ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

Печать
PDF

24 Декабря 2024

( Продолжение. Начало «В» от 15.03.2023, от 15.03.2023, от 29.03.2023, от 19.04.2023, от 26.04.2023, от 03.05.2023, от 07.06.2023, от 21.06.2023, от 05.07.2023, от 19.07.2023, от 26.07.2023, от 16.08.2023, от 23.08.2023, от 30.08.2023, от 05.09.2023, от 13.09.2023, от 25.10.2023, от 20.12.2023, от 28.02.2024; от 06.03.2024; от 20.03.2024; от 24.04.2024; от 18.06.2024; от 26.06.2024; от 02.07.2024; от 16.07.2024; от 24.07.2024; от 30.07.2024; от 13.08.2024; от 20.08.2024; от 27.08.2024; от 10.09.2024; от 25.09.2024; от 01.10.2024; от 12.11.2024; от 20.11.2024; от 04.12.2024; от 11.12.2024от 18.12.2024)

Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трех революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью, а также приблизившие крах советского строя. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.

Даниил Александрович Гранин

(1919–2017)

Даниил Гранин – известный писатель, сценарист, общественный деятель. Имеет множество наград и премий правительства, удостоен звания Почетного гражданина Санкт-Петербурга. Широкая популярность пришла к нему после выпуска книг «Зубр», «Эта странная жизнь», «Блокадная книга» и других.

Книги писателя Даниила Гранина любят уже несколько поколений читателей. И это неудивительно, потому что они близки многим из нас. Его герои – простые люди со своими маленькими проблемами и радостями, которые ищут собственный путь и противостоят соблазнам.

Родился Даниил Герман (Гранин – творческий псевдоним) 1 января 1919 года. В разных источниках значатся противоречивые сведения о месте его рождения. По одним данным, это произошло в городе Вольск Саратовской области, другие же свидетельствуют, что его родина – село Волынь Курской области.

Отца звали Александр Герман, он долгие годы трудился лесником, поэтому семья часто переезжала с места на место. Мама писателя, Анна Бакировна, была младше мужа на два десятка лет, занималась домом и детьми. Даниил всегда говорил, что у них была идеальная семья, основанная на любви и уважении. Мама имела отличный голос, часто пела сыну любимые романсы.

Ранние годы Даниила прошли в деревне, но вскоре отец получил новое назначение, и семья переехала в Ленинград. Больше всех радовалась Анна Бакировна – она откровенно скучала в селе. Мальчик тоже был в восторге от таких перемен, город ему очень понравился. Но счастье длилось недолго. Отца арестовали и отправили в сибирскую ссылку. Матери пришлось найти работу – теперь она была единственным кормильцем в семье.

Гранин учился в школе на Моховой, которая считалась лучшей в Ленинграде. Он любил физику и литературу. Впоследствии часто вспоминал учительницу по литературе, которая пыталась научить школьников писать стихи.

Ему это мастерство так и не поддалось, и потому Даниил всю жизнь считал поэтов настоящими небожителями.

После окончания школы он стал студентом политехнического института, диплом об окончании которого получил в 1941 году, перед началом войны. Однако диплом инженера-электрика ему так и не понадобился, биография его круто изменилась – будущий писатель отправился на фронт.

Вначале его отправили на Прибалтийский фронт, потом был Ленинградский фронт, пехота, танковые войска, награждение боевыми орденами. Победу Гранин встретил в Восточной Пруссии, на тот момент он уже успел стать командиром танковой роты. Он не делился своими воспоминаниями о войне ни с кем и даже не собирался писать об этом.

После победы Даниил продолжил учебу в аспирантуре, нашел себе работу в Ленэнерго.

Впервые Гранин попробовал свои силы в писательском деле еще в конце 30-х. Его рассказы «Родина» и «Возвращение Рульяка» напечатал журнал «Резец» в 1937 году. Но настоящая творческая биография писателя началась в 1949 году после публикации рассказа под названием «Вариант второй». Именно тогда он взял себе творческий псевдоним Гранин и сделал это по личной просьбе однофамильца Юрия Германа, который к тому времени уже был известным прозаиком.

