа «Искатели», сам Александр Фадеев предложил включить молодого Гранина в правление Союза советских писателей. Он мог стать преуспевающим литературным начальником, вершителем судеб.

Гранин даже был «выездным», в том числе в капиталистические страны. В одном из интервью он рассказывал: «Я помню, как впервые оказался с товарищами за границей году в 1956-м. Мы шли по Парижу, в широких штанах, в пиджаках с огромными плечами, в кепках. Шли с чувством превосходства». Вполне объяснимое чувство: мало кому удается уцелеть в великой войне, а потом еще воплотить юношескую мечту о творчестве.

Славу ему принесли книги о молодых инженерах, изобретателях, которые были одновременно и физиками, и лириками. Это были живые, а не мраморные герои. Они ошибались, предавали свои идеалы и своих учителей, раскаивались, всё бросали, делали карьеру и совершали открытия, влюблялись и расставались. Но главное – шли «на грозу», шли к своей цели. К научно-техническим вершинам тогда относились трепетно, а Гранин писал о неоперившихся гениях и уже убежденных карьеристах не только со знанием дела, но и с пониманием законов остросюжетного жанра.

Ну а роман «Искатели» (он вышел в 1954 году) превратил его в писателя, которого читают – их во все времена было немного, особенно среди «начинающих». Именно такого героя к тому времени не хватало – преданного науке, молодого, демократичного. Нет уверенности, что стоит намертво связывать выход этой книги со смертью Сталина – молодая литература в любом случае пробивала лед. Но Гранин в своём первом романе пропел настоящий гимн свободному научному творчеству, смелому эксперименту. Хотя многие конфликты традиционны для производственного романа, процветавшего в первые послевоенные годы. Зазнавшиеся светила науки и их приспешники, молодые карьеристы. Всё это было и до Гранина. Но он привнес в этот стиль что-то свое. Быть может, нотку интеллектуализма. Гранин и сам был неординарным человеком, и мысли его, даже близкие к канонам, звучали оригинально. Общаться с умным и дельным человеком всегда интересно. Таким общением для многих стало чтение Гранина.

Молодой ученый Лобанов, который старается не замечать рутинных правил, сложившихся в науке и производстве, готов горы сдвигать. Он исступленно работает над созданием аппарата, помогающего искать места разрывов телефонной связи. Ему мешают. Писатель не забывает усложнять жизнь героя личными драмами, которые, впрочем, для Лобанова – дело второстепенное. Ему ставят палки в колеса и ученые, и управленцы. Но этот богатырь непробиваем. Даже когда он проигрывает и отчаивается, нет сомнений, что этот человек победит. У него и фамилия говорящая – Лобанов, действует напрямую. Это в науке он хитроумен, а в жизни действует без маневров, в лоб. Слишком маневренные дельцы, которые умело подстраиваются к изменениям конъюнктуры, к тому времени чертовски надоели. Да и когда их уважали?

Неожиданным скандалом обернулась публикация в августе 1956-го гранинского рассказа с красноречивым названием «Собственное мнение». Молодой ученый сделал изобретение, которое обещает стране колоссальную экономию горючего. Но при этом теряет смысл признанная классической работа маститого академика, и потому «бюрократы от науки» не дают ход изобретению. Гранин цепко уловил скрытую механику карьеризма, страхи и комплексы столоначальников. «Молчание – самая удобная форма лжи. Оно умеет ладить с совестью, оно оставляет лукавое право хранить собственное мнение и, возможно, когда-то сказать его. Только не сейчас», – рассуждал писатель. Оказалось, что критиковать начальство даже после ХХ съезда партии не рекомендуется. Вскоре в ЦК поступила записка «О серьезных идеологических недостатках в современной советской литературе», в которой автора рассказа журили и прорабатывали. Впрочем, преувеличивать масштабы этой кампании не стоит. Литературная судьба Гранина чаще вызывала зависть коллег, чем сочувствие, а его писательская стратегия оставалась неизменной: не лезть на рожон, но от собственного мнения не отказываться. Это важно для всех его главных героев – отстоять свое.

Было у Гранина мудрое правило: «Самую важную информацию мы получаем из того, что нам недоговаривают». В то время выходило немало добротных производственных романов. Во многих из них героями были молодые ученые. Жанр поставили на поток – и его разъедали штампы. Но Гранину удавалось писать конфликтно, с неожиданными поворотами, с подтекстом. Например, при всем оптимизме финала романа «Иду на грозу» (1962) подлец и убийца Агатов так и остался безнаказанным. Редчайший случай для советской литературы! Там Гранин прошелся и по ученым лысенковского образца – язвительно, без снисхождения. Вспомнил годы спустя и о последствиях сталинского времени: «Культа нет, но служители остались». Это самый громкий и, скорее всего, лучший роман Гранина. И самый переиздаваемый.

Код нового времени писатель сформулировал в небесспорной реплике одного из героев того же романа: «Гении устарели. Гении в науке – всё равно что парусники во флоте. Романтика прошлого! Сейчас навалятся скопом и решают любую проблему. Коллективное творчество, вот тебе и есть гений! Мой шеф – почти гений, а что он без нас – единица. Пусть я ноль. Я согласен. По сравнению с ним я ноль. Но я тот ноль, который делает единицу десяткой». Этот задиристый девиз соответствовал духу середины ХХ века. Вера в науку, вера в коллективизм. Казалось, еще один рывок, и человек подчинит своему разуму всё, вплоть до земного притяжения.

Наука в СССР была не просто важной и престижной профессией. В неё верили. И, вероятно, правильно делали. Кроме того, в науке и вокруг неё трудились сначала тысячи, потом сотни тысяч, а потом и миллионы людей. Целый мир! И у них был свой писатель – Гранин. Который, правда, в последние десятилетия жизни утратил интерес к этой сфере жизни. Дескать, наука больше не дает ни великих открытий, ни новых человеческих типов. Возможно, он не ошибался, но свои лучшие вещи посвятил именно научным сотрудникам, их подвигам и «мелким злодействам».

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