В 1951 году Даниил напечатал два романа – «Ярослав Домбровский» и «Спор через океан», но они не принесли ему широкой известности. Популярность пришла к нему в 1955-м, когда Гранин представил на суд читателей свое новое детище – роман «Искатели». Главный герой романа – ученый Андрей Лобанов, увлеченный своим делом, но вынужденный тратить силы на борьбу с бюрократической машиной.

Героями произведений Гранина еще не раз становились аспиранты, ученые, изобретатели и их отношения с начальством. Именно на эту тему написаны книги «Неизвестный человек», «Иду на грозу», «Кто-то должен», «Собственное мнение». Одновременно с этим писатель работает и над историческими произведениями: «Повесть об одном ученом и одном императоре», «Размышления перед портретом, которого нет».

Даниил Гранин очень интересовался биографиями талантливых современников. Он написал повесть «Эта странная жизнь» о биологе Александре Любищеве, потом вышла его книга «Зубр», где главный герой – генетик Николай Тимофеев-Ресовский, и роман под названием «Выбор цели» о физике Игоре Курчатове. В 1994-м Гранин выпустил роман «Бегство в Россию», в котором снова поднимает тему ученых. Но на этот раз писатель изменил жанр и написал не биографию, а приключенческий детектив.

Военная тема занимает отдельное место в творчестве писателя. Самыми выдающимися произведениями автора стал сборник рассказов, получивший название «Еще заметен след», и книга «Блокадная книга», которую Гранин написал в соавторстве с Алесем Адамовичем. В основу этого произведения легли документальные источники, записи людей, переживших блокаду, и воспоминания фронтовиков.

Есть у Гранина еще несколько документальных произведений, написанных в виде очерков и рассказов: «Сад камней» и «Неожиданное утро». В них воспоминания о посещении Австралии, Японии и нескольких европейских стран.

Последние годы жизни писатель посвятил мемуарам. Именно в этом жанре вышли его книги «Причуды моей памяти», «Мой лейтенант», «Всё было совсем не так», которые напечатали уже в новом веке.

В 2013 году писатель переиздал свою «Блокадную книгу». В качестве дополнения к ней использованы фотографии военной поры, которые предоставил петербургский исторический музей, а также личные фото, хранившиеся у Гранина. В 2014 году писатель выступил в немецком бундестаге. Его пригласили на вечер, посвященный 70-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим и памяти жертв фашистского режима. Слушатели даже не пытались сдержать слезы, настолько эмоционально выступал Гранин. Ему аплодировали стоя.

Несколько произведений Даниила Александровича стали основой для сценария к художественным картинам. В 1957-м режиссер Михаил Шапиро экранизировал роман «Искатели». Спустя несколько лет на суд зрителей были представлены картины «Дождь в чужом городе», «Выбор цели», «После свадьбы», также снятые по мотивам произведений Даниила Гранина.

Судьба не очень баловала писателя, послала ему достаточно испытаний на его век. Зато в личной жизни Даниила Александровича всё сложилось хорошо. В самом начале Великой Отечественной войны он женился. Его избранницей стала Римма Майорова.

Прошло всего несколько дней с дня росписи, и молодожен ушел воевать. В 1945 году у них родилась дочка Марина. Супруги прожили вместе до самой смерти Риммы в 2004 году.

Преклонный возраст Гранина давал о себе знать всё чаще. Он часто болел, а в 2017 ему стало совсем плохо. Его госпитализировали в первых числах июня, сразу подключив к аппаратам жизнеобеспечения. Однако это не помогло, и сердце прозаика остановилось 4 июня 2017 года. На тот момент ему шел 99-й год.

Поклонники творчества писателя были потрясены новостью о его смерти, хоть и понимали, что это неизбежно в таком возрасте. Местом упокоения прозаика стало Комаровское кладбище близ Санкт-Петербурга.

https://biographe.ru/znamenitosti/danil-granin

Даниилу Гранину 105 лет

Его молодые инженеры были одновременно физиками и лириками

105 лет назад, 1 января 1919 года, в семье «приказчика по лесной части» в Курской губернии родился писатель Даниил Гранин. Впрочем, сначала он носил фамилию Герман. Псевдоним взял в 1949 году, когда начал много печататься, по просьбе известного писателя Юрия Германа. Читатели могли бы запутаться в двух прозаиках Германах, которые к тому же не были родственниками.

С юности он разбирался в технике, которая стала почти религией того времени. Успел поработать шофером, потом учился в Ленинградском электротехническом, оттуда перевелся в Ленинградский индустриальный. Учился в аспирантуре, работал инженером электросилового цеха на Кировском заводе, стал там комсомольским секретарем и часто выступал со статьями в многотиражке. Всё, что он видел в аспирантуре и на заводе, надолго стало основой гранинской прозы.

Войну Гранин закончил в звании капитана, с ранениями и орденами. Был политруком. Много лет спустя писатель вспоминал: «В этой войне для меня было два самых важных события. Первое – ленинградская блокада, второе – Сталинград. Блокада была как бы Сталинградом духа, а Сталинград был образцом блокадной стойкости. Я был из 900 дней примерно 600 на Ленинградском фронте, потом уехал в танковое училище. Ленинградский фронт с блокадой был связан не почтой, а трамваем».

Рассказы он писал и публиковал еще в студенческие годы. Первые повествовали об истории Парижской коммуны. Он называл себя универсальным дилетантом – человеком, который занимается тем, что приносит ему удовольствие. Это и есть настоящее долгое счастье. Тогда о писательстве мечтали многие, но Гранин сразу оказался востребованным. Уже в 1954 году, незадолго до выхода в свет его первого романа «Искатели», сам Александр Фадеев предложил включить молодого Гранина в правление Союза советских писателей. Он мог стать преуспевающим литературным начальником, вершителем судеб.

Гранин даже был «выездным», в том числе в капиталистические страны. В одном из интервью он рассказывал: «Я помню, как впервые оказался с товарищами за границей году в 1956-м. Мы шли по Парижу, в широких штанах, в пиджаках с огромными плечами, в кепках. Шли с чувством превосходства». Вполне объяснимое чувство: мало кому удается уцелеть в великой войне, а потом еще воплотить юношескую мечту о творчестве.

Славу ему принесли книги о молодых инженерах, изобретателях, которые были одновременно и физиками, и лириками. Это были живые, а не мраморные герои. Они ошибались, предавали свои идеалы и своих учителей, раскаивались, всё бросали, делали карьеру и совершали открытия, влюблялись и расставались. Но главное – шли «на грозу», шли к своей цели. К научно-техническим вершинам тогда относились трепетно, а Гранин писал о неоперившихся гениях и уже убежденных карьеристах не только со знанием дела, но и с пониманием законов остросюжетного жанра.

Ну а роман «Искатели» (он вышел в 1954 году) превратил его в писателя, которого читают – их во все времена было немного, особенно среди «начинающих». Именно такого героя к тому времени не хватало – преданного науке, молодого, демократичного. Нет уверенности, что стоит намертво связывать выход этой книги со смертью Сталина – молодая литература в любом случае пробивала лед. Но Гранин в своём первом романе пропел настоящий гимн свободному научному творчеству, смелому эксперименту. Хотя многие конфликты традиционны для производственного романа, процветавшего в первые послевоенные годы. Зазнавшиеся светила науки и их приспешники, молодые карьеристы. Всё это было и до Гранина. Но он привнес в этот стиль что-то свое. Быть может, нотку интеллектуализма. Гранин и сам был неординарным человеком, и мысли его, даже близкие к канонам, звучали оригинально. Общаться с умным и дельным человеком всегда интересно. Таким общением для многих стало чтение Гранина.

Молодой ученый Лобанов, который старается не замечать рутинных правил, сложившихся в науке и производстве, готов горы сдвигать. Он исступленно работает над созданием аппарата, помогающего искать места разрывов телефонной связи. Ему мешают. Писатель не забывает усложнять жизнь героя личными драмами, которые, впрочем, для Лобанова – дело второстепенное. Ему ставят палки в колеса и ученые, и управленцы. Но этот богатырь непробиваем. Даже когда он проигрывает и отчаивается, нет сомнений, что этот человек победит. У него и фамилия говорящая – Лобанов, действует напрямую. Это в науке он хитроумен, а в жизни действует без маневров, в лоб. Слишком маневренные дельцы, которые умело подстраиваются к изменениям конъюнктуры, к тому времени чертовски надоели. Да и когда их уважали?

Неожиданным скандалом обернулась публикация в августе 1956-го гранинского рассказа с красноречивым названием «Собственное мнение». Молодой ученый сделал изобретение, которое обещает стране колоссальную экономию горючего. Но при этом теряет смысл признанная классической работа маститого академика, и потому «бюрократы от науки» не дают ход изобретению. Гранин цепко уловил скрытую механику карьеризма, страхи и комплексы столоначальников. «Молчание – самая удобная форма лжи. Оно умеет ладить с совестью, оно оставляет лукавое право хранить собственное мнение и, возможно, когда-то сказать его. Только не сейчас», – рассуждал писатель. Оказалось, что критиковать начальство даже после ХХ съезда партии не рекомендуется. Вскоре в ЦК поступила записка «О серьезных идеологических недостатках в современной советской литературе», в которой автора рассказа журили и прорабатывали. Впрочем, преувеличивать масштабы этой кампании не стоит. Литературная судьба Гранина чаще вызывала зависть коллег, чем сочувствие, а его писательская стратегия оставалась неизменной: не лезть на рожон, но от собственного мнения не отказываться. Это важно для всех его главных героев – отстоять свое.

Было у Гранина мудрое правило: «Самую важную информацию мы получаем из того, что нам недоговаривают». В то время выходило немало добротных производственных романов. Во многих из них героями были молодые ученые. Жанр поставили на поток – и его разъедали штампы. Но Гранину удавалось писать конфликтно, с неожиданными поворотами, с подтекстом. Например, при всем оптимизме финала романа «Иду на грозу» (1962) подлец и убийца Агатов так и остался безнаказанным. Редчайший случай для советской литературы! Там Гранин прошелся и по ученым лысенковского образца – язвительно, без снисхождения. Вспомнил годы спустя и о последствиях сталинского времени: «Культа нет, но служители остались». Это самый громкий и, скорее всего, лучший роман Гранина. И самый переиздаваемый.

Код нового времени писатель сформулировал в небесспорной реплике одного из героев того же романа: «Гении устарели. Гении в науке – всё равно что парусники во флоте. Романтика прошлого! Сейчас навалятся скопом и решают любую проблему. Коллективное творчество, вот тебе и есть гений! Мой шеф – почти гений, а что он без нас – единица. Пусть я ноль. Я согласен. По сравнению с ним я ноль. Но я тот ноль, который делает единицу десяткой». Этот задиристый девиз соответствовал духу середины ХХ века. Вера в науку, вера в коллективизм. Казалось, еще один рывок, и человек подчинит своему разуму всё, вплоть до земного притяжения.

Наука в СССР была не просто важной и престижной профессией. В неё верили. И, вероятно, правильно делали. Кроме того, в науке и вокруг неё трудились сначала тысячи, потом сотни тысяч, а потом и миллионы людей. Целый мир! И у них был свой писатель – Гранин. Который, правда, в последние десятилетия жизни утратил интерес к этой сфере жизни. Дескать, наука больше не дает ни великих открытий, ни новых человеческих типов. Возможно, он не ошибался, но свои лучшие вещи посвятил именно научным сотрудникам, их подвигам и «мелким злодействам».

ГодЛитературы.рф

(ПродолжениеНачало «В» от 15.03.2023от 15.03.2023от 29.03.2023от 19.04.2023от 26.04.2023от 03.05.2023от 07.06.2023от 21.06.2023от 05.07.2023от 19.07.2023от 26.07.2023от 16.08.2023от 23.08.2023от 30.08.2023от 05.09.2023от 13.09.2023от 25.10.2023от 20.12.2023от 28.02.2024от 06.03.2024от 20.03.2024от 24.04.2024от 18.06.2024от 26.06.2024от 02.07.2024от 16.07.2024от 24.07.2024от 30.07.2024от 13.08.2024от 20.08.2024от 27.08.2024от 10.09.2024от 25.09.2024от 01.10.2024от 12.11.2024от 20.11.2024от 04.12.2024от 11.12.2024)
������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."